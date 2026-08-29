Corbas : trois personnes en situation irrégulière interpellées lors d’une opération anti-délinquance

Une douzaine de membres des forces de l’ordre ont été mobilisés jeudi 27 août entre 20h et 22h à Corbas dans le cadre d’une opération anti-délinquance.

Des gendarmes de la brigade locale, des militaires du PSIG de Bron et des policiers municipaux ont participé aux contrôles, destinés notamment à prévenir les troubles à l’ordre public.

Trois personnes en situation irrégulière ont été interpellées au cours de l’opération. Deux d’entre elles faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

Les forces de l’ordre ont également relevé deux défauts d’assurance et plusieurs infractions au code de la route.

Une personne a par ailleurs été interpellée pour usage de stupéfiants.