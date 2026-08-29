Ternay : une adolescente de 14 ans frappée et piétinée par trois mineurs pour son téléphone

Les faits se sont produits mercredi 26 août, peu avant 22h, à Ternay.

D’après Le Progrès, deux adolescentes et un garçon, tous âgés de moins de 15 ans, auraient pris à partie une jeune fille de 14 ans pour lui réclamer son téléphone portable.

Le groupe aurait d’abord tenté d’obtenir son téléphone par la menace, allant jusqu’à évoquer l’usage d’un couteau.

Devant le refus de la jeune fille, la situation aurait basculé dans une violente humiliation : forcée de tenir des propos dégradants face à une caméra, elle aurait ensuite été tirée par les cheveux, frappée puis projetée au sol. Les mains attachées dans le dos, l’adolescente aurait enfin été piétinée par l’un de ses agresseurs présumés.

Les gendarmes ont rapidement identifié les trois suspects : deux ont été interpellés dans la nuit par le PSIG, tandis que le troisième s’est présenté le lendemain avec ses parents.

Les deux adolescentes ont été placées en garde à vue puis déférées vendredi. Poursuivies pour violences en réunion ayant entraîné plus de huit jours d’ITT, elles seront jugées en novembre par le tribunal pour enfants.