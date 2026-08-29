Métropole de Lyon : série de cambriolages dans les casernes de pompiers, la surveillance renforcée

Les casernes de pompiers ont vécu un été éprouvant, avec une série de cambriolages dans le Rhône et la métropole de Lyon.

Depuis le 6 août, cinq casernes du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours ont été victimes de vols avec effraction. Selon le SDMIS, les faits portent sur des "matériels opérationnels". Et notamment du matériel de désincarcération pour les accidents de voiture, qui permettrait aux voleurs de réaliser ensuite des cambriolages.

Des plaintes ont été déposées systématiquement après chaque vol et plusieurs enquêtes sont actuellement en cours.

Patrouilles renforcées autour des casernes

Face à cette série, le SDMIS indique travailler avec la gendarmerie nationale et la police nationale sous l’autorité du préfet.

Les référents sûreté des forces de l’ordre ont été mobilisés et des patrouilles renforcées ont été mises en place aux abords des casernes. Des consignes de vigilance ont également été diffusées à l’ensemble des sapeurs-pompiers et personnels concernés.

Le SDMIS, qui "condamne fermement ces actes malveillants dont sont victimes les sapeurs-pompiers", annonce parallèlement le déploiement de nouveaux dispositifs destinés à améliorer la sécurisation des bâtiments et des matériels.