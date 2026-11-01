Présidentielle 2027 : David Lisnard prépare un grand meeting à Lyon

David Lisnard a choisi Lyon pour organiser son plus important rassemblement depuis son entrée en campagne pour l'élection présidentielle de 2027.

Selon les informations du Figaro, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France (AMF) réunira ses soutiens dimanche 13 décembre à 15h, à Eurexpo.

Entre 3 000 et 5 000 personnes pourraient être accueillies dans la salle modulable retenue pour l'événement. Il voit donc plus grand que Gabriel Attal, qui n'était pas parvenu à remplir la salle 3000 le 10 octobre dernier.

Un meeting pour franchir un cap dans sa campagne

Depuis juillet, David Lisnard a déjà organisé trois réunions publiques à Saint-Raphaël, Cannes et Benfeld, dans le Bas-Rhin.

Mais le rendez-vous lyonnais doit marquer un changement d'échelle.

Le candidat de Nouvelle Énergie entend notamment capitaliser sur le développement de son mouvement. À Lyon, le nombre d'adhésions aurait doublé en un mois.

Sur le plan national, le maire de Cannes a également été crédité d'un score supérieur à celui de Bruno Retailleau dans un sondage Ipsos-BVA publié le 24 octobre.

David Lisnard continue parallèlement de défendre l'organisation d'une "grande primaire ouverte" à droite et au centre, dans la perspective de la présidentielle.

Il a notamment appelé Éric Ciotti à renoncer à sa propre candidature et à rejoindre cette démarche.

Des soutiens politiques dans la métropole de Lyon

Pour préparer ce rassemblement, le candidat peut compter sur plusieurs relais politiques locaux.

Parmi eux figure Béatrice de Montille, vice-présidente de la Métropole de Lyon, engagée à ses côtés depuis plusieurs années.

Nouvelle Énergie dispose également d'un représentant au Sénat avec Serge Bérard, devenu sénateur du Rhône fin septembre. Signe que des maires et autres grands électeurs ont basculé dans son camp.

Avec ce rendez-vous du 13 décembre, David Lisnard cherchera à renforcer la visibilité de sa candidature à quelques mois de l'élection présidentielle.