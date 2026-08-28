Faits Divers

Lyon 7e : un adolescent frappé et gazé pour sa chaîne en or, deux suspects interpellés dans un tramway

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Lyon 7e : un adolescent frappé et gazé pour sa chaîne en or, deux suspects interpellés dans un tramway
Lyon 7e : un adolescent frappé et gazé pour sa chaîne en or, deux suspects interpellés dans un tramway

INFO LYONMAG. Un adolescent de 16 ans a été victime d’un violent vol à l’arraché ce jeudi dans le 7e arrondissement de Lyon. Deux hommes ont été interpellés quelques minutes plus tard à bord du tramway T1.

Une intervention particulièrement rapide. Jeudi 27 août, vers 11h10, un adolescent de 16 ans s’est fait arracher sa chaîne en or à proximité de l’arrêt de tramway Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon nos informations, le jeune homme portait le bijou sous son tee-shirt lorsqu’un individu, accompagné d’un second homme, serait arrivé dans son dos pour s’en emparer. Surpris, l’adolescent se serait retourné avant de recevoir un coup de poing au niveau de la pommette gauche.

Frappé puis aspergé de gaz lacrymogène

Son agresseur aurait ensuite utilisé une bombe lacrymogène en direction de son visage. La victime aurait eu le réflexe de se protéger avec son avant-bras. 

Souffrant de la joue et ressentant des brûlures au bras, l’adolescent n’a toutefois pas souhaité l’intervention des sapeurs-pompiers. L’adolescent aurait alors suivi les deux hommes à pied pendant un temps, avant de les perdre de vue. Il disposait néanmoins d’une photographie permettant aux policiers, alertés, de connaître leur apparence.

Le tramway T1 immobilisé, les suspects interpellés

La suite s’est jouée en quelques minutes. Les policiers ont rapidement rejoint la victime avant de se rendre avec elle à l’arrêt Halle Tony Garnier. Sur place, une rame du T1 venait de commencer à repartir en direction de Debourg.

Les agents ont alors demandé au conducteur d’immobiliser le tramway. À l'intérieur, deux hommes correspondant aux descriptions transmises étaient assis côte à côte. L’adolescent les a formellement reconnus comme les deux individus impliqués dans son agression.

Rejoints par un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), les policiers sont entrés dans la rame par plusieurs accès afin de prendre "en tenaille" les deux hommes et de procéder à leur interpellation.

Selon une source policière, l'un des suspects aurait jeté au sol une bombe lacrymogène juste avant son interpellation. Un couteau de cuisine doté d’une lame de 17 centimètres a également été découvert au niveau des sièges où se trouvaient les deux hommes. La chaîne en or de l’adolescent, en revanche, n’a pas été retrouvée. Le préjudice était particulièrement personnel : la chaîne en or dérobée portait le prénom ainsi que sa date de naissance de la victime. L'adolescent a ensuite été conduit au commissariat pour déposer plainte.

Les deux suspects finalement remis en liberté

Les deux hommes, âgés de 28 ans et de nationalité algérienne selon les informations qu'ils ont déclarées aux policiers, ne disposaient d’aucun document d’identité lors de leur interpellation. L’un indiquait être sans domicile fixe, tandis que l’adresse du second n’a pas pu être déterminée.

La consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) a également révélé qu’ils faisaient tous deux l’objet d’une fiche liée à une interdiction administrative de présence sur le territoire français. L’un d’eux était par ailleurs visé par une OQTF (obligation de quitter le territoire français).

D’après nos informations, après examen de leur situation par le magistrat, les deux suspects ont finalement été remis en liberté. Une assignation à résidence leur aurait été délivrée.

