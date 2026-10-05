Mise à jour 12h00 : La mobilisation se poursuit ce lundi dans l’agglomération lyonnaise. Selon les derniers chiffres de la prefecture du Rhône, 24 établissements sont désormais impactés par des actes isolés ou des escarmouches. Les forces de sécurité ont procédé à sept interpellations depuis le début de la matinée.
La situation a notamment nécessité l’intervention des forces de l’ordre au lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement de Lyon. D’après les services de l'États, un groupe d’une quarantaine d’individus vêtus de noir et masqués a commis des dégradations aux abords de l’établissement, avec notamment des incendies de poubelles et des tirs de mortiers en direction du lycée. Les forces de l’ordre ont fait usage de moyens de dispersion pour éloigner le groupe. À 12h, la situation était en train de revenir à la normale, selon les services de l’État.
Mise à jour 9h55 : La mobilisation prend de l’ampleur ce lundi matin dans l’agglomération lyonnaise. Selon un nouveau point de situation communiqué par la préfecture du Rhône à 10h, 17 établissements sont désormais impactés par des actes isolés ou des escarmouches. Les forces de l’ordre ont par ailleurs procédé à quatre interpellations depuis le début de la matinée.
Mise à jour à 8h37 : La préfecture du Rhône fait état de 12 établissements impactés par des actes isolés depuis le début de la matinée. Sont concernés deux universités, quatre lycées et six collèges.
Comme lors des précédentes journées de mobilisation, les forces de l’ordre sont déployées afin de disperser les attroupements et permettre aux élèves d’accéder à leurs établissements. À ce stade, la préfecture ne fait pas état d’autres éléments concernant d’éventuels incidents ou interpellations.
Article initial à 8h17 : Après plusieurs journées agitées la semaine dernière, la situation reste calme pour l'heure ce lundi matin à Lyon et dans son agglomération.
Selon un premier point communiqué par les services de l'État à 7h50, aucun événement particulier n’est signalé.
Deux rassemblements à Bron et Lyon
Deux rassemblements ont toutefois été observés en début de matinée. Le premier se tient à l’université Lyon 2, sur le campus de Bron. Le second est signalé devant l’Institut d’études politiques (IEP) de Lyon, dans le 7e arrondissement.
Aucun incident lié à ces deux rassemblements n’est rapporté à ce stade par les autorités.
Cette matinée reste néanmoins placée sous surveillance après les mobilisations de la semaine dernière. Au total, 140 personnes avaient été interpellées dans le Rhône lors des différentes journées de mobilisation.
Pour ce lundi, la préfecture a annoncé un dispositif de sécurité renforcé. Des rassemblements sont notamment interdits entre 6h et 18h dans un rayon de 100 mètres autour de plusieurs établissements scolaires du département, tandis que les cours doivent se dérouler à distance dans les lycées concernés.
Des restrictions portant sur les artifices pyrotechniques et les carburants sont également en vigueur ce lundi et mardi.
En partie d accord, c est bien la gauche qui a saccagé notre pays depuis 1981. .Signaler Répondre
Nous les vieux, on a bossé, cotise pour la retraite de nos parents et en même temps payes les études de nos enfants.
Et on n est plus en colère que vous car, avant de mourir, sans trembler, vous nous obligez a voter RN pour la première fois de notre vie, et pour cela ni oubli, ni pardon .
Le nombre de personnes vivant dans la grande pauvreté a augmenté de 37% entre 2018 et 2025, selon une étude des Restos du Cœur selon cnews et les renseignements et jdd c’est la faute à LFI et JLM réveillez vousSignaler Répondre
LFI sait qu'elle va perdre les prochaines présidentielles, elle joue à la politique de la terre brûlée.Signaler Répondre
Blocage des lycées: la Ligue des Droits de l'Homme a dénoncé lundi une "dérive globale par rapport à l'État de droit" et "le non-respect du cadre légal" lors des interventions des forces de l'ordre face aux lycéens mobilisés depuis plusieurs joursSignaler Répondre
en fin quelqu’un a compris pourquoi la droite et les médias s’acharnent sur les lycéens car toute les régions sont gérées par la droite et la région a la mission de gérer les bâtiments et transports comme d’habitude la droite aux pouvoirs est une catastrophe wauguiez a détruit notre région il préfère de note de repas 100keuros a des Clim acheter sans appeler d’offre toujours faire profiter les copains bravo les jeunes montre aux monde entier se que la jeunesse française est capable de faireSignaler Répondre
qu'aux illettrés et analphabètesSignaler Répondre
Nous sommes ruinés.Signaler Répondre
Il y a cependant de l' argent caché au coeur de l État, en particulier dans ces agences qui servent à caser les copains ( plus de cent ).
