Chemin Neuf à Lyon : Saint-Just Respire affirme que la consultation penche contre le retour des voitures

La bataille autour de la montée du Chemin Neuf se poursuit dans le 5e arrondissement de Lyon. Cette fois, l’association Saint-Just Respire s’appuie sur les contributions déposées dans le cadre de la consultation "Ça bloque ? On agit !" pour contester l’idée d’un soutien majoritaire au retour des voitures.

Selon l’analyse réalisée par l’association, 28 contributions concernent spécifiquement la montée du Chemin Neuf. Parmi elles, 45 % seraient explicitement opposées à la réouverture de la rue au trafic de transit, tandis qu’environ 21 % demanderaient une réouverture partielle ou totale.

L’association relève également huit demandes d’élargissement des trottoirs, cinq en faveur d’un renforcement des contrôles et quatre concernant la sécurisation des pistes cyclables.

"C’est l’inverse qui émerge des contributions citoyennes"

Saint-Just Respire cible directement la mairie du 5e arrondissement, qui aurait selon elle affirmé à plusieurs reprises que "la majorité des habitants souhaitent le retour des voitures".

L’association conteste cette présentation : "Cette consultation métropolitaine aurait pu servir à vérifier ces assertions. Résultat : c’est l’inverse qui émerge des contributions citoyennes."

Elle va plus loin en accusant la Métropole d’avoir utilisé l’opération "comme une tentative de légitimation d’une orientation déjà décidée — orientation qui ne correspond pas aux attentes exprimées par les habitants".

L’association réclame un sondage auprès des riverains

Pour sortir de cette bataille de chiffres et d’interprétations, Saint-Just Respire demande une consultation plus formalisée.

Elle réclame notamment "un sondage représentatif réalisé auprès des riverains directs", la publication complète des questionnaires et résultats, une période de consultation suffisamment longue ainsi qu’une "neutralité institutionnelle garantie".

"À ce jour, aucun de ces critères n’a été rempli", affirme l’association.

Saint-Just Respire met également en avant d’autres mobilisations contre le retour du trafic de transit sur la montée du Chemin Neuf. L’association évoque notamment une pétition en ligne intitulée "Retour trafic transit à Saint-Just", qui aurait recueilli autour de 2 500 signatures, ainsi que plusieurs témoignages de riverains et d’usagers publiés sur son blog.