Tassin-la-Demi-Lune : un ludoparc de 3 600 m² ouvre ses portes aux Platanes

Un nouvel espace pour bouger… et se retrouver. À Tassin-la-Demi-Lune, le ludoparc des Platanes ouvre officiellement ses portes ce jeudi 23 avril à 16h30, après plusieurs mois de travaux.

Situé avenue Foch, ce site de 3600 m² a été imaginé comme un lieu de vie ouvert à toutes les générations.

Sur place, les équipements se multiplient : terrain multisports, espace fitness, zone de yoga, pétanque, beach-volley ou encore street workout. À cela s’ajoutent des espaces plus calmes, avec des zones de détente aménagées dans un environnement végétalisé.

L’objectif est clair : permettre à chacun de pratiquer une activité… ou simplement de profiter du lieu.

Un équipement accessible à tous

La Ville met en avant un projet inclusif, pensé pour les enfants comme pour les seniors, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Deux accès ont été aménagés, avenue Foch et via le parking de l’espace Jules-Ferry, pour faciliter la fréquentation du site.

Le coût total de l’opération s’élève à 734 613 euros, avec le soutien de la Métropole de Lyon et de l’Agence nationale du sport.

Pour le maire Pascal Charmot, ce nouvel équipement répond à une attente locale : "Offrir à tous les Tassilunois un espace inclusif et intergénérationnel, où chacun peut se retrouver, pratiquer une activité ou simplement profiter d’un moment de détente."