Meyzieu : La Baguette Dorée fermée pour manquements d’hygiène répétitifs

Cette décision fait suite à des contrôles réalisés le mercredi 26 août et le lundi 31 août par un agent de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône (DDPP). Résultat : des manquements graves aux règles d’hygiène prescrites ont été relevés.

Parmi cette liste de 15 manquements graves, on retrouve, entre autres, un défaut d’entretien et de maintenance des locaux, l’absence de contrôle des températures des enceintes réfrigérées, l’entreposage de denrées et du matériel de production dans des conditions non hygiéniques ou encore l’absence de sas de séparation entre les toilettes et le local utilisé pour la manipulation de denrées alimentaires.

Mais ce n’est pas une première pour l’établissement. Il a déjà fait l’objet d’une mise en demeure le 23 juin dernier, sans amélioration notable. D’après l’arrêté préfectoral, ces conditions et la persistance de ces manquements constituent "une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent".

Le bilan est donc sans appel : l’établissement fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le mardi 1er septembre. Et ce jusqu’à la réalisation des mesures correctives soumises et la vérification d’un agent de la DDPP.

En 2024 et 2025, 3% des contrôles effectués par les services de la DDPP ont abouti à une note "D", c'est-à-dire donnant lieu à une fermeture administrative de l'établissement.