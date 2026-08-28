Lyon 7e : un adolescent frappé et gazé pour sa chaîne en or, deux suspects interpellés dans un tramway

Une intervention particulièrement rapide. Jeudi 27 août, vers 11h10, un adolescent de 16 ans s’est fait arracher sa chaîne en or à proximité de l’arrêt de tramway Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Selon nos informations, le jeune homme portait le bijou sous son tee-shirt lorsqu’un individu, accompagné d’un second homme, serait arrivé dans son dos pour s’en emparer. Surpris, l’adolescent se serait retourné avant de recevoir un coup de poing au niveau de la pommette gauche.
Frappé puis aspergé de gaz lacrymogène
Son agresseur aurait ensuite utilisé une bombe lacrymogène en direction de son visage. La victime aurait eu le réflexe de se protéger avec son avant-bras.
Souffrant de la joue et ressentant des brûlures au bras, l’adolescent n’a toutefois pas souhaité l’intervention des sapeurs-pompiers. L’adolescent aurait alors suivi les deux hommes à pied pendant un temps, avant de les perdre de vue. Il disposait néanmoins d’une photographie permettant aux policiers, alertés, de connaître leur apparence.
Le tramway T1 immobilisé, les suspects interpellés
La suite s’est jouée en quelques minutes. Les policiers ont rapidement rejoint la victime avant de se rendre avec elle à l’arrêt Halle Tony Garnier. Sur place, une rame du T1 venait de commencer à repartir en direction de Debourg.
Les agents ont alors demandé au conducteur d’immobiliser le tramway. À l'intérieur, deux hommes correspondant aux descriptions transmises étaient assis côte à côte. L’adolescent les a formellement reconnus comme les deux individus impliqués dans son agression.
Rejoints par un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), les policiers sont entrés dans la rame par plusieurs accès afin de prendre "en tenaille" les deux hommes et de procéder à leur interpellation.
Selon une source policière, l'un des suspects aurait jeté au sol une bombe lacrymogène juste avant son interpellation. Un couteau de cuisine doté d’une lame de 17 centimètres a également été découvert au niveau des sièges où se trouvaient les deux hommes. La chaîne en or de l’adolescent, en revanche, n’a pas été retrouvée. Le préjudice était particulièrement personnel : la chaîne en or dérobée portait le prénom ainsi que sa date de naissance de la victime. L'adolescent a ensuite été conduit au commissariat pour déposer plainte.
Les deux suspects finalement remis en liberté
Les deux hommes, âgés de 28 ans et de nationalité algérienne selon les informations qu'ils ont déclarées aux policiers, ne disposaient d’aucun document d’identité lors de leur interpellation. L’un indiquait être sans domicile fixe, tandis que l’adresse du second n’a pas pu être déterminée.
La consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) a également révélé qu’ils faisaient tous deux l’objet d’une fiche liée à une interdiction administrative de présence sur le territoire français. L’un d’eux était par ailleurs visé par une OQTF (obligation de quitter le territoire français).
D’après nos informations, après examen de leur situation par le magistrat, les deux suspects ont finalement été remis en liberté. Une assignation à résidence leur aurait été délivrée.
Je m'y suis repris à 3 fois pour être certain de bien saisir la fin de l'histoire...Signaler Répondre
Le message du magistrat a été on ne peut plus clair : faites comme bon vous chante messieurs et éventuellement pire puisque la France ne sanctionne rien, pourquoi s'arrêter à un vol en réunion avec violence, la détention d'armes de catégorie D, une OQTF...
Le pays n'avait pas un code pénal ou a minima quelques règles (la sanction pénale devenant un gros mot...) pour protéger ses citoyens il fut un temps ?
