Une dette de drogue de 7000 euros : onze Lyonnais jugés pour avoir enlevé trois adolescents transportés dans des coffres de voiture

Une dette de stupéfiants de 7000 euros serait à l'origine d'une série d'enlèvements particulièrement violents.

Depuis mardi, onze Lyonnais âgés de 22 à 28 ans sont jugés pendant cinq jours devant le tribunal correctionnel de Bourges, dans le Cher. Ils doivent répondre d'enlèvements, de séquestrations et de détentions arbitraires de trois mineurs, commis entre le 2 et le 9 mars 2023.

Au centre de cette affaire figure un jeune homme surnommé "L'Albanais", qui se présente lui-même comme le chef du "clan des Lyonnais".

Un adolescent de 15 ans emmené à Pierre-Bénite

Selon les éléments rapportés par Le Berry républicain, les faits débutent le 2 mars 2023.

Ce jour-là, "L'Albanais" et deux autres individus présumés se rendent à Bourges à bord d'une Renault Clio.

Ils y auraient enlevé un adolescent de 15 ans, avant de le conduire dans l'agglomération lyonnaise.

Après une nuit passée à Pierre-Bénite, le jeune garçon aurait finalement été ramené à Bourges. Il aurait alors communiqué les informations que ses ravisseurs cherchaient à obtenir.

Mais l'affaire ne s'arrête pas là.

Deux autres mineurs enfermés dans des coffres de voiture

Dans la nuit du 3 au 4 mars, un convoi de trois véhicules quitte à nouveau la région lyonnaise en direction de Bourges.

Cette fois, onze hommes participeraient à l'expédition.

Sur place, les individus auraient forcé la porte d'un appartement avant de s'emparer de deux adolescents.

Les deux victimes auraient été frappées, puis placées dans les coffres de deux voitures pour être transportées jusqu'à Lyon. Les mineurs auraient ensuite été conduits dans une chambre d'un hôtel Formule 1.

La gravité des faits reprochés aux prévenus aurait pu conduire à leur comparution devant une cour d'assises. C'est finalement le tribunal correctionnel de Bourges qui examine le dossier.

Le procès, qui doit se poursuivre jusqu'au lundi 2 novembre, devra notamment permettre de préciser le rôle de chacun dans ces enlèvements présumés et de comprendre les circonstances de cette expédition entre le Cher et la région lyonnaise.