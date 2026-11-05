Faits Divers

Manifestation à Lyon : 40 blessés, 24 interpellations et des commerces dégradés après une journée de violences

Suivez-nous sur Google
Manifestation à Lyon : 40 blessés, 24 interpellations et des commerces dégradés après une journée de violences

La manifestation du jeudi 5 novembre à Lyon a été marquée par de nombreux affrontements entre des groupes de manifestants et les forces de l'ordre. Selon le bilan communiqué par la préfecture du Rhône, 40 personnes ont été blessées, dont 34 policiers et gendarmes. Au total, 24 interpellations ont été réalisées et cinq commerces ont subi des dégradations.

La mobilisation intersyndicale du 5 novembre a rassemblé 30 500 personnes au plus fort de la journée à Lyon, selon les chiffres communiqués par la préfecture du Rhône.

Parti à 10h30 de la Manufacture des Tabacs, le cortège devait rejoindre la place Jean-Macé, après plusieurs jours de tensions entre les organisations syndicales et les autorités sur l'itinéraire de la manifestation.

Mais le défilé a rapidement été perturbé par des incidents.

Des centaines d'individus en black bloc selon la préfecture

D'après les services de l'État, les premières violences ont éclaté dès le début de la mobilisation.

La préfecture affirme que plusieurs centaines d'individus organisés en black bloc se sont positionnés en tête du cortège.

Des tirs de mortiers d'artifice et des jets de projectiles auraient alors visé les forces de l'ordre, qui sont intervenues à plusieurs reprises pour disperser les groupes hostiles.

Des barricades ont également été érigées sur le parcours. Plusieurs poubelles ont été incendiées, tout comme le véhicule d'un particulier.

Les incidents ont notamment touché le cours Gambetta et la place Jean-Macé, où des commerces ont subi des dégradations.

Selon la préfecture, les affrontements ont régulièrement ralenti la progression du cortège syndical.

34 policiers et gendarmes parmi les 40 blessés

Le bilan humain communiqué dans la soirée est particulièrement lourd.

Au total, 40 personnes ont été blessées, dont 34 membres des forces de l'ordre et six participants à la manifestation.

Les services de l'État indiquent que les forces de sécurité ont dû intervenir à plusieurs reprises. La préfecture précise que certains recours à des moyens de force ont été effectués en situation de légitime défense.

Cinq commerces ont également été dégradés au cours de la journée.

Vingt-quatre interpellations dans la journée

Les forces de l'ordre ont procédé à 24 interpellations pendant cette mobilisation.

Parmi les faits évoqués par la préfecture figurent des tirs de mortiers d'artifice, des jets de projectiles et des outrages.

La situation judiciaire des personnes interpellées n'a pas été précisée dans ce premier bilan.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a condamné les violences ayant émaillé cette journée de mobilisation. Il a également salué l'engagement des forces de sécurité et des services de secours.

Cette nouvelle manifestation s'achève ainsi sur un bilan marqué par les blessures, les interpellations et les dégradations, malgré les restrictions d'itinéraire décidées en amont pour prévenir les troubles à l'ordre public.

Tags :

5 novembre

Lyon

0-50 sur 65 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
désespoir le 05/11/2026 à 20:41
les jeunes genZ a écrit le 05/11/2026 à 17h59

Macron, t’es foutu, le peuple est dans la rue ! » Quelle journée ! Des lycéen·nes, des étudiant·es, des salarié·es, des retraité·es : des centaines de milliers de personnes mobilisées à Paris et partout en France. Parti des lycées, le mouvement s’étend et rassemble. La jeunesse a lancé un élan que le monde à rejoint aujourd’hui. Cette convergence fait naître un immense espoir. Tous ensemble, nous pouvons faire entendre nos revendications et gagner !

il n'y a pas que Macron qui est foutu, cherchez...vous allez trouver

Signaler Répondre
avatar
Gencon le 05/11/2026 à 20:38
les jeunes genZ a écrit le 05/11/2026 à 17h59

Macron, t’es foutu, le peuple est dans la rue ! » Quelle journée ! Des lycéen·nes, des étudiant·es, des salarié·es, des retraité·es : des centaines de milliers de personnes mobilisées à Paris et partout en France. Parti des lycées, le mouvement s’étend et rassemble. La jeunesse a lancé un élan que le monde à rejoint aujourd’hui. Cette convergence fait naître un immense espoir. Tous ensemble, nous pouvons faire entendre nos revendications et gagner !

