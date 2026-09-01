Lyon 8e : LFI propose une police sans arme létale, la légalisation du cannabis et des espaces pour les barbecues

La France insoumise Lyon 8 veut remettre les questions sociales au centre du débat sur la sécurité dans le quartier des États-Unis.
Le mouvement revient sur les "fusillades, bagarres, conflits autour de l’occupation de l’espace public" survenus ces derniers mois et expose ses propositions sur le trafic de drogue, la consommation, la présence policière ou encore les barbecues dans l’espace public.
LFI veut cibler "les têtes de réseaux" et légaliser le cannabis
Sur le trafic de stupéfiants, LFI Lyon 8 estime que l’action publique doit prioritairement viser les organisations criminelles.
La section d'arrondissement propose de "concentrer les moyens sur les têtes de réseaux plutôt que sur les consommateurs ou les petits revendeurs » en renforçant notamment « les enquêtes judiciaires, financières et patrimoniales".
Il défend également une évolution radicale de la politique en matière de stupéfiants : "légalisation du cannabis et sortie de la logique répressive par des réponses sanitaires et sociales".
LFI réclame parallèlement davantage de moyens dans les quartiers populaires pour les services publics, les structures sociales et la prévention, ainsi que des rencontres avec les habitants après les épisodes violents.
Une "police de proximité, sans arme létale"
La France insoumise rejette en revanche plusieurs réponses sécuritaires défendues par ses adversaires politiques.
Sur la vidéosurveillance, le mouvement affirme qu’elle serait "inefficace puisqu’elle ne résout que 3% des affaires".
Concernant la présence policière, le mouvement explique vouloir "une police de proximité, sans arme létale, rassurante". Il dénonce aussi ce qu’il qualifie de "contrôles au faciès abusifs et racistes" dans le quartier, notamment à l’encontre de mineurs.
Le mouvement préfère également le recours à des médiateurs et le renforcement des structures sociales à la création d’une brigade de tranquillité publique.
Des espaces légaux pour les barbecues
LFI Lyon 8 consacre aussi une partie de son texte aux rassemblements et barbecues dans l’espace public, qu’il refuse de qualifier systématiquement d’"incivilités".
"Organiser une fête n’est pas une “incivilité”, au contraire cela participe à faire vivre le quartier. Ces pratiques doivent être acceptées et encadrées, pas réprimées", affirme le mouvement.
Parmi ses propositions figurent la création d’espaces légaux avec une heure de fin pour limiter les nuisances, l’aménagement de lieux similaires dans d’autres quartiers, la médiation entre riverains et participants, ainsi que la prise en compte de l’isolation sonore lors de rénovations de logements, notamment sociaux.
Le mouvement réclame enfin "plus de moyens pour le quartier des États-Unis", qu’il estime "laissé à l’abandon depuis des dizaines d’années", et met en cause la responsabilité de l’État et des municipalités dans ce qu’il qualifie d’"abandon social et économique".
ce n'était pas déjà le cas?Signaler Répondre
J'écoute toute cette gauche française dégueulasse. Et je ne comprends toujours pas au bout du bout qui paye ?Signaler Répondre
Je ne suis pas un riche mais je suis fracassé car pas assez pauvre pour ne rien payé.
Salarié du privé je ne suis pas augmenté et je pense qu'il ne faudra pas espérer de retraite.
Pour les soins je cherchais un spécialiste et 1er rdv dispo en 2027... je ne parle pas de certains remboursements.
Les gosses ? Entre les grèves les arrêts maladie à répétition c'est une galère pour au final avoir un niveau discutable.
Peut on dire ou va l'argent des impôts... on sait qu'une partie sert à entretenir une masse d'inutile.
On voyait dans une étude les profils des élus... ceux de gauche sont en grande partie des fonctionnaires donc on comprend bien certaines choses.
De là à dire qu'ils se touchent plus de 9000 euros en poste de complaisance comme un certain maire de St-Denis je ne franchirai pas le cap... même si on le sait tous.
ils viendront se réunir et faire un barbecue sous tes fenêtres .................. et on en reparle, d'accord ????????????Signaler Répondre
Des titres et tournures d'articles pour faire réagir.Signaler Répondre
Je sens comme une odeur de .... moissi , ça sent pas bon tout ça !Signaler Répondre
Au moins ça aura peut être le mérite de réveiller ceux qui se laissaient bercer par le chant des sirènes !
C impressionnant .
