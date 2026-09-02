Baignade à Confluence : 74% des Lyonnais séduits, mais les habitants du quartier beaucoup plus partagés

Le projet de baignade dans la darse de Confluence suscite un intérêt certain, mais les résultats de la concertation montrent aussi d’importantes réserves, particulièrement chez ceux qui vivent à proximité.

La Ville de Lyon vient de publier la synthèse du questionnaire proposé en ligne du 20 avril au 10 juin. Au total, 9 985 personnes y ont participé. Cette consultation doit alimenter le projet de premier site de baignade en milieu naturel à Lyon, que la municipalité, la Métropole et la SPL Confluence souhaitent ouvrir à l’été 2027.

73,7% s’imaginent se baigner à Confluence

À la question centrale, "Est-ce que vous imaginez vous baigner demain à Confluence ?", 43,4% répondent "oui tout à fait" et 30,3% "oui plutôt". Soit 73,7% de réponses positives.

À l’inverse, 21,4% répondent négativement, dont 13,1% "non, pas du tout".

Mais les résultats évoluent sensiblement à mesure que l’on se rapproche du futur bassin. Parmi les participants habitant le 2e arrondissement, 67,5% envisagent de s’y baigner et 27,3% répondent non.

Chez ceux ayant déclaré habiter directement dans le quartier, le rapport est beaucoup plus serré : 53,9% se disent prêts à s’y baigner, contre 41,5% qui répondent non et 4,5% qui ne savent pas.

La consultation n’a toutefois pas valeur de sondage représentatif. Le questionnaire était librement accessible en ligne, avec une réponse autorisée par adresse IP. Les moins de 45 ans y sont notamment surreprésentés, tandis que les plus de 60 ans le sont moins reconnaît la mairie écologiste.

La qualité de l’eau, inquiétude numéro un

La Ville a également analysé 6 854 contributions libres concernant les principales attentes et craintes autour du projet.

Très largement en tête : la qualité de l’eau, citée dans 56,2% des réponses. Les participants réclament notamment des analyses régulières, un affichage transparent des résultats et des garanties concernant les risques sanitaires.

"Ma principale inquiétude concerne la pollution de l’eau : l’objectif de conditions sanitaires optimales est une priorité selon moi pour la baignade dans la Saône", écrit par exemple un participant.

La fréquentation et le risque de saturation du site arrivent en deuxième position, évoqués dans 27,3% des contributions. Certains craignent files d’attente, nuisances ou incivilités et suggèrent l’instauration de jauges, de réservations ou de créneaux horaires.

Les futurs équipements constituent une autre attente forte, mentionnée dans 20,8% des réponses. Douches, vestiaires, casiers, sanitaires et espaces de détente sont régulièrement demandés.

La végétalisation et l’ombre reviennent également fréquemment, certains participants redoutant un aménagement trop minéral en pleine période estivale.

Prix, insécurité, bruit...

La sécurité et la surveillance sont citées dans 14,4% des contributions, avec des demandes de maîtres-nageurs mais également des préoccupations concernant les vols, les incivilités ou le harcèlement. Plusieurs réponses soulèvent spécifiquement la question de la sécurité des femmes.

Enfin, 8% des contributions mentionnent le bruit et les conséquences sur la tranquillité de Confluence. Des riverains redoutent notamment l’effet de "caisse de résonance" de la darse, entourée d’immeubles.

La question du prix reste également ouverte : 7,2% des contributions évoquent la gratuité ou le tarif. Certains réclament un accès gratuit ou très abordable pour faire du bassin un outil de rafraîchissement accessible à tous, tandis que d’autres voient au contraire dans un droit d’entrée un moyen de limiter la fréquentation.

Pour s’y rendre, 62,2% des répondants envisagent les transports en commun, 49% le vélo et 32,1% la marche. Seulement 11,5% citent la voiture. Le week-end constitue le créneau privilégié, devant l’après-midi et la fin d’après-midi.

La concertation ne s’est pas limitée au questionnaire : balades dans le quartier, rencontres avec commerçants et riverains et échanges au bord de la darse ont également été organisés. Une restitution globale doit avoir lieu à l’automne, alors que le projet doit encore être précisé avant l’ouverture envisagée en 2027.