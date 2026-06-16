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Il arrache le collier d'une femme sur un parking près de Lyon : un policier hors service le rattrape

Il arrache le collier d'une femme sur un parking près de Lyon : un policier hors service le rattrape
Il arrache le collier d'une femme sur un parking près de Lyon : un policier hors service le rattrape

Le vol n’aura duré que quelques minutes avant de tourner court.

Jeudi 11 juin, vers 12h30, une cliente qui venait de terminer ses courses dans un hypermarché Carrefour de Givors s’apprêtait à ranger ses achats dans son véhicule lorsqu’elle a été prise pour cible. Un homme lui aurait alors arraché le collier qu'elle portait autour du cou avant de prendre la fuite.

Mais la scène n'est pas passée inaperçue. Un jeune homme, qui déjeunait dans sa voiture à proximité, aurait assisté aux faits. Sans hésiter, il se serait lancé à la poursuite du suspect, rapporte le Progrès

Dans sa fuite, l'individu se serait dirigé vers la zone commerciale Givors 2 Vallées. Après être entré dans un magasin de l'enseigne Gifi, il aurait cherché à se rapprocher d'un agent de sécurité. C'est finalement un policier lyonnais, alors hors service et en train d'effectuer des achats, qui se serait retrouvé sur son chemin.

L'agent aurait alors décidé de prêter main-forte au premier témoin. Ensemble, les deux hommes auraient poursuivi le fuyard jusqu'à un rond-point de la zone commerciale.

Le suspect aurait tenté d'interpeller un automobiliste afin de poursuivre sa fuite, sans succès. Rattrapé puis maîtrisé par les deux poursuivants, il a ensuite été remis aux policiers.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a été déférée devant la justice le 13 juin. Dans le cadre d'une comparution immédiate, l'homme a été incarcéré à l'issue de sa comparution. Il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Tags :

vol à l'arraché

3 commentaires
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Cmoi le 16/06/2026 à 17:35

Étonnant, sous OQTF!

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Ex Précisions le 16/06/2026 à 17:34

C'est ce que le gouvernement appelle une police de proximité ;-)

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Harmonie et vivre ensemble le 16/06/2026 à 16:53

Un nuisible violent de plus qui participe à l'ensauvagement de la société, à quand des mesures à la hauteur pour répondre au danger que représente ces prédateurs qui ne respectent rien ni personne ?

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Chris6969699 le 16/06/2026 à 16:44

"Il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF)."

Autrement dit dans 15 jours il sera de nouveau interpellé pour les mêmes faits...

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CQQFD69! le 16/06/2026 à 16:40

Si ce type d'agression n'était pas fréquent, on pourrait penser : "j'ignorais, je ne savais pas qu'il fallait mettre la chaine sous le polo quand je marche dans la rue en présence d'étrangers".

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