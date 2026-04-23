Tassin-la-Demi-Lune : un ludoparc de 3 600 m² ouvre ses portes aux Platanes

Un nouvel espace pour bouger… et se retrouver. À Tassin-la-Demi-Lune, le ludoparc des Platanes ouvre officiellement ses portes ce jeudi 23 avril à 16h30, après plusieurs mois de travaux.
Situé avenue Foch, ce site de 3600 m² a été imaginé comme un lieu de vie ouvert à toutes les générations.
Sur place, les équipements se multiplient : terrain multisports, espace fitness, zone de yoga, pétanque, beach-volley ou encore street workout. À cela s’ajoutent des espaces plus calmes, avec des zones de détente aménagées dans un environnement végétalisé.
L’objectif est clair : permettre à chacun de pratiquer une activité… ou simplement de profiter du lieu.
Un équipement accessible à tous
La Ville met en avant un projet inclusif, pensé pour les enfants comme pour les seniors, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Deux accès ont été aménagés, avenue Foch et via le parking de l’espace Jules-Ferry, pour faciliter la fréquentation du site.
Le coût total de l’opération s’élève à 734 613 euros, avec le soutien de la Métropole de Lyon et de l’Agence nationale du sport.
Pour le maire Pascal Charmot, ce nouvel équipement répond à une attente locale : "Offrir à tous les Tassilunois un espace inclusif et intergénérationnel, où chacun peut se retrouver, pratiquer une activité ou simplement profiter d’un moment de détente."
le nouveau maire d'Annecy a trouvé la solution:la plage de l'Imperial est un minimum payante,et fermée la nuit.Signaler Répondre
Comme quoi la métropole de lyon écologistes a aussi investi dans les villes de droite. C'est possible quand on ne dépense pas le budget en voiture et logement de fonction voté pour la nouvelle métropole de droite.Signaler Répondre
il y a des poubelles sécurisées pour les seringues ?Signaler Répondre
C'est à la mode en ce moment ces termes rosbeefs pour faire croire qu'une chose est au top ;-)Signaler Répondre
J'adore aussi le terme "gigafactory" pour "usine"...
Street work out: on ne peut pas parler FRANÇAISSignaler Répondre
"Un nouvel espace pour bouger… et se retrouver"Signaler Répondre
Venez venez c'est ouverts a tous
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