La phrase d'origine était:Signaler Répondre
"après examen de leur situation par le magistrat encarté à l’extrême-gauche, ils ont été remis en liberté"
qu'est ce que ces merdes font encore ici ?Signaler Répondre
c'est quoi ces magistrats inutiles ?
que font les douaniers aux frontières ?
quand c'est qu'on change tout ce système gangrèné ?
a tous les coups il y a des asso et autres LFIstes subventionnés pour justifier l'injustifiable et leur donner de l'argent voir même un logement vu que le petit chérubin se dit SDF
qu'elle honte
les juges et magistrats sont aussi pourri que les truands vive le RN au prochaine électionSignaler Répondre
Comme si les députés allaient en prison 😂😂😂Signaler Répondre
Tu as trop raison les sans papiers sont le résultat de la mondialisation qui nous a touché depuis l’ouverture du fondement de l’Europe !!Signaler Répondre
On félicite la police qui fait son travail.Signaler Répondre
On n'en fait pas autant pour la justice qui se moque des français.
La racaille est bien protégée en France ! beaucoup mieux que les victimes !Signaler Répondre
les magistrats ont du sang sur les mains. Comment ne pas avoir envie de se faire justice soit même ?Signaler Répondre
Ça me rend dingue : 2 voire 3 délits, un flagrant délit et qu’une assignation à résidence. Les deux étant déjà recherchés pour être restés illégalement sur notre territoire !Signaler Répondre
Très largement mutique sur les attaques contre ses propres administrés...Signaler Répondre
"Les deux suspects finalement remis en liberté"Signaler Répondre
En voilà une sage décision
l ' OQTF remis dans la nature ; vous me direz il y en a environ 150 000 ; 1 de plus ou 1 de moins ...Signaler Répondre
"puisque ces choses nous dépassent ,feignons d'en être les instigateurs"...Signaler Répondre
Cool,ils vont pouvoir recommencer dès demain.Signaler Répondre
Cette fois ils utiliseront peut être leur couteau et la victime ne s’en remettra pas.
Pas grave notre pays étant devenu un vaste parc d’attraction pour se genre de spécimens ils auraient tord de s’en priver.
Le plus inquiétant est le couteau avec la lame de 17 centimètres. Il aurait pu se faire égorger.Signaler Répondre
Mais c'est aux juges incompétents que tu devrais envoyer ce message!!!!!!Signaler Répondre
dans un pays o'u la justice n'existe pas , de p^lus les juges sont des bons a rien, aucune condamnation pôurvu qu'ils soientSignaler Répondre
tranquiles et bien payés.
Que la vie est belle pour la crouille dans notre douce FranceSignaler Répondre
Si les auteurs de ce vol avait été des députés LFI ou RN, ils auraient été mis en prison avec beaucoup plus de zèle.Signaler Répondre
La meilleure phrase de cet article :Signaler Répondre
"après examen de leur situation par le magistrat, ils ont été remis en liberté"
Et vive la justice française !!!
Comment assigner à résidence une personne sans domicile fixe ?Signaler Répondre
Si ils sont clostrophobesSignaler Répondre
Ce n’est pas écologique de porter de l’orSignaler Répondre
Ça épuise les ressources naturelles.
Pour rappel :Signaler Répondre
Violences volontaires avec arme → jusqu’à 10 ans de prison
Port d’arme prohibé → 1 an + 15 000 €
Ces personnes de nationalités étrangères dont l'une en OQTF, bah voyons un de plus protégé par LFI, (j'imagine que l'autre n'en était pas loin) oeuvrent en toute impunité au sein de notre pays, à cause de juges laxistes et la complaisance de nombreux politiques. Comment peut-on remettre en liberté des personnes qui ont utilisé une arme (Une bombe lacrymogène est une arme de catégorie B) pour commettre un délit et les mettre en assignation à résidence dans un domicile qu'ils n'ont pas. C'est totalement aberrant de lire de tels propos.
Et la prochaine fois, il faut qu'ils tuent quelqu'un pour qu'ils soient enfermés (au frais du contribuable français qui paie ses impôts) ?
Mais dans quel pays vivons nous, franchement !
