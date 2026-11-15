Lyon : les terrasses des bars et restaurants finalement autorisées jusqu'au 4 janvier 2027

Les terrasses ne disparaîtront pas des rues de Lyon à la fin du mois de novembre.

Alors que leur exploitation devait initialement prendre fin le 30 novembre, la municipalité accorde finalement cinq semaines supplémentaires aux cafés et restaurants.

Dans une annonce publiée sur Instagram, Grégory Doucet a confirmé que les professionnels pourraient conserver leurs installations extérieures jusqu'au lundi 4 janvier 2027.

Cette nouvelle prolongation intervient après une première décision prise fin octobre, qui avait déjà repoussé la date limite d'exploitation, y compris pour les terrasses installées sur des places de stationnement.

Un soutien après les dégradations d'octobre

Environ 1 800 établissements sont concernés par cette décision.

La municipalité entend notamment accompagner les commerçants et restaurateurs touchés par les dégradations et les pillages survenus en marge des manifestations d'octobre.

"Après les difficultés de ces dernières semaines, nous voulons donner un coup de pouce concret à nos commerçants", a expliqué Grégory Doucet, en opération reconquête auprès d'une profession qui lui en a beaucoup voulu suite au 17 octobre.

La Ville avait déjà annoncé le gel des redevances d'occupation commerciale du domaine public pour 2027, afin de limiter les charges des professionnels.

Parallèlement, le préfet du Rhône a autorisé les commerces de détail lyonnais à ouvrir trois dimanches supplémentaires d'ici la fin de l'année : les 15 et 22 novembre ainsi que le 27 décembre.

Les fêtes de fin d'année en ligne de mire

Cette prolongation permettra aux établissements de conserver leurs terrasses pendant plusieurs rendez-vous importants du calendrier lyonnais.

Le marché de Noël de la place Carnot ouvrira notamment le 20 novembre, avant la Fête des Lumières début décembre.

Les cafés et restaurants pourront ainsi accueillir leurs clients en extérieur pendant toute la période des fêtes, jusqu'aux premiers jours de janvier.