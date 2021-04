Lyon : l'université catholique s'engage avec l'Entreprise des Possibles d'Alain Mérieux

Ce jeudi matin, au sein du campus Saint-Paul de l'université catholique, l'Entreprise des Possibles d'Alain Mérieux, qui lutte contre le sans-abrisme, a signé une "convention d'engagement", autrement dit un partenariat, avec l'université.

"L'UCLy est très proche de nous depuis toujours. Ce rapprochement va nous permettre d'aller encore plus loin. Je reviens du Maroc. C'est un pays où il n'y a rien, mais où la solidarité est grande. En France, c'est le contraire. Je suis convaincu que sensibiliser à la cause des sans-abris les collaborateurs, tout comme les étudiants qui feront le monde de demain, contribuera à accélérer le décloisonnement de notre société", a déclaré ce jeudi matin Alain Mérieux, qui a déjà un amphithéâtre à son nom au sein du campus.

Aujourd'hui, on estime à 3000 le nombre de personnes sans-abris dans la métropole. Ce collectif a pour but de mettre en lien les acteurs économiques et les associations pour proposer des solutions de relogement, notamment aux femmes seules, ou encore à des étudiants. Concrètement, les entreprises peuvent aider en donnant des jours de congés payés ou en participant à des missions de bénévolat.

Dans le cadre de ce partenariat, dans un premier temps les salariés de l'entreprise, mais aussi à moyen terme les étudiants, pourront s'investir dans le collectif créé en 2019 par l'homme d'affaires lyonnais.

"Ce partenariat est structurant car nous partageons les mêmes valeurs. Ce contexte nous a également permis de mesurer les mouvements de solidarité entre les salariés, les étudiants, mais aussi les initiatives extérieures. Nous sommes très heureux", s'est réjoui de son côté Olivier Artus, recteur de l'UCLy.

A l'instar du partenariat signé entre l'Entreprise des Possibles et l'EM Lyon il y a quelques semaines, cet engagement pourra également s'accompagner d'actions menées par les étudiants, inscrites dans leur cursus à l'aide de crédits ECTS.

"La Catho" est la 73e entreprise à s'engager auprès des équipes d'Alain Mérieux. L'entrepreneur espère atteindre les 100 à la fin de l'année, grâce notamment à onze projets structurants pour l'année prochaine, et ce malgré la crise. L'Entreprise des Possibles constate que de plus en plus de salariés "ont envie" de s'engager dans des actions sociales, tout ça dans le but de "décloisonner notre société", a longuement insisté Alain Mérieux.

B.B.