Tags :

vol à l'arraché

35 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Miklos le 28/08/2026 à 15:46

Je m'y suis repris à 3 fois pour être certain de bien saisir la fin de l'histoire...
Le message du magistrat a été on ne peut plus clair : faites comme bon vous chante messieurs et éventuellement pire puisque la France ne sanctionne rien, pourquoi s'arrêter à un vol en réunion avec violence, la détention d'armes de catégorie D, une OQTF...
Le pays n'avait pas un code pénal ou a minima quelques règles (la sanction pénale devenant un gros mot...) pour protéger ses citoyens il fut un temps ?

Signaler Répondre
avatar
Erratum le 28/08/2026 à 15:41
Chris25 a écrit le 28/08/2026 à 14h20

La meilleure phrase de cet article :
"après examen de leur situation par le magistrat, ils ont été remis en liberté"
Et vive la justice française !!!

La phrase d'origine était:
"après examen de leur situation par le magistrat encarté à l’extrême-gauche, ils ont été remis en liberté"

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 28/08/2026 à 15:41

qu'est ce que ces merdes font encore ici ?
c'est quoi ces magistrats inutiles ?
que font les douaniers aux frontières ?
quand c'est qu'on change tout ce système gangrèné ?
a tous les coups il y a des asso et autres LFIstes subventionnés pour justifier l'injustifiable et leur donner de l'argent voir même un logement vu que le petit chérubin se dit SDF

qu'elle honte

Signaler Répondre
avatar
arkom le 28/08/2026 à 15:36

les juges et magistrats sont aussi pourri que les truands vive le RN au prochaine élection

Signaler Répondre
avatar
Looool le 28/08/2026 à 15:32
OQTF et militant politique a écrit le 28/08/2026 à 14h21

Si les auteurs de ce vol avait été des députés LFI ou RN, ils auraient été mis en prison avec beaucoup plus de zèle.

Comme si les députés allaient en prison 😂😂😂

Signaler Répondre
avatar
OQLa Vieille le 28/08/2026 à 15:32
OQTF et militant politique a écrit le 28/08/2026 à 14h21

Si les auteurs de ce vol avait été des députés LFI ou RN, ils auraient été mis en prison avec beaucoup plus de zèle.

Tu as trop raison les sans papiers sont le résultat de la mondialisation qui nous a touché depuis l’ouverture du fondement de l’Europe !!

Signaler Répondre
avatar
Watt le 28/08/2026 à 15:32

On félicite la police qui fait son travail.
On n'en fait pas autant pour la justice qui se moque des français.

Signaler Répondre
avatar
oui c'est vrai le 28/08/2026 à 15:27

La racaille est bien protégée en France ! beaucoup mieux que les victimes !

Signaler Répondre
avatar
rachid6973 le 28/08/2026 à 15:21

les magistrats ont du sang sur les mains. Comment ne pas avoir envie de se faire justice soit même ?

Signaler Répondre
avatar
Polo69 le 28/08/2026 à 15:18
Chris25 a écrit le 28/08/2026 à 14h20

La meilleure phrase de cet article :
"après examen de leur situation par le magistrat, ils ont été remis en liberté"
Et vive la justice française !!!

Ça me rend dingue : 2 voire 3 délits, un flagrant délit et qu’une assignation à résidence. Les deux étant déjà recherchés pour être restés illégalement sur notre territoire !

Signaler Répondre
avatar
La ville de Doucet le 28/08/2026 à 15:09

Très largement mutique sur les attaques contre ses propres administrés...

Signaler Répondre
avatar
Tout est bien qui finit bien le 28/08/2026 à 15:04

"Les deux suspects finalement remis en liberté"
En voilà une sage décision

Signaler Répondre
avatar
et sans oublier le 28/08/2026 à 14:59
Juju riste a écrit le 28/08/2026 à 14h18

Comment assigner à résidence une personne sans domicile fixe ?

l ' OQTF remis dans la nature ; vous me direz il y en a environ 150 000 ; 1 de plus ou 1 de moins ...

Signaler Répondre
avatar
juges de pets le 28/08/2026 à 14:56
Juju riste a écrit le 28/08/2026 à 14h18

Comment assigner à résidence une personne sans domicile fixe ?

