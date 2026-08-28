Lyon : arme de poing, individus masqués… un Leclerc braqué devant des familles

Le supermarché Leclerc de Champvert, situé avenue Barthélémy Buyer à Lyon 9e, a été la cible d’un vol à main armée ce vendredi 28 août aux alentours de 10h.

D’après les premiers éléments rapportés, deux individus vêtus de vêtements sombres et dissimulant leur visage derrière des masques chirurgicaux sont entrés dans le supermarché.

Les deux suspects se seraient dirigés vers le Manège à Bijoux, l’espace consacré à la joaillerie. Selon le Progrès, une arme de poing aurait alors été exhibée.

La scène s'est déroulée alors que des clients, notamment des familles, étaient présents dans le magasin en cette période de courses de rentrée.

Après le braquage, les deux individus auraient quitté les lieux et pris la fuite à trottinette. À ce stade, le montant d’un éventuel butin et plus largement le préjudice causé par ce vol à main armée ne sont pas connus.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et de retrouver les deux suspects.