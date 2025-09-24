Politique

Commerces en crise : le maire de Lyon Grégory Doucet veut expérimenter l'encadrement des loyers commerciaux

A quelques mois du 1er tour des élections municipales, Grégory Doucet a-t-il trouvé la parade à la crise des commerces du centre-ville ?

Avec le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, l'édile lyonnais a signé un courrier adressé au Premier ministre Sébastien Lecornu.

Dans cette missive, les deux premiers magistrats écologistes réclament le droit d'expérimenter un encadrement des loyers commerciaux dans leur ville.

Grégory Doucet, comme Pierre Hurmic, estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de sauver les commerces. "A présent, nous ne pouvons plus agir seuls sur l'un des facteurs les plus pénalisants pour le commerce indépendant : le niveau des loyers commerciaux", écrivent-ils, dénonçant des loyers "totalement déconnectés de la réalité économique" dans les rues les plus commerçantes des centre-villes.

Cette expérimentation dont Grégory Doucet réclame le droit de la lancer à Lyon serait le prolongement de l'encadrement des loyers d'habitation initié par la Métropole "et dont les résultats sont aujourd'hui jugés très encourageants".

La Ville de Lyon imagine un dispositif s'appuyant "sur des valeurs de référence établies par la préfecture, en lien avec un observatoire indépendant". Selon elle, cela ne figerait pas le marché mais "redonnerait de l'oxygène aux commerçants et restaurerait des équilibres viables dans les zones les plus tendues".

Reste à savoir si Sébastien Lecornu acceptera de laisser Lyon et Bordeaux lancer cet encadrement des loyers commerciaux, qualifié de "réponse concrète, pragmatique et adaptée à la situation d'urgence" par les maires verts.

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Pedaleduschnok le 24/09/2025 à 19:32

lui par contre on ne peut plus l'encadrer!!!encadrer les loyers commerciaux avec quelle loi!!!! celle d'un khmer vert.

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 24/09/2025 à 19:23

Le communisme stalinien.

Signaler Répondre
avatar
Sainteange le 24/09/2025 à 19:04

Après les annonces sur la sécurité et maintenant sur la crise du commerce de centre-ville, notre Maire va bientôt faire un burn-out avec toutes ses nouvelles idées et ses initiatives ! Je me demande si nous ne serions pas déjà entrés en période pré-électorale...

Signaler Répondre
avatar
un maire qui comprent tout le 24/09/2025 à 18:56

Comment ça fonctionne dans la tête de ce maire. Il fait tout avec son pote Bernard pour que les voitures ne viennent plus dans Lyon, quand on habite la périphérie proche ou lointaine , on ne vient plus dans cette ville. Il s'étonne que les commerces se cassent la gueule les uns après les autres. Il faut pas qu'il s'inquiète des prix des loyers ce grand intelligent, quand les rideaux des commerces seront tous baissé, les baux ne vaudront plus rien et il n'y aura plus de loyer parce que plus de magasin.

Signaler Répondre
avatar
Faut trouver un coupable le 24/09/2025 à 18:50

Ah,ah les Écolos et l’Économie ça fait 2 !!!
S’il n’a que cela pour la solution, ça n’ira pas très loin. Pathétique !!!

Signaler Répondre
avatar
Nous le 24/09/2025 à 18:46

Sommes dans un pays résolument communiste ! Encadrer les loyers mais bien sûr... Qui a créé l'inflation des loyers ? Qui a fait partir les commerces historiques ou de bouche au profit des franchises de tacos et burgers ?

Signaler Répondre
avatar
Surpopulation des métropoles ? L'ENFER du quotidien ! le 24/09/2025 à 18:46
non, c'est arrêter de massacrer la liberté de circulation qu'il faut TOUT DE SUITE a écrit le 24/09/2025 à 18h22

Des clients qui ne PEUVENT plus venir au magasin ou ne veulent plus parce qu'ils savent que la circulation est devenu un enfer,
C'EST CA LE PROBLEME DES COMMERCES Mr DOUCET.
Vous voulez sauvez les commercants ?
NE COMMENCEZ PAS DES TRAVAUX DE VOIRIE sans finir ceux déjà entamés ! Vous le faite par poltique politicienne (un chantier à 30% d'avancement sera plus difficile à stopper pour ceux qui dirigeront à votre place en 2026. Donc vous commencez partout, quitte à bloquer tout le monde. C'est un comportement de politicien de bas étage, PITOYABLE)
ARRETEZ DE PARALYSER la circulation à cause de votre gestion PITOYABLE des travaux
ARRETEZ de SATURER le réseau en enlevant 60% de surface aux voitures

Et comme par enchantement, les commerçants seront SAUVES !