Tu prononces comment "Des lycéen·nes, des étudiant·es, des salarié·es, des retraité·es".
C’est juste pour savoir afin qu'on puisse essayer de se comprendre.

Signaler Répondre
avatar
Calagwer le 05/11/2026 à 20:34
Tu te trompes, gros naif a écrit le 05/11/2026 à 18h02

70% des français soutiennent le mouvement des lycéens. La majorité silencieuse n'est pas de ton coté, mon cher collabo

Vous avez entendu ça où ? Al Jazeera ?

Signaler Répondre
avatar
MartialArchenö le 05/11/2026 à 20:26
Merciavou a écrit le 05/11/2026 à 19h29

Je n'ai pas pu aller manifester car mon salaire le permet pas mais je remercie les courageux qui y sont allés pour moi,à samedi

Leurs parents fonctionnaires ont coulé la France, et eux feront baisser votre salaire. Avez-vous tout compris ?

Signaler Répondre
avatar
En fait le 05/11/2026 à 20:19
bravo le peuple a écrit le 05/11/2026 à 19h28

1,6 millions de manifestants ! La colère sociale ne rentrera pas dans son lit. Ils peuvent interdire de manifester, réprimer ou ignorer ; Un seul héros : le peuple !

550 000 manifestants....sur 60 millions d’habitants...

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 05/11/2026 à 20:06
Paradoxe français ou mensonge LFI ? a écrit le 05/11/2026 à 19h40

70% de la majorité silencieuse soutient les lycéens mais
10% de grévistes seulement avec eux....
.et majorité silencieuse vote a plus de 40% RN.....
Il y a la une dichotomie que je ne peux comprendre ...

Si le RASSEMBLEMENT NAZIS vote à 40%, pourquoi nous ne les voyons jamais comme soutien dans les manifestations ???

Signaler Répondre
avatar
Ben non, comme d habitude tu divises par 3 le 05/11/2026 à 20:02
bravo le peuple a écrit le 05/11/2026 à 19h28

1,6 millions de manifestants ! La colère sociale ne rentrera pas dans son lit. Ils peuvent interdire de manifester, réprimer ou ignorer ; Un seul héros : le peuple !

Chiffre officiel 575000 manifestants .
Allez jean pierre, le million, le million, le million🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Lolotooooooooooooooo le 05/11/2026 à 20:02
honte a vous a écrit le 05/11/2026 à 19h22

Vous étes bien content quand les territoriaux deneige les routes ou les trottoirs, ramassent vos poubelles! Alors taisez vous!

Les territoriaux ne déneigent plus les routes, ils attendent que la neige fonde.
Et ce sont des sociétés privées qui ramassent les poubelles dans beaucoup d'endroits .....

Signaler Répondre
avatar
Waouh le 05/11/2026 à 20:01
la rue est a nous a écrit le 05/11/2026 à 18h02

1,6 million de manifestants, c’est exceptionnel. Cela révèle cependant une crise profonde dans le pays.

Tant que ça looooooooooooooooooooooooooooooool

Et sinon, proportionnellement, ça donne quoi ?

Ps : avec une calculette, hein ;-)

Signaler Répondre
avatar
Mais le 05/11/2026 à 20:00
triste pour nos enfants a écrit le 05/11/2026 à 17h47

à Lyon (comme ailleurs je présume) la violence policière est de plus en plus violente à chaque manifestation ça devient très sincèrement EFFRAYANT

Perso, ce n'est pas ce qui m'a effrayé le 17 octobre dernier ...

Signaler Répondre
avatar
Antmar le 05/11/2026 à 20:00
triste pour nos enfants a écrit le 05/11/2026 à 17h47

à Lyon (comme ailleurs je présume) la violence policière est de plus en plus violente à chaque manifestation ça devient très sincèrement EFFRAYANT

Poursuoi ? Et bien ils en ont peut être marre de se ramasser la colère de tout le Monde !

Les manifestants et bien montez directement donc à l'Elysée

Signaler Répondre
avatar
togaro le 05/11/2026 à 19:55
triste pour nos enfants a écrit le 05/11/2026 à 17h47

à Lyon (comme ailleurs je présume) la violence policière est de plus en plus violente à chaque manifestation ça devient très sincèrement EFFRAYANT

Tout à fait , les chiffres de la violence des forces de l'ordre contre les manifestants sont là pour le prouver :
34 blessés chez les policiers et gendarmes et 6 blessés chez les manifestants.
Je connais certains pays que les manifestants blacks blocs connaissent mieux que moi .
Et où les chiffres seraient inversés : 34 blessés chez les manifestants et 6 blessés pour les forces de l'ordre.
Mais dans ces pays, peut être que la manifestation aurait été interdite ?

