Lyon : l’UCLy organise un concert pour financer des bourses étudiantes

La crise sanitaire a énormément impacté les étudiants et a encore plus accentué la situation de ceux en précarité. Et pour les soutenir, l’UCLy organise un “concert solidaire” ce mercredi soir à 19h30.

C’est dans une démarche d’égalité des chances que l’établissement privé veut financer les bourses étudiantes. L’année dernière, 109 d’entre elles ont été attribuées “grâce à la générosité des particuliers et des entreprises”. Avec un système de bourse au mérite, les meilleurs dossiers d’étudiants volontaires mais en situation financière difficile sont envoyés dans l’un des 6 pôles facultaires de l’UCLy ou peuvent poursuivre leur cursus.

Quant au concert, qui se tiendra au campus Saint-Paul de l’UCLy, il abordera les thèmes du compositeur allemand éponyme, “l’Affaire Bach”. Avec un concept interactif, “le spectateur mène l’enquête : il participe, donne son avis, se questionne et contribue peu à peu à étoffer le catalogue des œuvres de ce grand compositeur”, d’après l’UCLy.

Dirigés par Franck-Emmanuel Compte, 5 instrumentalistes du Concert de l’Hostel Dieu et la cantatrice Axelle Verner interprèteront l’Affaire Bach.