"puisque ces choses nous dépassent ,feignons d'en être les instigateurs"...

Signaler Répondre
avatar
Mdr. le 28/08/2026 à 14:51

Cool,ils vont pouvoir recommencer dès demain.
Cette fois ils utiliseront peut être leur couteau et la victime ne s’en remettra pas.
Pas grave notre pays étant devenu un vaste parc d’attraction pour se genre de spécimens ils auraient tord de s’en priver.

Signaler Répondre
avatar
jeanjeanj69 le 28/08/2026 à 14:44

Le plus inquiétant est le couteau avec la lame de 17 centimètres. Il aurait pu se faire égorger.

Signaler Répondre
avatar
ils sont trop nuls le 28/08/2026 à 14:38
titi69-4 a écrit le 28/08/2026 à 13h56

Pour rappel :
Violences volontaires avec arme → jusqu’à 10 ans de prison
Port d’arme prohibé → 1 an + 15 000 €

Ces personnes de nationalités étrangères dont l'une en OQTF, bah voyons un de plus protégé par LFI, (j'imagine que l'autre n'en était pas loin) oeuvrent en toute impunité au sein de notre pays, à cause de juges laxistes et la complaisance de nombreux politiques. Comment peut-on remettre en liberté des personnes qui ont utilisé une arme (Une bombe lacrymogène est une arme de catégorie B) pour commettre un délit et les mettre en assignation à résidence dans un domicile qu'ils n'ont pas. C'est totalement aberrant de lire de tels propos.

Et la prochaine fois, il faut qu'ils tuent quelqu'un pour qu'ils soient enfermés (au frais du contribuable français qui paie ses impôts) ?

Mais dans quel pays vivons nous, franchement !

Mais c'est aux juges incompétents que tu devrais envoyer ce message!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Danielus6 le 28/08/2026 à 14:31
titi69-4 a écrit le 28/08/2026 à 13h56

Pour rappel :
Violences volontaires avec arme → jusqu’à 10 ans de prison
Port d’arme prohibé → 1 an + 15 000 €

Ces personnes de nationalités étrangères dont l'une en OQTF, bah voyons un de plus protégé par LFI, (j'imagine que l'autre n'en était pas loin) oeuvrent en toute impunité au sein de notre pays, à cause de juges laxistes et la complaisance de nombreux politiques. Comment peut-on remettre en liberté des personnes qui ont utilisé une arme (Une bombe lacrymogène est une arme de catégorie B) pour commettre un délit et les mettre en assignation à résidence dans un domicile qu'ils n'ont pas. C'est totalement aberrant de lire de tels propos.

Et la prochaine fois, il faut qu'ils tuent quelqu'un pour qu'ils soient enfermés (au frais du contribuable français qui paie ses impôts) ?

Mais dans quel pays vivons nous, franchement !

dans un pays o'u la justice n'existe pas , de p^lus les juges sont des bons a rien, aucune condamnation pôurvu qu'ils soient
tranquiles et bien payés.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 28/08/2026 à 14:30

Que la vie est belle pour la crouille dans notre douce France

Signaler Répondre
avatar
OQTF et militant politique le 28/08/2026 à 14:21

Si les auteurs de ce vol avait été des députés LFI ou RN, ils auraient été mis en prison avec beaucoup plus de zèle.

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 28/08/2026 à 14:20

La meilleure phrase de cet article :
"après examen de leur situation par le magistrat, ils ont été remis en liberté"
Et vive la justice française !!!

Signaler Répondre
avatar
Juju riste le 28/08/2026 à 14:18

Comment assigner à résidence une personne sans domicile fixe ?

Signaler Répondre
avatar
Pas de leur faute le 28/08/2026 à 13:59
Anti verts a écrit le 28/08/2026 à 12h50

Remis en liberté. Ben voyons. Les faits ne sont pas assez graves ?
Et l'OQTF ? On le met pas en CRA ? Que faisait il en France ?
Ce pays est réellement une passoire que certains (comme ces racailles) prennent pour un paillasson.
Votez utile en 2027....

