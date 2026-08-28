Gros orage à Lyon : une quarantaine d'interventions de pompiers, des chutes d'arbre impressionnantes

Le Rhône était prévenu, mais l'orage a tout de même surpris par sa violence.

Ce vendredi matin, vers 6h30, les coups de tonnerre, le vent et une averse intense se sont abattus sur le département et la métropole de Lyon.

Selon nos informations, les pompiers ont, dans un premier bilan, recensé une quarantaine d'interventions, essentiellement pour des chutes d'arbres et de branches, mais aussi de cheminées.

Aucune victime ne serait à déplorer, les dégâts sont surtout matériels, avec des voitures sous les arbres.