Signaler Répondre
avatar
la rue rapporte des droits le 05/11/2026 à 19:52

1,6 millions de manifestants “Tout le monde est venu, de tous les horizons, de toutes les générations, de toutes les couches sociales la seul solution est la rue

Signaler Répondre
avatar
Paradoxe français ou mensonge LFI ? le 05/11/2026 à 19:40
Tu te trompes, gros naif a écrit le 05/11/2026 à 18h02

70% des français soutiennent le mouvement des lycéens. La majorité silencieuse n'est pas de ton coté, mon cher collabo

70% de la majorité silencieuse soutient les lycéens mais
10% de grévistes seulement avec eux....
.et majorité silencieuse vote a plus de 40% RN.....
Il y a la une dichotomie que je ne peux comprendre ...

Signaler Répondre
avatar
le shérif le 05/11/2026 à 19:35
la rue est a nous a écrit le 05/11/2026 à 18h02

1,6 million de manifestants, c’est exceptionnel. Cela révèle cependant une crise profonde dans le pays.

T’est le roi de la fake news !!!!😭

Signaler Répondre
avatar
Merciavou le 05/11/2026 à 19:29

Je n'ai pas pu aller manifester car mon salaire le permet pas mais je remercie les courageux qui y sont allés pour moi,à samedi

Signaler Répondre
avatar
L éducation vous dis je.... le 05/11/2026 à 19:29
triste pour nos enfants a écrit le 05/11/2026 à 17h47

à Lyon (comme ailleurs je présume) la violence policière est de plus en plus violente à chaque manifestation ça devient très sincèrement EFFRAYANT

Perso, j ai fait beaucoup de manif quand j étais jeunes....j ai beaucoup couru et reçu..
Mais aujourd hui si mes enfants veulent manifester, c est leur droit.
D abord il faut me convaincre de la justesse des revendications, ensuite je donne les consignes, et s il revient gaze ou matraque, j en remets une couche car s il s'est fait taper c était qu'il n était pas là où il fallait aller...
Ça s appelle comment déjà ?🤔🤔ah oui l éducation....

Signaler Répondre
avatar
bravo le peuple le 05/11/2026 à 19:28

1,6 millions de manifestants ! La colère sociale ne rentrera pas dans son lit. Ils peuvent interdire de manifester, réprimer ou ignorer ; Un seul héros : le peuple !

Signaler Répondre
avatar
honte a vous le 05/11/2026 à 19:22
tout a fait a écrit le 05/11/2026 à 19h11

on dirait des fonctionnaires territoriaux ou de la sécu

Vous étes bien content quand les territoriaux deneige les routes ou les trottoirs, ramassent vos poubelles! Alors taisez vous!

Signaler Répondre
avatar
tout a fait le 05/11/2026 à 19:11
Calahann a écrit le 05/11/2026 à 19h01

Bien dit, quand un fonctionnaire de police a une toute petite blessure au bout d'1 doigt, genre un ongle cassé, bin il souhaite être " plâtré " en résine jusqu'au coude 🤣
Y a beaucoup de filous chez les FDO 🤔

on dirait des fonctionnaires territoriaux ou de la sécu

Signaler Répondre
avatar
La France aime sa police.. le 05/11/2026 à 19:03
les fakes news des gauchos a écrit le 05/11/2026 à 18h23

La vérité est 85 pour cent des français soutiennent la police. La majorité silencieuse est digne et attend 2027, contrairement à la gauchiasse qui ne sait que casser agresser, brûler et piller....Melonie a su les calmer en Italie...

