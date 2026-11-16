Près de Lyon : un contrôle de poids lourds tourne mal pour plusieurs chauffeurs, plus de 7 000 euros d'amendes

Ce vendredi 13 novembre, les militaires du peloton motorisé (PMO) de Villefranche-sur-Saône ont procédé à une série de contrôles ciblant les véhicules de transport de marchandises.

Objectif : vérifier le respect de la réglementation routière, mais également des règles sociales européennes encadrant notamment les temps de conduite et de repos des chauffeurs.

Au cours de cette opération, les gendarmes ont constaté plusieurs infractions, parmi lesquelles des franchissements et dépassements de lignes continues, des surcharges et des manquements aux durées réglementaires de conduite.

6 750 euros d'amendes

Un chauffeur en provenance de Roumanie a notamment écopé de 6 750 euros d'amendes pour ne pas avoir respecté plusieurs temps de conduite au cours des jours précédents. Son véhicule a également été immobilisé.

Autre infraction particulièrement importante : une camionnette, dont le poids maximal autorisé était de 3,5 tonnes, a affiché 6 750 kg lors de sa pesée, soit une surcharge de 3,25 tonnes. Le véhicule a été immobilisé et son conducteur sanctionné d'une amende de 540 euros. Il a finalement été autorisé à reprendre la route après avoir déchargé le surplus.

Au total, plus de 7 000 euros d'amendes ont été dressées à l'occasion de ces contrôles, selon la gendarmerie du Rhône.

Au-delà des sanctions, les militaires rappellent que ces opérations visent à prévenir les comportements dangereux, lutter contre la fatigue au volant et garantir la sécurité de l'ensemble des usagers.

"Sur la route, mieux vaut respecter les règles que compter sur la chance", concluent les gendarmes.