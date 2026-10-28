Judiciaire

Une dette de drogue de 7000 euros : onze Lyonnais jugés pour avoir enlevé trois adolescents transportés dans des coffres de voiture

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Une dette de drogue de 7000 euros : onze Lyonnais jugés pour avoir enlevé trois adolescents transportés dans des coffres de voiture

Onze hommes originaires de la région lyonnaise comparaissent depuis mardi 27 octobre devant le tribunal correctionnel de Bourges. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé et séquestré trois mineurs en mars 2023, sur fond de trafic de stupéfiants. Deux adolescents auraient notamment été transportés dans des coffres de voiture entre Bourges et Lyon.

Une dette de stupéfiants de 7000 euros serait à l'origine d'une série d'enlèvements particulièrement violents.

Depuis mardi, onze Lyonnais âgés de 22 à 28 ans sont jugés pendant cinq jours devant le tribunal correctionnel de Bourges, dans le Cher. Ils doivent répondre d'enlèvements, de séquestrations et de détentions arbitraires de trois mineurs, commis entre le 2 et le 9 mars 2023.

Au centre de cette affaire figure un jeune homme surnommé "L'Albanais", qui se présente lui-même comme le chef du "clan des Lyonnais".

Un adolescent de 15 ans emmené à Pierre-Bénite

Selon les éléments rapportés par Le Berry républicain, les faits débutent le 2 mars 2023.

Ce jour-là, "L'Albanais" et deux autres individus présumés se rendent à Bourges à bord d'une Renault Clio.

Ils y auraient enlevé un adolescent de 15 ans, avant de le conduire dans l'agglomération lyonnaise.

Après une nuit passée à Pierre-Bénite, le jeune garçon aurait finalement été ramené à Bourges. Il aurait alors communiqué les informations que ses ravisseurs cherchaient à obtenir.

Mais l'affaire ne s'arrête pas là.

Deux autres mineurs enfermés dans des coffres de voiture

Dans la nuit du 3 au 4 mars, un convoi de trois véhicules quitte à nouveau la région lyonnaise en direction de Bourges.

Cette fois, onze hommes participeraient à l'expédition.

Sur place, les individus auraient forcé la porte d'un appartement avant de s'emparer de deux adolescents.

Les deux victimes auraient été frappées, puis placées dans les coffres de deux voitures pour être transportées jusqu'à Lyon. Les mineurs auraient ensuite été conduits dans une chambre d'un hôtel Formule 1.

La gravité des faits reprochés aux prévenus aurait pu conduire à leur comparution devant une cour d'assises. C'est finalement le tribunal correctionnel de Bourges qui examine le dossier.

Le procès, qui doit se poursuivre jusqu'au lundi 2 novembre, devra notamment permettre de préciser le rôle de chacun dans ces enlèvements présumés et de comprendre les circonstances de cette expédition entre le Cher et la région lyonnaise.

15 commentaires
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faut pas s'en faire le 28/10/2026 à 15:04
Pour l info.,non je rigole... a écrit le 28/10/2026 à 14h30

Peut être liberation ?🤣🤣🤣🤣

un Monde...

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Pathétique le 28/10/2026 à 14:59
Triste a écrit le 28/10/2026 à 13h23

Tout cela pour 7000€ …

Et à partager à 11

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Pour l info.,non je rigole... le 28/10/2026 à 14:30
Solidarité 69 a écrit le 28/10/2026 à 13h27

Et aucune trace de tracts du RN dans les coffres ?
Bizarre, attendons les enquêtes du Monde et de Mediapart pour savoir les faits avec exactitude.

Peut être liberation ?🤣🤣🤣🤣

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Les lyonnais ont bien changé le 28/10/2026 à 14:28

Depuis l’arrivée de la gauche à Lyon...mais après tout, les lyonnais ont voté pour ça, la nouvelle France.

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36, quai des Orfèvres le 28/10/2026 à 14:27

Séquestration pour interroger une personne c'est 20 ans...

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La question se pose... le 28/10/2026 à 13:34
Ex Précisions a écrit le 28/10/2026 à 12h19

La photo est sortie d'un thriller américain, ils n'ont pas du tout la même dégaine, on dirait plutôt un MAGA ;-)
En attendant on va avoir de plus en plus de guerres des gangs pendant que la police passe tout son temps sur les manifs...

Peut être que c'est voulu d un accord commun entre différentes parties......
J occupe les forces de l ordre et j encombre les tribunaux, pendant ce temps tu continues tes affaires et on échange infos et plus si affinités. 🤔......

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BobyLaPointe le 28/10/2026 à 13:32

la consommation des ménages se porte bien... malgré les manifestations qui pénalisent le commerce.
bref, bientôt le chèque 'poudre'

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Solidarité 69 le 28/10/2026 à 13:27

Et aucune trace de tracts du RN dans les coffres ?
Bizarre, attendons les enquêtes du Monde et de Mediapart pour savoir les faits avec exactitude.

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Kid 69 le 28/10/2026 à 13:24

Bonjour, 11 crapules, les trois autres c'étaient certainement pas des rosières. Même tarif à tous.

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Triste le 28/10/2026 à 13:23

Tout cela pour 7000€ …

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remarquez le 28/10/2026 à 13:20
Ex Précisions a écrit le 28/10/2026 à 12h19

La photo est sortie d'un thriller américain, ils n'ont pas du tout la même dégaine, on dirait plutôt un MAGA ;-)
En attendant on va avoir de plus en plus de guerres des gangs pendant que la police passe tout son temps sur les manifs...

Quand il n'y en aura plus un debout, ça ira mieux !

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Privados le 28/10/2026 à 13:17

Mais c'est génial, c'est culturellement si enrichissant !

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leçon le 28/10/2026 à 12:42
Ex Précisions a écrit le 28/10/2026 à 12h19

La photo est sortie d'un thriller américain, ils n'ont pas du tout la même dégaine, on dirait plutôt un MAGA ;-)
En attendant on va avoir de plus en plus de guerres des gangs pendant que la police passe tout son temps sur les manifs...

et ces jeunes qui n'ont eu aucune éducation de la part de leurs parents pensent toujours être protégés divinement et que les problèmes n'arrivent qu'aux autres. Et bah non ! Quand on dit que le trafic c'est dangereux pour tout le monde et qu'il faut s'abstenir d'y mettre un pied !

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Gabin69 le 28/10/2026 à 12:28

En correctionnelle elle est pas mal celle là, ils auraient juste dû leur mettre un simple procès verbal tant qu'à faire

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Ex Précisions le 28/10/2026 à 12:19

La photo est sortie d'un thriller américain, ils n'ont pas du tout la même dégaine, on dirait plutôt un MAGA ;-)
En attendant on va avoir de plus en plus de guerres des gangs pendant que la police passe tout son temps sur les manifs...

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