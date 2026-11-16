"J'ai deux passions : tuer les keufs, l'insurrection" : le préfet du Rhône saisit le procureur

"J'ai 2 passions : tuer les keufs, l'insurrection". Un tag réalisé ce samedi en marge de la manifestation lyonnaise a ulcéré le préfet du Rhône. Etienne Guyot a annoncé avoir saisi le procureur de la République après la publication de cette inscription dans une vidéo sur les réseaux sociaux.
Le représentant de l'Etat espère qu'une enquête sera ouverte pour retrouver l'auteur du tag.
"Soutien aux policiers et aux militaires de la gendarmerie qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour accompagner les manifestations et assurer la protection des personnes et des biens", réagit le préfet du Rhône.
A noter que plusieurs comptes ont liké la vidéo du tag en question, comme le Collectif Street Medic Lyon ou le CNT-SO 69. Ambiance...
J'ai l'impression que les tentatives de meurtres sont devenues une banalité car nos juges ne condamnent pas.Signaler Répondre
Par contre un émeutier se foule le petit doigt on a les gros titres dans les journaux.
Depuis quand l'extrême gauche gouverne dans l'ombre ce pays ?
Et on sera nombreux à vouloir tirer la chasse 👌👍Signaler Répondre
Si les flics étaient vraiment sympa, ils me donneraient la combinaison du loto.Signaler Répondre
C'est tellement énorme les manipulations de l'extrême gauche, que la majorité des gens ne distinguent même plus de ce qui est vrai de la parodie.Signaler Répondre
voilà ce qui arrive quand la municipalité LFL/les VERTS considère les milices violentes comme ses « partenaires privilégiés pour lutter contre la droite » depuis le début de ses mandats Doucet et sa bande ont semé la haine et la violence dans les rues de Lyon … maintenant la ville est saccagée, les commerces barricadés, l’économie en berne … et on n’ose plus marcher sur les trottoirs de peur de se faire agresser par des cyclistes hystériques qui vous bousculent et vous renversent sur les trottoirs… c’est ça la ville apaisée dont se targue Doucet l’angoissé comme il se défini lui même … c qui est certain c’est qu’après avoir testé on n’est sûr de ne jamais voter LFI les VERTS pour le restant de nos jours … il faudra qu’ils tous des comptes lui et sa copine du 7 eme qui milite contre la fermeture des bars tenus par les dealers de son quartier …Signaler Répondre
Est-ce que les groupuscules cités vont être dissous ?Signaler Répondre
Street Medic Lyon et le CNT SO, quelle surprise.Signaler Répondre
J'espère que les CRS vont bien les avoiner aux prochaines manifs, ça reste des black blocks déguisés.
c'est évidemment Doucet qui a tagué çaSignaler Répondre
MDR
Paris, Paris, y'a le côte du Rhône quand même :) :)Signaler Répondre
La clique à Doucet commence sérieusement à nuire à la ville apaisée. Il doit démissionner !Signaler Répondre
C'est sûr et certainSignaler Répondre
Tirez la chasse d'eau que ces raclures finissent là où est leur place : à l'égout...Signaler Répondre
Soutien total aux FDO, bravo pour cette cagnotte🇨🇵Signaler Répondre
Les abrutis sont les idiots utiles des partis politiques. Monsieur Melenchon ne va pas laisser unSignaler Répondre
souvenir impérissable en voulant se débarrasser des institutions et mettre le bazar en France et vouloir installer une dictature . A 75 ans on prends sa retraite, mais le pouvoir, ordonner et changer le système il en rêve. Il y a une chose de sûre c est que lui est en pleine forme et pas de soucis de fin de mois. L extrême droite est tapie dans l ombre
comme un chat sur sa proie. On va rigoler.
"J'ai 2 passions : tuer les keufs, l'insurrection".Signaler Répondre
Moi, j'ai 2 amours : mon pays et Paris....
