Un géant français de l'expertise comptable rachète un cabinet lyonnais

Le groupe Orcom, dont le siège se trouve à Orléans, annonce le rachat du cabinet lyonnais A&A, spécialisé dans l'expertise comptable, l'audit et le conseil.

Fondé en 2008 et dirigé par les experts-comptables Claude Volatier et Olivier Raulin, A&A compte 43 collaborateurs et accompagne près de 600 clients, pour un chiffre d'affaires annuel de 4,2 millions d'euros.

Le cabinet intervient notamment auprès d'entreprises de l'hôtellerie-restauration, de l'industrie, de l'immobilier, mais également des secteurs social et médico-social.

Un groupe de 1 650 collaborateurs qui poursuit son expansion

Avec cette acquisition, Orcom renforce son maillage territorial et prend position sur le marché lyonnais.

Le groupe figure parmi les dix premiers cabinets français d'audit légal et les quinze premiers cabinets d'expertise comptable. Il revendique 1 650 collaborateurs, dont 93 associés, répartis sur 55 sites en France, ainsi que 30 500 clients.

Orcom dispose également de dix implantations à l'international, notamment aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni.

À Lyon, la direction opérationnelle sera assurée par Guillaume Lièvre, jusqu'ici associé du groupe à Dijon. Il doit rejoindre la capitale des Gaules pour piloter cette nouvelle implantation. Claude Volatier et Olivier Raulin continueront, de leur côté, à participer au développement du cabinet.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

L'intelligence artificielle au cœur du rapprochement

Cette acquisition intervient dans un contexte de transformation du secteur de l'expertise comptable, notamment sous l'effet de la digitalisation et du développement de l'intelligence artificielle.

Pour A&A, rejoindre un groupe de cette envergure doit permettre de bénéficier de moyens supplémentaires pour investir dans les nouvelles technologies et répondre aux attentes des entreprises.

"Nous avons retrouvé chez Orcom une culture entrepreneuriale, une proximité avec les équipes et les clients ainsi qu'une vision de long terme", souligne Claude Volatier, associé du cabinet lyonnais.

Le rapprochement doit également permettre de mutualiser les outils numériques et les investissements dans l'intelligence artificielle, tout en renforçant les activités de conseil.

Les équipes lyonnaises devraient être conservées, tandis que les clients continueront de bénéficier d'un accompagnement local, désormais adossé aux moyens d'un groupe présent en France et à l'étranger.