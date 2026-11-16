Judiciaire

"J'ai deux passions : tuer les keufs, l'insurrection" : le préfet du Rhône saisit le procureur

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"J'ai deux passions : tuer les keufs, l'insurrection" : le préfet du Rhône saisit le procureur

Depuis plus d'un mois, les tags anti-police fleurissent sur les murs de Lyon à chaque manifestation. Après un nouvel appel au meurtre ce samedi, le préfet du Rhône a saisi le procureur de la République.

"J'ai 2 passions : tuer les keufs, l'insurrection". Un tag réalisé ce samedi en marge de la manifestation lyonnaise a ulcéré le préfet du Rhône. Etienne Guyot a annoncé avoir saisi le procureur de la République après la publication de cette inscription dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Le représentant de l'Etat espère qu'une enquête sera ouverte pour retrouver l'auteur du tag.

"Soutien aux policiers et aux militaires de la gendarmerie qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour accompagner les manifestations et assurer la protection des personnes et des biens", réagit le préfet du Rhône.

A noter que plusieurs comptes ont liké la vidéo du tag en question, comme le Collectif Street Medic Lyon ou le CNT-SO 69. Ambiance...

30 commentaires
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Titeuf le 16/11/2026 à 20:16

J'ai l'impression que les tentatives de meurtres sont devenues une banalité car nos juges ne condamnent pas.

Par contre un émeutier se foule le petit doigt on a les gros titres dans les journaux.

Depuis quand l'extrême gauche gouverne dans l'ombre ce pays ?

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Anti gauchosphere le 16/11/2026 à 20:12
Racailles de m... a écrit le 16/11/2026 à 19h33

Tirez la chasse d'eau que ces raclures finissent là où est leur place : à l'égout...

Et on sera nombreux à vouloir tirer la chasse 👌👍

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jmpaléboloss le 16/11/2026 à 20:06

Si les flics étaient vraiment sympa, ils me donneraient la combinaison du loto.

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Jérémy le 16/11/2026 à 20:06
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

C'est tellement énorme les manipulations de l'extrême gauche, que la majorité des gens ne distinguent même plus de ce qui est vrai de la parodie.

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saco697 le 16/11/2026 à 20:05

voilà ce qui arrive quand la municipalité LFL/les VERTS considère les milices violentes comme ses « partenaires privilégiés pour lutter contre la droite » depuis le début de ses mandats Doucet et sa bande ont semé la haine et la violence dans les rues de Lyon … maintenant la ville est saccagée, les commerces barricadés, l’économie en berne … et on n’ose plus marcher sur les trottoirs de peur de se faire agresser par des cyclistes hystériques qui vous bousculent et vous renversent sur les trottoirs… c’est ça la ville apaisée dont se targue Doucet l’angoissé comme il se défini lui même … c qui est certain c’est qu’après avoir testé on n’est sûr de ne jamais voter LFI les VERTS pour le restant de nos jours … il faudra qu’ils tous des comptes lui et sa copine du 7 eme qui milite contre la fermeture des bars tenus par les dealers de son quartier …

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Marvus le 16/11/2026 à 20:04

Est-ce que les groupuscules cités vont être dissous ?

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Moon88 le 16/11/2026 à 19:53

Street Medic Lyon et le CNT SO, quelle surprise.

J'espère que les CRS vont bien les avoiner aux prochaines manifs, ça reste des black blocks déguisés.

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OK, crétinus le 16/11/2026 à 19:50
Gui a écrit le 16/11/2026 à 19h42

La clique à Doucet commence sérieusement à nuire à la ville apaisée. Il doit démissionner !

c'est évidemment Doucet qui a tagué ça
MDR

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Lolotooooooooooooooo le 16/11/2026 à 19:48
Chris6969699 a écrit le 16/11/2026 à 18h29

"J'ai 2 passions : tuer les keufs, l'insurrection".

Moi, j'ai 2 amours : mon pays et Paris....

Paris, Paris, y'a le côte du Rhône quand même :) :)

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Gui le 16/11/2026 à 19:42

La clique à Doucet commence sérieusement à nuire à la ville apaisée. Il doit démissionner !

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Calahaine le 16/11/2026 à 19:34
C’est signé a écrit le 16/11/2026 à 17h33

Kelahâne de LM

C'est sûr et certain

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Racailles de m... le 16/11/2026 à 19:33

Tirez la chasse d'eau que ces raclures finissent là où est leur place : à l'égout...

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Linette le 16/11/2026 à 19:11
Le bien ne fait pas de bruit, il agit... a écrit le 16/11/2026 à 17h52

A ce jour, plus de 207000 euros de dons récoltes depuis le 20 octobre par l amicale de la police pour venir en aide aux forces de l ordre et a leurs familles.....👏👏
Bravo et merci a eux et a leur famille pour tenir en ces temps redevenus troubles ...
Lyon , la France vous aime 💙🤍❤️

Soutien total aux FDO, bravo pour cette cagnotte🇨🇵

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Linette le 16/11/2026 à 18:58

Les abrutis sont les idiots utiles des partis politiques. Monsieur Melenchon ne va pas laisser un
souvenir impérissable en voulant se débarrasser des institutions et mettre le bazar en France et vouloir installer une dictature . A 75 ans on prends sa retraite, mais le pouvoir, ordonner et changer le système il en rêve. Il y a une chose de sûre c est que lui est en pleine forme et pas de soucis de fin de mois. L extrême droite est tapie dans l ombre
comme un chat sur sa proie. On va rigoler.

