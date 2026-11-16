"J'ai deux passions : tuer les keufs, l'insurrection" : le préfet du Rhône saisit le procureur

"J'ai 2 passions : tuer les keufs, l'insurrection". Un tag réalisé ce samedi en marge de la manifestation lyonnaise a ulcéré le préfet du Rhône. Etienne Guyot a annoncé avoir saisi le procureur de la République après la publication de cette inscription dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Le représentant de l'Etat espère qu'une enquête sera ouverte pour retrouver l'auteur du tag.

"Soutien aux policiers et aux militaires de la gendarmerie qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour accompagner les manifestations et assurer la protection des personnes et des biens", réagit le préfet du Rhône.

A noter que plusieurs comptes ont liké la vidéo du tag en question, comme le Collectif Street Medic Lyon ou le CNT-SO 69. Ambiance...