Manifestation à Lyon : 40 blessés, 24 interpellations et des commerces dégradés après une journée de violences

La mobilisation intersyndicale du 5 novembre a rassemblé 30 500 personnes au plus fort de la journée à Lyon, selon les chiffres communiqués par la préfecture du Rhône.
Parti à 10h30 de la Manufacture des Tabacs, le cortège devait rejoindre la place Jean-Macé, après plusieurs jours de tensions entre les organisations syndicales et les autorités sur l'itinéraire de la manifestation.
Mais le défilé a rapidement été perturbé par des incidents.
Des centaines d'individus en black bloc selon la préfecture
D'après les services de l'État, les premières violences ont éclaté dès le début de la mobilisation.
La préfecture affirme que plusieurs centaines d'individus organisés en black bloc se sont positionnés en tête du cortège.
Des tirs de mortiers d'artifice et des jets de projectiles auraient alors visé les forces de l'ordre, qui sont intervenues à plusieurs reprises pour disperser les groupes hostiles.
Des barricades ont également été érigées sur le parcours. Plusieurs poubelles ont été incendiées, tout comme le véhicule d'un particulier.
Les incidents ont notamment touché le cours Gambetta et la place Jean-Macé, où des commerces ont subi des dégradations.
Selon la préfecture, les affrontements ont régulièrement ralenti la progression du cortège syndical.
34 policiers et gendarmes parmi les 40 blessés
Le bilan humain communiqué dans la soirée est particulièrement lourd.
Au total, 40 personnes ont été blessées, dont 34 membres des forces de l'ordre et six participants à la manifestation.
Les services de l'État indiquent que les forces de sécurité ont dû intervenir à plusieurs reprises. La préfecture précise que certains recours à des moyens de force ont été effectués en situation de légitime défense.
Cinq commerces ont également été dégradés au cours de la journée.
Vingt-quatre interpellations dans la journée
Les forces de l'ordre ont procédé à 24 interpellations pendant cette mobilisation.
Parmi les faits évoqués par la préfecture figurent des tirs de mortiers d'artifice, des jets de projectiles et des outrages.
La situation judiciaire des personnes interpellées n'a pas été précisée dans ce premier bilan.
Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a condamné les violences ayant émaillé cette journée de mobilisation. Il a également salué l'engagement des forces de sécurité et des services de secours.
Cette nouvelle manifestation s'achève ainsi sur un bilan marqué par les blessures, les interpellations et les dégradations, malgré les restrictions d'itinéraire décidées en amont pour prévenir les troubles à l'ordre public.
il n'y a pas que Macron qui est foutu, cherchez...vous allez trouverSignaler Répondre
Tu prononces comment "Des lycéen·nes, des étudiant·es, des salarié·es, des retraité·es".Signaler Répondre
C’est juste pour savoir afin qu'on puisse essayer de se comprendre.
Vous avez entendu ça où ? Al Jazeera ?Signaler Répondre
Leurs parents fonctionnaires ont coulé la France, et eux feront baisser votre salaire. Avez-vous tout compris ?Signaler Répondre
550 000 manifestants....sur 60 millions d’habitants...Signaler Répondre
Si le RASSEMBLEMENT NAZIS vote à 40%, pourquoi nous ne les voyons jamais comme soutien dans les manifestations ???Signaler Répondre
Chiffre officiel 575000 manifestants .Signaler Répondre
Allez jean pierre, le million, le million, le million🤣🤣🤣
Les territoriaux ne déneigent plus les routes, ils attendent que la neige fonde.Signaler Répondre
Et ce sont des sociétés privées qui ramassent les poubelles dans beaucoup d'endroits .....
Tant que ça loooooooooooooooooooooooooooooooolSignaler Répondre
Et sinon, proportionnellement, ça donne quoi ?
