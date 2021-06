Lyon : à Gerland, le lycée Charles Mérieux accueillera ses premiers élèves en septembre

Situé sur les quais du Rhône avenue du pont Pasteur à Gerland, ce nouveau lycée lyonnais, orienté vers la science et le numérique, accueillera dès la rentrée des élèves de seconde et de première dans les anciens bureaux du siège de Sanofi Pasteur, actuellement rénovés. Du haut de ses six étages, il deviendra ainsi le 18e lycée général public de la capitale des Gaules, et "le premier inauguré à Lyon depuis 25 ans", s'est vanté Laurent Wauquiez.

Sa création devrait permettre le désengorgement des lycées du 7e et du 2e arrondissement de Lyon. L'établissement, qui accueillera également des jeunes de Feyzin, profitera du passage du tramway à proximité, d'autant plus que la ligne du T6 a récemment été prolongée jusqu'aux hôpitaux Est.