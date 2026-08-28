Gros orage à Lyon : une quarantaine d'interventions de pompiers, des chutes d'arbre impressionnantes

Le Rhône était prévenu, mais l'orage a tout de même surpris par sa violence.
Ce vendredi matin, vers 6h30, les coups de tonnerre, le vent et une averse intense se sont abattus sur le département et la métropole de Lyon.
Selon nos informations, les pompiers ont, dans un premier bilan, recensé une quarantaine d'interventions, essentiellement pour des chutes d'arbres et de branches, mais aussi de cheminées.
Aucune victime ne serait à déplorer, les dégâts sont surtout matériels, avec des voitures sous les arbres.
Mais de quoi avez-vous peur en fait ?Signaler Répondre
C'est vous qui êtes une aberration. Savez vous de quoi résultent ces orages aussi soudains que violents ?Signaler Répondre
Oui c'est ca mettons encore plus de bitume il ne fait pas encore assez chaud.Signaler Répondre
Vas-y, développe, génie.Signaler Répondre
Merci Vero pour ta contributionSignaler Répondre
Ces arbres ont assurement plus de 30 ans. De quoi parlez vous ?Signaler Répondre
remarque pathétiqueSignaler Répondre
Perso je trouve que quelques poutres avec 2-3 morceaux de tissus seraient plus efficace 🤣Signaler Répondre
La ville ferme les parcs en cas d'orage. Avec leur volonté de planter des arbres partout, la ville va t'elle faire des confinement de la population à chaque orage en interdisant les gens de sortir ? ??Signaler Répondre
Ah oui donc pk les arbres ca tombe il faut pas en planter ? Pareil pour les forêts qui brûlent? On coupe tout comme ca plus de soucis! Et les animaux c est dangereux les animaux, idem pour les voitures ! Je suis impressionné d une telle intelligence... pourquoi ne vous présentez vous pas aux élections ?Signaler Répondre
On a aussi toujours ceux qui ricanent quand il s’agit d’agressions, vols, viols et meurtres , et là aussi ce sont toujours les mêmes , ça ne vous dérange pasSignaler Répondre
Et il faut végétaliser de partoutSignaler Répondre
Aberration
Impressionnant. Heureusement, plus de peur que de mal.Signaler Répondre
"les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices", selon le maire de Lyon. Bien dit monsieur, maintenant une fresque devant une nouvelle piste cyclable et des toilettes dégenrées, et ça repart !Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/153739/les-orages-de-retour-dans-le-rhone-l-alerte-orange-declenchee-en-cours-de-nuitSignaler Répondre
- 27/08/2026 à 17:54
- 27/08/2026 à 20:03
- 27/08/2026 à 23:38
- 28/08/2026 à 06:14
Alors les gars, un avis ? Non bien sûr.
À chaque article annonçant des risques d'orages importants, on a toujours les mêmes pour ricaner. Ils ont un avis sur ce coup-là ?Signaler Répondre