Manifestation à Lyon : 40 blessés, 24 interpellations et des commerces dégradés après une journée de violences

La mobilisation intersyndicale du 5 novembre a rassemblé 30 500 personnes au plus fort de la journée à Lyon, selon les chiffres communiqués par la préfecture du Rhône.

Parti à 10h30 de la Manufacture des Tabacs, le cortège devait rejoindre la place Jean-Macé, après plusieurs jours de tensions entre les organisations syndicales et les autorités sur l'itinéraire de la manifestation.

Mais le défilé a rapidement été perturbé par des incidents.

Des centaines d'individus en black bloc selon la préfecture

D'après les services de l'État, les premières violences ont éclaté dès le début de la mobilisation.

La préfecture affirme que plusieurs centaines d'individus organisés en black bloc se sont positionnés en tête du cortège.

Des tirs de mortiers d'artifice et des jets de projectiles auraient alors visé les forces de l'ordre, qui sont intervenues à plusieurs reprises pour disperser les groupes hostiles.

Des barricades ont également été érigées sur le parcours. Plusieurs poubelles ont été incendiées, tout comme le véhicule d'un particulier.

Les incidents ont notamment touché le cours Gambetta et la place Jean-Macé, où des commerces ont subi des dégradations.

Selon la préfecture, les affrontements ont régulièrement ralenti la progression du cortège syndical.

34 policiers et gendarmes parmi les 40 blessés

Le bilan humain communiqué dans la soirée est particulièrement lourd.

Au total, 40 personnes ont été blessées, dont 34 membres des forces de l'ordre et six participants à la manifestation.

Les services de l'État indiquent que les forces de sécurité ont dû intervenir à plusieurs reprises. La préfecture précise que certains recours à des moyens de force ont été effectués en situation de légitime défense.

Cinq commerces ont également été dégradés au cours de la journée.

Vingt-quatre interpellations dans la journée

Les forces de l'ordre ont procédé à 24 interpellations pendant cette mobilisation.

Parmi les faits évoqués par la préfecture figurent des tirs de mortiers d'artifice, des jets de projectiles et des outrages.

La situation judiciaire des personnes interpellées n'a pas été précisée dans ce premier bilan.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a condamné les violences ayant émaillé cette journée de mobilisation. Il a également salué l'engagement des forces de sécurité et des services de secours.

Cette nouvelle manifestation s'achève ainsi sur un bilan marqué par les blessures, les interpellations et les dégradations, malgré les restrictions d'itinéraire décidées en amont pour prévenir les troubles à l'ordre public.