Ils détruisent une ville, comment ne pas lutter avec des technologies modernes, en rapprochant avec l'IA eles photos des différents tags, ensuite avec les types d'encres utiliséesSignaler Répondre
Les acteurs signent souvent, l'IA peut aussiles classés
Ensuite quelques patrouilles pourraient un peu aider
On peut remarquer que certains quartiers sont plus ciblés que d'autres, paradoxalement une ville comme Vénissieux est peu taguée ? pourquoi ?
C’est le lavage de cerveau quotidien des lycéens et étudiants par LFI...Ces jeunes sont devenus les idiots utiles de ce parti politique qui prend modèle sur les pires dictateurs de la planète....Signaler Répondre
Une partie de la justice à une vision de la police proche de celle des voyous. Cf. la fin de cet article :Signaler Répondre
https://www.syndicat-magistrature.fr/toutes-nos-publications/nos-livres/2191-vos-papiers-que-faire-face-a-la-police/
Vous feriez un excellent journaliste d'extrême gauche : consigne numéro 1, ne jamais vérifier ses sources tant qu'elles vont dans le sens de ses croyances!Signaler Répondre
Il y a toujours des crétins comme toi pour raconter des conneries.Signaler Répondre
Encore un bon petit lfiste de base sous protoxyde d'azote...Signaler Répondre
A ce jour, plus de 207000 euros de dons récoltes depuis le 20 octobre par l amicale de la police pour venir en aide aux forces de l ordre et a leurs familles.....👏👏Signaler Répondre
Bravo et merci a eux et a leur famille pour tenir en ces temps redevenus troubles ...
Lyon , la France vous aime 💙🤍❤️
Où est passé votre humour et votre second degré ?Signaler Répondre
Selon Libé, l'auteur du tag serait un militant d'extrême gauche. Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que LCI et France Info croient que c'est l'extrême droite.Signaler Répondre
Kelahâne de LMSignaler Répondre
Ces tags sont bien l'œuvre des extrémistes de gauche. Ce sont les seuls (avec lfi et les écolos ver-dâtres) à être capables de menacer la police.Signaler Répondre
il aurait pas prévu de travailler cet abruti pour occuper son tps libre justement histoire de se rendre utileSignaler Répondre
Ces tagueurs ne sont que des bons à rien, des sauvages, des immigrés (?)....Signaler Répondre
S'en prendre à la police de cette façon n'est pas signé Rassemblement National, mais BEL ET BIEN lfi et écolos
Sur les réseaux sociaux, il paraît que j'ai gagné au Loto !🤣🤣Signaler Répondre
Ah ah ah, mais vous avez tellement raison ;-))Signaler Répondre
il est temps qu'il se reveille car cela fait longtemps que des messages de ce genre sont taguer sur les murs du 3, 5 & 7 arrondissement de Lyon.Signaler Répondre
ça vas le troll, aucun article de ce genre dans mediapart mais si c'est le cas donner le liens pour que votre information soit confirmé.Signaler Répondre
Mediapart ne traite pas ce genre d’informations. Cela ne correspond pas à sa ligne éditoriale. Ils préfèrent rester dans le déni, voire inverser les valeurs et intenter des foutaises.Signaler Répondre
Mais biensur, et c'est la marmotte qui emballe le chocolat.Signaler Répondre
laissons la justice faire son boulot et ne donnons aucun crédit à la désinformation… par contre il faut soutenir policiers militaires gendarmerie et fonctionnaires qui participent à préserver une république démocratique qui croit au droit fondamental de l’accès libre sans entrave à l’éducation et au savoir et à la liberté de la presse … toutes les entraves à ces liberté fondamentales exprimées dans la déclaration des droits de l’homme sont des entraves à la démocratie et les premiers signes d’une politique de fascistes … comme celle menée par l’alliance LFI/les VERTS qui prônent un système de pensée unique, celle de leur gourou Melenchon qui a l’âge de la retraiteSignaler Répondre
la justice va le gronder 😡Signaler Répondre
Que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche il n'y a qu'un seul problème : LES EXTRÊMESSignaler Répondre
Selon Mediapart, l'auteur du tag serait un militant d'extrême droite.Signaler Répondre
Sur les réseaux sociaux ce militant s'est vanté des tags injurieux et des menaces de mort pour que Cnews et BFM croient que c'est l'extrême gauche.