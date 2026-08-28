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Gros orage à Lyon : une quarantaine d'interventions de pompiers, des chutes d'arbre impressionnantes

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Gros orage à Lyon : une quarantaine d'interventions de pompiers, des chutes d'arbre impressionnantes
DR Julien Schuers

Ce vendredi matin, de nombreux habitants de l'agglomération lyonnaise ont été réveillés par un violent orage, aussi court qu'intense. Les pompiers ont multiplié les interventions, aucun blessé ne serait à déplorer.

Le Rhône était prévenu, mais l'orage a tout de même surpris par sa violence.

Ce vendredi matin, vers 6h30, les coups de tonnerre, le vent et une averse intense se sont abattus sur le département et la métropole de Lyon.

Selon nos informations, les pompiers ont, dans un premier bilan, recensé une quarantaine d'interventions, essentiellement pour des chutes d'arbres et de branches, mais aussi de cheminées.

Aucune victime ne serait à déplorer, les dégâts sont surtout matériels, avec des voitures sous les arbres.

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orages lyon

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Lyon

5 commentaires
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xavier g le 28/08/2026 à 11:24

Mais de quoi avez-vous peur en fait ?

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Lyonnaisedu6 le 28/08/2026 à 11:05
DILOU a écrit le 28/08/2026 à 10h07

Et il faut végétaliser de partout
Aberration

C'est vous qui êtes une aberration. Savez vous de quoi résultent ces orages aussi soudains que violents ?

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lyon avec Zemmour le 28/08/2026 à 11:03
DILOU a écrit le 28/08/2026 à 10h07

Et il faut végétaliser de partout
Aberration

Oui c'est ca mettons encore plus de bitume il ne fait pas encore assez chaud.

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Il va se déballoner le 28/08/2026 à 11:00
DILOU a écrit le 28/08/2026 à 10h07

Et il faut végétaliser de partout
Aberration

Vas-y, développe, génie.

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Merci beaucoup le 28/08/2026 à 10:50
DILOU a écrit le 28/08/2026 à 10h07

Et il faut végétaliser de partout
Aberration

Merci Vero pour ta contribution

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Levro le 28/08/2026 à 10:48
DILOU a écrit le 28/08/2026 à 10h07

Et il faut végétaliser de partout
Aberration

Ces arbres ont assurement plus de 30 ans. De quoi parlez vous ?

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non mais non le 28/08/2026 à 10:47
DILOU a écrit le 28/08/2026 à 10h07

Et il faut végétaliser de partout
Aberration

remarque pathétique

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Ou bien le 28/08/2026 à 10:40
NewFranceByLFI a écrit le 28/08/2026 à 09h55

"les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices", selon le maire de Lyon. Bien dit monsieur, maintenant une fresque devant une nouvelle piste cyclable et des toilettes dégenrées, et ça repart !

Perso je trouve que quelques poutres avec 2-3 morceaux de tissus seraient plus efficace 🤣

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Gui le 28/08/2026 à 10:36

La ville ferme les parcs en cas d'orage. Avec leur volonté de planter des arbres partout, la ville va t'elle faire des confinement de la population à chaque orage en interdisant les gens de sortir ? ??

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Rigolo le 28/08/2026 à 10:28
DILOU a écrit le 28/08/2026 à 10h07

Et il faut végétaliser de partout
Aberration

Ah oui donc pk les arbres ca tombe il faut pas en planter ? Pareil pour les forêts qui brûlent? On coupe tout comme ca plus de soucis! Et les animaux c est dangereux les animaux, idem pour les voitures ! Je suis impressionné d une telle intelligence... pourquoi ne vous présentez vous pas aux élections ?

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Bah le 28/08/2026 à 10:27
Droitadisme et météo a écrit le 28/08/2026 à 09h43

À chaque article annonçant des risques d'orages importants, on a toujours les mêmes pour ricaner. Ils ont un avis sur ce coup-là ?

On a aussi toujours ceux qui ricanent quand il s’agit d’agressions, vols, viols et meurtres , et là aussi ce sont toujours les mêmes , ça ne vous dérange pas

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DILOU le 28/08/2026 à 10:07

Et il faut végétaliser de partout
Aberration

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Kiss Kiss le 28/08/2026 à 09:58

Impressionnant. Heureusement, plus de peur que de mal.

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NewFranceByLFI le 28/08/2026 à 09:55

"les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices", selon le maire de Lyon. Bien dit monsieur, maintenant une fresque devant une nouvelle piste cyclable et des toilettes dégenrées, et ça repart !

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On parie qu'ils vont se dégonfler ? le 28/08/2026 à 09:51

https://www.lyonmag.com/article/153739/les-orages-de-retour-dans-le-rhone-l-alerte-orange-declenchee-en-cours-de-nuit
- 27/08/2026 à 17:54
- 27/08/2026 à 20:03
- 27/08/2026 à 23:38
- 28/08/2026 à 06:14

Alors les gars, un avis ? Non bien sûr.

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Droitadisme et météo le 28/08/2026 à 09:43

À chaque article annonçant des risques d'orages importants, on a toujours les mêmes pour ricaner. Ils ont un avis sur ce coup-là ?

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