Lyon : entreprises, startups et chercheurs réunis au H7 pour imaginer des solutions face aux crises

Comment rendre le territoire lyonnais plus solide face aux crises économiques, climatiques ou technologiques ?

C’est la question qui sera au cœur de JIMPACTE 2026, organisé mercredi 4 novembre au H7 à Lyon. Portée sous la bannière ONLYLYON, cette Journée de l’Impact Européen réunira entreprises, startups, laboratoires de recherche et acteurs économiques du territoire.

L’événement est co-organisé notamment par ONLYLYON & CO, la Métropole de Lyon, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, H7, Lyon Place Financière, Impact France et l’Université de Lyon, en lien avec les Journées de l’Économie.

Cybersécurité, eau, climat et innovation

L’objectif affiché est très concret : permettre aux entreprises de mieux anticiper les risques et de nouer des partenariats avec des acteurs disposant déjà de solutions sur le territoire lyonnais.

Plusieurs thématiques seront abordées, parmi lesquelles la cybersécurité, la gestion de l’eau et des ressources, l’adaptation au changement climatique, l’innovation technologique et la recherche appliquée.

L’après-midi proposera notamment des ateliers d’anticipation des risques avec les outils Impact Score et ODACC, ainsi que des séquences consacrées à la prévention cyber et à l’adaptation climatique.

Des startups et PME viendront également présenter des solutions locales dans les domaines de l’eau, des ressources et des technologies de confiance.

Des laboratoires lyonnais à la rencontre des entreprises

Une partie de la journée sera également consacrée à la recherche et développement.

L’Université de Lyon et son Pôle Universitaire d’Innovation présenteront l’offre de services des laboratoires lyonnais, tandis que plusieurs temps de networking doivent favoriser les échanges entre grands groupes, PME, startups, chercheurs et institutions.

"JIMPACTE incarne l’une des vocations d’ONLYLYON : faire dialoguer les entreprises, les chercheurs et les acteurs du territoire pour valoriser nos solutions et faire émerger de nouvelles coopérations", souligne Bertrand Foucher, directeur général d’ONLYLYON & CO.

Selon lui, l’ambition est de faire de la coopération "un levier de robustesse et d’attractivité pour la région lyonnaise".

Une grande conférence économique en clôture

La journée s’achèvera de 18h30 à 20h par une grande conférence organisée dans le cadre des Journées de l’Économie.

Le débat portera sur le thème : "Monde fragmenté, risques systémiques : comment concilier impact et compétitivité pour nos territoires ?"

Parmi les intervenants annoncés figurent Vincent Vicard, économiste au CEPII, Jordi Ortiz Caro, directeur des investissements de Catalonia Trade & Investment, et Benjamin Callebaut, directeur Corporate à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.

Le rendez-vous débutera à 13h30 au H7 avec une conférence d’ouverture consacrée aux "risques globaux" et aux "réponses locales", avant les ateliers et rencontres jusqu’à 18h30.