Lyon : les terrasses des bars et restaurants finalement autorisées jusqu'au 4 janvier 2027

Les terrasses ne disparaîtront pas des rues de Lyon à la fin du mois de novembre.
Alors que leur exploitation devait initialement prendre fin le 30 novembre, la municipalité accorde finalement cinq semaines supplémentaires aux cafés et restaurants.
Dans une annonce publiée sur Instagram, Grégory Doucet a confirmé que les professionnels pourraient conserver leurs installations extérieures jusqu'au lundi 4 janvier 2027.
Cette nouvelle prolongation intervient après une première décision prise fin octobre, qui avait déjà repoussé la date limite d'exploitation, y compris pour les terrasses installées sur des places de stationnement.
Un soutien après les dégradations d'octobre
Environ 1 800 établissements sont concernés par cette décision.
La municipalité entend notamment accompagner les commerçants et restaurateurs touchés par les dégradations et les pillages survenus en marge des manifestations d'octobre.
"Après les difficultés de ces dernières semaines, nous voulons donner un coup de pouce concret à nos commerçants", a expliqué Grégory Doucet, en opération reconquête auprès d'une profession qui lui en a beaucoup voulu suite au 17 octobre.
La Ville avait déjà annoncé le gel des redevances d'occupation commerciale du domaine public pour 2027, afin de limiter les charges des professionnels.
Parallèlement, le préfet du Rhône a autorisé les commerces de détail lyonnais à ouvrir trois dimanches supplémentaires d'ici la fin de l'année : les 15 et 22 novembre ainsi que le 27 décembre.
Les fêtes de fin d'année en ligne de mire
Cette prolongation permettra aux établissements de conserver leurs terrasses pendant plusieurs rendez-vous importants du calendrier lyonnais.
Le marché de Noël de la place Carnot ouvrira notamment le 20 novembre, avant la Fête des Lumières début décembre.
Les cafés et restaurants pourront ainsi accueillir leurs clients en extérieur pendant toute la période des fêtes, jusqu'aux premiers jours de janvier.
Non je n'en ai jamais, et je n'ai pas envie de m'intoxiquer avec en le faisant cramer ;-)Signaler Répondre
L'alcool réchauffe, tu devrais bien le savoir avec ton beaujolais depuis le tempsSignaler Répondre
Les ivrognes seront les seuls ravis par cette décision stupide et démogo. Évitez l'alcool, jeunes gens ! Vous n'en avez pas besoin pour passer un bon moment en société !Signaler Répondre
Ce qui est étonnant c'est que les terrases restent pleine malgré le coup de la vie (chère)... Est-ce essentiel de boire en terrasse à des prix prohibitifs ? De plus la myenne d'âge est plutöt jeune, y aurait t-il une jeunesse bling-bling privilégiée ?Signaler Répondre
Le lobbying du syndicat UMIH fonctionne à merveille.
Une mesurette dont le seul but est d'emm.rder les automobilistes, sans aucun rapport avec les pillages, et qui était d'ailleurs dans les cartons de la mairie avant ce dramatique 17 octobre.Signaler Répondre
en privé le maire se mare, il a trouvé une bonne façon d’emmerder les automobilistes lyonnais… mais à ce sujet la présidente de la métropole grande menteuse quand à la réouverture de la rue grillée faudra voter plus efficace à l’avenirSignaler Répondre
Cela ne coûte pratiquement rien à la Ville, si ce n’est le manque à gagner sur les places de stationnement. Alors là, nous devons effectivement saluer la grande générosité de M. Doucet ! J’espère que les commerçants n’oublieront surtout pas de le remercier comme il se doit…Signaler Répondre
Cancel Noël, OK ?Signaler Répondre
Le Doudou autorise des chauffages au gaz de partout en extérieur ?? Sinon pas de clients en terrasse.Signaler Répondre
Il est bourré de contradictions, un paradoxe vivant, biologiquement plus proche de la salade ce petit bonhomme ;-)
La question est :Signaler Répondre
Serais je en sécurité si je m aventure en ville sans keffieh, drapeau palestinien ou algérien....?🤣🤣🤣
Je pense que tout le monde s’en fou surtout les commerçants pillés, eux ça leur sert à rien du tout au contraire ça continue de bouffer des places de stationnement et c’est bien pour ça qu’il faut ça l’escrolot. S’il pense que c’est comme ça qu’on accompagne des commerçants faut qu’il revoie ça copie là c’est comme pisser dans un violonSignaler Répondre
L'incendiaire qui t'offres des allumettesSignaler Répondre
Vitrines cassées , il t'offre le lavage des vitres , un idiot reste un idiot
Ce maire est ridiculeSignaler Répondre
J espère qu’il y aura du chauffage ….Signaler Répondre