Lyon : un journaliste de BFM-TV passé à tabac et dépouillé en marge de la manifestation

Les images sont violentes. Ce samedi, alors qu'il filmait à proximité de la barricade en feu de l'avenue Berthelot en marge de la manifestation à Lyon, un journaliste de BFM-TV a d'abord été identifié puis pris en chasse par plusieurs individus belliqueux.
Courant pour s'échapper en direction des forces de l'ordre, il a reçu de nombreux coups, jusqu'à chuter au sol. Rejoint par un agent de sécurité, il a été dépouillé de son matériel avant de réussir à prendre la fuite.
Une charge des CRS a immédiatement eu lieu pour faire fuir les casseurs qui s'en prenaient à lui.
Notre confrère s'est rendu aux urgences pour faire constater ses blessures, on ignore encore s'il compte porter plainte.
Depuis plusieurs jours, des appels à s'en prendre aux équipes de BFM-TV et CNEWS, alimentés par certains élus et syndicats qui les pointent du doigt pour leur couverture de l'actualité et les excluent de leurs prises de parole, fleurissent sur les réseaux sociaux.
Dans un communiqué, la direction de BFMTV "condamne fermement ces attaques physiques et mises en cause de ses équipes. Ces comportements sont inacceptables, mettant en danger les journalistes dans l'exercice de leur métier".
Pas de place pour BFMTV et Cnews dans nos manif à Lyon https://t.co/FPwnMQs6BM— Chems 🔻 (@onvapassforcer_) November 14, 2026
Vous comparez le recours à la force, qui relève des attributions de la police dans le cadre du maintien de l’ordre, aux agissements d’activistes haineux qui agressent des journalistes ? Quel est précisément le rapport entre les deux situations ? Pourquoi l'évoquer sous cet article ? Dans quel but ?Signaler Répondre
Et surtout, de quoi parlez-vous exactement ? Pourriez-vous étayer vos affirmations avec des sources précises ? Parce qu'à ce stade, votre comparaison ne me semble ni claire ni pertinente ou alors c'est pour mettre en avant votre mentalité ?
M. Le Macron, avec l'aide de son camarade Melanchon, prépare la guerre civile, pour se venger des français réfractaires ( 2 mai, 2 ieme étape d'élection présidentielle !)Signaler Répondre
Les copains de Melenchon sont des criminels, il n’attend qu’un mort pour lancer sa révolution dans le sang.Signaler Répondre
Et vous avez entendu ça où ? Al Jazeera ?Signaler Répondre
mais non… demande à Gregory…. il faut réunir la gauche! après il y aura plus de problèmes… je ne comprends pas que rien ne soit fait contre ces groupuscules…Signaler Répondre
Commentaire digne de Pignon dans "Diner de cons" !...Signaler Répondre
bien résumé. merci.Signaler Répondre
je rappelle que les journalistes de Lyonmag se sont fait violentée par la police lors des manifestationsSignaler Répondre
Selon l'extrême gauche ce ne sont pas de journalistes, un journaliste ne doit pas raconter le réel, un bon journaliste doit se contenter de relater le narratif fantasmagorique de l'extrême gauche.Signaler Répondre
LE RÉEL :
Des jeunes issus de l'immigration ont tabassé et pillé des journalistes professionnels qui faisaient simplement leur métier.
EELV-LFI :
Des sympathisants d'extrême droite sous faux nez avec des cartes de journalistes ont provoqué des jeunes lycéens, face à cette extrême droite violente, ces jeunes résistants les ont chassés du cortège.
MEDIAPART :
Les journalistes pris parti ont des comptes sur les réseaux sociaux qui font l'apologie du nazisme.
Et voilà ce que dit le le préfet " il condamne fermement la violence" mais Mr le préfet vous en avez pas marre de dire toujours pareil ! Les français ne souhaitent plus des paroles mais des actions 😡😡Signaler Répondre
En soit c'est une belle rencontre il était venu chercher du sensationnel, il en a trouvé.Signaler Répondre
on espère que les journalistes remercieront les policiers cette fois ci ! au lieu de toujours critiquer les actions de la police… finalement eux aussi en ont besoinSignaler Répondre
C'est devunu la guerre civile, les pseudos lycéens et étudiants, n'ont plus revendications légitimes et attaquent les journalistes qui font leur métierSignaler Répondre
Avec ces images la reconnaissnce des individus, doit être possible
Va y avoir des retours
La milice de LFI dirigée par Raphael Arnaud sévit toujours à Lyon !Signaler Répondre
C'est limite loi martiale avec couvre feu pour tout le monde si ça continue...Signaler Répondre
Voila maintenant on ne peut plus dire qu'on ne savait pas.Signaler Répondre
Les vrais fascistes sont la ,ils sont de sortie tous les samedis,ils haïssent tout le monde.
Ils s'en prennent aux journalistes, veulent interdire les médias qui ne sont pas d'accord avec eux.
Si leur Duce est élu,la France ressemblera à un mix de l'Iran et de la Corée du nord.
ça commence comme çaSignaler Répondre
Comme dit LFI. Il l’a peut être cherchéSignaler Répondre
Après Cnews, BFM, ensuite TF1……..
Faut interdire totalement ces manifs de merde . Plus de 8000 mdr y été plutôt 2/3 millesSignaler Répondre
Toujours là la Jeune Garde ?Signaler Répondre
Toujours la faute de l’extrême droite ???