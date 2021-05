Lyon : signature d’un partenariat entre l’OL et l’Entreprise des Possibles 

Jean-Michel-Aulas, Président de l’OL et Alain Mérieux, Président fondateur de l’Entreprise des Possibles, ont décidé « d’unir leurs actions pour venir en aide aux personnes fragilisées ou en situation précaire ».

Le club rhodanien continue sa lutte contre la précarité sociale en rejoignant le « collectif d’entreprises solidaires fondé par Alain Mérieux ».

La signature de la convention a eu lieu, au Groupama Stadium de Décines, dans l’Est lyonnais, « lieu symbolique de l’ancrage territorial de l’Olympique Lyonnais », mais aussi pour son implantation près « des quartiers prioritaires de la ville ».

Après de nombreuses collaborations ces dernières années, comme avec le Foyer Notre Dame des Sans-Abri ou la Banque alimentaire du Rhône, cette nouvelle collaboration avec l’Entreprise des Possibles va « renforcer l’impact des actions menées en soutien aux plus fragiles, en facilitant notamment le développement des synergies entre les volontaires et les bénéficiaires », indique l'OL dans un communiqué.

« C’est un signal fort que nous donnons ensemble au territoire. Je suis convaincu que nous allons ainsi contribuer à décloisonner la société, changer le regard porté à des femmes et des hommes sans-abri que plus personne ne voit et réouvrir pour eux le champ des possibles », a de son côté expliqué Alain Mérieux, le fondateur et Président de l’Entreprise des Possibles.

« Ces derniers mois ont été éprouvants pour les populations et il est indispensable de mobiliser toutes les volontés et les ressources collectives afin de renouer les liens qui se sont étiolés et redonner l’espoir à tous ceux qui se retrouvent en situation de vulnérabilité. On ne peut qu’admirer et respecter le formidable engagement d’Alain Mérieux pour venir en aide à toutes les personnes de notre territoire. Ensemble, nous pourrons construire et changer les mentalités pour un monde plus inclusif », a conlu Jean-Michel-Aulas, PDG de l'OL Groupe.