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Rhône : des croix gammées découvertes dans la cour d’un collège le jour de la rentrée

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Rhône : des croix gammées découvertes dans la cour d’un collège le jour de la rentrée

Une dizaine de croix gammées ainsi que d’autres inscriptions ont été découvertes ce mardi matin dans la cour du collège Simone-Veil, à Châtillon-d’Azergues. Les gendarmes ont effectué des relevés et une plainte a été déposée.

La rentrée a été marquée par une découverte particulièrement choquante au collège Simone-Veil de Châtillon-d’Azergues.

Au petit matin ce mardi 1er septembre, la principale de l’établissement a constaté la présence d’une dizaine de croix gammées peintes sur le sol de la cour. Des étoiles de David, des croix celtiques et le message "Votre collège n’est pas assez sécurisé" figuraient également parmi les inscriptions.

Les tags auraient été réalisés pendant la nuit. L’auteur ou les auteurs pourraient avoir pénétré dans l’enceinte du collège par un bois situé à l’arrière du site.

Prévenus, les gendarmes se sont rendus sur place afin de procéder aux constatations et aux relevés.

Le Département du Rhône a annoncé avoir porté plainte aux côtés du collège et mobilisé ses équipes pour effacer les inscriptions.

3 commentaires
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Racailles de m... le 02/09/2026 à 07:46

Il n'y a plus de limite à l'ignominie.

Mais avec toute cette drogue qui détruit le cerveau des jeunes crétins, il ne faut pas s'étonner des conséquences...

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Commcebizar le 02/09/2026 à 07:18

Comme c’est bizarre..ça n’arrive jamais à venissieux ,Vaulx en velin ou rillieux !!

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Beurk ! le 02/09/2026 à 07:17

LFI a gangrené toutes nos campagnes

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