Lyon : un journaliste de BFM-TV passé à tabac et dépouillé en marge de la manifestation

Les images sont violentes. Ce samedi, alors qu'il filmait à proximité de la barricade en feu de l'avenue Berthelot en marge de la manifestation à Lyon, un journaliste de BFM-TV a d'abord été identifié puis pris en chasse par plusieurs individus belliqueux.

Courant pour s'échapper en direction des forces de l'ordre, il a reçu de nombreux coups, jusqu'à chuter au sol. Rejoint par un agent de sécurité, il a été dépouillé de son matériel avant de réussir à prendre la fuite.

Une charge des CRS a immédiatement eu lieu pour faire fuir les casseurs qui s'en prenaient à lui.

Notre confrère s'est rendu aux urgences pour faire constater ses blessures, on ignore encore s'il compte porter plainte.

Depuis plusieurs jours, des appels à s'en prendre aux équipes de BFM-TV et CNEWS, alimentés par certains élus et syndicats qui les pointent du doigt pour leur couverture de l'actualité et les excluent de leurs prises de parole, fleurissent sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, la direction de BFMTV "condamne fermement ces attaques physiques et mises en cause de ses équipes. Ces comportements sont inacceptables, mettant en danger les journalistes dans l'exercice de leur métier".