Et vous pourrez récupérer vos subventions de pacotille pour l'assoc, qui ne servent qu'à faire croire au grand public que vous vous intéressez à nous

QUI EST DUPE DE VOS ACTES DEPUIS LA première vague de PANDEMIE DU SIECLE qui vous a porté au pouvoir ?
VOUS CROYEZ CACHER LA REALITE DE VOS IDEOLOGIES DESTRUCTRICES en donnant (de l'argent public !!) quelques dizaines de mille par ci par là pour faire taire la bronca qui monte ??
C'est UN RAS LE BOL TOTAL ET ABSOLU , qui monte , depuis des années , dont vous PARFAITEMENT AU COURANT , depuis des années. Et pas un ras le bol d'anar casseurs trotskistes léninistes mélenchonistes qui sont vos alliés.
Non, un ras le bol de force vive, d'hommes et de femmes qui font vivre la ville. la font respirer, prospérer, l'entretienne, en font la promotion, l'image et la valeur.
Guignol

Les constructions incessantes de nouveaux bâtiments, les embouteillages permanents , les travaux dans toutes les rues etc .. font de toutes les grandes villes françaises des villes étouffantes sans qualités de vie , avec un population très concentrée qui deviens dépressive, agressive et déprimée..beaucoup quittent les agglomérations pour des endroits de France où il fait encore bon de vivre .

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 24/09/2025 à 18:43

comme disait coluche on reconnais les c.. au fait qu ils osent tout et nos politiques avec GD en tete mais la macronie ou escrolos sont dans le peloton de tete

Signaler Répondre
avatar
arko le 24/09/2025 à 18:37

ils ont détruit leur ville ils sont contents maintenant ils pleurent vue ce qu'ils ont fait maintenant ils faut qu'ils dégagent j'espère que les gens ont compris de donner les voix à des voyous

Signaler Répondre
avatar
Gui le 24/09/2025 à 18:36

Il a mené les commerces de Lyon à la faillite et maintenant il appelle à l'aide auprès de l'état. Il fallait réfléchir avant votre ZFE, ZTL et vos travaux ! !

Signaler Répondre
avatar
Mannix le 24/09/2025 à 18:35

Il commence seulement à se préoccuper des commerces , tout le monde te croit sincère doudou !
À moins que ce soit pour préparer l arrivée des kebabs ..

Signaler Répondre
avatar
En parlant d'encadrement le 24/09/2025 à 18:33

Plus personne ne peut se l'encadrer lui justement

Signaler Répondre
avatar
Un comique , ce Maire le 24/09/2025 à 18:32

Qui a fait monter les taxes foncières; les communes et la métropole; qui les paient ? les propriétaires qui les répercutent sut sur les loyers
Les taxes foncières du centre vielle sont délirantes équivalentes à Paris

Signaler Répondre
avatar
Chocolat 16 le 24/09/2025 à 18:27

Vivement qu il dégage

Signaler Répondre
avatar
Liberation 2026 le 24/09/2025 à 18:25

Limiter et entraver les accès aux commerces c'est pas suffisant comme expérimentation du clan des sectaires méprisants ? Suffit le travail de sape de ces militants écolo vivement que toute cette clique dégage et arrête de nuire à Lyon.

