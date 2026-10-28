À l’Assemblée, Anaïs Belouassa-Cherifi interpelle Laurent Nuñez sur la menace d’extrême droite : "Agissez ou partez !"

Une prise de parole particulièrement musclée dans l’hémicycle.
Ce mercredi 28 octobre, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, la députée LFI de Lyon Anaïs Belouassa-Cherifi s’est adressée directement au ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez sur la question des violences et des groupuscules d’extrême droite.
"Quand des fascistes prennent la rue, il n’y a personne pour les arrêter", a-t-elle lancé en ouverture de son intervention.
"Quel pays sommes-nous devenus ?"
La députée lyonnaise a ensuite enchaîné les accusations à l’encontre de la politique menée par le ministère de l’Intérieur.
"Quel pays sommes-nous devenus ? Quel pays sommes-nous devenus pour laisser des nazis défiler dans nos rues ? Des partisans du Rassemblement national commettre des attentats racistes ? Des milices d’extrême droite s’organiser pour intimider ? Des policiers regarder sans rien faire ?", a-t-elle lancé, assez stressée par l'exercice.
La parlementaire insoumise accuse plus largement le gouvernement de ne pas prendre suffisamment au sérieux cette menace.
"Monsieur le ministre, l’aveuglement est le début du renoncement. En ignorant cette menace, vous contribuez à banaliser et à diffuser leurs idées racistes, antisémites, sexistes, LGBTIphobes", a-t-elle poursuivi.
Anaïs Belouassa-Cherifi a aussi directement attaqué le député RN Julien Odoul.
"Hier encore, le député voyou Julien Odoul faisait l’éloge de l’antisémite Jacques Bainville, figure de la ligue fasciste Action française", a affirmé la députée.
Pour Anaïs Belouassa-Cherifi, l’attitude de l’État contribuerait à créer un sentiment d’impunité parmi certains groupes radicaux.
"En laissant faire, vous renforcez l’impunité de ces groupuscules suprémacistes dangereux. En détournant le regard depuis tant d’années, vous donnez des ailes à ceux qui veulent agir comme à Trappes", a-t-elle accusé.
"Ces idées tuent"
La députée lyonnaise a terminé son intervention sur un registre particulièrement solennel.
"Ces idées tuent. Nous n’oublierons jamais les victimes. Nous n’oublions pas toutes celles et ceux qui vivent chaque jour dans la peur d’être à nouveau la cible", a-t-elle déclaré.
Avant de conclure, en reprenant une référence au Chant des Partisans : "Alors, monsieur le ministre, entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Nous oui. Agissez ou partez !"
Une interpellation particulièrement virulente adressée au ministre de l’Intérieur, au cœur d’un débat politique de plus en plus tendu autour des violences attribuées aux différentes mouvances radicales.
"Quand les lycéens se mobilisent, ils se retrouvent mutilés par des LBD, quand des fascistes prennent la rue, il n'y a personne pour les arrêter", dénonce @BelouassaAnais #QAG https://t.co/ysf4FCAOL7— LCP (@LCP) October 28, 2026
tout comme la faillite du paysSignaler Répondre
On attend toujours sa réaction suite à la nuit de pillage du 17 octobre...Signaler Répondre
Sur les 3, un tue par un étranger, le dernier par un schyzophrene qui tournait des clips de rap et affichait free Palestine .Signaler Répondre
Bon, il semble que tu as fait le tour des horribles meurtres de l extrême droite🤣🤣
..allez cherche, petit scarabée, cherche pendant ce temps tu ne casses rien. 👍
Merci pour votre intervention. Plus vous parlez, moins on parle de mes mails et plus mon parti progresse.Signaler Répondre
Selon cette même logique de cette députée, il faut donc interdire l'islam également.Signaler Répondre
et sans oublier que cela nous coute une blindeSignaler Répondre
Le texte de son intervention écrit par Delogu peut être ?Signaler Répondre
On ne peux qu être d accord avec l idée d une société apaisée.Signaler Répondre
La France n est pas raciste, sinon plus aucun étranger ne voudrait venir ? Ou alors c est que les gangs mafieux leur mentent...
Force est de constater, qu a ce jour, seule la gauche tient un discours et commet des actes violents, voire antisémites , et pire ment honteusement pour travestir la réalité des faits.
Je ne vote pas RN, mais leur discours est plus apaisant que ceux bruyants, confus, vulgaires, vehements de la gauche. ..ils font peur.