Exact, plus de 187000 euros de dons récoltes pour l amicale de la police en 15 jours.
Cette amicale vient aider toutes nos forces de l ordre et leur proposent soient des congés, des soins, des aides matériels ou morales.
Bravo , merci, merci et courage a nos FDO
La France vous aime 💙🤍❤️

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 05/11/2026 à 19:01
Les arrets de travail douteux creusent le trou de la sécu a écrit le 05/11/2026 à 18h35

Chaque fois qu'un crs ou un bacqueux se fait un bleu a la main ou une micro-foulure en tapant sur un manifestant, il a droit a ses 7 voire 15 jours d'arrêt de travail.. Quand il ne demande pas en plus des dommages et intérêts a sa victime..
La combine est connue depuis des décennies, mais certains juges complaisants font semblant de croire les policiers sur parole, au motif qu'ils sont assermentés. (comme si être assermenté empêchait de mentir..)
Quand les préfectures publient leur compte rendus d'après manif, les chiffres des "policiers blessés" en manifs sont toujours a prendre avec des pincettes..

Bien dit, quand un fonctionnaire de police a une toute petite blessure au bout d'1 doigt, genre un ongle cassé, bin il souhaite être " plâtré " en résine jusqu'au coude 🤣
Y a beaucoup de filous chez les FDO 🤔

Signaler Répondre
avatar
C est la journée des maths.... le 05/11/2026 à 18:58
la rue est a nous a écrit le 05/11/2026 à 18h02

1,6 million de manifestants, c’est exceptionnel. Cela révèle cependant une crise profonde dans le pays.

Selon les syndicats, au doigt mouillé.
Comme d habitude tu divises par 3 et tu as au plus juste .
J aime bien cette tradition qui dure depuis 40 ans...🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Relativisons le 05/11/2026 à 18:57

30 500 manifestants dont pas que des salariés sachant que la Métropole comptait 780 000 emplois en 2023.

Signaler Répondre
avatar
Encore et toujours MERCI.. le 05/11/2026 à 18:54
Les arrets de travail douteux creusent le trou de la sécu a écrit le 05/11/2026 à 18h35

Chaque fois qu'un crs ou un bacqueux se fait un bleu a la main ou une micro-foulure en tapant sur un manifestant, il a droit a ses 7 voire 15 jours d'arrêt de travail.. Quand il ne demande pas en plus des dommages et intérêts a sa victime..
La combine est connue depuis des décennies, mais certains juges complaisants font semblant de croire les policiers sur parole, au motif qu'ils sont assermentés. (comme si être assermenté empêchait de mentir..)
Quand les préfectures publient leur compte rendus d'après manif, les chiffres des "policiers blessés" en manifs sont toujours a prendre avec des pincettes..

Compte tenu de la violence des ultras gauchistes alliés des racailles de banlieue manipulée, j avoue a ma grande honte être content que mes enfants ne fassent pas partie de ce corps de métier....
Ils les soignent a l hôpital simplement ..
Merci et courage a toutes nos forces de l ordre et merci a vos familles de subir toutes ces contraintes : report de congés, journées de 17h, les mêmes que les internes en médecine ..
Lyon, la France vous aime et vous soutient💙🤍❤️

Signaler Répondre
avatar
pourquoi encore le 05/11/2026 à 18:54

Un flic qui frappe violemment une femme en fauteuil roulant aujourd’hui à Lyon. C’est ça ta police républicaine

Signaler Répondre
avatar
Petites consignes pour la jeunesse.. le 05/11/2026 à 18:45
encore un drame a écrit le 05/11/2026 à 18h07

Séquence hallucinante sur Lyon où une femme qui protège un manifestant blessé à la tête se fait matraquer par la police tout les médias au monde relié la vidéo L’IGPN doit être saisie sans délai !

Oh, les gauchos planqués derrière vos écharpes d élus, ce n est pas le tout de distribuer des tracts donnant la liste des équipements a avoir pour une manif...
il faudrait aussi expliquer que depuis la nuit des temps dans une manif on prend des coups de matraque.....faut arrêter la 8.6 et les jeux vidéo et se mettent au sport,....
Ou ne pas provoquer les seuls détenteurs de la force légitime, les forces de l'ordre..

Signaler Répondre
avatar
Quand on casse le 05/11/2026 à 18:42
encore un drame a écrit le 05/11/2026 à 18h07

Séquence hallucinante sur Lyon où une femme qui protège un manifestant blessé à la tête se fait matraquer par la police tout les médias au monde relié la vidéo L’IGPN doit être saisie sans délai !

Il faut assumer de se faire matraquer !

Signaler Répondre
avatar
Pire le 05/11/2026 à 18:37
Et sinon a écrit le 05/11/2026 à 18h24

T'as qu'à surveiller tes gosses ça évitera qu'ils se fassent matraquer quand ils font les cons

Ou qu'ils ramassent des grenades avec la main ces abrutis.
Eduquez vos gosses !

