Lyon : une interro de droit simule le divorce entre Seb la Frite et Léna Situations, le Youtubeur atterré

Et adapter son contenu avec certain de leurs centres d'intérêts. C'est probablement ce qu'avait en tête un professeur de droit de l'université catholique de Lyon (UCLY) ce lundi. Lorsqu'il a distribué le sujet de l'interrogation écrite de mi-parcours en droit de la famille, les étudiants ont pu découvrir un cas pratique à résoudre assez particulier : "Léna Situassion et Sébastien Frites", "deux influenceurs sur les réseaux sociaux", sont dans une impasse conjugale. L'attitude de Sébastien étant "devenue odieuse", et Léna ayant rapporté des insultes et des "coups sur son visage", la jeune femme de 21 ans "veut mettre fin au mariage". "Que lui conseillez-vous ?", demandait alors le professeur aux élèves, après ce clin d'oeil au célèbre coupe de youtubeurs Léna Situations et Seb la Frite, dont les noms ont été modifiés et les relations volontairement dégradées pour les besoins de l'interro.

Sauf qu'un étudiant a transmis ledit sujet à Seb la Frite, qui a décidé de le poster à son tour sur Twitter en marquant son incompréhension. De quoi initier un débat au sein de sa communauté, entre les fans outrés et ceux qui rappellent que ce genre d'intitulés fantaisistes sont légions en cours de droit.

"Ca coûtait quoi de prendre des gens fictifs de base ou, au minimum, de gens à qui ça ne peut pas arriver aux oreilles : et ça n’enlèverai rien au côté "légèreté" qu’ils cherchent à amener. J’comprends l’intention mais ça reste malaise de lire ça bref", a ensuite indiqué le vidéaste, soutenu par d'autres youtubeurs, dont certains lui conseillaient de porter plainte en diffamation.