Tous les partis de gouvernement y croquent. D' où la peur que le RN arrivant au pouvoir en 2017 ne découvre le pot aux roses. Dans ces conditions pour sauver les sinécures tous les partis font barrage au RN.
En plus LFI a décidé la mise en oeuvre d' une tactique : le pouvoir par la rue. Les manifestations actuelles permettent à ce parti de mesurer son pouvoir de nuisance. Il teste la démocratie.
Le LFI par ces mouvement laisse la voie royale au RN pour la présidentielle..c’est un piège car ceci va déclencher une guerre civile sauf ! si nous votons intelligemment Affaire à suivreSignaler Répondre
Oui, mais si ces gens aiment tellement ces pays pourquoi ils vont pas y vivre? C'est bizarre non? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
J étais en Guyane en 2017 pendant les évènements ....les gilets jaunes en avant première....10% de la population dans les rues, dans l hexagone cela ferait plus de 6 millions de personnes,Signaler Répondre
Grève générale, écoles, magasins, barrage, réquisition des stations d essence, aéroport bloqué ....
Pas un seul vol, ni carreau casse...dans les manifestations, le premier qui aurait voulu commettre un délit, la foule s en serait occupe.
Et là bas, il y a une forte présence de l armée.
Parents et enseignants faisaient les cours dans les rues pour ne pas perdre le niveau, les familles amenaient à manger à ceux qui tenaient les barrages.
Regardez les vidéo de cette époque et vous aurez un exemple de ce qu un mouvement, massif, pacifique mais détermine peut faire
Respect aux Guyanais pour toujours .....
C'est clair que quand on vote le monde va parfaitement bien .Signaler Répondre
Les guerres, la pauvreté, les catastrophes n'existe plus .
Je vous rappelle quand meme que quand on est mineur on a pas le droit de voter.
Moi je ne supporte pas leur dégradations, ils faut les punir mais je refuse de condamner leur colère qui est légitime et je refuse de dire qu'ils sont tous violents
Nous les adultes tous les jours on constate des problemes dans ce pays pourquoi ils auraient pas le droit de denoncer les leurs?
Pourquoi quand ce sont les pompiers et les agriculteurs qui commettent et subissent des violences policières on ne vous entend pas ?
Non mais vous avez vu l'avenir qu'on leur propose?
Tu m as donné une idée . Si en France on peut arborer le drapeau d un pays dont on cheri le régime, j hésite :Signaler Répondre
- le Salvador...Bukele, mon idole palestinienne,
- et après la colombie, l argentine, le Pérou et le plus salsa, le Brésil......mais pour lui j attends le deuxième tour pour Bolsonaro.....
Ça fait rêver tous ces pays., non ?☀️🏜️🏖️
Cette manifestation montre que toutes les régions( Île-de-France, Rhône-Alpes, Bouches-du-Rhône….) dirigées par les LR n’ont jamais fait les investissements nécessaires. Beaucoup de bla-bla . Et aujourd’hui on n’en paye tous le prix. Laurent, Wauquiez, au lieu de nous faire chier avec ses panneaux ou ses repas au frais du contribuable, devrait rendre des comptes. Le seul coin est bien géré en région Auvergne Rhône-Alpes, c’est la Haute-Savoie parce que ce sont les Suisses qui ont payé les travaux en grande partie et que Laurent wauquiez n’a pas eu son mot à dire.Signaler Répondre
oui il faut interdire aux + de 60 ans de voterSignaler Répondre
Oh petit scarabée nous fait un caprice .😡Signaler Répondre
Ça va être dur pour toi les études ou le monde du travail ......a moins que tu finisses député de la LFI.
Notre nouveau BOYARD ou DELOGU serait il lyonnais ?
Quel honneur pour notre ville, Jean MOULIN, DOUCET ARNAULT , et toi après. ...le niveau baisse réellement...😔😔
je ne voterai JAMAIS pour LFISignaler Répondre
Mais ce ne serait pas un drame si LFI passait aux présidentielles: il ne se passerait pas longtemps avant que la France soit mise sous tutelle ou sous contrainte de Bruxelles et de la BCE, comme la Grèce il y a quelque temps.
Et là, les manifestants/casseurs d'aujourd'hui sont des anges par rapport à ceux qui se retourneront contre LFI et la majorité de ceux-ci seront ceux qui aujourd'hui les soutiennent. On va bien se marrer!
Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui savent comment protéger leurs capitaux sans se faire tondre et en profiter après: finalement, je vais bien en profiter!
