20 Rhodaniens parmi les 500 plus grandes fortunes françaises en 2021

Sans surprise, c’est Bernard Arnault, le président de LVMH, qui arrive en tête de ce classement 2021 avec 157,5 milliards d’euros. Il devance la famille Hermès avec un peu plus de 81 milliards d’euros et Françoise Bettencourt-Meyers et sa famille de l’Oréal avec 71,4 milliards.

Si on regarde de plus près ce classement on retrouve 20 personnalités rhodaniennes, plus ou moins connues du grand public. Sans surprise, le premier est Alain Mérieux et sa famille (bioMérieux). Avec une fortune estimée à 6,6 milliards d’euros, il pointe à la 16e place du classement. Une fortune en baisse d’un peu moins 18% par rapport à l’an passé.

(Loin derrière), à la 38e place, on retrouve la famille Lescure, qui détient le groupe Seb à Ecully. Elle culmine en 2021 à 3,5 milliards d’euros.

Troisième de ce classement rhodanien, Laurent Burelle et sa famille. Le créateur de Plastic Omnium est la 52e fortune tricolore et gagne 11 places grâce à ses 2,2 milliards d’euros.

Ce dernier est talonné par Norbert Dentressangle et sa famille et leur fortune estimée à 1,9 milliard d’euros. Le propriétaire de Dentressangle est 58e.

Pour clôturer ce top 5 des fortunes rhodaniennes, on retrouve Christian Latouche et sa famille. Ils possèdent une fortune à 1,8 milliard d’euros, soit 12,5% de plus que l’année dernière. Les propriétaires de Fiducial sont 56e de ce classement.

Cette dernière famille est suivie par celle de Léo Bahadourian et Patrick Bahadourian (Grand Frais). Leur fortune est estimée à 1,3 milliard d’euros et leur permet de pointer à la 77e, contre la 275e l’année passée. Une remontée fulgurante grâce notamment à la vente de 60% de leurs parts.

On retrouve ensuite les familles de Grandy et Baguenault de Puchesse. Entrées dans le classement en 2012, les propriétaires du groupe Descours et Cabaud ont une fortune qui est estimée à 900 millions d’euros. Insuffisant pour être dans le top 100, car ils se retrouvent précisément à la 113e place.

Elles sont suivies de très près par l’homme d’affaires Bruno Rousset, propriétaire d’Evolem. Il a augmenté sa fortune de plus de 13% et pointe à la 119e place cette année grâce à ses 850 millions d’euros.

Suivent David et Laurent Despinasse et leur famille, propriétaires de DESPI (Grand Frais) avec une fortune de 700 millions d’euros. Ils sont 143e.

Enfin, pour clôturer ce Top 10 rhodanien, on notera la présence de Denis Dumont et sa famille. Les propriétaires de Prosol Gestion ont une fortune estimée à 700 millions d’euros également, ce qui leur permet de pointer à la même place que David et Laurent Despinasse et leur famille.

A noter que la famille Aulas perd quelques places et se retrouve au 232e rang. La fortune du président de l’OL représente 420 millions d’euros.

Liste des Rhodaniens dans les 500 premières fortunes de France :

215e - Christian Boiron et sa famille, laboratoires Boiron : 480 millions d’euros

215e - La Famille Foriel-Destezet, Adecco : 480 millions d’euros

232e - La famille Aulas, Holnest : 420 millions d’euros

232e - Jean-Claude Lavorel, Lavorel Hotels : 420 millions d’euros

311e - Guy Mathiolon et sa famille, Serfim : 330 millions d’euros

343e - Christophe Gruy et sa famille, Maïa Immobilier : 300 millions d’euros

397e - Sophie Defforey, Aquasourca : 250 millions d’euros

397e - Jacque Moyrand, Gattefossé : 250 millions d’euros

464e – Eric Jacquet, Jacquet Metal service : 205 millions d’euros

465e – Jean-Claude Condamin, Sogelym Dixence : 200 millions d’euros.