Si ils sont clostrophobes

Signaler Répondre
avatar
Gloupsy le 28/08/2026 à 13:59

Ce n’est pas écologique de porter de l’or
Ça épuise les ressources naturelles.

Signaler Répondre
avatar
titi69-4 le 28/08/2026 à 13:56

Pour rappel :
Violences volontaires avec arme → jusqu’à 10 ans de prison
Port d’arme prohibé → 1 an + 15 000 €

Ces personnes de nationalités étrangères dont l'une en OQTF, bah voyons un de plus protégé par LFI, (j'imagine que l'autre n'en était pas loin) oeuvrent en toute impunité au sein de notre pays, à cause de juges laxistes et la complaisance de nombreux politiques. Comment peut-on remettre en liberté des personnes qui ont utilisé une arme (Une bombe lacrymogène est une arme de catégorie B) pour commettre un délit et les mettre en assignation à résidence dans un domicile qu'ils n'ont pas. C'est totalement aberrant de lire de tels propos.

Et la prochaine fois, il faut qu'ils tuent quelqu'un pour qu'ils soient enfermés (au frais du contribuable français qui paie ses impôts) ?

Mais dans quel pays vivons nous, franchement !

Signaler Répondre
avatar
Kokopelli le 28/08/2026 à 13:49

Citoyens lyonnais, il faut vous préparer à assurer votre propre sécurité par ces temps d incertitude …. le pouvoir judiciaire et politique est totalement dépassé par la réalité qu il a lui même initié depuis des années maintenant . Respect aux forces de l’ordre qui sont obligées de travailler dans ce climat ambigu et sans soutien du gouvernement au quotidien .

Signaler Répondre
avatar
Veulent-ils nous mettre en colère le 28/08/2026 à 13:42
Solange a écrit le 28/08/2026 à 13h10

"Les deux suspects finalement remis en liberté", ouf tout est bien qui fini bien, heureusement qu'il y a des juges humanistes dans ce pays et qui comprennent la situation désespéré de certaines personnes!

Les pseudos jugent ont-ils envie d'une révolte des citoyens ?
Dans ce cas , il y va yavoir 2 catégories au moins qui risque de subir une vaindicte populaite violente

Signaler Répondre
avatar
Ouvrez des CRA le 28/08/2026 à 13:38

Les CRA sont pleins, il en faut au moins dix fois plus !!

Signaler Répondre
avatar
RN 69 le 28/08/2026 à 13:37

Parfait, parfait...

Signaler Répondre
avatar
SDF OQTF le 28/08/2026 à 13:37

Assigner un SDF a résidence, c'est particulièrement cocasse

Signaler Répondre
avatar
oh ben oui quoi le 28/08/2026 à 13:33

Laissons les dehors c'est pas grave et remplaçons OQTF par résidant perpétuel ce serait plus juste !

Signaler Répondre
avatar
BOB le 28/08/2026 à 13:33

Tout ce cirque ( bloquer le tram, intervention de la police , intervention de la BAC), pour finalement les relâcher !!!

On nous prend vraiment pour des cons....

Je suis très ennuyé pour ce jeune qui a été agressé.

La justice gauchissante a de beaux jours devant elle.

Signaler Répondre
avatar
oufouf le 28/08/2026 à 13:31

Remis en liberté? Mais quelle bande de baltringue!! 2027 arrive, putain on va se régaler devant l'isoloir 😉

Signaler Répondre
avatar
Eh be le 28/08/2026 à 13:30

Avec une conclusion pareille, on se sent vachement mieux ! On se sent parfaitement protégé par notre État nounou.
D'un coté il nous prends pour ses gosses en disant ce qu'on peut ou ne peut pas faire, de l'autre il est incapable de protéger ses mêmes enfants !!!
Conclusion : pour le prix qu'on le paie en plus, ce nounou est vraiment d'une nullité affligeante !!!

