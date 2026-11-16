Boiron fait de sa première acquisition significative depuis plus de vingt ans un pari sur la vente en ligne. Le groupe de Messimy a annoncé lundi 16 novembre avoir finalisé le rachat de la totalité du capital de Hivital Labs, une entreprise fondée en 2018 près de Barcelone. L’opération s’inscrit dans la stratégie engagée par Boiron début 2025 pour se renforcer sur le marché des compléments alimentaires.

Une gamme d’environ 70 produits vendus surtout en ligne

De la digestion au sommeil en passant par l’immunité, Hivital Labs a développé un catalogue d’environ 70 références. La société les vend principalement en Espagne, en Allemagne, en Italie et en France, via les grandes plateformes de commerce en ligne, ses propres sites et des distributeurs spécialisés.

Boiron compte ainsi élargir son catalogue tout en s’appuyant sur l’expérience de Hivital Labs pour vendre directement aux consommateurs. La société espagnole pourra, de son côté, utiliser le réseau international de Boiron et ses moyens industriels et logistiques pour poursuivre son développement.

Hivital Labs conservera sa marque, ses équipes et son autonomie dans la conduite de ses activités. Son fondateur, Ferran Forcada, restera directeur général et rendra compte directement à Pascal Houdayer, directeur général des Laboratoires Boiron. Ce dernier dit vouloir ouvrir "une nouvelle phase de son développement, dans le respect de son identité, de son agilité et de son esprit entrepreneurial".

Le conseil d’administration de Boiron a approuvé le rachat à l’unanimité, après un avis favorable du comité central représentant les salariés. Le groupe financera l’opération sur sa trésorerie disponible.