Ps : avec une calculette, hein ;-)
Perso, ce n'est pas ce qui m'a effrayé le 17 octobre dernier ...Signaler Répondre
Poursuoi ? Et bien ils en ont peut être marre de se ramasser la colère de tout le Monde !Signaler Répondre
Les manifestants et bien montez directement donc à l'Elysée
Tout à fait , les chiffres de la violence des forces de l'ordre contre les manifestants sont là pour le prouver :Signaler Répondre
34 blessés chez les policiers et gendarmes et 6 blessés chez les manifestants.
Je connais certains pays que les manifestants blacks blocs connaissent mieux que moi .
Et où les chiffres seraient inversés : 34 blessés chez les manifestants et 6 blessés pour les forces de l'ordre.
Mais dans ces pays, peut être que la manifestation aurait été interdite ?
1,6 millions de manifestants “Tout le monde est venu, de tous les horizons, de toutes les générations, de toutes les couches sociales la seul solution est la rueSignaler Répondre
70% de la majorité silencieuse soutient les lycéens maisSignaler Répondre
10% de grévistes seulement avec eux....
.et majorité silencieuse vote a plus de 40% RN.....
Il y a la une dichotomie que je ne peux comprendre ...
T’est le roi de la fake news !!!!😭Signaler Répondre
Je n'ai pas pu aller manifester car mon salaire le permet pas mais je remercie les courageux qui y sont allés pour moi,à samediSignaler Répondre
Perso, j ai fait beaucoup de manif quand j étais jeunes....j ai beaucoup couru et reçu..Signaler Répondre
Mais aujourd hui si mes enfants veulent manifester, c est leur droit.
D abord il faut me convaincre de la justesse des revendications, ensuite je donne les consignes, et s il revient gaze ou matraque, j en remets une couche car s il s'est fait taper c était qu'il n était pas là où il fallait aller...
Ça s appelle comment déjà ?🤔🤔ah oui l éducation....
1,6 millions de manifestants ! La colère sociale ne rentrera pas dans son lit. Ils peuvent interdire de manifester, réprimer ou ignorer ; Un seul héros : le peuple !Signaler Répondre
Vous étes bien content quand les territoriaux deneige les routes ou les trottoirs, ramassent vos poubelles! Alors taisez vous!Signaler Répondre
on dirait des fonctionnaires territoriaux ou de la sécuSignaler Répondre
Exact, plus de 187000 euros de dons récoltes pour l amicale de la police en 15 jours.Signaler Répondre
Cette amicale vient aider toutes nos forces de l ordre et leur proposent soient des congés, des soins, des aides matériels ou morales.
Bravo , merci, merci et courage a nos FDO
La France vous aime 💙🤍❤️
Bien dit, quand un fonctionnaire de police a une toute petite blessure au bout d'1 doigt, genre un ongle cassé, bin il souhaite être " plâtré " en résine jusqu'au coude 🤣Signaler Répondre
Y a beaucoup de filous chez les FDO 🤔
Selon les syndicats, au doigt mouillé.Signaler Répondre
Comme d habitude tu divises par 3 et tu as au plus juste .
J aime bien cette tradition qui dure depuis 40 ans...🤣🤣
30 500 manifestants dont pas que des salariés sachant que la Métropole comptait 780 000 emplois en 2023.Signaler Répondre
Compte tenu de la violence des ultras gauchistes alliés des racailles de banlieue manipulée, j avoue a ma grande honte être content que mes enfants ne fassent pas partie de ce corps de métier....Signaler Répondre
Ils les soignent a l hôpital simplement ..
Merci et courage a toutes nos forces de l ordre et merci a vos familles de subir toutes ces contraintes : report de congés, journées de 17h, les mêmes que les internes en médecine ..
Lyon, la France vous aime et vous soutient💙🤍❤️
Un flic qui frappe violemment une femme en fauteuil roulant aujourd’hui à Lyon. C’est ça ta police républicaineSignaler Répondre
Oh, les gauchos planqués derrière vos écharpes d élus, ce n est pas le tout de distribuer des tracts donnant la liste des équipements a avoir pour une manif...Signaler Répondre
il faudrait aussi expliquer que depuis la nuit des temps dans une manif on prend des coups de matraque.....faut arrêter la 8.6 et les jeux vidéo et se mettent au sport,....
