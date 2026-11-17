Samedi 14 novembre, un journaliste de BFMTV a été pris pour cible alors qu'il filmait une barricade en feu sur l'avenue Berthelot, en marge d'une manifestation à Lyon. Pris en chasse par plusieurs individus, il avait été roué de coups et dépouillé de son matériel avant de parvenir à s'enfuir. "Ces violences sont intolérables, et doivent mener à des mesures concrètes et efficaces, accompagnées de moyens financiers" : trois jours après les faits, la CGT et le Syndicat national des journalistes (SNJ) du groupe RMC BFM ont appelé les salariés à rejoindre le mouvement national de grève du 17 novembre.
Des mesures jugées insuffisantes par les syndicats
Au-delà des revendications salariales, notamment pour les journalistes pigistes et les intermittents, les deux syndicats dénoncent l'insuffisance des mesures annoncées par la direction de BFMTV le 13 novembre pour prévenir les violences à l'encontre de ses équipes. "Moins de 48 heures après ces annonces, et moins de 24 heures après l'agression de nos collègues, de nouveaux propos discriminatoires et de fausses informations ont été relayés sur nos plateaux sans contradiction", déplorent-ils dans un communiqué.
Pour rappel, la direction de BFMTV avait fermement condamné l'agression survenue à Lyon, dénonçant des "comportements inacceptables, mettant en danger les journalistes dans l'exercice de leur métier".
n'est pas à un aphorisme prèsSignaler Répondre
De voir ses amis agresser ses amis....La révolution mange toujours ses enfants !Signaler Répondre
Ceux de CNews notamment.Signaler Répondre
Une responsable nationale d'un grand syndicat, qui met pourtant sciemment une cible dans le dos de journalistes ?
Qu'est-ce que c'est que cette irresponsabilité totale ?
Comment ne peut-elle pas être démise de ses fonctions ?
un journaliste de BFM agressé c'est un tollé, un journaliste de cnews agressé, c est normal et il faut supprimer la chaîne.Signaler Répondre
que la crédibilité des syndicats est proche du néantSignaler Répondre
Vous vous rendez compte de la totale absurdité de la déclaration de ses syndicats de journalistes (CGT et SNJ) ???Signaler Répondre
Ses 2 syndicats ouvertement alliés avec LFI qui prennent eux même à partie certains de leurs propres confrères, demandent quoi ?
Ses syndicats qui depuis le début des émeutes font tout dans les médias pour que leurs confrères ne parlent pas des pillages et des violences.
Qu'ils soient cohérents avec leurs positions "politiques" qu'ils se rangent donc aux côtés des agresseurs de leurs confrères au lieu de faire croire le contraire.
Je ne lirais pas l'article je n'y croirais pas... mais y a t'il encore des gens totalement débilos qui ne savent pas ce que sont réellement ses syndicats ?
Incroyable tellement absurde.