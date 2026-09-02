Baignade à Confluence : 74% des Lyonnais séduits, mais les habitants du quartier beaucoup plus partagés

Le projet de baignade dans la darse de Confluence suscite un intérêt certain, mais les résultats de la concertation montrent aussi d’importantes réserves, particulièrement chez ceux qui vivent à proximité.
La Ville de Lyon vient de publier la synthèse du questionnaire proposé en ligne du 20 avril au 10 juin. Au total, 9 985 personnes y ont participé. Cette consultation doit alimenter le projet de premier site de baignade en milieu naturel à Lyon, que la municipalité, la Métropole et la SPL Confluence souhaitent ouvrir à l’été 2027.
73,7% s’imaginent se baigner à Confluence
À la question centrale, "Est-ce que vous imaginez vous baigner demain à Confluence ?", 43,4% répondent "oui tout à fait" et 30,3% "oui plutôt". Soit 73,7% de réponses positives.
À l’inverse, 21,4% répondent négativement, dont 13,1% "non, pas du tout".
Mais les résultats évoluent sensiblement à mesure que l’on se rapproche du futur bassin. Parmi les participants habitant le 2e arrondissement, 67,5% envisagent de s’y baigner et 27,3% répondent non.
Chez ceux ayant déclaré habiter directement dans le quartier, le rapport est beaucoup plus serré : 53,9% se disent prêts à s’y baigner, contre 41,5% qui répondent non et 4,5% qui ne savent pas.
La consultation n’a toutefois pas valeur de sondage représentatif. Le questionnaire était librement accessible en ligne, avec une réponse autorisée par adresse IP. Les moins de 45 ans y sont notamment surreprésentés, tandis que les plus de 60 ans le sont moins reconnaît la mairie écologiste.
La qualité de l’eau, inquiétude numéro un
La Ville a également analysé 6 854 contributions libres concernant les principales attentes et craintes autour du projet.
Très largement en tête : la qualité de l’eau, citée dans 56,2% des réponses. Les participants réclament notamment des analyses régulières, un affichage transparent des résultats et des garanties concernant les risques sanitaires.
"Ma principale inquiétude concerne la pollution de l’eau : l’objectif de conditions sanitaires optimales est une priorité selon moi pour la baignade dans la Saône", écrit par exemple un participant.
La fréquentation et le risque de saturation du site arrivent en deuxième position, évoqués dans 27,3% des contributions. Certains craignent files d’attente, nuisances ou incivilités et suggèrent l’instauration de jauges, de réservations ou de créneaux horaires.
Les futurs équipements constituent une autre attente forte, mentionnée dans 20,8% des réponses. Douches, vestiaires, casiers, sanitaires et espaces de détente sont régulièrement demandés.
La végétalisation et l’ombre reviennent également fréquemment, certains participants redoutant un aménagement trop minéral en pleine période estivale.
Prix, insécurité, bruit...
La sécurité et la surveillance sont citées dans 14,4% des contributions, avec des demandes de maîtres-nageurs mais également des préoccupations concernant les vols, les incivilités ou le harcèlement. Plusieurs réponses soulèvent spécifiquement la question de la sécurité des femmes.
Enfin, 8% des contributions mentionnent le bruit et les conséquences sur la tranquillité de Confluence. Des riverains redoutent notamment l’effet de "caisse de résonance" de la darse, entourée d’immeubles.
La question du prix reste également ouverte : 7,2% des contributions évoquent la gratuité ou le tarif. Certains réclament un accès gratuit ou très abordable pour faire du bassin un outil de rafraîchissement accessible à tous, tandis que d’autres voient au contraire dans un droit d’entrée un moyen de limiter la fréquentation.
Pour s’y rendre, 62,2% des répondants envisagent les transports en commun, 49% le vélo et 32,1% la marche. Seulement 11,5% citent la voiture. Le week-end constitue le créneau privilégié, devant l’après-midi et la fin d’après-midi.