Signaler Répondre
avatar
Les arrets de travail douteux creusent le trou de la sécu le 05/11/2026 à 18:35
Calahann a écrit le 05/11/2026 à 18h07

Les FDO ont bobos, bin c'est pas grave et c'est pas important en plus 🤣🤣🤣
De la bobologie inutile en vrai..... Ça rentre pas aux urgences 🤔

Chaque fois qu'un crs ou un bacqueux se fait un bleu a la main ou une micro-foulure en tapant sur un manifestant, il a droit a ses 7 voire 15 jours d'arrêt de travail.. Quand il ne demande pas en plus des dommages et intérêts a sa victime..
La combine est connue depuis des décennies, mais certains juges complaisants font semblant de croire les policiers sur parole, au motif qu'ils sont assermentés. (comme si être assermenté empêchait de mentir..)
Quand les préfectures publient leur compte rendus d'après manif, les chiffres des "policiers blessés" en manifs sont toujours a prendre avec des pincettes..

Signaler Répondre
avatar
Vous faites pitié le 05/11/2026 à 18:32

1 à 1,5% de la population Française dans la rue et les béotiens pensent changer la face du monde.
Pauvre France.

Signaler Répondre
avatar
Solutions le 05/11/2026 à 18:25

Ce n'est pas compliqué.
1. On équipe les forces de sécurité de chiens.
2. On place des militaires devant les lieux à risques.
3. On permet enfin aux vrais manifestants de faire entendre leurs revendications.

Signaler Répondre
avatar
cgt rail? le 05/11/2026 à 18:24
Tu te trompes, gros naif a écrit le 05/11/2026 à 18h02

70% des français soutiennent le mouvement des lycéens. La majorité silencieuse n'est pas de ton coté, mon cher collabo

70%? tu es marseillais? les français sont au boulot! ah en 2027 tu vas avoir mal au cul!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Et sinon le 05/11/2026 à 18:24
triste pour nos enfants a écrit le 05/11/2026 à 17h47

à Lyon (comme ailleurs je présume) la violence policière est de plus en plus violente à chaque manifestation ça devient très sincèrement EFFRAYANT

T'as qu'à surveiller tes gosses ça évitera qu'ils se fassent matraquer quand ils font les cons

Signaler Répondre
avatar
les fakes news des gauchos le 05/11/2026 à 18:23
Tu te trompes, gros naif a écrit le 05/11/2026 à 18h02

70% des français soutiennent le mouvement des lycéens. La majorité silencieuse n'est pas de ton coté, mon cher collabo

La vérité est 85 pour cent des français soutiennent la police. La majorité silencieuse est digne et attend 2027, contrairement à la gauchiasse qui ne sait que casser agresser, brûler et piller....Melonie a su les calmer en Italie...

Signaler Répondre
avatar
Continuons, la fin est proche le 05/11/2026 à 18:22
bcp de monde dans la rue a écrit le 05/11/2026 à 17h45

ce 5novembre manifestation historique en France. Contre l’austérité et contre l’extrême droite. Un mouvement puissant de mobilisation populaire en France avec la jeunesse. Ça bouge en Europe contre l’austérité et l’extrême droite !

ça bouge surtout pour détruire définitivement l'Europe. Personne n'aura le droit de se plaindre du résultat!

Signaler Répondre
avatar
On s'en fout le 05/11/2026 à 18:20
triste pour nos enfants a écrit le 05/11/2026 à 17h47

à Lyon (comme ailleurs je présume) la violence policière est de plus en plus violente à chaque manifestation ça devient très sincèrement EFFRAYANT

Et c'est tant mieux, la police en France a toujours été très gentille, cela suffit de comparer avec la doctrine en Espagne et Italie, sans aller plus loin.

Signaler Répondre
avatar
Prise de risque le 05/11/2026 à 18:18
encore un drame a écrit le 05/11/2026 à 18h07

Séquence hallucinante sur Lyon où une femme qui protège un manifestant blessé à la tête se fait matraquer par la police tout les médias au monde relié la vidéo L’IGPN doit être saisie sans délai !

Quand on est douillet, il vaut mieux éviter les manifs à l'heure actuelle.

Signaler Répondre
avatar
On s'en fout le 05/11/2026 à 18:17
encore un drame a écrit le 05/11/2026 à 18h07

Séquence hallucinante sur Lyon où une femme qui protège un manifestant blessé à la tête se fait matraquer par la police tout les médias au monde relié la vidéo L’IGPN doit être saisie sans délai !

