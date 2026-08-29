Lyon : des vendeurs à la sauvette interpellés, des dizaines de paquets de cigarettes saisis

Ce vendredi après-midi, les forces de l'ordre ont repéré des vendeurs à la sauvette sur le marché sauvage des Etats-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon. Vers 16h, des agents du GSP et de la BST sont passés à l'action, interpellant trois vendeurs et un client.
Selon nos informations, la marchandise - 50 paquets de cigarettes - a été saisie.
Les quatre suspects ont été placés en garde à vue.
Cela fait déjà quelques années que préfecture et mairie du 8e arrondissement luttent conjointement contre ces vendeurs à la sauvette qui se greffent au marché officiel de la place du 8 mai 1945. Ponctuellement, des interpellations et des saisies comme celles réalisées ce vendredi sont effectuées.
50 paquets lol. Bon bin on devrait leur une journée de salaire pour un butin aussi ridiculeSignaler Répondre
Melenchon présidentSignaler Répondre
La cour des miracleSignaler Répondre
38€ d'amande et un rappel à l'ordre si pas de vice de procédureSignaler Répondre
alors que 3 ans de travaux forcés seraient plus utile à la société
Pourquoi ne pas revenir au prix des paquets de cigarettes à 6 ,50 euros cela éviterait ce genre de problème.Signaler Répondre
Solidarité 69 est un vrai crétin et un grand ignorant qui malheureusement n'avance pas.Signaler Répondre
Un vrai ridicule au langage monotone.
Il est rouillé et complètement rayé comme un vinyle froissé par le temps 😂😂😂
Le tiers monde c'est l'alliance gauche, centre et droite qui l'ont mis en place depuis 50ans...Signaler Répondre
Va falloir te mettre à jour...
Pourquoi s'attaquer à l'impossible ?Signaler Répondre
au lieu de s’attaquer à la fin de la chaîne pourquoi la DGSI est la DGSE on travaillent avec les autres services européens et Interpol ne s’attaquent à la source dans les usines dans les pays de l’Est serait plus simple tout le monde est corrompu la police et les politiciens et la justice et les douaniers tout le monde ferme les yeuxSignaler Répondre
"Ponctuellement", tout est dit...Signaler Répondre
Cela fait déjà plusieurs années que ça dure , mais ça continue !Signaler Répondre
Le tiers monde, la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre