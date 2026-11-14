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Lyon : un journaliste de BFM-TV passé à tabac et dépouillé en marge de la manifestation

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Lyon : un journaliste de BFM-TV passé à tabac et dépouillé en marge de la manifestation

Ce samedi après-midi, alors qu'il réalisait des images de la manifestation à Lyon, un journaliste de BFM-TV a été exfiltré puis roué de coups.

Les images sont violentes. Ce samedi, alors qu'il filmait à proximité de la barricade en feu de l'avenue Berthelot en marge de la manifestation à Lyon, un journaliste de BFM-TV a d'abord été identifié puis pris en chasse par plusieurs individus belliqueux.

Courant pour s'échapper en direction des forces de l'ordre, il a reçu de nombreux coups, jusqu'à chuter au sol. Rejoint par un agent de sécurité, il a été dépouillé de son matériel avant de réussir à prendre la fuite.

Une charge des CRS a immédiatement eu lieu pour faire fuir les casseurs qui s'en prenaient à lui.

Notre confrère s'est rendu aux urgences pour faire constater ses blessures, on ignore encore s'il compte porter plainte.

Depuis plusieurs jours, des appels à s'en prendre aux équipes de BFM-TV et CNEWS, alimentés par certains élus et syndicats qui les pointent du doigt pour leur couverture de l'actualité et les excluent de leurs prises de parole, fleurissent sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, la direction de BFMTV "condamne fermement ces attaques physiques et mises en cause de ses équipes. Ces comportements sont inacceptables, mettant en danger les journalistes dans l'exercice de leur métier"

Tags :

Lyon

20 commentaires
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Indicateur Idéologique le 14/11/2026 à 19:55
simple rappel a écrit le 14/11/2026 à 19h01

je rappelle que les journalistes de Lyonmag se sont fait violentée par la police lors des manifestations

Vous comparez le recours à la force, qui relève des attributions de la police dans le cadre du maintien de l’ordre, aux agissements d’activistes haineux qui agressent des journalistes ? Quel est précisément le rapport entre les deux situations ? Pourquoi l'évoquer sous cet article ? Dans quel but ?
Et surtout, de quoi parlez-vous exactement ? Pourriez-vous étayer vos affirmations avec des sources précises ? Parce qu'à ce stade, votre comparaison ne me semble ni claire ni pertinente ou alors c'est pour mettre en avant votre mentalité ?

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Laverité le 14/11/2026 à 19:42

M. Le Macron, avec l'aide de son camarade Melanchon, prépare la guerre civile, pour se venger des français réfractaires ( 2 mai, 2 ieme étape d'élection présidentielle !)

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Hino le 14/11/2026 à 19:31

Les copains de Melenchon sont des criminels, il n’attend qu’un mort pour lancer sa révolution dans le sang.

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Rhooo!!! le 14/11/2026 à 19:27
simple rappel a écrit le 14/11/2026 à 19h01

je rappelle que les journalistes de Lyonmag se sont fait violentée par la police lors des manifestations

Et vous avez entendu ça où ? Al Jazeera ?

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effaré le 14/11/2026 à 19:10
Apparemment a écrit le 14/11/2026 à 18h36

La milice de LFI dirigée par Raphael Arnaud sévit toujours à Lyon !

mais non… demande à Gregory…. il faut réunir la gauche! après il y aura plus de problèmes… je ne comprends pas que rien ne soit fait contre ces groupuscules…

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KOLEOS le 14/11/2026 à 19:08
Au pignon a écrit le 14/11/2026 à 18h46

En soit c'est une belle rencontre il était venu chercher du sensationnel, il en a trouvé.

Commentaire digne de Pignon dans "Diner de cons" !...

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effaré le 14/11/2026 à 19:07
Jérémy a écrit le 14/11/2026 à 18h51

Selon l'extrême gauche ce ne sont pas de journalistes, un journaliste ne doit pas raconter le réel, un bon journaliste doit se contenter de relater le narratif fantasmagorique de l'extrême gauche.
LE RÉEL :
Des jeunes issus de l'immigration ont tabassé et pillé des journalistes professionnels qui faisaient simplement leur métier.
EELV-LFI :
Des sympathisants d'extrême droite sous faux nez avec des cartes de journalistes ont provoqué des jeunes lycéens, face à cette extrême droite violente, ces jeunes résistants les ont chassés du cortège.
MEDIAPART :
Les journalistes pris parti ont des comptes sur les réseaux sociaux qui font l'apologie du nazisme.

bien résumé. merci.

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simple rappel le 14/11/2026 à 19:01

je rappelle que les journalistes de Lyonmag se sont fait violentée par la police lors des manifestations

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Jérémy le 14/11/2026 à 18:51

Selon l'extrême gauche ce ne sont pas de journalistes, un journaliste ne doit pas raconter le réel, un bon journaliste doit se contenter de relater le narratif fantasmagorique de l'extrême gauche.
LE RÉEL :
Des jeunes issus de l'immigration ont tabassé et pillé des journalistes professionnels qui faisaient simplement leur métier.
EELV-LFI :
Des sympathisants d'extrême droite sous faux nez avec des cartes de journalistes ont provoqué des jeunes lycéens, face à cette extrême droite violente, ces jeunes résistants les ont chassés du cortège.
MEDIAPART :
Les journalistes pris parti ont des comptes sur les réseaux sociaux qui font l'apologie du nazisme.

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Antmar le 14/11/2026 à 18:49

Et voilà ce que dit le le préfet " il condamne fermement la violence" mais Mr le préfet vous en avez pas marre de dire toujours pareil ! Les français ne souhaitent plus des paroles mais des actions 😡😡

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Au pignon le 14/11/2026 à 18:46

En soit c'est une belle rencontre il était venu chercher du sensationnel, il en a trouvé.

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saco697 le 14/11/2026 à 18:45

on espère que les journalistes remercieront les policiers cette fois ci ! au lieu de toujours critiquer les actions de la police… finalement eux aussi en ont besoin

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Images exploitables le 14/11/2026 à 18:38

C'est devunu la guerre civile, les pseudos lycéens et étudiants, n'ont plus revendications légitimes et attaquent les journalistes qui font leur métier
Avec ces images la reconnaissnce des individus, doit être possible
Va y avoir des retours

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Apparemment le 14/11/2026 à 18:36

La milice de LFI dirigée par Raphael Arnaud sévit toujours à Lyon !

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Ex Précisions le 14/11/2026 à 18:36

C'est limite loi martiale avec couvre feu pour tout le monde si ça continue...

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zolvan le 14/11/2026 à 18:36

Voila maintenant on ne peut plus dire qu'on ne savait pas.
Les vrais fascistes sont la ,ils sont de sortie tous les samedis,ils haïssent tout le monde.
Ils s'en prennent aux journalistes, veulent interdire les médias qui ne sont pas d'accord avec eux.
Si leur Duce est élu,la France ressemblera à un mix de l'Iran et de la Corée du nord.

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le fascisme le 14/11/2026 à 18:36

ça commence comme ça

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Joubs 89 le 14/11/2026 à 18:34

Comme dit LFI. Il l’a peut être cherché
Après Cnews, BFM, ensuite TF1……..

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John-698 le 14/11/2026 à 18:32

Faut interdire totalement ces manifs de merde . Plus de 8000 mdr y été plutôt 2/3 milles

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Bellota le 14/11/2026 à 18:30

Toujours là la Jeune Garde ?
Toujours la faute de l’extrême droite ???

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