Tassin-la-Demi-Lune : le jeune renard introuvable, la mission pour l'abattre prend fin

La rumeur courait. Et elle est fausse.

La préfecture du Rhône indique à LyonMag que le renard aperçu depuis quelques semaines dans le quartier bien nommé des Trois Renards à Tassin-la-Demi-Lune n'a pas été abattu.

Car cela fait "une dizaine de jours" que l'animal rusé n'a pas été observé, ce qui laisse à penser qu'il s'est déplacé sur une autre commune ou qu'il s'est évanoui dans la nature. "C'est la raison pour laquelle il a été mis fin à la mission de la louveterie", précisent les services de l'Etat.

Le jeune animal, très craintif, avait mordu plusieurs personnes qui s'en étaient approché, notamment pour tenter de lui faire quitter la route.

La mobilisation était forte pour empêcher son abattage.

Le centre de soins pour animaux sauvages L'Hirondelle, basé à Saint-Forgeux dans le Rhône, avait notamment lancé un appel pour pouvoir récupérer le renard et le mettre en quarantaine, le temps de vérifier s'il était porteur ou non du virus de la rage.

L'association avait ainsi saisi les services de l'Etat et la Direction départementale des territoires (DTT) le 9 août dernier, afin de leur proposer son aide.

Le mouvement avait pris de l'ampleur, avec la SPA qui avait alerté ses sympathisants sur le cas du mammifère menacé.

Ces derniers doivent désormais espérer que le renard se terre désormais, ce qui devrait lui permettre de sauver sa peau.