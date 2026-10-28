Une dette de drogue de 7000 euros : onze Lyonnais jugés pour avoir enlevé trois adolescents transportés dans des coffres de voiture

Une dette de stupéfiants de 7000 euros serait à l'origine d'une série d'enlèvements particulièrement violents.
Depuis mardi, onze Lyonnais âgés de 22 à 28 ans sont jugés pendant cinq jours devant le tribunal correctionnel de Bourges, dans le Cher. Ils doivent répondre d'enlèvements, de séquestrations et de détentions arbitraires de trois mineurs, commis entre le 2 et le 9 mars 2023.
Au centre de cette affaire figure un jeune homme surnommé "L'Albanais", qui se présente lui-même comme le chef du "clan des Lyonnais".
Un adolescent de 15 ans emmené à Pierre-Bénite
Selon les éléments rapportés par Le Berry républicain, les faits débutent le 2 mars 2023.
Ce jour-là, "L'Albanais" et deux autres individus présumés se rendent à Bourges à bord d'une Renault Clio.
Ils y auraient enlevé un adolescent de 15 ans, avant de le conduire dans l'agglomération lyonnaise.
Après une nuit passée à Pierre-Bénite, le jeune garçon aurait finalement été ramené à Bourges. Il aurait alors communiqué les informations que ses ravisseurs cherchaient à obtenir.
Mais l'affaire ne s'arrête pas là.
Deux autres mineurs enfermés dans des coffres de voiture
Dans la nuit du 3 au 4 mars, un convoi de trois véhicules quitte à nouveau la région lyonnaise en direction de Bourges.
Cette fois, onze hommes participeraient à l'expédition.
Sur place, les individus auraient forcé la porte d'un appartement avant de s'emparer de deux adolescents.
Les deux victimes auraient été frappées, puis placées dans les coffres de deux voitures pour être transportées jusqu'à Lyon. Les mineurs auraient ensuite été conduits dans une chambre d'un hôtel Formule 1.
La gravité des faits reprochés aux prévenus aurait pu conduire à leur comparution devant une cour d'assises. C'est finalement le tribunal correctionnel de Bourges qui examine le dossier.
Le procès, qui doit se poursuivre jusqu'au lundi 2 novembre, devra notamment permettre de préciser le rôle de chacun dans ces enlèvements présumés et de comprendre les circonstances de cette expédition entre le Cher et la région lyonnaise.
un Monde...Signaler Répondre
Et à partager à 11Signaler Répondre
Peut être liberation ?🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Depuis l’arrivée de la gauche à Lyon...mais après tout, les lyonnais ont voté pour ça, la nouvelle France.Signaler Répondre
Séquestration pour interroger une personne c'est 20 ans...Signaler Répondre
Peut être que c'est voulu d un accord commun entre différentes parties......Signaler Répondre
J occupe les forces de l ordre et j encombre les tribunaux, pendant ce temps tu continues tes affaires et on échange infos et plus si affinités. 🤔......
la consommation des ménages se porte bien... malgré les manifestations qui pénalisent le commerce.Signaler Répondre
bref, bientôt le chèque 'poudre'
Et aucune trace de tracts du RN dans les coffres ?Signaler Répondre
Bizarre, attendons les enquêtes du Monde et de Mediapart pour savoir les faits avec exactitude.
Bonjour, 11 crapules, les trois autres c'étaient certainement pas des rosières. Même tarif à tous.Signaler Répondre
Tout cela pour 7000€ …Signaler Répondre
Quand il n'y en aura plus un debout, ça ira mieux !Signaler Répondre
Mais c'est génial, c'est culturellement si enrichissant !Signaler Répondre
et ces jeunes qui n'ont eu aucune éducation de la part de leurs parents pensent toujours être protégés divinement et que les problèmes n'arrivent qu'aux autres. Et bah non ! Quand on dit que le trafic c'est dangereux pour tout le monde et qu'il faut s'abstenir d'y mettre un pied !Signaler Répondre
En correctionnelle elle est pas mal celle là, ils auraient juste dû leur mettre un simple procès verbal tant qu'à faireSignaler Répondre
La photo est sortie d'un thriller américain, ils n'ont pas du tout la même dégaine, on dirait plutôt un MAGA ;-)Signaler Répondre
En attendant on va avoir de plus en plus de guerres des gangs pendant que la police passe tout son temps sur les manifs...