La concertation ne s’est pas limitée au questionnaire : balades dans le quartier, rencontres avec commerçants et riverains et échanges au bord de la darse ont également été organisés. Une restitution globale doit avoir lieu à l’automne, alors que le projet doit encore être précisé avant l’ouverture envisagée en 2027.
Je veux bien échanger mon appart du 8ème avec le tien.Signaler Répondre
tout le monde le sait que la droite et l’extrême droite sans contre le peuple ou la France d’en bas en 2027 voter bienSignaler Répondre
Perso je doute de l'objectivité des réponses puisque tout le monde pouvait participer et sur plusieurs adresses IP (un ordi perso, un smartphone, un ordi au boulot et hop ...). Donc questionnaire bidon, réponses sans aucun intérêt. Je rejoins le commentaire précédent au sujet des votants (en provenance de la terre entière (.Signaler Répondre
Ah ces écolo, de vrais escrocs.....
Je suis totalement pour la baignade estivale à Confluence… à une seule condition : que le maire et ses adjoints prennent un appartement juste au-dessus. Curieusement, les bonnes idées sont toujours plus faciles à imposer quand ce sont les autres qui en subissent les nuisances.Signaler Répondre
Je plains les riverains ! Les cris toute la journée… Un vraie torture. Si c’est acté, leur vie va être bouleversée. Leur foyer ne sera plus un havre de paix.Signaler Répondre
Se baigner à Confluence quelques heures l’été, c’est facile d’être pour. Mais vivre juste au-dessus, avec le bruit, l’affluence et les nuisances sous ses fenêtres, c’est une autre histoire. Il faut aussi penser aux habitants qui, eux, n’ont pas choisi d’avoir une zone de baignade au pied de leur immeuble.Signaler Répondre
Tu m'étonnes, des hordes de cons qui viennent d'autres quartiers de lyon foutre le bordel ou les habitants on envie d'être tranquille. ET si on les envoyait plutôt au boulot.Signaler Répondre
Voici la Nouvelle France by LFI-EELVSignaler Répondre
C’est une catastrophe , tu bosses , tu prends un crédit pour acheter un appart à confluence , et tu te retrouves à supporter tout ça . Je n’ai qu’une envie déménager . Mais ce n’est pas possible , qui va vouloir acheter mon appartement maintenant !Signaler Répondre
On verra des dizaines d'Hamza la douane, nos bobos ne vont pas être contents vu le prix du M2 qu'ils ont dû casquerSignaler Répondre
A Confluence.Signaler Répondre
Puis tu vois débarquer la cohue d'une énorme piscine sous tes fenêtres.
Merci l'Ecologiste en chef...
Si ça leurs dit d'aller s'y baigner qu'ils y ailles, s'ils veulent attraper des maladies, se couper les pieds et se baigner au milieu des détritus, qu'ils n'oublient pas de demander au pseudo maire de Lyon de les accompagner.Signaler Répondre
Ils pourront dealer tout en se baignant, le top !Signaler Répondre
« questionnaire librement accessible en ligne » : il suffit que les chargés de mission surnuméraires du cabinet de Doucet aient fait une opération phoning à tous leurs potes écolos gauchos de France pour que les avis positifs pleuvent de Grenoble, Saint-Denis et autres …, autant de gens qui se f…… de la darse comme de l’an 40.Signaler Répondre
Ils avaient déjà la racaille la nuit, ils l'auront en journée maintenant :)Signaler Répondre
ce qui se profilait il y a 30 ans comme un brillant et audacieux investissement se soldera par un retentissant échecSignaler Répondre
autrefois les piscines publiques en eau vive etaient installées le long du Rhone et de la Saone, pas dans des cul-de-sac.Signaler Répondre
Que les acheteurs d’appartements à prix d’or autour de cette baignade qui forcément finira en cloaque vu la merde qui va s’y baigner , ne sont pas mais alors pas du tout d’accord , je les comprends.Signaler Répondre