Signaler Répondre
avatar
non, c'est arrêter de massacrer la liberté de circulation qu'il faut TOUT DE SUITE le 24/09/2025 à 18:22

Des clients qui ne PEUVENT plus venir au magasin ou ne veulent plus parce qu'ils savent que la circulation est devenu un enfer,
C'EST CA LE PROBLEME DES COMMERCES Mr DOUCET.
Vous voulez sauvez les commercants ?
NE COMMENCEZ PAS DES TRAVAUX DE VOIRIE sans finir ceux déjà entamés ! Vous le faite par poltique politicienne (un chantier à 30% d'avancement sera plus difficile à stopper pour ceux qui dirigeront à votre place en 2026. Donc vous commencez partout, quitte à bloquer tout le monde. C'est un comportement de politicien de bas étage, PITOYABLE)
ARRETEZ DE PARALYSER la circulation à cause de votre gestion PITOYABLE des travaux
ARRETEZ de SATURER le réseau en enlevant 60% de surface aux voitures

Et comme par enchantement, les commerçants seront SAUVES !

Et vous pourrez récupérer vos subventions de pacotille pour l'assoc, qui ne servent qu'à faire croire au grand public que vous vous intéressez à nous

QUI EST DUPE DE VOS ACTES DEPUIS LA première vague de PANDEMIE DU SIECLE qui vous a porté au pouvoir ?
VOUS CROYEZ CACHER LA REALITE DE VOS IDEOLOGIES DESTRUCTRICES en donnant (de l'argent public !!) quelques dizaines de mille par ci par là pour faire taire la bronca qui monte ??
C'est UN RAS LE BOL TOTAL ET ABSOLU , qui monte , depuis des années , dont vous PARFAITEMENT AU COURANT , depuis des années. Et pas un ras le bol d'anar casseurs trotskistes léninistes mélenchonistes qui sont vos alliés.
Non, un ras le bol de force vive, d'hommes et de femmes qui font vivre la ville. la font respirer, prospérer, l'entretienne, en font la promotion, l'image et la valeur.
Guignol

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/09/2025 à 18:22

Encadrer l'explosion des pistes cyclables aurait été plus judicieux...

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 24/09/2025 à 18:06

Encadrer les loyers maintenant... ça sent le sapin

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 24/09/2025 à 17:52

Il fait couler les commerces avec sa ZTL et maintenant il dit vouloir les aider.
On voit que les élections arrivent.
On voit que les élections arrivent.

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 24/09/2025 à 17:48

Nos écolos vert à la mairie centrale sont plus proche des mauvaises herbes type chiendent que médicinales . Comme a son habitude Grégory Doucet toujours dans la désobéissance des lois de la république !
Un bon coup de désherbant pour 2026 fera grand bien à tout le monde . J.M
Un bon coup de désherbant pour 2026 fera grand bien à tout le monde . J.M

Signaler Répondre
avatar
johnny le 24/09/2025 à 17:41

L'encadrement des loyers marche déjà pas moi y ont augmenté les charges et loyer comme ça sans rien dire on m'a répondu si si on a le droit y as l'encadrement loyer donc illégal on m'a dit déménager si sa vous convient pas

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 24/09/2025 à 17:36

Bienvenu en République Populaire Socialiste et Soviétique de France !

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 24/09/2025 à 17:33

Il se réveille 6 mois avant les élections. C'est honteux!

Signaler Répondre
avatar
juju2 le 24/09/2025 à 17:29

Pour une fois que l'extrême gauche trouve une idée défendable; ce serait une parade à la désertification des centres villes

Signaler Répondre
avatar
pastèque ! le 24/09/2025 à 17:29

Le khmer qui en mai 2023 appelait à la désobéisance citoyenne. Les riverains et commercants doivent s'en souvenir. En 2026 aussi !

Signaler Répondre
avatar
Demande conseille a Piolle le 24/09/2025 à 17:29

"Des clients qui, selon les commerçants, « ne peuvent juste pas venir », découragés par « l'inaccessibilité » du centre-ville, où la piétonisation est devenue la règle et les places de stationnement se raréfient."
ça vous parle ?
Perdu , ça c est a Grenoble .
ça vous parle ?
Perdu , ça c est a Grenoble .

Signaler Répondre
avatar
C est comme qui dirait le 24/09/2025 à 17:25

Alors c est simple : La ville préempte les locaux des commerces , on reduit les loyers de 30% et c est nous qu on touche les loyers .
héhé pas bete Greg
héhé pas bete Greg

Signaler Répondre
avatar
roco le 24/09/2025 à 17:07

C est bien trop tard Greg le mal est fait ,hélas ….

Signaler Répondre

