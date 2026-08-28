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Lyon : arme de poing, individus masqués… un Leclerc braqué devant des familles

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Lyon : arme de poing, individus masqués… un Leclerc braqué devant des familles

Un braquage en pleine matinée, alors que des clients et des familles se trouvaient dans les rayons. 

Le supermarché Leclerc de Champvert, situé avenue Barthélémy Buyer à Lyon 9e, a été la cible d’un vol à main armée ce vendredi 28 août aux alentours de 10h.

D’après les premiers éléments rapportés, deux individus vêtus de vêtements sombres et dissimulant leur visage derrière des masques chirurgicaux sont entrés dans le supermarché.

Les deux suspects se seraient dirigés vers le Manège à Bijoux, l’espace consacré à la joaillerie. Selon le Progrès, une arme de poing aurait alors été exhibée.

La scène s'est déroulée alors que des clients, notamment des familles, étaient présents dans le magasin en cette période de courses de rentrée.

Après le braquage, les deux individus auraient quitté les lieux et pris la fuite à trottinette. À ce stade, le montant d’un éventuel butin et plus largement le préjudice causé par ce vol à main armée ne sont pas connus.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et de retrouver les deux suspects.

Tags :

brauqage

leclerc

5 commentaires
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Solidarité 69 le 28/08/2026 à 18:56

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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Calahann le 28/08/2026 à 18:26

C'est encore l'œuvre de l'extrême droite... Juste des cancres qui avaient pour ambition de braquer la papeterie.
La LFI a encore plus de valeur que les râleurs incompris du RN .

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Bibi Fricotin le 28/08/2026 à 18:06

Faut surtout pas intervenir... , ça pourrait être pris pour de la persécution ou du délai de faciès
après tout ils sont seulement 'présumé voleurs' et sûrement à cause de la pression de la société
pauvre France , il est temps de se réveiller

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arkom le 28/08/2026 à 17:54

voté encore LFI eux qu'ils veulent supprimer les armes aux forces de l'ordre et c'est encore eux qu'ils veulent accueillir plus d'immigrant et ne pas les renvoyer chez eux comme les truands c'est un parti de merde comme son gourou voté bien au élection voté RN eux au moins ils vont faire le ménage

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Chris25 le 28/08/2026 à 16:53

Encore des chances pour la France ?

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