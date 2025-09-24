Commerces en crise : le maire de Lyon Grégory Doucet veut expérimenter l'encadrement des loyers commerciaux

Avec le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, l'édile lyonnais a signé un courrier adressé au Premier ministre Sébastien Lecornu.
Dans cette missive, les deux premiers magistrats écologistes réclament le droit d'expérimenter un encadrement des loyers commerciaux dans leur ville.
Grégory Doucet, comme Pierre Hurmic, estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de sauver les commerces. "A présent, nous ne pouvons plus agir seuls sur l'un des facteurs les plus pénalisants pour le commerce indépendant : le niveau des loyers commerciaux", écrivent-ils, dénonçant des loyers "totalement déconnectés de la réalité économique" dans les rues les plus commerçantes des centre-villes.
Cette expérimentation dont Grégory Doucet réclame le droit de la lancer à Lyon serait le prolongement de l'encadrement des loyers d'habitation initié par la Métropole "et dont les résultats sont aujourd'hui jugés très encourageants".
La Ville de Lyon imagine un dispositif s'appuyant "sur des valeurs de référence établies par la préfecture, en lien avec un observatoire indépendant". Selon elle, cela ne figerait pas le marché mais "redonnerait de l'oxygène aux commerçants et restaurerait des équilibres viables dans les zones les plus tendues".
Reste à savoir si Sébastien Lecornu acceptera de laisser Lyon et Bordeaux lancer cet encadrement des loyers commerciaux, qualifié de "réponse concrète, pragmatique et adaptée à la situation d'urgence" par les maires verts.
lui par contre on ne peut plus l'encadrer!!!encadrer les loyers commerciaux avec quelle loi!!!! celle d'un khmer vert.Signaler Répondre
Le communisme stalinien.Signaler Répondre
Après les annonces sur la sécurité et maintenant sur la crise du commerce de centre-ville, notre Maire va bientôt faire un burn-out avec toutes ses nouvelles idées et ses initiatives ! Je me demande si nous ne serions pas déjà entrés en période pré-électorale...Signaler Répondre
Comment ça fonctionne dans la tête de ce maire. Il fait tout avec son pote Bernard pour que les voitures ne viennent plus dans Lyon, quand on habite la périphérie proche ou lointaine , on ne vient plus dans cette ville. Il s'étonne que les commerces se cassent la gueule les uns après les autres. Il faut pas qu'il s'inquiète des prix des loyers ce grand intelligent, quand les rideaux des commerces seront tous baissé, les baux ne vaudront plus rien et il n'y aura plus de loyer parce que plus de magasin.Signaler Répondre
Ah,ah les Écolos et l’Économie ça fait 2 !!!Signaler Répondre
S’il n’a que cela pour la solution, ça n’ira pas très loin. Pathétique !!!
Sommes dans un pays résolument communiste ! Encadrer les loyers mais bien sûr... Qui a créé l'inflation des loyers ? Qui a fait partir les commerces historiques ou de bouche au profit des franchises de tacos et burgers ?Signaler Répondre
Les constructions incessantes de nouveaux bâtiments, les embouteillages permanents , les travaux dans toutes les rues etc .. font de toutes les grandes villes françaises des villes étouffantes sans qualités de vie , avec un population très concentrée qui deviens dépressive, agressive et déprimée..beaucoup quittent les agglomérations pour des endroits de France où il fait encore bon de vivre .Signaler Répondre
comme disait coluche on reconnais les c.. au fait qu ils osent tout et nos politiques avec GD en tete mais la macronie ou escrolos sont dans le peloton de teteSignaler Répondre
ils ont détruit leur ville ils sont contents maintenant ils pleurent vue ce qu'ils ont fait maintenant ils faut qu'ils dégagent j'espère que les gens ont compris de donner les voix à des voyousSignaler Répondre
Il a mené les commerces de Lyon à la faillite et maintenant il appelle à l'aide auprès de l'état. Il fallait réfléchir avant votre ZFE, ZTL et vos travaux ! !Signaler Répondre
Il commence seulement à se préoccuper des commerces , tout le monde te croit sincère doudou !Signaler Répondre
À moins que ce soit pour préparer l arrivée des kebabs ..
