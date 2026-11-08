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Près de Lyon, la vieille Peugeot de Valéry Giscard d'Estaing s'arrache à 50 000 euros aux enchères

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Près de Lyon, la vieille Peugeot de Valéry Giscard d'Estaing s'arrache à 50 000 euros aux enchères
La première carte grise, conservée au nom deValéry Giscard d’Estaing, porte encore sa signature apposée lors de la vente. — DR

Une Peugeot 505 ayant appartenu à l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing a trouvé preneur pour 50 000 euros au salon Époqu'auto, à Eurexpo. Un prix exceptionnel pour cette berline de 1987, dont la valeur habituelle ne dépasse guère les 15 000 euros.

Il n'y a pas que les voitures de sport qui peuvent faire grimper les enchères. À Eurexpo, près de Lyon, une Peugeot 505 Turbo Injection de 1987 a créé la surprise lors d'une vente organisée par la maison Osenat à l'occasion du salon Époqu'auto.

La berline a été adjugée 50 000 euros, soit plus de trois fois sa cote habituelle, généralement comprise entre 12 000 et 15 000 euros.

Selon le magazine Youngtimers, il s'agit d'un montant record pour ce modèle. Une performance qui doit beaucoup à l'identité de son ancien propriétaire : Valéry Giscard d'Estaing.

Une voiture spécialement configurée pour l'ancien président

Acquise en août 1987, six ans après son départ de l'Élysée, cette Peugeot 505 avait été commandée avec plusieurs équipements particuliers.

L'ancien chef de l'État avait notamment choisi une carrosserie vert mousse, un intérieur en cuir marron foncé et un toit ouvrant électrique, une configuration qui ne figurait pas au catalogue standard.

Livrée au château de Varvasse, à Chanonat, dans le Puy-de-Dôme, la voiture a ensuite accompagné Valéry Giscard d'Estaing dans ses déplacements en Auvergne.

Il s'en est séparé le 1er janvier 1993.

Autre particularité qui renforce l'intérêt historique du véhicule : sa première carte grise a été conservée, au nom de l'ancien président, avec sa signature apposée lors de la vente.

Plus de trente ans après avoir quitté son garage, cette Peugeot 505 a ainsi trouvé un nouvel acquéreur à un prix exceptionnel.

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3 commentaires
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Nullissime le 08/11/2026 à 19:14
Ex Précisions a écrit le 08/11/2026 à 18h50

180 CV, modifiée avec turbo by Porsche, plus de 200 km/h, en jouant de l'accordéon ;-)
Ça doit sentir l'EPHAD à l'intérieur quand même...

Ça c’est du commentaire ! C’est quoi le rapport avec l’Ehpad ?

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Ex Précisions le 08/11/2026 à 18:50

180 CV, modifiée avec turbo by Porsche, plus de 200 km/h, en jouant de l'accordéon ;-)
Ça doit sentir l'EPHAD à l'intérieur quand même...

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Galerie le 08/11/2026 à 18:48

Quel destin !

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