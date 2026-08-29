Lyon : des vendeurs à la sauvette interpellés, des dizaines de paquets de cigarettes saisis

Ce vendredi après-midi, les forces de l'ordre ont repéré des vendeurs à la sauvette sur le marché sauvage des Etats-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon. Vers 16h, des agents du GSP et de la BST sont passés à l'action, interpellant trois vendeurs et un client.

Selon nos informations, la marchandise - 50 paquets de cigarettes - a été saisie.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue.

Cela fait déjà quelques années que préfecture et mairie du 8e arrondissement luttent conjointement contre ces vendeurs à la sauvette qui se greffent au marché officiel de la place du 8 mai 1945. Ponctuellement, des interpellations et des saisies comme celles réalisées ce vendredi sont effectuées.