Patrick Bruel annule sa tournée, le chanteur ne viendra pas à Lyon en novembre

L'annonce a été faite ce mardi sur son compte Instagram.
"Cette décision ne signifie en aucun cas que je renonce à me défendre. Je la prends librement. La justice ne m'y oblige en rien. Et personne d'autre du reste. Mais les conditions ne sont tout simplement plus réunies pour que ces concerts restent ce qu'ils auraient dû être : des moments de musique et de partage", a écrit le chanteur, mis en examen pour violences sexuelles.
Patrick Bruel devait se produire le 19 novembre à la LDLC Arena.
Le collectif NousToutes Rhône avait adressé une lettre ouverte en juin dernier à la Préfecture du Rhône, à la Métropole de Lyon, à la Ville de Lyon, à la Ville de Décines-Charpieu pour demander officiellement l’annulation du concert de Patrick Bruel à Lyon.
Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait alors considéré qu'il était préférable que le chanteur "se tienne à distance des salles de concerts", évoquant "de graves accusations portées à son encontre" et rappelant l’importance de "respecter la parole des femmes".
Dommage pour l’auras ça va faire moins de revenusSignaler Répondre
Soutien total et inconditionnel à Patrick Bruel sacrifié sur l autel du palestinisme et des pro irans. Certains sont retournés à leurs instincts les plus nauséabond qui nous rappellent les heures sombre. Reste fort Patrick, la vérité Fini toujours part l'emporter, tu reviendras avec une tournée triomphante à notre plus grand bonheur.Signaler Répondre
tient sans surprise toujours les mêmes sans surprise on se demande pourquoiSignaler Répondre
Le showbis est un monde assez particulier, de la notoriété, souvent ephémère, de l'argent, de l'alcool, des drogues très souvent, et du sexe, souvent facile avec des public fasciné, aujourd'hui c'est Bruel , hier c'était ? on ose pas le dire, demain d'autres viendrons, protégeons les public sensiblesSignaler Répondre
Combien non rien dit , combien était limite contente ou honorées, mais il a abusé de sa situation
Les noms des autres ? abuseurs ?
Perso, je ne le supportais pas avant et là , je peux plus voire sa teté !Signaler Répondre
Il y a un moment qu on nous parlait des masseuses des palaces , qu il harcelait , et après la suite est arrivée ..... Pas de fumée sans 🔥
Yes !!! On veut pas de cette vermine iciSignaler Répondre
C’est ballotSignaler Répondre
il y a 30 ou 35 ans ,il nous cassait les couilles avec cette bruelmania irrationnelle et frenetique ,maintenant il nous manque...un peu .tout ce qui est excessif est ridiculeSignaler Répondre