Faits Divers

Patrick Bruel annule sa tournée, le chanteur ne viendra pas à Lyon en novembre

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Patrick Bruel annule sa tournée, le chanteur ne viendra pas à Lyon en novembre
DR

Patrick Bruel annule sa tournée.

L'annonce a été faite ce mardi sur son compte Instagram. 

"Cette décision ne signifie en aucun cas que je renonce à me défendre. Je la prends librement. La justice ne m'y oblige en rien. Et personne d'autre du reste. Mais les conditions ne sont tout simplement plus réunies pour que ces concerts restent ce qu'ils auraient dû être : des moments de musique et de partage", a écrit le chanteur, mis en examen pour violences sexuelles.

Patrick Bruel devait se produire le 19 novembre à la LDLC Arena.

Le collectif NousToutes Rhône avait adressé une lettre ouverte en juin dernier à la Préfecture du Rhône, à la Métropole de Lyon, à la Ville de Lyon, à la Ville de Décines-Charpieu pour demander officiellement l’annulation du concert de Patrick Bruel à Lyon.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait alors considéré qu'il était préférable que le chanteur "se tienne à distance des salles de concerts", évoquant "de graves accusations portées à son encontre" et rappelant l’importance de "respecter la parole des femmes".

Tags :

Patrick Bruel

tournée annulée

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Zut alors le 01/09/2026 à 19:33

Dommage pour l’auras ça va faire moins de revenus

Signaler Répondre
avatar
lyon avec Zemmour le 01/09/2026 à 19:26

Soutien total et inconditionnel à Patrick Bruel sacrifié sur l autel du palestinisme et des pro irans. Certains sont retournés à leurs instincts les plus nauséabond qui nous rappellent les heures sombre. Reste fort Patrick, la vérité Fini toujours part l'emporter, tu reviendras avec une tournée triomphante à notre plus grand bonheur.

Signaler Répondre
avatar
toujours les memes sans surprise le 01/09/2026 à 19:25

tient sans surprise toujours les mêmes sans surprise on se demande pourquoi

Signaler Répondre
avatar
Un monde à part le 01/09/2026 à 19:19
Marre de ce gars la 🎶 🎵 a écrit le 01/09/2026 à 19h05

Perso, je ne le supportais pas avant et là , je peux plus voire sa teté !
Il y a un moment qu on nous parlait des masseuses des palaces , qu il harcelait , et après la suite est arrivée ..... Pas de fumée sans 🔥

Le showbis est un monde assez particulier, de la notoriété, souvent ephémère, de l'argent, de l'alcool, des drogues très souvent, et du sexe, souvent facile avec des public fasciné, aujourd'hui c'est Bruel , hier c'était ? on ose pas le dire, demain d'autres viendrons, protégeons les public sensibles
Combien non rien dit , combien était limite contente ou honorées, mais il a abusé de sa situation
Les noms des autres ? abuseurs ?

Signaler Répondre
avatar
Marre de ce gars la 🎶 🎵 le 01/09/2026 à 19:05

Perso, je ne le supportais pas avant et là , je peux plus voire sa teté !
Il y a un moment qu on nous parlait des masseuses des palaces , qu il harcelait , et après la suite est arrivée ..... Pas de fumée sans 🔥

Signaler Répondre
avatar
Antisiosio le 01/09/2026 à 18:58

Yes !!! On veut pas de cette vermine ici

Signaler Répondre
avatar
Gommage le 01/09/2026 à 18:45

C’est ballot

Signaler Répondre
avatar
il faut raison garder le 01/09/2026 à 18:45

il y a 30 ou 35 ans ,il nous cassait les couilles avec cette bruelmania irrationnelle et frenetique ,maintenant il nous manque...un peu .tout ce qui est excessif est ridicule

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.