Il faut armer la police avec des pistolets à eau comme celui de "Hamza la Dépouille" du canal St MArtin !Signaler Répondre
et l'obligation de la prière , le voile obligatoire , les sandwich vegan et un repoudrage du nez rembourser par la secu ....Signaler Répondre
notez bien que cette partie du programme est reprise par la génération Attal ...
Je sens que ça va faire réagir le lectorat éclairé de Lyonmag, ça.Signaler Répondre
Enfin des propositions qui cherchent à traiter les problèmes à la racine plutôt que de répondre uniquement par la répression Prévention services publics encadrement des pratiques et présence de proximité ce sont des idées qui mérite d’être débattue La sécurité et la tranquillité des habitants sont essentielles mais elles ne s’opposent pas forcément à une politique plus sociale et préventive Soutien à ces propoSignaler Répondre
Impeccable, et puis légaliser les armes pour les racailles pendant qu'on y est !Signaler Répondre
Quelle bande de guignols !!!! Ils sont complètement débiles.
Alors eux, ils en fument de la bonne qui vient du Tonkin pour être aussi déconnecté.Signaler Répondre
Et puis on peut aussi légaliser les agressions tant qu'à faire les champions!
Et puis organiser les rodéos car c'est convivial pour les habitants du coin.
LFI ce parti immonde et pourri qui veut faire régner le désordre et la délinquance ne vaut rien au point vu des honnêtes citoyens et devrait être rayé des élections et de la France avec son gourou sous peine de représaillesSignaler Répondre
j’oubliais la Police avec de petites matraques inoffensives, et des elastiques pour tirer des bouts de papier….. les demissions policières vont tomber en Cascades légitimes…..!!! Chercher l’erreur…Signaler Répondre
Une société complètement bordellique quoi !Signaler Répondre
Qui a dit dans une réplique devenue culte... c'est même à ça qu'on les reconnait, ça colle bien avec les idées de LFI;Signaler Répondre
Ils sont complètement givrés.Signaler Répondre
décidément La France Imbécile est sans limite……. Si le cannabis est legalisé: la cocaine prendra Sa place comme 1er stupéfiant interdit….., Enfin les barbecues seront danger d’Incendies et assurément sources de bruits, tapage nocturne et autres circulations de recels et substances Interdites: où s’arrêtera la Bêtise LFI ? Voisins à Plaindre…. De + pendant ce temps on ne parle Pas du maire de Saint Denis ET son emploi à la RATP: ce Monsieur faisait peut-être des Journées de 20h, ça va Nous être dit par le Malin, le marionnettiste de LFi: JLM !Signaler Répondre
Cher LfiSignaler Répondre
Le taux de thc qui est admis dans le cannabis légal est 5 fois moins concentré
Le taux de THC présent dans le deal illégal ne pourrait être autorisé par les autorité, tant il est dangereux pour la santé mental et physique
Par conséquent le rendre légal servirait juste à donner la possibilité aux jeunes de commencer en light pour ensuite passer au thc dur
Vous êtes de dangereux incultes
Cette campagne présidentielle promet d'être marrante !Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by LFI !Signaler Répondre
Drogue, occupation de l'espace public et désarmement des forces de l'ordre.
On organise la délinquance ou au mieux le bordel.Signaler Répondre
Quelle vision de la société
Fermer les yeux sur la délinquance et arroser encore plus les quartiers sensibles.Signaler Répondre
C'est sur que ça a bien marché jusqu'ici...
J'habite le quartier et si lfi parle de soi-disant "contrôles au faciès", c'est complètement absurde !!! La majorité de la population du quartier est d'origine sud-mediterranéenne ! Donc on fait quoi ? On ne contrôle plus personne ? Ce sont pourtant ces mineurs qui mettent le bazar !Signaler Répondre
Quant à des endroits dédiés aux barbecues, c'est une blague !!!! Comment est ce possible que ces populations essaient d'imposer leur mode de vie ! Dans les autres quartiers de Lyon, voit-on des lieux dédiés aux barbecues ? Et ils osent dire que cela participe à la vie du quartier.... De qui se moque t on ?
Il faut au contraire plus de répression envers ceux qui pourrissent la vie des habitants (dealers, consommateurs, fouteurs de m... etc...)
Menu des barbecues, j'adore les brochettes de porc, avec pinard rouge ou roséSignaler Répondre
Pas de soucis au moins, ce serait dommage de me stigmatiser
Manque plus qu'une aire spécifique pour les agressions, viols, et autres joyeusetés LFIstes.Signaler Répondre