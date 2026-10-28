C'est un rassemblement autour d'une fourgonnette qui a attiré l'attention des policiers. Lundi 26 octobre, peu avant 16h30, un équipage de la Bac patrouillait à Décines-Charpieu lorsqu'il a remarqué plusieurs personnes autour d'un véhicule stationné sur le parking du supermarché Aldi.
En s'approchant, les fonctionnaires ont découvert deux sacs remplis de vêtements et accessoires de luxe.
À l'intérieur, notamment 21 chemises Hugo Boss, des doudounes Jott, des ceintures, des cravates et des produits Chanel et Dior. La valeur totale des marchandises est estimée à plusieurs milliers d'euros.
Les policiers soupçonnent ces articles de provenir des pillages commis dans le centre de Lyon lors des manifestations du 17 octobre.
Il affirme avoir acheté les vêtements pour 2 000 euros sur Leboncoin
Interrogé sur l'origine des marchandises, l'homme qui semblait les proposer à la vente a fourni une explication qui n'a visiblement pas convaincu les enquêteurs.
Cet habitant de Jons, âgé de 27 ans et déjà connu des services de police, a affirmé avoir acheté l'ensemble du lot pour 2 000 euros sur Leboncoin.
Les investigations ont alors conduit les forces de l'ordre à perquisitionner son domicile.
Sur place, les gendarmes ont découvert d'autres vêtements de marque, mais également un pistolet de calibre 7,65 mm et plusieurs chargeurs d'armes de guerre.
Le suspect placé en détention
Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer la provenance exacte des marchandises et à établir si elles ont effectivement été dérobées lors des violences du 17 octobre à Lyon.
Les investigations portent également sur la détention des armes et des chargeurs retrouvés au domicile du suspect.
Selon Le Progrès, le jeune homme a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré.
À ce stade, l'origine des vêtements reste une hypothèse des enquêteurs et leur lien avec les pillages n'est pas encore formellement établi.
Est assuré avec ces étudiants qui manifestent !Signaler Répondre
pensée aux familles qui ont créé les vêtements hogoboss, chanel ect. Si il y a une cagnotte je suis prét à verser des sous de ma modeste retraite.Signaler Répondre
...And the winner is ....?Signaler Répondre
Fatalement , meme si la société peut te laisser croire que tu es invulnerable, tu plonges .
En voila un qui sait ou il va passer l hiver .
Next.
Voler, piller, mettre les gens dans la difficulté porte malheur à toute la famille !Signaler Répondre
c’est un lycéen dégourdi qui vise une prépa école de commerce. A encourager !Signaler Répondre
Pas d'indignation de Doucet et de ses alliés LFI 🤔Signaler Répondre
Pas d'amalgame. Tous les pilleurs ne sont pas malhonnêtes, surtout quand on aime le luxe: Boss, Chanel, Dior, Jott ..etc !Signaler Répondre