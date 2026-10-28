À l’Assemblée, Anaïs Belouassa-Cherifi interpelle Laurent Nuñez sur la menace d’extrême droite : "Agissez ou partez !"

Une prise de parole particulièrement musclée dans l’hémicycle.

Ce mercredi 28 octobre, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, la députée LFI de Lyon Anaïs Belouassa-Cherifi s’est adressée directement au ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez sur la question des violences et des groupuscules d’extrême droite.

"Quand des fascistes prennent la rue, il n’y a personne pour les arrêter", a-t-elle lancé en ouverture de son intervention.

"Quel pays sommes-nous devenus ?"

La députée lyonnaise a ensuite enchaîné les accusations à l’encontre de la politique menée par le ministère de l’Intérieur.

"Quel pays sommes-nous devenus ? Quel pays sommes-nous devenus pour laisser des nazis défiler dans nos rues ? Des partisans du Rassemblement national commettre des attentats racistes ? Des milices d’extrême droite s’organiser pour intimider ? Des policiers regarder sans rien faire ?", a-t-elle lancé, assez stressée par l'exercice.

La parlementaire insoumise accuse plus largement le gouvernement de ne pas prendre suffisamment au sérieux cette menace.

"Monsieur le ministre, l’aveuglement est le début du renoncement. En ignorant cette menace, vous contribuez à banaliser et à diffuser leurs idées racistes, antisémites, sexistes, LGBTIphobes", a-t-elle poursuivi.

Anaïs Belouassa-Cherifi a aussi directement attaqué le député RN Julien Odoul.

"Hier encore, le député voyou Julien Odoul faisait l’éloge de l’antisémite Jacques Bainville, figure de la ligue fasciste Action française", a affirmé la députée.

Pour Anaïs Belouassa-Cherifi, l’attitude de l’État contribuerait à créer un sentiment d’impunité parmi certains groupes radicaux.

"En laissant faire, vous renforcez l’impunité de ces groupuscules suprémacistes dangereux. En détournant le regard depuis tant d’années, vous donnez des ailes à ceux qui veulent agir comme à Trappes", a-t-elle accusé.

"Ces idées tuent"

La députée lyonnaise a terminé son intervention sur un registre particulièrement solennel.

"Ces idées tuent. Nous n’oublierons jamais les victimes. Nous n’oublions pas toutes celles et ceux qui vivent chaque jour dans la peur d’être à nouveau la cible", a-t-elle déclaré.

Avant de conclure, en reprenant une référence au Chant des Partisans : "Alors, monsieur le ministre, entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Nous oui. Agissez ou partez !"

Une interpellation particulièrement virulente adressée au ministre de l’Intérieur, au cœur d’un débat politique de plus en plus tendu autour des violences attribuées aux différentes mouvances radicales.