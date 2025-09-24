Commerces en crise : le maire de Lyon Grégory Doucet veut expérimenter l'encadrement des loyers commerciaux

Avec le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, l'édile lyonnais a signé un courrier adressé au Premier ministre Sébastien Lecornu.

Dans cette missive, les deux premiers magistrats écologistes réclament le droit d'expérimenter un encadrement des loyers commerciaux dans leur ville.

Grégory Doucet, comme Pierre Hurmic, estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de sauver les commerces. "A présent, nous ne pouvons plus agir seuls sur l'un des facteurs les plus pénalisants pour le commerce indépendant : le niveau des loyers commerciaux", écrivent-ils, dénonçant des loyers "totalement déconnectés de la réalité économique" dans les rues les plus commerçantes des centre-villes.

Cette expérimentation dont Grégory Doucet réclame le droit de la lancer à Lyon serait le prolongement de l'encadrement des loyers d'habitation initié par la Métropole "et dont les résultats sont aujourd'hui jugés très encourageants".

La Ville de Lyon imagine un dispositif s'appuyant "sur des valeurs de référence établies par la préfecture, en lien avec un observatoire indépendant". Selon elle, cela ne figerait pas le marché mais "redonnerait de l'oxygène aux commerçants et restaurerait des équilibres viables dans les zones les plus tendues".

Reste à savoir si Sébastien Lecornu acceptera de laisser Lyon et Bordeaux lancer cet encadrement des loyers commerciaux, qualifié de "réponse concrète, pragmatique et adaptée à la situation d'urgence" par les maires verts.