Ou ne pas provoquer les seuls détenteurs de la force légitime, les forces de l'ordre..
Il faut assumer de se faire matraquer !Signaler Répondre
Ou qu'ils ramassent des grenades avec la main ces abrutis.Signaler Répondre
Eduquez vos gosses !
Chaque fois qu'un crs ou un bacqueux se fait un bleu a la main ou une micro-foulure en tapant sur un manifestant, il a droit a ses 7 voire 15 jours d'arrêt de travail.. Quand il ne demande pas en plus des dommages et intérêts a sa victime..Signaler Répondre
La combine est connue depuis des décennies, mais certains juges complaisants font semblant de croire les policiers sur parole, au motif qu'ils sont assermentés. (comme si être assermenté empêchait de mentir..)
Quand les préfectures publient leur compte rendus d'après manif, les chiffres des "policiers blessés" en manifs sont toujours a prendre avec des pincettes..
1 à 1,5% de la population Française dans la rue et les béotiens pensent changer la face du monde.Signaler Répondre
Pauvre France.
Ce n'est pas compliqué.Signaler Répondre
1. On équipe les forces de sécurité de chiens.
2. On place des militaires devant les lieux à risques.
3. On permet enfin aux vrais manifestants de faire entendre leurs revendications.
70%? tu es marseillais? les français sont au boulot! ah en 2027 tu vas avoir mal au cul!!!!!!!Signaler Répondre
T'as qu'à surveiller tes gosses ça évitera qu'ils se fassent matraquer quand ils font les consSignaler Répondre
La vérité est 85 pour cent des français soutiennent la police. La majorité silencieuse est digne et attend 2027, contrairement à la gauchiasse qui ne sait que casser agresser, brûler et piller....Melonie a su les calmer en Italie...Signaler Répondre
ça bouge surtout pour détruire définitivement l'Europe. Personne n'aura le droit de se plaindre du résultat!Signaler Répondre
Et c'est tant mieux, la police en France a toujours été très gentille, cela suffit de comparer avec la doctrine en Espagne et Italie, sans aller plus loin.Signaler Répondre
Quand on est douillet, il vaut mieux éviter les manifs à l'heure actuelle.Signaler Répondre
On s'en recontrefout, il pouvait mourir ça nous en bougerait pas uneSignaler Répondre
Séquence hallucinante sur Lyon où une femme qui protège un manifestant blessé à la tête se fait matraquer par la police tout les médias au monde relié la vidéo L’IGPN doit être saisie sans délai !Signaler Répondre
Les FDO ont bobos, bin c'est pas grave et c'est pas important en plus 🤣🤣🤣Signaler Répondre
De la bobologie inutile en vrai..... Ça rentre pas aux urgences 🤔
Macron démissionSignaler Répondre
La seule solution
Elle est bonne la fumette aujourd hui 🤣🤣🤣🤣des foules immenses, même pas foutu de faire le million...,😁c est mignon quand même ..Signaler Répondre
Qui ne manifestent pas ! En Italie les manifs ont vite été stoppées par Mélonie et l’armée....Signaler Répondre
T’habites a combien de km de Tours ?Signaler Répondre
nous n'allons pas y couperSignaler Répondre
A toulouse ils ont brulé le Lycée! Tu dois etre content!!!!!Signaler Répondre
parce que la violence sur les commercants qui n'ont rien demandé a perso ca ne compte pas ?Signaler Répondre
1,6 million de manifestants, c’est exceptionnel. Cela révèle cependant une crise profonde dans le pays.Signaler Répondre
70% des français soutiennent le mouvement des lycéens. La majorité silencieuse n'est pas de ton coté, mon cher collaboSignaler Répondre