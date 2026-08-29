Corbas : trois personnes en situation irrégulière interpellées lors d’une opération anti-délinquance

Une douzaine de membres des forces de l’ordre ont été mobilisés jeudi 27 août entre 20h et 22h à Corbas dans le cadre d’une opération anti-délinquance.
Des gendarmes de la brigade locale, des militaires du PSIG de Bron et des policiers municipaux ont participé aux contrôles, destinés notamment à prévenir les troubles à l’ordre public.
Trois personnes en situation irrégulière ont été interpellées au cours de l’opération. Deux d’entre elles faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Les forces de l’ordre ont également relevé deux défauts d’assurance et plusieurs infractions au code de la route.
Une personne a par ailleurs été interpellée pour usage de stupéfiants.
A avoir que plus d'1 personne sur 50 que vous croisez dans la rue est en situation irrégulière...Signaler Répondre
On en est là.
La suite sera que tout ce beau monde sera assigné à résidence 😂Signaler Répondre
C'est pas croyable, la moitié de la population fait partie des OQTF.Signaler Répondre
Tant qu'ils sont pris en charge par les assos ils ne veulent pas partir tout seul, il faut plus de sévérité en France. Des personnes en situation irrégulière nous n'en avons pas besoin sur le territoire.Signaler Répondre
Trois personnes en situation irrégulière ont été interpellées et libérées? Mais vous les arretez pourquoi alors? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
3 individus arrêtés et 4 relâchésSignaler Répondre
Les trois seront encore là dans cinq ans.Signaler Répondre
Ça ne fait pas rire.Signaler Répondre
Le nombre d'étrangers en situation irrégulière avec OQTF explose. Cela prouve l'incapacité de nos gouvernements successifs à traiter ce problème.
De même le nombre d'étrangers en situation irrégulière frole le millions d'individus. Comment vivent toutes ces personnes ? Majoritairement de la délinquance et personne ne réagit en conséquence.
Et après on s'étonne que l'extrême droite soit à la porte du pouvoir.
Il n'y a qu'en France qu'on voit ça : une personne a une OQTF (Obligation de quitter le territoire) et cette personne se promène tranquillement....alors qu'à la minute même du jugement lui intimant de partir, elle devrait être mise dans un avion.Signaler Répondre
C'est lunaire !