Plus personne ne peut se l'encadrer lui justementSignaler Répondre
Qui a fait monter les taxes foncières; les communes et la métropole; qui les paient ? les propriétaires qui les répercutent sut sur les loyersSignaler Répondre
Les taxes foncières du centre vielle sont délirantes équivalentes à Paris
Vivement qu il dégageSignaler Répondre
Limiter et entraver les accès aux commerces c'est pas suffisant comme expérimentation du clan des sectaires méprisants ? Suffit le travail de sape de ces militants écolo vivement que toute cette clique dégage et arrête de nuire à Lyon.Signaler Répondre
Des clients qui ne PEUVENT plus venir au magasin ou ne veulent plus parce qu'ils savent que la circulation est devenu un enfer,Signaler Répondre
C'EST CA LE PROBLEME DES COMMERCES Mr DOUCET.
Vous voulez sauvez les commercants ?
NE COMMENCEZ PAS DES TRAVAUX DE VOIRIE sans finir ceux déjà entamés ! Vous le faite par poltique politicienne (un chantier à 30% d'avancement sera plus difficile à stopper pour ceux qui dirigeront à votre place en 2026. Donc vous commencez partout, quitte à bloquer tout le monde. C'est un comportement de politicien de bas étage, PITOYABLE)
ARRETEZ DE PARALYSER la circulation à cause de votre gestion PITOYABLE des travaux
ARRETEZ de SATURER le réseau en enlevant 60% de surface aux voitures
Et comme par enchantement, les commerçants seront SAUVES !
Et vous pourrez récupérer vos subventions de pacotille pour l'assoc, qui ne servent qu'à faire croire au grand public que vous vous intéressez à nous
QUI EST DUPE DE VOS ACTES DEPUIS LA première vague de PANDEMIE DU SIECLE qui vous a porté au pouvoir ?
VOUS CROYEZ CACHER LA REALITE DE VOS IDEOLOGIES DESTRUCTRICES en donnant (de l'argent public !!) quelques dizaines de mille par ci par là pour faire taire la bronca qui monte ??
C'est UN RAS LE BOL TOTAL ET ABSOLU , qui monte , depuis des années , dont vous PARFAITEMENT AU COURANT , depuis des années. Et pas un ras le bol d'anar casseurs trotskistes léninistes mélenchonistes qui sont vos alliés.
Non, un ras le bol de force vive, d'hommes et de femmes qui font vivre la ville. la font respirer, prospérer, l'entretienne, en font la promotion, l'image et la valeur.
Guignol
Encadrer l'explosion des pistes cyclables aurait été plus judicieux...Signaler Répondre
Encadrer les loyers maintenant... ça sent le sapinSignaler Répondre
Il fait couler les commerces avec sa ZTL et maintenant il dit vouloir les aider.Signaler Répondre
On voit que les élections arrivent.
Nos écolos vert à la mairie centrale sont plus proche des mauvaises herbes type chiendent que médicinales . Comme a son habitude Grégory Doucet toujours dans la désobéissance des lois de la république !Signaler Répondre
Un bon coup de désherbant pour 2026 fera grand bien à tout le monde . J.M
L'encadrement des loyers marche déjà pas moi y ont augmenté les charges et loyer comme ça sans rien dire on m'a répondu si si on a le droit y as l'encadrement loyer donc illégal on m'a dit déménager si sa vous convient pasSignaler Répondre
Bienvenu en République Populaire Socialiste et Soviétique de France !Signaler Répondre
Il se réveille 6 mois avant les élections. C'est honteux!Signaler Répondre
Pour une fois que l'extrême gauche trouve une idée défendable; ce serait une parade à la désertification des centres villesSignaler Répondre
Le khmer qui en mai 2023 appelait à la désobéisance citoyenne. Les riverains et commercants doivent s'en souvenir. En 2026 aussi !Signaler Répondre
"Des clients qui, selon les commerçants, « ne peuvent juste pas venir », découragés par « l’inaccessibilité » du centre-ville, où la piétonisation est devenue la règle et les places de stationnement se raréfient."Signaler Répondre
ça vous parle ?
Perdu , ça c est a Grenoble .
Alors c est simple : La ville préempte les locaux des commerces , on reduit les loyers de 30% et c est nous qu on touche les loyers .Signaler Répondre
héhé pas bete Greg
C est bien trop tard Greg le mal est fait ,hélas ….Signaler Répondre