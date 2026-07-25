"Enfin on va pouvoir dormir" : vaste opération dans ce secteur miné par les nuisances à Lyon 8e, les habitants espèrent que ça dure

Depuis le début de l'été, la place du 8-Mai-1945, dans le quartier des États-Unis (Lyon 8e), cristallise les inquiétudes des habitants. Rixes, rassemblements nocturnes, barbecues géants, nuisances sonores jusque tard dans la nuit... Les riverains dénoncent depuis des mois une dégradation de leur cadre de vie et réclament des actions durables.

Cette semaine encore, le secteur avait fait parler de lui après un week-end particulièrement tendu. Une rixe avait fait un blessé grave et, le lendemain, près de 200 personnes s'étaient installées sous la halle du marché dans la soirée, provoquant l'exaspération des habitants. Une pétition réclamant des mesures fortes contre l'insécurité avait également été lancée.

Une trentaine de policiers municipaux mobilisés

Face à cette situation, une vaste opération de la police municipale a été déployée ce vendredi 24 juillet en début de soirée.

Le maire écologiste du 8e arrondissement, Olivier Berzane, a détaillé le dispositif sur les réseaux sociaux : "Ce soir nous avons mené une opération d'envergure pour envoyer un signal fort aux personnes qui depuis des semaines perturbent la vie des riverains de la place du 8 Mai 45 dans le quartier des États-Unis notamment par la pratique de barbecues géants."

Selon l'élu, une trentaine de policiers municipaux ont été mobilisés, aux côtés de la fourrière et du service de nettoyage de la Métropole de Lyon.

Le bilan fait état de plusieurs procès-verbaux pour diverses infractions, d'un grand nombre de véhicules envoyés en fourrière, de plusieurs contrôles d'alcoolémie ainsi que de convocations devant la Maison de justice et du droit.

Olivier Berzane assure que "la place du 8 Mai a retrouvé son calme et ajoute : "Nous espérons que le message est passé, nous allons continuer de surveiller la situation et interviendrons de nouveau si nécessaire."

Un secteur régulièrement pointé du doigt

Pour les habitants, cette opération intervient dans un secteur où les difficultés ne se limitent pas aux soirées estivales.

Les jours de marché, la place du 8-Mai-1945 est régulièrement le théâtre de nombreuses infractions dénoncées par les riverains : trafic de stupéfiants, vols, agressions, vente à la sauvette ou encore occupations illicites de l'espace public. Une situation qui nourrit depuis plusieurs mois un sentiment d'insécurité grandissant.

Les nuisances nocturnes viennent s'ajouter à ce quotidien. De nombreux habitants expliquent ne plus parvenir à trouver le sommeil en raison des rassemblements qui se prolongent jusque tard dans la nuit, particulièrement lors des épisodes de fortes chaleurs.

Des habitants soulagés... mais prudents

L'intervention de ce vendredi soir a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Parmi les messages publiés, certains habitants expriment leur soulagement : "Enfin on va pouvoir dormir tranquille", "Merci énormément pour vos efforts… vivement un week-end tranquille", "Un peu d'ordre fait pas de mal" ou encore "Merci monsieur le maire ainsi qu'à la police pour votre intervention, nous étions en souffrance."

Mais d'autres restent plus réservés et attendent de voir si cette mobilisation sera suivie d'effets : "Tous les soirs ? ou juste un soir ? l'évacuation ?", "C'est juste pour ce soir, demain c'est reparti" ou encore "J'espère vraiment que la situation restera ainsi à l'avenir."