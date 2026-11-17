Samedi 14 novembre, un journaliste de BFMTV a été pris pour cible alors qu'il filmait une barricade en feu sur l'avenue Berthelot, en marge d'une manifestation à Lyon. Pris en chasse par plusieurs individus, il avait été roué de coups et dépouillé de son matériel avant de parvenir à s'enfuir. "Ces violences sont intolérables, et doivent mener à des mesures concrètes et efficaces, accompagnées de moyens financiers" : trois jours après les faits, la CGT et le Syndicat national des journalistes (SNJ) du groupe RMC BFM ont appelé les salariés à rejoindre le mouvement national de grève du 17 novembre.

Des mesures jugées insuffisantes par les syndicats

Au-delà des revendications salariales, notamment pour les journalistes pigistes et les intermittents, les deux syndicats dénoncent l'insuffisance des mesures annoncées par la direction de BFMTV le 13 novembre pour prévenir les violences à l'encontre de ses équipes. "Moins de 48 heures après ces annonces, et moins de 24 heures après l'agression de nos collègues, de nouveaux propos discriminatoires et de fausses informations ont été relayés sur nos plateaux sans contradiction", déplorent-ils dans un communiqué.

Pour rappel, la direction de BFMTV avait fermement condamné l'agression survenue à Lyon, dénonçant des "comportements inacceptables, mettant en danger les journalistes dans l'exercice de leur métier".