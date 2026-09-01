Patrick Bruel annule sa tournée, le chanteur ne viendra pas à Lyon en novembre

L'annonce a été faite ce mardi sur son compte Instagram.

"Cette décision ne signifie en aucun cas que je renonce à me défendre. Je la prends librement. La justice ne m'y oblige en rien. Et personne d'autre du reste. Mais les conditions ne sont tout simplement plus réunies pour que ces concerts restent ce qu'ils auraient dû être : des moments de musique et de partage", a écrit le chanteur, mis en examen pour violences sexuelles.

Patrick Bruel devait se produire le 19 novembre à la LDLC Arena.

Le collectif NousToutes Rhône avait adressé une lettre ouverte en juin dernier à la Préfecture du Rhône, à la Métropole de Lyon, à la Ville de Lyon, à la Ville de Décines-Charpieu pour demander officiellement l’annulation du concert de Patrick Bruel à Lyon.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait alors considéré qu'il était préférable que le chanteur "se tienne à distance des salles de concerts", évoquant "de graves accusations portées à son encontre" et rappelant l’importance de "respecter la parole des femmes".