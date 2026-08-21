Chemin Neuf à Lyon : Saint-Just Respire affirme que la consultation penche contre le retour des voitures

La bataille autour de la montée du Chemin Neuf se poursuit dans le 5e arrondissement de Lyon. Cette fois, l’association Saint-Just Respire s’appuie sur les contributions déposées dans le cadre de la consultation "Ça bloque ? On agit !" pour contester l’idée d’un soutien majoritaire au retour des voitures.
Selon l’analyse réalisée par l’association, 28 contributions concernent spécifiquement la montée du Chemin Neuf. Parmi elles, 45 % seraient explicitement opposées à la réouverture de la rue au trafic de transit, tandis qu’environ 21 % demanderaient une réouverture partielle ou totale.
L’association relève également huit demandes d’élargissement des trottoirs, cinq en faveur d’un renforcement des contrôles et quatre concernant la sécurisation des pistes cyclables.
"C’est l’inverse qui émerge des contributions citoyennes"
Saint-Just Respire cible directement la mairie du 5e arrondissement, qui aurait selon elle affirmé à plusieurs reprises que "la majorité des habitants souhaitent le retour des voitures".
L’association conteste cette présentation : "Cette consultation métropolitaine aurait pu servir à vérifier ces assertions. Résultat : c’est l’inverse qui émerge des contributions citoyennes."
Elle va plus loin en accusant la Métropole d’avoir utilisé l’opération "comme une tentative de légitimation d’une orientation déjà décidée — orientation qui ne correspond pas aux attentes exprimées par les habitants".
L’association réclame un sondage auprès des riverains
Pour sortir de cette bataille de chiffres et d’interprétations, Saint-Just Respire demande une consultation plus formalisée.
Elle réclame notamment "un sondage représentatif réalisé auprès des riverains directs", la publication complète des questionnaires et résultats, une période de consultation suffisamment longue ainsi qu’une "neutralité institutionnelle garantie".
"À ce jour, aucun de ces critères n’a été rempli", affirme l’association.
Saint-Just Respire met également en avant d’autres mobilisations contre le retour du trafic de transit sur la montée du Chemin Neuf. L’association évoque notamment une pétition en ligne intitulée "Retour trafic transit à Saint-Just", qui aurait recueilli autour de 2 500 signatures, ainsi que plusieurs témoignages de riverains et d’usagers publiés sur son blog.
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on ne peut absolument donner aucun crédit à ce type de sondage réalisé par une association militante. Comme l'association a probablement mobilisé ses membres et que seuls des sympathisants ont répondu, l'échantillon n'est absolument pas représentatif. Ce sondage ne reflète pas l'opinion publique générale, mais uniquement l'avis interne de ses propres militants.Signaler Répondre
Laissez nous tranquille avec vos voitures!!!Signaler Répondre
Vous n’avez qu’à passer ailleurs si vous savez pas vous déplacer autrement bande d’incapables…
une question ? les rues sont-elles de rues privée ou public. la question est close ...c'est au lyonnais en GENERAL de choisir et pas a deux ou trois habitant qui ne son de base même pas de Lyon ou lyonnais.Signaler Répondre
BASTA..la route doit rouvrir
c'est une blague cet article. 28 consultations effectuées par une association dont seuls les adherents connaissaient l'existence de l'enquête.Signaler Répondre
Et donc?Signaler Répondre
Cela est grave?
Non.
Sur LM les automobilistes commentent sur ce qu'il se passent dans Lyon en jugeant certains habitants, sauf que la plupart n'y habitent pas..
Est-ce grave?
Non.
C'est la vie, on aime juger les autres, surtout ceux qui ne nous ressemblent pas..
Si on pouvait aussi supprimer les camions poubelles ce serait bienSignaler Répondre
C'est bruyant et cela bloque la route aux vélos.
Tout ça c'est de la faute des khmers vertsSignaler Répondre
Les pros vélos ne savent pas lire. le site à été mis en place pour signaler les problèmes pas les privilèges acquis par une non concertation.Signaler Répondre
Le jour où il y aura des chutes, ils seront bien content d'avoir des véhicules de secours!*Signaler Répondre
Ils ne veulent pas de voitures sous leur fenêtres , par contre le véhicule de livraison qui passe dans les rues autour pour que les commerces soient approvisionnés ( et qu ils puissent avancer comme étiquette de bons eco citoyens qu ils font leurs courses en proximité ) ça ne les dérange pasSignaler Répondre
28 contributions !!!Signaler Répondre
Un plébiscite ....
Aucun problème :Signaler Répondre
Il n'y a pas d'exemple de véhicule de secours bloqué ni même sérieusement ralenti par un embouteillage de vélos.
On ne peut pas dire autant avec les embouteillages de voitures.
Ca fait donc 12 contributions qui s'opposent au retour des voitures. Et l'on ne sait pas si ces 12 contributions ont été faites par 12 personnes différentes, si ce sont des riverains directs.Signaler Répondre
Autant dire que niveau représentativité ça se pose la...
Clairement un sondage auprès des résidents mais également utilisateurs du Chemin Neuf (qu'ils soient cyclistes, ou utilisateurs réguliers automobiles avant la fermeture par exemple) parait nécessaire pour quantifier les différents avis.
Si vous demandez à des riverains si ils veulent moins de voitures dans leur rue, ils vous diront naturellement oui. Et si tout le monde suit cette logique, on ne se déplace plus. C'est typique de notre société individualiste.Signaler Répondre
La rue qui passe devant chez vous ne vous est pas réservé, elle est à tout le monde.
Fake stratégie habituelle du lobby taxe carbonneSignaler Répondre
Consultation trollé par les pro pédales, pour installer/barrer les routes ils n'ont pas consulté. De toutes façons il faut laisser les voies pour les accès au secours. Le vélodrome est secondaire, donc décret pour imposer des voies ACCESSIBLES aux secours et éviter les barrages!Signaler Répondre