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Lyon : des vendeurs à la sauvette interpellés, des dizaines de paquets de cigarettes saisis

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Lyon : des vendeurs à la sauvette interpellés, des dizaines de paquets de cigarettes saisis
DR DIPN69

La police ne desserre pas la pression sur le marché sauvage des Etats-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon. Trois individus ont été interpellés vendredi, leur marchandise a été saisie.

Ce vendredi après-midi, les forces de l'ordre ont repéré des vendeurs à la sauvette sur le marché sauvage des Etats-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon. Vers 16h, des agents du GSP et de la BST sont passés à l'action, interpellant trois vendeurs et un client.

Selon nos informations, la marchandise - 50 paquets de cigarettes - a été saisie.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue.

Cela fait déjà quelques années que préfecture et mairie du 8e arrondissement luttent conjointement contre ces vendeurs à la sauvette qui se greffent au marché officiel de la place du 8 mai 1945. Ponctuellement, des interpellations et des saisies comme celles réalisées ce vendredi sont effectuées.

Tags :

marché sauvage

lyon 8e

12 commentaires
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salaire en moisn le 29/08/2026 à 21:35

50 paquets lol. Bon bin on devrait leur une journée de salaire pour un butin aussi ridicule

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Alfonce le 29/08/2026 à 21:10
C'est moi a écrit le 29/08/2026 à 19h45

Le tiers monde c'est l'alliance gauche, centre et droite qui l'ont mis en place depuis 50ans...
Va falloir te mettre à jour...

Melenchon président

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Aladin le 29/08/2026 à 20:53

La cour des miracle

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Bibi Fricotin le 29/08/2026 à 20:28

38€ d'amande et un rappel à l'ordre si pas de vice de procédure
alors que 3 ans de travaux forcés seraient plus utile à la société

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Moi le 29/08/2026 à 20:28

Pourquoi ne pas revenir au prix des paquets de cigarettes à 6 ,50 euros cela éviterait ce genre de problème.

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Calahann le 29/08/2026 à 20:24
C'est moi a écrit le 29/08/2026 à 19h45

Le tiers monde c'est l'alliance gauche, centre et droite qui l'ont mis en place depuis 50ans...
Va falloir te mettre à jour...

Solidarité 69 est un vrai crétin et un grand ignorant qui malheureusement n'avance pas.
Un vrai ridicule au langage monotone.
Il est rouillé et complètement rayé comme un vinyle froissé par le temps 😂😂😂

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C'est moi le 29/08/2026 à 19:45
Solidarité 69 a écrit le 29/08/2026 à 18h32

Le tiers monde, la nouvelle France by EELV-LFI !

Le tiers monde c'est l'alliance gauche, centre et droite qui l'ont mis en place depuis 50ans...
Va falloir te mettre à jour...

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Calahann le 29/08/2026 à 19:30

Pourquoi s'attaquer à l'impossible ?

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faire l’inverse le 29/08/2026 à 19:16

au lieu de s’attaquer à la fin de la chaîne pourquoi la DGSI est la DGSE on travaillent avec les autres services européens et Interpol ne s’attaquent à la source dans les usines dans les pays de l’Est serait plus simple tout le monde est corrompu la police et les politiciens et la justice et les douaniers tout le monde ferme les yeux

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Ex Précisions le 29/08/2026 à 18:51

"Ponctuellement", tout est dit...

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effectivement le 29/08/2026 à 18:47

Cela fait déjà plusieurs années que ça dure , mais ça continue !

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Solidarité 69 le 29/08/2026 à 18:32

Le tiers monde, la nouvelle France by EELV-LFI !

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