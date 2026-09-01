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Lyon 8e : LFI propose une police sans arme létale, la légalisation du cannabis et des espaces pour les barbecues

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Lyon 8e : LFI propose une police sans arme létale, la légalisation du cannabis et des espaces pour les barbecues

Face aux violences et aux tensions dans le quartier des États-Unis, La France insoumise Lyon 8 défend une ligne opposée au tout-sécuritaire. Le mouvement propose notamment de cibler les têtes de réseaux, de légaliser le cannabis, de développer une police de proximité sans arme létale et d’encadrer les barbecues plutôt que de les interdire.

La France insoumise Lyon 8 veut remettre les questions sociales au centre du débat sur la sécurité dans le quartier des États-Unis.

Le mouvement revient sur les "fusillades, bagarres, conflits autour de l’occupation de l’espace public" survenus ces derniers mois et expose ses propositions sur le trafic de drogue, la consommation, la présence policière ou encore les barbecues dans l’espace public.

LFI veut cibler "les têtes de réseaux" et légaliser le cannabis

Sur le trafic de stupéfiants, LFI Lyon 8 estime que l’action publique doit prioritairement viser les organisations criminelles.

La section d'arrondissement propose de "concentrer les moyens sur les têtes de réseaux plutôt que sur les consommateurs ou les petits revendeurs » en renforçant notamment « les enquêtes judiciaires, financières et patrimoniales".

Il défend également une évolution radicale de la politique en matière de stupéfiants : "légalisation du cannabis et sortie de la logique répressive par des réponses sanitaires et sociales".

LFI réclame parallèlement davantage de moyens dans les quartiers populaires pour les services publics, les structures sociales et la prévention, ainsi que des rencontres avec les habitants après les épisodes violents.

Une "police de proximité, sans arme létale"

La France insoumise rejette en revanche plusieurs réponses sécuritaires défendues par ses adversaires politiques.

Sur la vidéosurveillance, le mouvement affirme qu’elle serait "inefficace puisqu’elle ne résout que 3% des affaires".

Concernant la présence policière, le mouvement explique vouloir "une police de proximité, sans arme létale, rassurante". Il dénonce aussi ce qu’il qualifie de "contrôles au faciès abusifs et racistes" dans le quartier, notamment à l’encontre de mineurs.

Le mouvement préfère également le recours à des médiateurs et le renforcement des structures sociales à la création d’une brigade de tranquillité publique.

Des espaces légaux pour les barbecues

LFI Lyon 8 consacre aussi une partie de son texte aux rassemblements et barbecues dans l’espace public, qu’il refuse de qualifier systématiquement d’"incivilités".

"Organiser une fête n’est pas une “incivilité”, au contraire cela participe à faire vivre le quartier. Ces pratiques doivent être acceptées et encadrées, pas réprimées", affirme le mouvement.

Parmi ses propositions figurent la création d’espaces légaux avec une heure de fin pour limiter les nuisances, l’aménagement de lieux similaires dans d’autres quartiers, la médiation entre riverains et participants, ainsi que la prise en compte de l’isolation sonore lors de rénovations de logements, notamment sociaux.

Le mouvement réclame enfin "plus de moyens pour le quartier des États-Unis", qu’il estime "laissé à l’abandon depuis des dizaines d’années", et met en cause la responsabilité de l’État et des municipalités dans ce qu’il qualifie d’"abandon social et économique".

Tags :

lyon 8e

Etats-Unis

25 commentaires
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méchoui à gogo le 01/09/2026 à 16:32

ce n'était pas déjà le cas?

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Comique le 01/09/2026 à 15:41

J'écoute toute cette gauche française dégueulasse. Et je ne comprends toujours pas au bout du bout qui paye ?

Je ne suis pas un riche mais je suis fracassé car pas assez pauvre pour ne rien payé.
Salarié du privé je ne suis pas augmenté et je pense qu'il ne faudra pas espérer de retraite.
Pour les soins je cherchais un spécialiste et 1er rdv dispo en 2027... je ne parle pas de certains remboursements.

Les gosses ? Entre les grèves les arrêts maladie à répétition c'est une galère pour au final avoir un niveau discutable.

Peut on dire ou va l'argent des impôts... on sait qu'une partie sert à entretenir une masse d'inutile.
On voyait dans une étude les profils des élus... ceux de gauche sont en grande partie des fonctionnaires donc on comprend bien certaines choses.

De là à dire qu'ils se touchent plus de 9000 euros en poste de complaisance comme un certain maire de St-Denis je ne franchirai pas le cap... même si on le sait tous.

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sous tes fenêtres .............. le 01/09/2026 à 15:29
soutiens total bravo a écrit le 01/09/2026 à 14h00

Enfin des propositions qui cherchent à traiter les problèmes à la racine plutôt que de répondre uniquement par la répression Prévention services publics encadrement des pratiques et présence de proximité ce sont des idées qui mérite d’être débattue La sécurité et la tranquillité des habitants sont essentielles mais elles ne s’opposent pas forcément à une politique plus sociale et préventive Soutien à ces propo

ils viendront se réunir et faire un barbecue sous tes fenêtres .................. et on en reparle, d'accord ????????????

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Houlala le 01/09/2026 à 15:26

Des titres et tournures d'articles pour faire réagir.

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FRANCKLEBOF le 01/09/2026 à 15:03

Je sens comme une odeur de .... moissi , ça sent pas bon tout ça !

Au moins ça aura peut être le mérite de réveiller ceux qui se laissaient bercer par le chant des sirènes !
C impressionnant .

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La Poukave le 01/09/2026 à 14:57

Il faut armer la police avec des pistolets à eau comme celui de "Hamza la Dépouille" du canal St MArtin !

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Bob Eponge le 01/09/2026 à 14:48
La nouvelle France by LFI a écrit le 01/09/2026 à 13h55

Impeccable, et puis légaliser les armes pour les racailles pendant qu'on y est !

Quelle bande de guignols !!!! Ils sont complètement débiles.

et l'obligation de la prière , le voile obligatoire , les sandwich vegan et un repoudrage du nez rembourser par la secu ....
notez bien que cette partie du programme est reprise par la génération Attal ...

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Alors là le 01/09/2026 à 14:03

Je sens que ça va faire réagir le lectorat éclairé de Lyonmag, ça.

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soutiens total bravo le 01/09/2026 à 14:00

Enfin des propositions qui cherchent à traiter les problèmes à la racine plutôt que de répondre uniquement par la répression Prévention services publics encadrement des pratiques et présence de proximité ce sont des idées qui mérite d’être débattue La sécurité et la tranquillité des habitants sont essentielles mais elles ne s’opposent pas forcément à une politique plus sociale et préventive Soutien à ces propo

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La nouvelle France by LFI le 01/09/2026 à 13:55

Impeccable, et puis légaliser les armes pour les racailles pendant qu'on y est !

Quelle bande de guignols !!!! Ils sont complètement débiles.

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LFIiiii le 01/09/2026 à 13:52

Alors eux, ils en fument de la bonne qui vient du Tonkin pour être aussi déconnecté.
Et puis on peut aussi légaliser les agressions tant qu'à faire les champions!
Et puis organiser les rodéos car c'est convivial pour les habitants du coin.

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arkom le 01/09/2026 à 13:52

LFI ce parti immonde et pourri qui veut faire régner le désordre et la délinquance ne vaut rien au point vu des honnêtes citoyens et devrait être rayé des élections et de la France avec son gourou sous peine de représailles

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vrailyonnais le 01/09/2026 à 13:47

j’oubliais la Police avec de petites matraques inoffensives, et des elastiques pour tirer des bouts de papier….. les demissions policières vont tomber en Cascades légitimes…..!!! Chercher l’erreur…

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en gros le 01/09/2026 à 13:45

Une société complètement bordellique quoi !

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josette le 01/09/2026 à 13:44

Qui a dit dans une réplique devenue culte... c'est même à ça qu'on les reconnait, ça colle bien avec les idées de LFI;

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Dilou le 01/09/2026 à 13:43

Ils sont complètement givrés.

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vrailyonnais le 01/09/2026 à 13:41

décidément La France Imbécile est sans limite……. Si le cannabis est legalisé: la cocaine prendra Sa place comme 1er stupéfiant interdit….., Enfin les barbecues seront danger d’Incendies et assurément sources de bruits, tapage nocturne et autres circulations de recels et substances Interdites: où s’arrêtera la Bêtise LFI ? Voisins à Plaindre…. De + pendant ce temps on ne parle Pas du maire de Saint Denis ET son emploi à la RATP: ce Monsieur faisait peut-être des Journées de 20h, ça va Nous être dit par le Malin, le marionnettiste de LFi: JLM !

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Incultes au pouvoir le 01/09/2026 à 13:41

Cher Lfi
Le taux de thc qui est admis dans le cannabis légal est 5 fois moins concentré
Le taux de THC présent dans le deal illégal ne pourrait être autorisé par les autorité, tant il est dangereux pour la santé mental et physique
Par conséquent le rendre légal servirait juste à donner la possibilité aux jeunes de commencer en light pour ensuite passer au thc dur
Vous êtes de dangereux incultes

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lolotoooôooo le 01/09/2026 à 13:37

Cette campagne présidentielle promet d'être marrante !

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Solidarité 69 le 01/09/2026 à 13:27

Bienvenue dans la nouvelle France by LFI !
Drogue, occupation de l'espace public et désarmement des forces de l'ordre.

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Bob75 le 01/09/2026 à 13:25

On organise la délinquance ou au mieux le bordel.
Quelle vision de la société

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Watt le 01/09/2026 à 13:24

Fermer les yeux sur la délinquance et arroser encore plus les quartiers sensibles.

C'est sur que ça a bien marché jusqu'ici...

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Oui mais, le 01/09/2026 à 13:20

J'habite le quartier et si lfi parle de soi-disant "contrôles au faciès", c'est complètement absurde !!! La majorité de la population du quartier est d'origine sud-mediterranéenne ! Donc on fait quoi ? On ne contrôle plus personne ? Ce sont pourtant ces mineurs qui mettent le bazar !
Quant à des endroits dédiés aux barbecues, c'est une blague !!!! Comment est ce possible que ces populations essaient d'imposer leur mode de vie ! Dans les autres quartiers de Lyon, voit-on des lieux dédiés aux barbecues ? Et ils osent dire que cela participe à la vie du quartier.... De qui se moque t on ?
Il faut au contraire plus de répression envers ceux qui pourrissent la vie des habitants (dealers, consommateurs, fouteurs de m... etc...)

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menu le 01/09/2026 à 13:07

Menu des barbecues, j'adore les brochettes de porc, avec pinard rouge ou rosé
Pas de soucis au moins, ce serait dommage de me stigmatiser

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Arthur le 01/09/2026 à 13:02

Manque plus qu'une aire spécifique pour les agressions, viols, et autres joyeusetés LFIstes.

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