On s'en recontrefout, il pouvait mourir ça nous en bougerait pas une

Signaler Répondre
avatar
encore un drame le 05/11/2026 à 18:07

Séquence hallucinante sur Lyon où une femme qui protège un manifestant blessé à la tête se fait matraquer par la police tout les médias au monde relié la vidéo L’IGPN doit être saisie sans délai !

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 05/11/2026 à 18:07

Les FDO ont bobos, bin c'est pas grave et c'est pas important en plus 🤣🤣🤣
De la bobologie inutile en vrai..... Ça rentre pas aux urgences 🤔

Signaler Répondre
avatar
foxy69 le 05/11/2026 à 18:07

Macron démission
La seule solution

Signaler Répondre
avatar
Un prof de Lyon 2, peut être ? le 05/11/2026 à 18:06
game over a écrit le 05/11/2026 à 17h50

Une foule à perte de vue défile dans les rues de Tours pour exiger la rupture avec le macronisme Dans tout le pays, des foules immenses de salariés, grévistes, lycéens, étudiants et autres secteurs de la société sont en mouvement pour exiger qu'Emmanuel Macron réponde aux revendications ou démissionne

Elle est bonne la fumette aujourd hui 🤣🤣🤣🤣des foules immenses, même pas foutu de faire le million...,😁c est mignon quand même ..

Signaler Répondre
avatar
Il y a 99 pour cent des français le 05/11/2026 à 18:06
bcp de monde dans la rue a écrit le 05/11/2026 à 17h45

ce 5novembre manifestation historique en France. Contre l’austérité et contre l’extrême droite. Un mouvement puissant de mobilisation populaire en France avec la jeunesse. Ça bouge en Europe contre l’austérité et l’extrême droite !

Qui ne manifestent pas ! En Italie les manifs ont vite été stoppées par Mélonie et l’armée....

Signaler Répondre
avatar
Dis nous le 05/11/2026 à 18:05
game over a écrit le 05/11/2026 à 17h50

Une foule à perte de vue défile dans les rues de Tours pour exiger la rupture avec le macronisme Dans tout le pays, des foules immenses de salariés, grévistes, lycéens, étudiants et autres secteurs de la société sont en mouvement pour exiger qu'Emmanuel Macron réponde aux revendications ou démissionne

T’habites a combien de km de Tours ?

Signaler Répondre
avatar
ben pourtant le 05/11/2026 à 18:05
bcp de monde dans la rue a écrit le 05/11/2026 à 17h45

ce 5novembre manifestation historique en France. Contre l’austérité et contre l’extrême droite. Un mouvement puissant de mobilisation populaire en France avec la jeunesse. Ça bouge en Europe contre l’austérité et l’extrême droite !

nous n'allons pas y couper

Signaler Répondre
avatar
bingou le 05/11/2026 à 18:04
game over a écrit le 05/11/2026 à 17h50

Une foule à perte de vue défile dans les rues de Tours pour exiger la rupture avec le macronisme Dans tout le pays, des foules immenses de salariés, grévistes, lycéens, étudiants et autres secteurs de la société sont en mouvement pour exiger qu'Emmanuel Macron réponde aux revendications ou démissionne

A toulouse ils ont brulé le Lycée! Tu dois etre content!!!!!

Signaler Répondre
avatar
sven le 05/11/2026 à 18:04
triste pour nos enfants a écrit le 05/11/2026 à 17h47

à Lyon (comme ailleurs je présume) la violence policière est de plus en plus violente à chaque manifestation ça devient très sincèrement EFFRAYANT

parce que la violence sur les commercants qui n'ont rien demandé a perso ca ne compte pas ?

Signaler Répondre
avatar
la rue est a nous le 05/11/2026 à 18:02

1,6 million de manifestants, c’est exceptionnel. Cela révèle cependant une crise profonde dans le pays.

Signaler Répondre
avatar
Tu te trompes, gros naif le 05/11/2026 à 18:02
Soutien à la police a écrit le 05/11/2026 à 17h49

La majorité silencieuse est derrière vous...Faîtes votre travail face aux casseurs et pilleurs qui viennent chougner à la moindre baffe....

70% des français soutiennent le mouvement des lycéens. La majorité silencieuse n'est pas de ton coté, mon cher collabo

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.