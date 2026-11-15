Ninkasi victime d'un piratage : noms, adresses et mots de passe de clients potentiellement compromis

Mauvaise nouvelle pour les clients de Ninkasi. Le brasseur lyonnais a annoncé avoir subi une intrusion informatique sur son site de vente en ligne shop.ninkasi.fr.

L'attaque, survenue jeudi 12 novembre, pourrait avoir exposé de nombreuses informations personnelles enregistrées sur la plateforme.

Dans un message adressé aux personnes concernées, l'entreprise précise que les données potentiellement accessibles comprennent les noms, prénoms, adresses électroniques, numéros de téléphone, adresses postales et historiques de commandes.

Plus préoccupant encore, les mots de passe des comptes clients, conservés dans un ancien format, ont également pu être consultés.

Les données bancaires épargnées

Ninkasi tient toutefois à rassurer sur un point : les coordonnées bancaires de ses clients n'auraient pas été compromises.

L'entreprise explique que les paiements sont traités par des prestataires sécurisés et que ces informations ne sont pas directement stockées sur sa boutique en ligne.

Elle appelle néanmoins ses clients à redoubler de prudence face aux tentatives d'escroquerie susceptibles de suivre cette fuite de données.

Les utilisateurs sont notamment invités à se méfier des courriels et SMS inhabituels et à ne jamais transmettre leurs mots de passe ou leurs informations bancaires en réponse à une sollicitation suspecte.

Pour les personnes possédant un compte sur la boutique Ninkasi, changer leur mot de passe constitue également une précaution recommandée, particulièrement si celui-ci est utilisé sur d'autres services.

Cette cyberattaque intervient alors que le groupe lyonnais traverse déjà une période économique délicate. Ninkasi avait été placé en procédure de sauvegarde, notamment dans un contexte d'investissements importants et de baisse de fréquentation de ses établissements.