Jean-Michel Aulas perd encore face à Rue89Lyon : la justice confirme la relaxe

Ce mardi 1er septembre, la cour d’appel de Lyon a confirmé la décision rendue en première instance et relaxé le média lyonnais poursuivi pour diffamation.
L’affaire remonte à octobre 2023 et à la publication d’une enquête de Rue89Lyon intitulée "Les Aulas s’envolent en jet privé vers les paradis fiscaux". Celle-ci s’intéressait notamment à l’investissement de la holding Holnest dans un aéroport destiné aux jets privés aux États-Unis.
Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre avaient décidé de poursuivre le média, considérant que les propos publiés et les insinuations relatives à une prétendue évasion fiscale portaient atteinte à leur honneur et à leur réputation.
La relaxe de Rue89Lyon confirmée en appel
En janvier dernier, les juges de la chambre de la presse avaient déjà donné raison à Rue89Lyon, estimant que l’article ne contenait pas "d’allégations diffamatoires."
Jean-Michel et Alexandre Aulas avaient immédiatement annoncé leur intention de faire appel. Un recours qui n’a donc pas permis d’inverser la décision.
"Le juge de la cour d’appel a confirmé la décision prise en première instance et relaxé notre média. Par deux fois, le sérieux de notre enquête a été reconnu", s’est félicité ce mardi Pierre Lemerle, directeur de la publication de Rue89Lyon.
La cour d’appel n’a toutefois pas confirmé l’intégralité du jugement de première instance. La décision imposant aux Aulas de rembourser les frais d’avocats du média n’a cette fois pas été retenue.
Rue89Lyon dénonce une « procédure bâillon »
Dans une longue publication diffusée après le délibéré, Pierre Lemerle revient également sur les conséquences financières de cette procédure pour sa rédaction.
Le journaliste assure ne pas contester le droit de Jean-Michel et Alexandre Aulas de saisir la justice s’ils s’estiment diffamés. Il regrette en revanche que les deux hommes aient, selon lui, refusé de répondre aux sollicitations du média avant d'engager des poursuites.
Rue89Lyon assume ainsi de qualifier cette action de "procédure bâillon". Pierre Lemerle oppose notamment les moyens financiers de Jean-Michel Aulas, dont il estime la fortune à plusieurs centaines de millions d’euros, à ceux de son média, composé de quatre journalistes.
Il souligne également que Jean-Michel et Alexandre Aulas ne se sont, selon lui, « jamais pointés au tribunal ».
Un pourvoi en cassation désormais possible
Cette décision vient clore, au moins provisoirement, une procédure judiciaire entamée il y a près de trois ans. Elle intervient également quelques mois après une séquence politique difficile pour Jean-Michel Aulas. Après une campagne municipale difficile qui n’a pas permis à l’ancien président de l’OL de conquérir la mairie de Lyon. Son nom a depuis été associé à plusieurs séquences médiatiques défavorables, notamment autour de l’affaire Roman Abreu.
Le dossier Rue89Lyon n’est toutefois peut-être pas définitivement terminé. Jean-Michel et Alexandre Aulas disposent encore de la possibilité de se pourvoir en cassation.
Tu parles de ta gourou Marine Le Pen ?Signaler Répondre
Aulas a vendu l'OL qu'il n'a ni créé ni acheté.Signaler Répondre
Elle est pas belle la vie !
Arrête de jalouser, ça te bouffe. Reprends des études et sors-toi les doigts.Signaler Répondre
C'est vrai que l'extrême gauche n'a rien à se reprocher, non non. Pôv' type.Signaler Répondre
À la lecture de ses commentaires, on imagine ce qu'il y a dans ta tronche, rien ou si peu. Si tu avais ce pognon, tu ferais comme les bourricots qui ont gagné le gros lot du loto et se sont retrouvés ruinés moins de cinq ans plus tard.Signaler Répondre
C’est beau l’amourSignaler Répondre
rue89, un groupe de bons à rien, incapables de faire quoi que ce soit. Ça critique M. Aulas, mais ces bons à rien feraient mieux de voir du côté de l'écervelé de doucet, ainsi que de l'autre, cette indésirable de tonnelier, grande adepte des déplacements en avion, tout comme cet ahuri de doucet.Signaler Répondre
Et bonne année JMA !Signaler Répondre
Salut Ex Précision 🙂Signaler Répondre
Moi perso, et de toute évidence, j'aimerai bien être à la place de JMA avec une fortune personnelle dépassant le 1/2 milliard €.
JMA avait, et à tout pour lui à se jour avec sa fortune arrogante .
La seule chose qui lui manquait à ce pauvre personnage, c'était simplement le POUVOIR.
Il offre une déchéance publique déjà annoncée.
Pauvre Jean Mimi je n'aimerai pas être à sa place.Signaler Répondre
Heuuu, si en fait avec tous ses brouzoufs et voyager quand je veux en jet privé ;-)
Et dire, que la quasi totalité des commentateurs de LM le supportaient sans sourciller depuis 6 ans !Signaler Répondre
Heureusement que notre Doucet a été réélu !
L'extrême droite quelle gangrène
Aulas doit partir et disparaître et devenir un citoyen land vivre sa retraite tranquille soit à Lyon ou ailleurs dans le monde chaque fois il touche quelque il marche pas dommage il détruit son image on fesant de la politique et soutenir bcp des idées d’extrême droiteSignaler Répondre
JMA a oublié ces crampons pour courrir vite vers la victoire judiciaire.Signaler Répondre
Encore un échec de plus pour lui, et un tordu de droite à la belle pensée en défaillance.
Trop vieux pour tout .
Faut sérieusement qu'il s'éloigne de Lugdunum et surtout qu'il se repose bien.
Une nouvelle défaite pour JM.aulas, alors qu'il pourrait passer une retraite paisible au lieu d'etre le pantin des LRSignaler Répondre