Qui saccage le pays ? Vous, en temps normal et encore plus en ce moment. C'est l'accol ou le shoot qui te fait dire ça ?Signaler Répondre
tu commences a trembler...Signaler Répondre
Jusqu’au retour au calme...un peu plus ou un peu moins illétrés et abrutis chez ces lycéens ne va pas changer grand chose...Signaler Répondre
Mauvaise nouvelle, le système des maladies en tous genres et des pathologies mentales est à bout de souffle.Signaler Répondre
On attend depuis 40 ans que ces bras cassés gouvernent. Résultat : le pays est en ruine, Doucet ouvre des salles de shoot comme si c’était un progrès, LFI réussit l’exploit d’être inutile même quand personne ne leur demande rien, et nous on doit payer pour leurs délires.Signaler Répondre
Ils ont tout cassé. Ils n’assument rien. Et ils osent encore demander un effort.
C’est pathétique.
cette génération a été sacrifiée au non d une gauche woke aidée par des syndicats qui ont toujours été contre ce qui est pour et pour ce sui est contre. voilà le résultat de ce gauchisme médiocreSignaler Répondre
tu es en surcharge pondérale coté idées saugrenuesSignaler Répondre
le problème, c est que nous passons notre temps a attendre que les gouvernements de gauche ,de droite ou du centre tiennent leurs engagements depuis 40 ans .Nos politiques ont toujours des idées avant et des solutions après.le champion toutes catégories étant notre show man médiatique qui a ruiné le pays en 10 ans . Conclusions, les Français en ont marre de la classe politique, toujours les mêmes et aujourd'hui,les mêmes qui ont ruiné le pays nous demandent de mettre la main a la poche pour éponger toutes les dettes qu ils ont fait soit par incompétence, soit par idéologie, soit en étant aveugles face a la situation.Desole , moi comme les autres ne sommes pas responsables et c est a nous de payer pour leurs erreurs qu ils sont en plus incapables de reconnaître ou d admettre.Signaler Répondre
FAUX 👌 Les drapeaux palestiniens on les vois partout 👌👌👌Signaler Répondre
Force a cette jeunesse qui à enfin décidé de dire non au sacrifice de leur génération pour laisser vivre tranquillement les vieux aigris qui commencent à trembler après avoir saccagé ce pays depuis des dizaines d'années!Signaler Répondre
il est l'heure de rendre des comptes a la jeunesse!
Eh bien commence déjà par bosserSignaler Répondre
Les fainéants ??? Qui es-tu pour dire ça ? On a sûrement bossé plus que vous ne bosserez jamais et dans des conditions bien plus sures. Et tu oses nous traiter de fainéants ?Signaler Répondre
Uniquement dans la capitale.Signaler Répondre
C’est une dictature dans le pays, mais ils accueillent à bras ouvert les intellectuels comme toi.
Besoin d’aide pour le Déménagement ?
La vérité est dure à entendre mais ça fait du bien de la dire. Je travaille et je paie mes impôts. Trop à mon goût mais surtout j’en ai marre de financer et de payer pour ceux qui cassent tout!Signaler Répondre
Quel intérêt de manifester , tout casser , les caisses sont vides , le plus sage et intelligent serait d'attendre 2027 et voter , mais l'intelligence n'ai plus de mise pour certains factieux d'une stupidité redoutable tel les gauchistes et certains syndicats complètement à côté de la plaque .Signaler Répondre
Dans ces manifs lycéens on voit surtout des drapeaux palestinien ou message avec les couleurs de la Palestine, cela n'existait pas avant que LFI s'en mêle.Signaler Répondre
Cela dénature complètement le message des étudiants et des profs.
