Mise à jour 12h00 : La mobilisation se poursuit ce lundi dans l’agglomération lyonnaise. Selon les derniers chiffres de la prefecture du Rhône, 24 établissements sont désormais impactés par des actes isolés ou des escarmouches. Les forces de sécurité ont procédé à sept interpellations depuis le début de la matinée.

La situation a notamment nécessité l’intervention des forces de l’ordre au lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement de Lyon. D’après les services de l'États, un groupe d’une quarantaine d’individus vêtus de noir et masqués a commis des dégradations aux abords de l’établissement, avec notamment des incendies de poubelles et des tirs de mortiers en direction du lycée. Les forces de l’ordre ont fait usage de moyens de dispersion pour éloigner le groupe. À 12h, la situation était en train de revenir à la normale, selon les services de l’État.

Mise à jour 9h55 : La mobilisation prend de l’ampleur ce lundi matin dans l’agglomération lyonnaise. Selon un nouveau point de situation communiqué par la préfecture du Rhône à 10h, 17 établissements sont désormais impactés par des actes isolés ou des escarmouches. Les forces de l’ordre ont par ailleurs procédé à quatre interpellations depuis le début de la matinée.

Mise à jour à 8h37 : La préfecture du Rhône fait état de 12 établissements impactés par des actes isolés depuis le début de la matinée. Sont concernés deux universités, quatre lycées et six collèges.

Comme lors des précédentes journées de mobilisation, les forces de l’ordre sont déployées afin de disperser les attroupements et permettre aux élèves d’accéder à leurs établissements. À ce stade, la préfecture ne fait pas état d’autres éléments concernant d’éventuels incidents ou interpellations.

Article initial à 8h17 : Après plusieurs journées agitées la semaine dernière, la situation reste calme pour l'heure ce lundi matin à Lyon et dans son agglomération.

Selon un premier point communiqué par les services de l'État à 7h50, aucun événement particulier n’est signalé.

Deux rassemblements à Bron et Lyon

Deux rassemblements ont toutefois été observés en début de matinée. Le premier se tient à l’université Lyon 2, sur le campus de Bron. Le second est signalé devant l’Institut d’études politiques (IEP) de Lyon, dans le 7e arrondissement.

Aucun incident lié à ces deux rassemblements n’est rapporté à ce stade par les autorités.

Cette matinée reste néanmoins placée sous surveillance après les mobilisations de la semaine dernière. Au total, 140 personnes avaient été interpellées dans le Rhône lors des différentes journées de mobilisation.

Pour ce lundi, la préfecture a annoncé un dispositif de sécurité renforcé. Des rassemblements sont notamment interdits entre 6h et 18h dans un rayon de 100 mètres autour de plusieurs établissements scolaires du département, tandis que les cours doivent se dérouler à distance dans les lycées concernés.

Des restrictions portant sur les artifices pyrotechniques et les carburants sont également en vigueur ce lundi et mardi.