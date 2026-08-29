Sécurité

Métropole de Lyon : série de cambriolages dans les casernes de pompiers, la surveillance renforcée

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Métropole de Lyon : série de cambriolages dans les casernes de pompiers, la surveillance renforcée
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Surveillance renforcée autour des centres de secours du Rhône et de la Métropole de Lyon. Cinq casernes du SDMIS ont été ciblées par des vols avec effraction depuis le 6 août.

Les casernes de pompiers ont vécu un été éprouvant, avec une série de cambriolages dans le Rhône et la métropole de Lyon.

Depuis le 6 août, cinq casernes du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours ont été victimes de vols avec effraction. Selon le SDMIS, les faits portent sur des "matériels opérationnels". Et notamment du matériel de désincarcération pour les accidents de voiture, qui permettrait aux voleurs de réaliser ensuite des cambriolages.

Des plaintes ont été déposées systématiquement après chaque vol et plusieurs enquêtes sont actuellement en cours.

Patrouilles renforcées autour des casernes

Face à cette série, le SDMIS indique travailler avec la gendarmerie nationale et la police nationale sous l’autorité du préfet.

Les référents sûreté des forces de l’ordre ont été mobilisés et des patrouilles renforcées ont été mises en place aux abords des casernes. Des consignes de vigilance ont également été diffusées à l’ensemble des sapeurs-pompiers et personnels concernés.

Le SDMIS, qui "condamne fermement ces actes malveillants dont sont victimes les sapeurs-pompiers", annonce parallèlement le déploiement de nouveaux dispositifs destinés à améliorer la sécurisation des bâtiments et des matériels.

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9 commentaires
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Tout est possible le 29/08/2026 à 20:56
suspect number one a écrit le 29/08/2026 à 19h19

faut se méfier des pompiers, c'est eux même qui mettent le feu aux forets et donc je pense que le cambrioleur est un pompier

Dans tout délit ne rien exclure
Il y a peut être une taupe, car ce matériel est peut être revendu, à une filière étrangère, on garnit peut être des caserne de l'est
Comme les GPS de clio , garnissent les trafis maghrébins

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Zut le 29/08/2026 à 20:56
Ex Précisions a écrit le 29/08/2026 à 18h53

Incroyable il faut 5 casernes cambriolées du même matériel en 3 semaines pour que la préfecture commence à se bouger...
Dès le 2ème ça aurait dû être fait.

Pas vraiment du ressort de la préfecture....

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Calahann le 29/08/2026 à 20:15
Ex Précisions a écrit le 29/08/2026 à 19h53

Tu tapes sur g...le "casernes pompiers rhône" et tu as tout, l'adresse et le street view pour voir si c'est juste une annexe ou une vraie caserne où tu trouveras automatiquement du matériel de désincarcération...
Un gamin de 12 ans y arriverait.

Pas faux en vrai, mais le vrai souci c'est comment sortir le matériel dérobé, par où et surtout, comment le transporter ?
Forcément, les voleurs étaient vraiment bien renseignés car, ils ne sont pas venus en trottinette, en vélo ou à pied.
Pompiers voleurs ?

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Quelque-chose se trame? le 29/08/2026 à 19:53

A mon avis ils préparent quelque chose ou une attaque?

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Ex Précisions le 29/08/2026 à 19:53
Calahann a écrit le 29/08/2026 à 19h27

4 casernes cambriolés en 15 jours.
Apparemment, les voleurs savaient exactement où chercher et sortir du matos imposants .
Y a anguille sous roche !

Tu tapes sur g...le "casernes pompiers rhône" et tu as tout, l'adresse et le street view pour voir si c'est juste une annexe ou une vraie caserne où tu trouveras automatiquement du matériel de désincarcération...
Un gamin de 12 ans y arriverait.

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Il n'y a plus de patrouilles la nuit le 29/08/2026 à 19:45

Quand une alerte se déclenche, la première voiture de gendarmerie ou de police est à 1000 kilomètres, quand elle ne doit pas décoller directement de la brigade.

A la place on a dépensé des milliards d'Euros en systèmes distants, en caméras de surveillance notamment, qui ne peuvent en rien intervenir, et peuvent facilement être brouillés.

Cherchez l'erreur...

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Calahann le 29/08/2026 à 19:27

4 casernes cambriolés en 15 jours.
Apparemment, les voleurs savaient exactement où chercher et sortir du matos imposants .
Y a anguille sous roche !

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suspect number one le 29/08/2026 à 19:19

faut se méfier des pompiers, c'est eux même qui mettent le feu aux forets et donc je pense que le cambrioleur est un pompier

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Ex Précisions le 29/08/2026 à 18:53

Incroyable il faut 5 casernes cambriolées du même matériel en 3 semaines pour que la préfecture commence à se bouger...
Dès le 2ème ça aurait dû être fait.

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