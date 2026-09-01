Vœu des Échevins à Fourvière : Alain Mérieux représentera les Lyonnais le 8 septembre

Une figure du monde économique lyonnais au cœur du prochain Vœu des Échevins. Alain Mérieux a accepté de représenter les Lyonnaises et les Lyonnais lors de la cérémonie organisée mardi 8 septembre à Notre-Dame de Fourvière.

La célébration débutera à 17h30. Pour la sixième année consécutive, l’écu sera remis à l’archevêque de Lyon par une personnalité lyonnaise puisque Grégory Doucet se refuse, comme lors de son mandat précédent, à participer à la cérémonie à l'intérieur de la basilique. Cette fois, le choix s’est porté sur le président de l’Institut Mérieux, également président de la Fondation Mérieux et à l’origine de L’Entreprise des Possibles.

"Lyon est la ville de mes racines"

Alain Mérieux dit avoir accepté cette mission en raison de son attachement à la ville.

"Lyon est la ville de mes racines, de ma famille et d’une grande partie de ce qui a donné du sens à ma vie. Remettre aujourd’hui cet écu commémoratif est une façon de témoigner de mon profond attachement à notre cité", explique-t-il.

Pour l’industriel lyonnais, le Vœu des Échevins constitue aussi "un lien entre les générations de Lyonnais" et rappelle la nécessité de "prendre soin des plus fragiles, agir ensemble et pour le bien commun".

Olivier de Germay salue de son côté "son engagement au service des plus fragiles", évoquant notamment ses actions en faveur des Chrétiens d’Orient et des personnes sans-abri.

Une tradition née de la peste de 1643

Le Vœu des Échevins remonte au XVIIe siècle. Le 8 septembre 1643, alors que la peste frappe Lyon, le prévôt des marchands et quatre échevins montent en procession à Fourvière. Ils promettent de revenir chaque année assister à la messe et d’offrir sept livres de cire blanche ainsi qu’un écu d’or si la ville est épargnée. La tradition s’est ensuite perpétuée.

Lors de la cérémonie contemporaine, l’archevêque bénit également Lyon depuis Fourvière, une bénédiction annoncée par trois coups de canon.

Le programme du 8 septembre prévoit la célébration et le renouvellement du Vœu à 17h30, puis la bénédiction de la ville à 18h45.

La cérémonie sera retransmise dans la crypte de la basilique, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Fondation Fourvière et sur RCF.