Signaler Répondre
avatar
Cassos land le 28/08/2026 à 13:29

Une journée comme une autre dans le 7eme arrondissement de Lyon

Signaler Répondre
avatar
Le mur le 28/08/2026 à 13:22
maxPTT a écrit le 28/08/2026 à 12h35

Vol avec violence et arme (lacrymo), et porteur d'une lame de 17 centimètres ? Et le magistrat le laisse sortir ? Ce genre de type doit finir au trou et ne pas en ressortir, la société n'a pas besoin de lui.

On se demande bien à quel syndicat appartient ce magistrat

Signaler Répondre
avatar
L'ADN le 28/08/2026 à 13:21

2 mecs de 28ans pour agresser un gosse seul de 16ans, avec en plus bombe lacrymogène et couteau... Le meme genre de type qui agressent des mamies de 90ans et plus.
Quel courage, quel sens de l'honneur! Voilà 2 sous-m.. qui font honneur à leurs origines. Comme leurs mamans doivent etre fieres d'avoir mis au monde ces... ces trucs là.

Signaler Répondre
avatar
Ertug le 28/08/2026 à 13:18

c’est un scandale. les magistrats ne servent à rien. Démission pour votre honneur

Signaler Répondre
avatar
Comme d'habitude le 28/08/2026 à 13:15

Ils viennent "eux aussi" d'un pays ami .. donc ce n'est même plus une surprise ..

Signaler Répondre
avatar
Lyon 7eme le dépotoir le 28/08/2026 à 13:15

Quand on voit le bidonville qu'il y a entre le pont Barre et le parc de Gerland, on comprend que cette zone du 7eme (Gerland, la gare routière, le secteur confluence,.. ) soit devenu une zone invivable et dangereuse!
Mais comme dirait Doucet "c'est pas mon problème

Signaler Répondre
avatar
No go zone le 28/08/2026 à 13:12

Ahhh le 7eme arrondissement de Lyon! Notre Molenbeek à nous!

Signaler Répondre
avatar
Mais quel enfer le 28/08/2026 à 13:10

Il faut que ça cesse.
Maintenant.

Signaler Répondre
avatar
Solange le 28/08/2026 à 13:10

"Les deux suspects finalement remis en liberté", ouf tout est bien qui fini bien, heureusement qu'il y a des juges humanistes dans ce pays et qui comprennent la situation désespéré de certaines personnes!

Signaler Répondre
avatar
Hamissia le 28/08/2026 à 13:09

Ils vont pouvoir aller tranquillement récupérer la chaîne...lamentable!

Signaler Répondre
avatar
Gsxs le 28/08/2026 à 12:57

Pourquoi ne pas les avoir d’office envoyés en CRA puisque interdits de territoire ?

Signaler Répondre
avatar
Merci les mecs ! le 28/08/2026 à 12:54

Signé MLP

Signaler Répondre
avatar
on en veux plus le 28/08/2026 à 12:53

Allo macron? 250 000 de plus chaque année?

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 28/08/2026 à 12:50

Remis en liberté. Ben voyons. Les faits ne sont pas assez graves ?
Et l'OQTF ? On le met pas en CRA ? Que faisait il en France ?
Ce pays est réellement une passoire que certains (comme ces racailles) prennent pour un paillasson.
Votez utile en 2027....

Signaler Répondre
avatar
merci les 2 Algériens le 28/08/2026 à 12:49

signé Marine

Signaler Répondre
avatar
Enphase le 28/08/2026 à 12:43
maxPTT a écrit le 28/08/2026 à 12h35

Vol avec violence et arme (lacrymo), et porteur d'une lame de 17 centimètres ? Et le magistrat le laisse sortir ? Ce genre de type doit finir au trou et ne pas en ressortir, la société n'a pas besoin de lui.

Encore un juge des chances, il devrait être révoqué

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.