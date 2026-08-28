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Décines : fusillade mortelle, un homme abattu d'une balle dans la tête

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Décines : fusillade mortelle, un homme abattu d'une balle dans la tête
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INFO LYONMAG. Ce vendredi soir, une fusillade a éclaté rue Sully à Décines-Charpieu. Un homme a été tué, abattu d'une balle dans la tête.

Les faits se sont déroulés ce vendredi 28 août vers 19h30. Selon nos informations, plusieurs coups de feu ont retenti au 46 rue Sully à Décines.

Un homme a été atteint d'une balle dans la tête et a été tué sur le coup. Un autre a été pris en charge par les secours après avoir reçu une balle au flanc.

On ignore encore s'ils étaient visés directement ou s'il s'agit de victimes collatérales.

Les auteurs présumés des tirs ont pris la fuite en trottinette.

Une dizaine de douilles ont été retrouvées au sol par les forces de l'ordre, montrant l'intensité de la fusillade.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte, les suspects sont activement recherchés.

A noter que des renforts de CRS ont été déployés dès ce vendredi soir dans le quartier par la préfecture du Rhône.

Tags :

Décines-Charpieu

1 commentaire
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jeanj69 le 28/08/2026 à 20:41

J'espère qu'ils avaient leurs casques pour faire de la trottinette.

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