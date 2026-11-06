Mobilisations du 7 novembre à Lyon : manifestations interdites dans le centre-ville, dispositif de sécurité renforcé

La préfecture du Rhône se prépare à une nouvelle journée de mobilisation ce samedi 7 novembre à Lyon.

Plusieurs appels à rassemblement ont été détectés, notamment sur les réseaux sociaux. Les services de l’État considèrent que le niveau de menace reste élevé, particulièrement "dans les milieux radicaux".

Pour prévenir d’éventuelles violences, dégradations ou cortèges non déclarés, le préfet Étienne Guyot a décidé de reconduire plusieurs mesures déjà mises en œuvre lors des précédentes journées de mobilisation.

Le centre-ville interdit aux rassemblements revendicatifs

Samedi, de 10h à 20h, les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements à caractère revendicatif seront interdits dans un périmètre défini du centre-ville lyonnais, y compris sur la Rive Gauche du Rhône, avec le 6e arrondissement, la Part-Dieu et la partie nord de la Guillotière.

Des restrictions s’appliqueront également dans l’ensemble du département du Rhône.

La préfecture interdit l’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques.

La distribution, la vente à emporter et le transport de carburants en jerrican seront également interdits.

Le port ou le transport sans motif légitime d’armes, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination sont aussi concernés, tout comme les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l’action des forces de l’ordre.

Centaures, drones et Sentinelle mobilisés

Un important dispositif de sécurité sera à nouveau déployé samedi.

Il comprendra des policiers et gendarmes nationaux, plusieurs unités de forces mobiles, des réservistes opérationnels et des unités spécialisées, dont des Centaures, des équipes cynophiles et des drones.

Des policiers municipaux seront également mobilisés pour protéger notamment les bâtiments publics, tandis que les militaires de Sentinelle participeront au dispositif.

Les forces de l’ordre pourront enfin procéder, sur réquisitions judiciaires du procureur de la République, à des contrôles d’identité ainsi qu’à l’inspection de sacs et de coffres de véhicules.

Des contrôles de flux renforcés doivent débuter dès vendredi soir.