Finalement ils n ont pas tort le RN, leur meilleur communiquant c est LFI et proxys...
quel discours politique nul !!!!Signaler Répondre
Quel niveau et cette dame a été élue Député ?
depuis le temps que les gauches s'évertuent a faire le lit du FN / RN , cela semble désormais inéluctableSignaler Répondre
Il y aura beaucoup moins de députés LFI à l’assemblée...Signaler Répondre
contre la menace d'extrême gauche : agissez ou partez !Signaler Répondre
Elle ne va pas faire comme le maire de Trappes celle-là?Signaler Répondre
Je suis relativement calme et pas méchant, vu mon âge , mais je n'aime pas la mauvaise foi, et l'idiotieSignaler Répondre
L'idiotie de certains et certaines députées, qui devraient oeuvrées pour la France, donc pour nous, même si nous n'avons pas voté pour eux, c'est le respect des citoyens
ce n'est pas le cas, malheureusement, sans méchancté mais ses propos et son manque de travail palementaire réel mériteraient une paire de tarte , comme disait mon grand père
Quelqu'un du RN pourrait donner exactement le même discours contre LFI, mais eux sont plus civilisés...Signaler Répondre
Elle vit dans un monde parallèle !Signaler Répondre
A chaque fin de mandat, le président sortant est toujours considéré comme le pire.Signaler Répondre
👏🏻👏🏻bien ditSignaler Répondre
Il faut une commission d’enquête sur les crimes de l’extrême droite. Attentat raciste de Trappes, meurtre de Pengo Bossio Wangi, assassinat de Hichem Miraoui, meurtre de Aboubakar Cissé, groupuscules néo-nazis : la menace est immense. Elle ne doit plus être ignorée.Signaler Répondre
pour eviter la tyrannie a la Fidel Castro ou l’incapacité du RN. votez David LISNARDSignaler Répondre
LFI se victimise toujours et encore ! mode opératoire de ce pseudo partiSignaler Répondre
Quelle s'occupe de faire le ménage dans son parti et chez elle après on verra, LFI ... (Libre France inculte)Signaler Répondre
A gerber Aucun membre du LFI n’a comdamné les pillages et émeutes du 17 /10 ! le LFI devrait payé l’ensemble des dégâts et Melanchon arrêté chers électeurs du LFI vous devriez avoir honte de voter pour un parti qui veut détruire notre pays !Signaler Répondre
Et quand c’est la jeune garde qui tue la elle ferme sa gueule …Signaler Répondre
LFI vous êtes vraiment minablement, honte à vous
C'est une militante LFI, qu'attendre d'autre que de l'immonde et de l'infect chez ces militants.....?Signaler Répondre
"elle a accusé l’État de sous-estimer la menace représentée par les groupuscules d’extrême droite."Signaler Répondre
L'extrème gauche est bien plus pernicieuse sournoise et plus violente encore : elle peut se le permettre car personne encore ne lui a réellement opposé ses travers historiques, d'intransigeance, de censures, de violences, de déportations, de souffrances, et de morts.
L'extrème droite a le mérite d'avoir fait un examen de conscience, parfois un méa culpa, et certains se sont désolidarisés de l'injustice et du mal.
Je ne cautionne pas l'extrémisme, mais aujourd'hui je me sens plus en sécurité avec des gens qui se réclament de la droite extrême, plutôt qu'avec les gauchos hypocrites, violents et excessifs qui incitent à casser détruire et qui parfois tuent (le jeune Quentin...).
faut qu’elle fasse une provision de mouchoirs pour le 2 mai 2027.Signaler Répondre
Petit rappel, Les idées d'une certaine religion tuent... et en masse... des français innocents....Signaler Répondre
Ces gens n'ont aucune honte !Signaler Répondre
les S.A. de LFI saccagent nos villes, menacent l'équilibre de notre société.
ils sont un danger mortel pour la république.
La perversion des ces militants et militantes dépasse la compréhension ordinaire.
Le fascisme d'aujourd'hui vient de l'extreme gauche. on s'occupera de l'extreme droite après.
chez LFI et leur « filiale » les VERTS leur spécialité : brasser du vent et tout casser ou brûler mais pour produire quelque bise d’efficace, ils sont aux abonnés absents… plus personne !Signaler Répondre
Et la menace d’extrême gauche LFI qui dit quoi.Signaler Répondre
Son parti incarne le fascisme et l’intolérance, et elle ne s’en rend même pas compte, tant sa mentalité en est elle-même l’incarnation. C’est immonde.Signaler Répondre
Ce qui est sûr pour cette jeune dame, c’est qu’elle préfère les coups de bottes de son ami député LFI Arnaud et de ses nervis de la jeune garde…. Elle n’a aucune légitimité à donner des leçons, elle est pitoyableSignaler Répondre
En tout cas elle n'a pas la lumière en font de salle, niveau relexion et respect de la France, ce n'est pas un exemple du tout, c'est fou d’être comme ça et pas s'en rendre compte, comme rachida dati on piétine la fonction gouvernemental et c'est pas élogieux.Signaler Répondre
l’insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi, proche du député LFI Raphaël Arnault et qui s'était opposée à la dissolution de la Jeune Garde, violent groupuscule d’ultra gauche, tient un discours anti-police. tout en proposant de désarmer la police municipale en cas de victoire. La France Insoumise a déclenché une nouvelle polémique en proposant un projet de loi, par l'intermédiaire du député du Nord Ugo Bernalicis, pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Avec eux la France ira bien plus mal avec un nombre de délinquants qui vont se sentir puissant et faire encore plus n'importe quoi sans respecter notre pays et les gens qui y habitent.Signaler Répondre
C'est qui celle-là ? Elle donne des leçons et s'autorise à critiquer le Rassemblement National ? Elle ferait mieux de voir ce qui se passe à lfi, parti (?) de bons à rien et d'ignorance.Signaler Répondre
Lfi, un parti allié des terroristes
.............il a bien dit que les jeunes nationalistes n'étaient pas répréhensibles car ils étaient simplement sortis se baladerSignaler Répondre
car le médecin prescrit une marche de 30mn par jour au moins pour rester en bonne santé
Anaïs demande aux instances L F I de pouvoir te promener 30mn par jour avec :
* soit ton chef adulé
* soit ton sénateur Gaby vénéré
* soit ta copine Rima préférée
* soit Mathilde la reine du pipo
* soit Raphael le roi des cascados
ne prends pas d'initiative perso, dans ton parti, ce serait mal perçu, il faut jouer collectif, collectiviste !!!!
