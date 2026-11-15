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Lyon : les terrasses des bars et restaurants finalement autorisées jusqu'au 4 janvier 2027

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Lyon : les terrasses des bars et restaurants finalement autorisées jusqu'au 4 janvier 2027

Bonne nouvelle pour les restaurateurs lyonnais. La Ville de Lyon a décidé de prolonger l'autorisation des terrasses saisonnières jusqu'au 4 janvier 2027, permettant à près de 1 800 établissements de profiter des fêtes de fin d'année. Une mesure annoncée par le maire Grégory Doucet pour soutenir les professionnels après les violences d'octobre.

Les terrasses ne disparaîtront pas des rues de Lyon à la fin du mois de novembre.

Alors que leur exploitation devait initialement prendre fin le 30 novembre, la municipalité accorde finalement cinq semaines supplémentaires aux cafés et restaurants.

Dans une annonce publiée sur Instagram, Grégory Doucet a confirmé que les professionnels pourraient conserver leurs installations extérieures jusqu'au lundi 4 janvier 2027.

Cette nouvelle prolongation intervient après une première décision prise fin octobre, qui avait déjà repoussé la date limite d'exploitation, y compris pour les terrasses installées sur des places de stationnement.

Un soutien après les dégradations d'octobre

Environ 1 800 établissements sont concernés par cette décision.

La municipalité entend notamment accompagner les commerçants et restaurateurs touchés par les dégradations et les pillages survenus en marge des manifestations d'octobre.

"Après les difficultés de ces dernières semaines, nous voulons donner un coup de pouce concret à nos commerçants", a expliqué Grégory Doucet, en opération reconquête auprès d'une profession qui lui en a beaucoup voulu suite au 17 octobre.

La Ville avait déjà annoncé le gel des redevances d'occupation commerciale du domaine public pour 2027, afin de limiter les charges des professionnels.

Parallèlement, le préfet du Rhône a autorisé les commerces de détail lyonnais à ouvrir trois dimanches supplémentaires d'ici la fin de l'année : les 15 et 22 novembre ainsi que le 27 décembre.

Les fêtes de fin d'année en ligne de mire

Cette prolongation permettra aux établissements de conserver leurs terrasses pendant plusieurs rendez-vous importants du calendrier lyonnais.

Le marché de Noël de la place Carnot ouvrira notamment le 20 novembre, avant la Fête des Lumières début décembre.

Les cafés et restaurants pourront ainsi accueillir leurs clients en extérieur pendant toute la période des fêtes, jusqu'aux premiers jours de janvier.

Tags :

terrasses

commerçants

14 commentaires
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Ex Précisions le 15/11/2026 à 14:21
Gabin69 a écrit le 15/11/2026 à 13h55

L'alcool réchauffe, tu devrais bien le savoir avec ton beaujolais depuis le temps

Non je n'en ai jamais, et je n'ai pas envie de m'intoxiquer avec en le faisant cramer ;-)

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Gabin69 le 15/11/2026 à 13:55
Ex Précisions a écrit le 15/11/2026 à 09h46

Le Doudou autorise des chauffages au gaz de partout en extérieur ?? Sinon pas de clients en terrasse.
Il est bourré de contradictions, un paradoxe vivant, biologiquement plus proche de la salade ce petit bonhomme ;-)

L'alcool réchauffe, tu devrais bien le savoir avec ton beaujolais depuis le temps

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Dry Life le 15/11/2026 à 12:57

Les ivrognes seront les seuls ravis par cette décision stupide et démogo. Évitez l'alcool, jeunes gens ! Vous n'en avez pas besoin pour passer un bon moment en société !

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Etonnant le 15/11/2026 à 12:48

Ce qui est étonnant c'est que les terrases restent pleine malgré le coup de la vie (chère)... Est-ce essentiel de boire en terrasse à des prix prohibitifs ? De plus la myenne d'âge est plutöt jeune, y aurait t-il une jeunesse bling-bling privilégiée ?
Le lobbying du syndicat UMIH fonctionne à merveille.

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Doucet nullos le 15/11/2026 à 12:12

Une mesurette dont le seul but est d'emm.rder les automobilistes, sans aucun rapport avec les pillages, et qui était d'ailleurs dans les cartons de la mairie avant ce dramatique 17 octobre.

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saco697 le 15/11/2026 à 11:22

en privé le maire se mare, il a trouvé une bonne façon d’emmerder les automobilistes lyonnais… mais à ce sujet la présidente de la métropole grande menteuse quand à la réouverture de la rue grillée faudra voter plus efficace à l’avenir

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entre Rhône & Saône le 15/11/2026 à 10:29

Cela ne coûte pratiquement rien à la Ville, si ce n’est le manque à gagner sur les places de stationnement. Alors là, nous devons effectivement saluer la grande générosité de M. Doucet ! J’espère que les commerçants n’oublieront surtout pas de le remercier comme il se doit…

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Cancel culture le 15/11/2026 à 09:55

Cancel Noël, OK ?

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Ex Précisions le 15/11/2026 à 09:46

Le Doudou autorise des chauffages au gaz de partout en extérieur ?? Sinon pas de clients en terrasse.
Il est bourré de contradictions, un paradoxe vivant, biologiquement plus proche de la salade ce petit bonhomme ;-)

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Tenue exigée ? le 15/11/2026 à 09:32

La question est :
Serais je en sécurité si je m aventure en ville sans keffieh, drapeau palestinien ou algérien....?🤣🤣🤣

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 15/11/2026 à 09:19

Je pense que tout le monde s’en fou surtout les commerçants pillés, eux ça leur sert à rien du tout au contraire ça continue de bouffer des places de stationnement et c’est bien pour ça qu’il faut ça l’escrolot. S’il pense que c’est comme ça qu’on accompagne des commerçants faut qu’il revoie ça copie là c’est comme pisser dans un violon

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Foutage de gueule le 15/11/2026 à 09:15

L'incendiaire qui t'offres des allumettes
Vitrines cassées , il t'offre le lavage des vitres , un idiot reste un idiot

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Gui le 15/11/2026 à 09:13

Ce maire est ridicule

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brrrrrr le 15/11/2026 à 09:06

J espère qu’il y aura du chauffage ….

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