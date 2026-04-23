Urbanisme

Tassin-la-Demi-Lune : un ludoparc de 3 600 m² ouvre ses portes aux Platanes

Tassin-la-Demi-Lune : un ludoparc de 3 600 m² ouvre ses portes aux Platanes
DR

Après plusieurs mois de travaux, la Ville de Tassin-la-Demi-Lune inaugure un nouveau ludoparc inclusif, pensé pour tous les publics, ce jeudi 23 avril.

Un nouvel espace pour bouger… et se retrouver. À Tassin-la-Demi-Lune, le ludoparc des Platanes ouvre officiellement ses portes ce jeudi 23 avril à 16h30, après plusieurs mois de travaux.

Situé avenue Foch, ce site de 3600 m² a été imaginé comme un lieu de vie ouvert à toutes les générations.

Sur place, les équipements se multiplient : terrain multisports, espace fitness, zone de yoga, pétanque, beach-volley ou encore street workout. À cela s’ajoutent des espaces plus calmes, avec des zones de détente aménagées dans un environnement végétalisé.

L’objectif est clair : permettre à chacun de pratiquer une activité… ou simplement de profiter du lieu.

Un équipement accessible à tous

La Ville met en avant un projet inclusif, pensé pour les enfants comme pour les seniors, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Deux accès ont été aménagés, avenue Foch et via le parking de l’espace Jules-Ferry, pour faciliter la fréquentation du site.

Le coût total de l’opération s’élève à 734 613 euros, avec le soutien de la Métropole de Lyon et de l’Agence nationale du sport.

Pour le maire Pascal Charmot, ce nouvel équipement répond à une attente locale : "Offrir à tous les Tassilunois un espace inclusif et intergénérationnel, où chacun peut se retrouver, pratiquer une activité ou simplement profiter d’un moment de détente."

Tags :

tassin

Tassin-la-demi-Lune

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
bassta le 23/04/2026 à 10:26
Espace détente a écrit le 23/04/2026 à 07h37

"Un nouvel espace pour bouger… et se retrouver"
Venez venez c'est ouverts a tous
Punk a chiens
Clodos
Dealers
Bienvenue

le nouveau maire d'Annecy a trouvé la solution:la plage de l'Imperial est un minimum payante,et fermée la nuit.

Signaler Répondre
avatar
MerciMetropole le 23/04/2026 à 10:25

Comme quoi la métropole de lyon écologistes a aussi investi dans les villes de droite. C'est possible quand on ne dépense pas le budget en voiture et logement de fonction voté pour la nouvelle métropole de droite.

Signaler Répondre
avatar
bassta le 23/04/2026 à 09:52

il y a des poubelles sécurisées pour les seringues ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/04/2026 à 09:26
Rlb a écrit le 23/04/2026 à 08h46

Street work out: on ne peut pas parler FRANÇAIS

C'est à la mode en ce moment ces termes rosbeefs pour faire croire qu'une chose est au top ;-)
J'adore aussi le terme "gigafactory" pour "usine"...

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 23/04/2026 à 08:46

Street work out: on ne peut pas parler FRANÇAIS

Signaler Répondre
avatar
Espace détente le 23/04/2026 à 07:37

"Un nouvel espace pour bouger… et se retrouver"
Venez venez c'est ouverts a tous
Punk a chiens
Clodos
Dealers
Bienvenue

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.