Ternay : une adolescente de 14 ans frappée et piétinée par trois mineurs pour son téléphone

Les faits se sont produits mercredi 26 août, peu avant 22h, à Ternay.
D’après Le Progrès, deux adolescentes et un garçon, tous âgés de moins de 15 ans, auraient pris à partie une jeune fille de 14 ans pour lui réclamer son téléphone portable.
Le groupe aurait d’abord tenté d’obtenir son téléphone par la menace, allant jusqu’à évoquer l’usage d’un couteau.
Devant le refus de la jeune fille, la situation aurait basculé dans une violente humiliation : forcée de tenir des propos dégradants face à une caméra, elle aurait ensuite été tirée par les cheveux, frappée puis projetée au sol. Les mains attachées dans le dos, l’adolescente aurait enfin été piétinée par l’un de ses agresseurs présumés.
Les gendarmes ont rapidement identifié les trois suspects : deux ont été interpellés dans la nuit par le PSIG, tandis que le troisième s’est présenté le lendemain avec ses parents.
Les deux adolescentes ont été placées en garde à vue puis déférées vendredi. Poursuivies pour violences en réunion ayant entraîné plus de huit jours d’ITT, elles seront jugées en novembre par le tribunal pour enfants.
et la violence ne vous interpelle pas ?Signaler Répondre
Entre 13 ans et 18 ans il existe une "excuse de minorité" qui atténue leur peine.Signaler Répondre
La majorité pleine et entière reste à 18 ans.
Nous n'avons pas à changer l'âge de la responsabilité pénale mais simplement l'application de l'excuse de minorité. En place d'une application automatique par le juge sauf motivation particulière, il faudrait demander la justification par le juge, sérieusement motivée de l'application de l'excuse de minorité...Signaler Répondre
Je suis près à parier le contraire...Signaler Répondre
Expliquez vous plus clairement car on ne comprend pas où vous voulez en venir ?Signaler Répondre
Il faut faire payer les parents et surtout leurs enlever les allocations familiales et toutes les aides qu’ils perçoivent .Signaler Répondre
Comme ça ils s’occuperont de leurs enfants !!!!
14 ans, dehors à 22h00 ..Signaler Répondre
Pendant ce temps les parents sont devant la télé et tous les programmes le plus cons possibles ..
Mais ils ne s'occupent pas le moins du monde de savoir où sont leurs gamins ..
Tous ces gens oublient qu'ils sont "civilement responsables" de leurs enfants mineurs , ou plutôt ils s'en foutent puisqu'ils savent qu'ils ne seront pas condamnés .. 🤬
trois nouvelles recrues pour ‘ la jeune garde ‘ de Raphael Arnault LFI est heureux d augmenter ses électeursSignaler Répondre
Encore de p'tits visages pâles qui font les dures dans un coin où seuls les oiseaux perturbent la tranquillité.Signaler Répondre
Votez LFI +++
En France la responsabilité pénale est à 13 ans...Signaler Répondre
Quand ça se passe pas a la guillotiere sa parle moins ds les commentaires bizarrementSignaler Répondre
Quand il n’y a plus de limites, il n’y a plus de limites… Triste constat. Que faisaient ils dehors ces mômes à 22h? Et les parents? leur responsabilité ils en font quoi? EffarantSignaler Répondre
"le troisième s’est présenté le lendemain avec ses parents" un merdeux !Signaler Répondre
Effectivement de futures recrues pour Raphaël Arnault.Signaler Répondre
1 têtard et 2 crapaudes...Signaler Répondre
Fessées et ceinturon comme dans le temps, au moins ils ne recommençaient pas, le problème c'est que c'est aux parents qu'il faudrait donner ce châtiment ils vont défendre leur progéniture.
culturellement plus tu vas vers le sud géographique, plus tu es dans la rue, pourquoi changerSignaler Répondre
pour rappel face à l'ensauvagement dans les pays d'europe, qui a la cause qu'on connaît tous, beaucoup de pays se retrouvent à devoir abaisser l'âge de la responsabilité pénale et en exemple tout récent la Suède qui cet été l'a abaissée à 14 ans. Et on parle de la Suède quand même, c'est dire le niveau d'alerte qu'on atteint car c'est un pays infiniment plus tranquille que le nôtre.Signaler Répondre
Ben oui ! Même si Ternay est une commune relativement calme, je reste perplexe que des parents laissent leurs enfants de 14 ans dehors à 22 heuresSignaler Répondre
Ah la nouvelle France by EELV-LFI que voilà !Signaler Répondre
De futurs électeurs LFI qui doivent rendre fier l'état major de LFI et Raphaël Arnault.
Ok ce sont les vacances mais 14 et 15 ans dehors , pour moi ce n'est pas normal.Signaler Répondre
Bracelets électroniques et qu'on les laisse participer à l'élection des délégués de classe avant de vraiment les juger...Signaler Répondre
Pour avoir l'honneur de servir dans l'un de nos sous-marins, il faut avoir passé avec succès des tests psychologiques portant sur la stabilité comportementale. Jadis, ces intéressants jeunes gens auraient été envoyés aux Bat' d'Af', alias Biribi, dont les sous-officiers n'avaient rien d'assistantes de maternelle…Signaler Répondre
Service militaire obligatoire pour eux pendant 5 ans dès 16 ans en Guyane ou dans la marine (sous marin)Signaler Répondre
Des anges.Signaler Répondre
Qui n’a jamais volé un téléphone ?
Et les parents de ces petits anges ? On pourrait s'intéresser à eux, non ?Signaler Répondre
il est largement temps de modifier la loi sur la justice des mineurs qui font pire que beaucoup de majeurs car ils savent parfaitement ce qu ils font en toute connaissance de cause .Signaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
C'est ça notre belle FranceSignaler Répondre
Pourquoi en novembre ? Déjà qu'ils aillent en prison en attendant et après les afficher sur la place publique ces ordures.Signaler Répondre