Citoyens lyonnais, il faut vous préparer à assurer votre propre sécurité par ces temps d incertitude …. le pouvoir judiciaire et politique est totalement dépassé par la réalité qu il a lui même initié depuis des années maintenant . Respect aux forces de l’ordre qui sont obligées de travailler dans ce climat ambigu et sans soutien du gouvernement au quotidien .Signaler Répondre
Les pseudos jugent ont-ils envie d'une révolte des citoyens ?Signaler Répondre
Dans ce cas , il y va yavoir 2 catégories au moins qui risque de subir une vaindicte populaite violente
Les CRA sont pleins, il en faut au moins dix fois plus !!Signaler Répondre
Parfait, parfait...Signaler Répondre
Assigner un SDF a résidence, c'est particulièrement cocasseSignaler Répondre
Laissons les dehors c'est pas grave et remplaçons OQTF par résidant perpétuel ce serait plus juste !Signaler Répondre
Tout ce cirque ( bloquer le tram, intervention de la police , intervention de la BAC), pour finalement les relâcher !!!Signaler Répondre
On nous prend vraiment pour des cons....
Je suis très ennuyé pour ce jeune qui a été agressé.
La justice gauchissante a de beaux jours devant elle.
Remis en liberté? Mais quelle bande de baltringue!! 2027 arrive, putain on va se régaler devant l'isoloir 😉Signaler Répondre
Avec une conclusion pareille, on se sent vachement mieux ! On se sent parfaitement protégé par notre État nounou.Signaler Répondre
D'un coté il nous prends pour ses gosses en disant ce qu'on peut ou ne peut pas faire, de l'autre il est incapable de protéger ses mêmes enfants !!!
Conclusion : pour le prix qu'on le paie en plus, ce nounou est vraiment d'une nullité affligeante !!!
Une journée comme une autre dans le 7eme arrondissement de LyonSignaler Répondre
On se demande bien à quel syndicat appartient ce magistratSignaler Répondre
2 mecs de 28ans pour agresser un gosse seul de 16ans, avec en plus bombe lacrymogène et couteau... Le meme genre de type qui agressent des mamies de 90ans et plus.Signaler Répondre
Quel courage, quel sens de l'honneur! Voilà 2 sous-m.. qui font honneur à leurs origines. Comme leurs mamans doivent etre fieres d'avoir mis au monde ces... ces trucs là.
c’est un scandale. les magistrats ne servent à rien. Démission pour votre honneurSignaler Répondre
Ils viennent "eux aussi" d'un pays ami .. donc ce n'est même plus une surprise ..Signaler Répondre
Quand on voit le bidonville qu'il y a entre le pont Barre et le parc de Gerland, on comprend que cette zone du 7eme (Gerland, la gare routière, le secteur confluence,.. ) soit devenu une zone invivable et dangereuse!Signaler Répondre
Mais comme dirait Doucet "c'est pas mon problème
Ahhh le 7eme arrondissement de Lyon! Notre Molenbeek à nous!Signaler Répondre
Il faut que ça cesse.Signaler Répondre
Maintenant.
"Les deux suspects finalement remis en liberté", ouf tout est bien qui fini bien, heureusement qu'il y a des juges humanistes dans ce pays et qui comprennent la situation désespéré de certaines personnes!Signaler Répondre
Ils vont pouvoir aller tranquillement récupérer la chaîne...lamentable!Signaler Répondre
Pourquoi ne pas les avoir d’office envoyés en CRA puisque interdits de territoire ?Signaler Répondre
Signé MLPSignaler Répondre
Allo macron? 250 000 de plus chaque année?Signaler Répondre
Remis en liberté. Ben voyons. Les faits ne sont pas assez graves ?Signaler Répondre
Et l'OQTF ? On le met pas en CRA ? Que faisait il en France ?
Ce pays est réellement une passoire que certains (comme ces racailles) prennent pour un paillasson.
Votez utile en 2027....
signé MarineSignaler Répondre
Encore un juge des chances, il devrait être révoquéSignaler Répondre