Et la menace de LFI sur la république et l'histoire de la France, elle en parle pas LFI ce sont des gens haineux qui sont là uniquement pour diviser avec aucun principe de respect et aucune stature pour diriger un pays comme le notre.Signaler Répondre
Joli sketch,mais trop d'amalgames entre des groupes complètements différents. Trop bien payée pour une soupe pareille !Signaler Répondre
LE POUVOIR EST PLUS ISOLÉ QUE JAMAIS DERRIÈRE SA POLICE ET L’EXTRÊME DROITE Macron termine sa décennie cauchemardesque en étant le président le plus détesté de la Cinquième République.Signaler Répondre
Madame la DéputéeSignaler Répondre
que pensez vous des images terribles que tout le monde a vu de notre ville, brulée et pillée par des casseurs, que vous n'avez pas condamnée , mais plutôt initiés, encouragé,
Honte à vous
Moi, je préserve ma santé mentale et ne les écoute plus.Signaler Répondre
Un seul objectif , pour 2027 barrage républicain, tout sauf MELENCHON..
Tranquille jusque là, il y a tant de belles choses a voir et a entendre 😘
Les images de forces de l'ordre passives face aux violences d'extrême droite à lyon lors de la mobilisation du 24 octobre soulèvent des questions graves sur l’impartialité du maintien de l’ordre. zéro interpellation bizarreSignaler Répondre
L’extrême droite prétend défendre la France, mais quelle France veut-elle vraiment défendre ? Une France divisée entre les origines, les religions et les citoyens que certains jugeraient plus légitimes que d’autres ? On ne combat pas les difficultés du pays en désignant constamment des boucs émissaires. Le racisme, la stigmatisation et la banalisation des discours de haine ne résolvent ni la précarité, ni l’insécurité, ni les difficultés d’accès au logement ou à l’emploi. Ils ne font qu’alimenter la division et détourner l’attention des véritables solutions. La démocratie ne doit jamais céder devant ceux qui cherchent à opposer les citoyens entre eux. Face à l’extrême droite, il faut du courage politique, une justice impartiale et une exigence absolue : aucun citoyen ne doit avoir moins de droits, moins de dignité ou moins de protection que les autres.Signaler Répondre
La meilleure défense est l'attaque...Signaler Répondre
Et la menace de l'ultra-gauche qui se mélange volontiers avec LFI comme son camarade R. Arnault fondateur de la "Jeune Garde" et député LFI? Ses propos sont indécents.Signaler Répondre
Complice avec son grand ami Arnaud de l'assassinat de quentin et toujours libreSignaler Répondre
MAIS QUEL TISSU DE CONNERIES ET QUEL CINÉMA PATHÉTIQUE !Signaler Répondre
Pendant que ses petits protégés pillent Dior en Presqu'île, chargent des gosses dans des coffres de Clio et arrosent Gorge-de-Loup au 22 long rifle, Belouassa-Cherifi va réciter ses poèmes sur les "corbeaux noirs" à la tribune de l'Assemblée !
"Entendez-vous le vol noir..." Non Anaïs, le seul bruit qu'on entend à Lyon, c'est celui des vitrines qui sautent sous les coups de tes potes "antifas" !
Elle voit des nazis partout pour masquer le bordel monstre que son parti fout dans nos rues !
Qu'elle retourne gérer ses squats de racailles et qu'elle ferme sa grande bouche ! BANDE DE GUIGNOLS FINIS !
Omar Sy, Theodora, Rokhaya Diallo, Camille Cottin, Tiakola, Fianso… Une centaine de personnalités prennent la parole après l’attentat raciste de Trappes. Dans une tribune publiée dans “Politis”, elles dénoncent la banalisation du racisme, apportent leur soutien aux victimes et à leurs familles, et s’émeuvent du climat xénophobe y compris au sommet des institutions de l’État.Signaler Répondre
et il a répondu quoi le ministre ? et elle en dit quoi des actions de l ultra gauche ?Signaler Répondre