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Chris6969699 le 16/11/2026 à 18:29

"J'ai 2 passions : tuer les keufs, l'insurrection".

Moi, j'ai 2 amours : mon pays et Paris....

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Les tags le 16/11/2026 à 18:14

Ils détruisent une ville, comment ne pas lutter avec des technologies modernes, en rapprochant avec l'IA eles photos des différents tags, ensuite avec les types d'encres utilisées
Les acteurs signent souvent, l'IA peut aussiles classés
Ensuite quelques patrouilles pourraient un peu aider
On peut remarquer que certains quartiers sont plus ciblés que d'autres, paradoxalement une ville comme Vénissieux est peu taguée ? pourquoi ?

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Malheureusement le 16/11/2026 à 18:09

C’est le lavage de cerveau quotidien des lycéens et étudiants par LFI...Ces jeunes sont devenus les idiots utiles de ce parti politique qui prend modèle sur les pires dictateurs de la planète....

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oui-oui le 16/11/2026 à 18:09
emlyon a écrit le 16/11/2026 à 16h47

la justice va le gronder 😡

Une partie de la justice à une vision de la police proche de celle des voyous. Cf. la fin de cet article :
https://www.syndicat-magistrature.fr/toutes-nos-publications/nos-livres/2191-vos-papiers-que-faire-face-a-la-police/

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Consignes! le 16/11/2026 à 18:04
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

Vous feriez un excellent journaliste d'extrême gauche : consigne numéro 1, ne jamais vérifier ses sources tant qu'elles vont dans le sens de ses croyances!

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Jacques20 le 16/11/2026 à 17:54
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

Il y a toujours des crétins comme toi pour raconter des conneries.

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Ex Précisions le 16/11/2026 à 17:52

Encore un bon petit lfiste de base sous protoxyde d'azote...

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Le bien ne fait pas de bruit, il agit... le 16/11/2026 à 17:52

A ce jour, plus de 207000 euros de dons récoltes depuis le 20 octobre par l amicale de la police pour venir en aide aux forces de l ordre et a leurs familles.....👏👏
Bravo et merci a eux et a leur famille pour tenir en ces temps redevenus troubles ...
Lyon , la France vous aime 💙🤍❤️

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SuperTonton le 16/11/2026 à 17:49

Où est passé votre humour et votre second degré ?

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La planète des singes ! le 16/11/2026 à 17:41
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

Selon Libé, l'auteur du tag serait un militant d'extrême gauche. Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que LCI et France Info croient que c'est l'extrême droite.

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C’est signé le 16/11/2026 à 17:33

Kelahâne de LM

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 16/11/2026 à 17:27
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

Ces tags sont bien l'œuvre des extrémistes de gauche. Ce sont les seuls (avec lfi et les écolos ver-dâtres) à être capables de menacer la police.

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et sinon le 16/11/2026 à 17:25

il aurait pas prévu de travailler cet abruti pour occuper son tps libre justement histoire de se rendre utile

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 16/11/2026 à 17:25

Ces tagueurs ne sont que des bons à rien, des sauvages, des immigrés (?)....
S'en prendre à la police de cette façon n'est pas signé Rassemblement National, mais BEL ET BIEN lfi et écolos

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Lyon intramuros le 16/11/2026 à 17:23
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

Sur les réseaux sociaux, il paraît que j'ai gagné au Loto !🤣🤣

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Vouais le 16/11/2026 à 17:05
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

Ah ah ah, mais vous avez tellement raison ;-))

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fixette le 16/11/2026 à 17:03
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

il est temps qu'il se reveille car cela fait longtemps que des messages de ce genre sont taguer sur les murs du 3, 5 & 7 arrondissement de Lyon.

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fixette le 16/11/2026 à 17:01
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

ça vas le troll, aucun article de ce genre dans mediapart mais si c'est le cas donner le liens pour que votre information soit confirmé.

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Indicateur Idéologique le 16/11/2026 à 16:53
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

Mediapart ne traite pas ce genre d’informations. Cela ne correspond pas à sa ligne éditoriale. Ils préfèrent rester dans le déni, voire inverser les valeurs et intenter des foutaises.

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Médiafake le 16/11/2026 à 16:48
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 16h33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

Mais biensur, et c'est la marmotte qui emballe le chocolat.

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saco697 le 16/11/2026 à 16:48

laissons la justice faire son boulot et ne donnons aucun crédit à la désinformation… par contre il faut soutenir policiers militaires gendarmerie et fonctionnaires qui participent à préserver une république démocratique qui croit au droit fondamental de l’accès libre sans entrave à l’éducation et au savoir et à la liberté de la presse … toutes les entraves à ces liberté fondamentales exprimées dans la déclaration des droits de l’homme sont des entraves à la démocratie et les premiers signes d’une politique de fascistes … comme celle menée par l’alliance LFI/les VERTS qui prônent un système de pensée unique, celle de leur gourou Melenchon qui a l’âge de la retraite

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emlyon le 16/11/2026 à 16:47

la justice va le gronder 😡

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entre Rhône & Saône le 16/11/2026 à 16:40

Que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche il n'y a qu'un seul problème : LES EXTRÊMES

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Solidarité 69 le 16/11/2026 à 16:33

Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.

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