N'importe quoi!! encore un discours de gros facho retraité! Vivement 2027 que notre génération arrête de payer pour les vieux et qu'ils se remettent au travail, les fainéants!Signaler Répondre
Vas donc y vivreSignaler Répondre
Il est évident que LFi est a la manœuvre.Si ce n'était pas le cas, on aurait pas vu le Maire de St Denis, Bakayoko au milieu des lycéens, le député LFI Aymeric Caron avec un porte voix au milieu des lycéens, Mathilde Panot députée LFI avec un cône de chantier comme porte voix ,sur une estrade au milieu des lycéens, Jean Luc Mélenchon le leader en visite amicale au milieu des lycéens, louis Boyard député LFI au milieu des lycéens plus tous les autres dans leurs circonscriptions ,,,,,,, évidemment tous les sympathisants LFI vont nous dire qu ils étaient là pour demander de manifester pacifiquement,,,,,,,,on a vu le résultat.Signaler Répondre
Ils ne veulent plus travailler, ils veulent le bac, ils veulent un bac +5 sans effort et avoir un job cool payé 5000 EUR par mois. Cette génération va souffrir quand ils vont rentrer sur le marché du travail concurrencé par l’IA et par les robots. Pas d’inquiétude, ils toucheront les alloc que LFI va leur promettre si ces jeunes votent pour ces fascistes d’extrême gauche! Cette jeunesse est manipulée, instrumentalisée par ces dangers de la république! Lycéens, si vous voulez un avenir à la hauteur de vos ambitions, retournez bosser, réussissez vos examens et arrêtez de nous emmerder avec vos manif ou on ne comprend plus grand chose avec vos revendications. Que vient faire Gaza dans vos manifestations? On voit bien la main invisible de l’extrême gauche dans ces manifestations! Tout cela pour créer un début d’insurrection avec l’aide des voyoux des cités ! Honteux, abject. Et à la fin c’est Nicolas qui paie! Quand va t on envoyer au combat nos FDO et l’armée pour mettre fin à ces sauvages et à ces délinquants qui ruinent notre pays!Signaler Répondre
Une solution : les lances des pompiers, et si besoin, l'armée ...Signaler Répondre
On va encore avoir droit à une belle démonstration d'intelligence de l'électorat de LFI ce lundi.Signaler Répondre
Bien vu. Ces personnes ce sont les 'jai rien fai mossieur cetait pas moi!' classiques.Signaler Répondre
reprenez les cours au milieu des moisissures des gravats des rats même, si possible dit le gouvernement !!!Signaler Répondre
Encore une mobilisation lycéenne : trois poubelles, deux slogans, un portail bloqué dix minutes.Signaler Répondre
Le rituel du lundi, parfaitement inutile, parfaitement prévisible.
Et la trajectoire derrière est connue : études bancales, illusions qui s’effritent, puis l’atterrissage dans les salles de shoot de Doucet, ces zones tampon où la société ne soigne pas, ne sauve pas, ne réinsère pas.
Lyon tourne en rond. Les lycéens aussi.
Tout le monde le sait, personne ne le dit.
Bravo a tout ces abrutis de tout casser! Et les parents ils vont payer quand? Au fait ceux qui ont brulés Jade au lance flamme, qui ont donner des coup de pieds dans le visage au flic a terre ce sont bien des des Lycéeens!Signaler Répondre
Parce qu'a les entendre c'est jamais eux!!!!
Messieurs darmanin et nunez, on attends des sanctions exemplaires!
les casseurs rendent service au gouvernement comme à certains journalistes pour ne pas parler de l’effrondement de l’école publiqueSignaler Répondre
En Turkménistan il n'y a que le blanc et le gris métallique qui soient permis comme choix de couleurs pour les voitures des citoyens. Pourquoi ? Au nom de la PURETÉ, une qualité qui manque à cette jeunesse à la dérive obsédée de smashburgers et du bubble tea.....Signaler Répondre
Ce qui est grave c'est qu'ils ne se rendent pas compte que lorsque "les vieux" ne seront plus là, ils ne pourront compter que sur des personnes comme eux. Incapable de bosser, de réfléchir, de se cultiver ...Signaler Répondre
Ce sont ces mêmes personnes qui seront senser payer leur futures retraites, défendrent le pays en cas de conflits, redresser la dette, fournir de l'alimentation, etc...
Et tout ça sans se lever le matin, scrollant à longueur de journée et pleurnichant pour avoir des allocations.
Bon courage les blaireaux, vous êtes bien partis 🤪
La GRANDE question c'est....quel est le rôle de Lundy Grandpré dans cette défaillance morale qui sévit dans les rues de Lyon ? Il n'y a que l'insolence et l'indolence qui anime ces jeunes gens aujourd'hui. La corruption de la jeunesse dans toute sa splendeur !Signaler Répondre
tout va bien en France un grand merci au PETIT MACRON 😡😡😡Signaler Répondre
Devant la violence de l’extrême gauche, on ne recule pas. On répond par la répression…et encore une fois, qui va payer les dégâts des casseurs, c’est le Nicolas qui travaille et qui paie des impôts. Quand va t on avoir le courage et la volonté politique d’avoir une politique de fermeté vis à vis des casseurs et des lycéens qui emmerdent les autres lycéens de travailler et de préparer leur examen. Le laxisme et la politique du carnet de chèque ça SUFFIT!Signaler Répondre
L’instrumentalisation de ce mouvement par LFI et ses satellites et la CGT est une honte!