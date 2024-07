Mérieux, Dentressangle, Bahadourian : les 10 milliardaires de Lyon en 2024

Un classement logiquement dominé par Bernard Arnault et sa famille (LVMH). Malgré une perte de 6,26%, leur fortune est estimée à 190,3 milliards d'euros.

Le podium est complété par la famille Hermès (155 milliards d'euros) et Alain et Gérard Wertheimer (Chanel) et leur famille (115 milliards d'euros).

Lyon n'est pas en reste dans ce classement, mais ce sont toujours les mêmes noms qui ressortent.

1er : les Mérieux

Très largement devant, Alain Mérieux et sa famille (bioMérieux) obtienne la 20e place du classement français avec 6,5 milliards d'euros de fortune professionnelle. Malgré une baisse de 30 millions d'euros par rapport à 2023, ils devancent facilement leurs poursuivants, les Dentressangle.

2e : les Dentressangle

Norbert Dentressangle et sa famille, qui a fait son entrée dans le cercle fermé des milliardaires en vendant en 2015 son entreprise de logistique devenue XPO, cumule les 3,3 milliards d'euros et reste à la 42e place nationale. L'année a été marquée par l'évolution de la gouvernance de la holding familiale. Norbert Dentressangle, 70 ans, a laissé la main à Pierre-Henri Dentressangle et Marine Drumain Dentressangle, devenus co-présidents. Le fonds gérant plus de 3,3 milliards d'euros d'actifs nets détient notamment des participations au sein de Kiloutou, du spécialiste des implants orthopédiques Marle ou du promoteur Ogic.

3e : les Lescure

A la 53e position, c'est la famille Lescure (Seb) qui progresse de six places avec une fortune estimée à 2,6 milliards d'euros, contre 2,05 milliards en 2023. Reste à connaître l'impact de la loi contre les PFAS sur l'activité du géant de l'électroménager installé à Ecully.

4e : Michel Reybier

Le fondateur du groupe Aoste et de Justin Bridou Michel Reybier s'était ensuite diversifié dans l'hôtellerie (Mama Shelter), le médical et les domaines viticoles. Le Lyonnais est 58e, avec 2,4 milliards d'euros.

5e : les Latouche

Christian Latouche et sa famille (Fiducial) s'enrichissent un peu plus. Avec 2,2 milliards d'euros, ils sont 61e en 2024, soit 7 places gagnées dans le classement national.

6e : les de Grandry et de Baguenault de Puchesse

Les familles de Grandry et de Baguenault de Puchesse (Descours & Cabaud) sont 98e, avec une fortune professionnelle d'1,3 milliard d'euros. Un recul qui s'explique par l'année compliquée voire blanche pour le BTP.

7e : les Burelle

Laurent Burelle (Plastic Omnium) et sa famille dégringolent avec 10 places perdues et une baisse de leur fortune de 150 millions d'euros. Les Lyonnais ne sont pas à plaindre avec une fortune estimée à 1,2 milliard d'euros.

8e : les Bahadourian

Les frères Bahadourian, Léo et Patrick, sont 124e fortunes françaises avec 1,1 milliard d'euros cette année. A la tête de Grand Frais via leur groupe EEF, ils ont fait un bond de 20 places par rapport à 2023. Signe que malgré les polémiques sur leur installation en Suisse, l'échec de Place du Marché (Toupargel) et les attaques sur la gestion des Grand Frais, l'argent ne dort jamais.

9e : les Aguettant

La famille Aguettant est 132e avec 1,05 milliard d'euros. L'entreprise pharmaceutique avait annoncé fin 2023 vouloir investir près de 50 millions d'euros dans ses sites de la Métropole de Lyon et de l'Ardèche.

10e : Bruno Rousset

Enfin, Bruno Rousset (APRIL) est le dernier milliardaire lyonnais, avec une fortune professionnelle estimée à 1 milliard. Ce qui lui vaut la 137e place nationale (contre 124 en 2023).