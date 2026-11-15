Ninkasi victime d'un piratage : noms, adresses et mots de passe de clients potentiellement compromis

Mauvaise nouvelle pour les clients de Ninkasi. Le brasseur lyonnais a annoncé avoir subi une intrusion informatique sur son site de vente en ligne shop.ninkasi.fr.
L'attaque, survenue jeudi 12 novembre, pourrait avoir exposé de nombreuses informations personnelles enregistrées sur la plateforme.
Dans un message adressé aux personnes concernées, l'entreprise précise que les données potentiellement accessibles comprennent les noms, prénoms, adresses électroniques, numéros de téléphone, adresses postales et historiques de commandes.
Plus préoccupant encore, les mots de passe des comptes clients, conservés dans un ancien format, ont également pu être consultés.
Les données bancaires épargnées
Ninkasi tient toutefois à rassurer sur un point : les coordonnées bancaires de ses clients n'auraient pas été compromises.
L'entreprise explique que les paiements sont traités par des prestataires sécurisés et que ces informations ne sont pas directement stockées sur sa boutique en ligne.
Elle appelle néanmoins ses clients à redoubler de prudence face aux tentatives d'escroquerie susceptibles de suivre cette fuite de données.
Les utilisateurs sont notamment invités à se méfier des courriels et SMS inhabituels et à ne jamais transmettre leurs mots de passe ou leurs informations bancaires en réponse à une sollicitation suspecte.
Pour les personnes possédant un compte sur la boutique Ninkasi, changer leur mot de passe constitue également une précaution recommandée, particulièrement si celui-ci est utilisé sur d'autres services.
Cette cyberattaque intervient alors que le groupe lyonnais traverse déjà une période économique délicate. Ninkasi avait été placé en procédure de sauvegarde, notamment dans un contexte d'investissements importants et de baisse de fréquentation de ses établissements.
Mais quand on voit qu'un hacker "lambda" a piraté les données de Manchester City (club détenu par les Emirats Arabes Unis), que le club se retrouve accusé de fraude de plus d' 1 milliards d'euros ça fait quand même froid dans le dos, comme quoi personne n'est à l'abriSignaler Répondre
Justement la faille c'est l'IA, mais elle ne va pas vouloir s'autodétruire...Signaler Répondre
nous sommes passés au niveau 2 des banques se font pirater et l’argent prélevé sur les comptes bientôt nous attendrons le niveau 3 c’est de pirater une centrale nucléaire et faire monter la température jusqu’à la fusion et l’explosion le piratage n’est plus le petit adolescent dans sa chambre mais une armée complète comme en Russie et en Chine et on Israël et on états unis et la Corée du Nord le pire est à venirSignaler Répondre
Les mots de passe ne devraient JAMAIS être écrits et conservés chez un fournisseur, seul le hash le devrait, c'est pourtant pas compliqué, c'est la base, mais là on voit qu'on a donc affaire à des pros de l'informatique. Comme souvent.Signaler Répondre
D'un autre côté, quand on voit que des salaries de la DGFiP pouvaient accéder aux services depuis leur ordi perso, on se dit que la culture informatique de ce pays est en dessous de tout.
Et avec l'IA on découvre les failles, rigolo, encore faut-il les combler illico.Signaler Répondre
Dans le drive de Chaponost.Signaler Répondre
Et heureusement qu'il y a GTA VI qui sort on va avoir la paix pendant 6moisSignaler Répondre
pour les impots , le cadastre , la poste hier ...Signaler Répondre
Les alcoolos en sueur loolSignaler Répondre
Avec l'IA, la multiplication des hacks est une réalité et sera impressionnante.Signaler Répondre
Vous n’êtes pas sans savoir que rien n’est jamais sécurisé à 100% quoi qu’il arrive, quand des agences de renseignement se font pirater vous pensez bien qu’un brasseur peut l’être bien plus facilement ne faites plus rien en ligne si vous tenez à vos données quand on voit le nombre d’entreprises et services officiels de l’état piraté ces derniers jours…Signaler Répondre
Quand on n’a pas les moyens de sécuriser les données de ses clients, on ne met pas de site en ligne et on ne leur demande pas leurs informations.Signaler Répondre
Que fait la CNIL dans ce genre de situation ?
Des pirates veulent savoir qui n'a pas bon goût en matière de bière...Signaler Répondre