Jean-Michel Aulas perd encore face à Rue89Lyon : la justice confirme la relaxe

Ce mardi 1er septembre, la cour d’appel de Lyon a confirmé la décision rendue en première instance et relaxé le média lyonnais poursuivi pour diffamation.

L’affaire remonte à octobre 2023 et à la publication d’une enquête de Rue89Lyon intitulée "Les Aulas s’envolent en jet privé vers les paradis fiscaux". Celle-ci s’intéressait notamment à l’investissement de la holding Holnest dans un aéroport destiné aux jets privés aux États-Unis.

Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre avaient décidé de poursuivre le média, considérant que les propos publiés et les insinuations relatives à une prétendue évasion fiscale portaient atteinte à leur honneur et à leur réputation.

La relaxe de Rue89Lyon confirmée en appel

En janvier dernier, les juges de la chambre de la presse avaient déjà donné raison à Rue89Lyon, estimant que l’article ne contenait pas "d’allégations diffamatoires."

Jean-Michel et Alexandre Aulas avaient immédiatement annoncé leur intention de faire appel. Un recours qui n’a donc pas permis d’inverser la décision.

"Le juge de la cour d’appel a confirmé la décision prise en première instance et relaxé notre média. Par deux fois, le sérieux de notre enquête a été reconnu", s’est félicité ce mardi Pierre Lemerle, directeur de la publication de Rue89Lyon.

La cour d’appel n’a toutefois pas confirmé l’intégralité du jugement de première instance. La décision imposant aux Aulas de rembourser les frais d’avocats du média n’a cette fois pas été retenue.

Rue89Lyon dénonce une « procédure bâillon »

Dans une longue publication diffusée après le délibéré, Pierre Lemerle revient également sur les conséquences financières de cette procédure pour sa rédaction.

Le journaliste assure ne pas contester le droit de Jean-Michel et Alexandre Aulas de saisir la justice s’ils s’estiment diffamés. Il regrette en revanche que les deux hommes aient, selon lui, refusé de répondre aux sollicitations du média avant d'engager des poursuites.

Rue89Lyon assume ainsi de qualifier cette action de "procédure bâillon". Pierre Lemerle oppose notamment les moyens financiers de Jean-Michel Aulas, dont il estime la fortune à plusieurs centaines de millions d’euros, à ceux de son média, composé de quatre journalistes.

Il souligne également que Jean-Michel et Alexandre Aulas ne se sont, selon lui, « jamais pointés au tribunal ».

Un pourvoi en cassation désormais possible

Cette décision vient clore, au moins provisoirement, une procédure judiciaire entamée il y a près de trois ans. Elle intervient également quelques mois après une séquence politique difficile pour Jean-Michel Aulas. Après une campagne municipale difficile qui n’a pas permis à l’ancien président de l’OL de conquérir la mairie de Lyon. Son nom a depuis été associé à plusieurs séquences médiatiques défavorables, notamment autour de l’affaire Roman Abreu.

Le dossier Rue89Lyon n’est toutefois peut-être pas définitivement terminé. Jean-Michel et Alexandre Aulas disposent encore de la possibilité de se pourvoir en cassation.