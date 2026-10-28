C'est un rassemblement autour d'une fourgonnette qui a attiré l'attention des policiers. Lundi 26 octobre, peu avant 16h30, un équipage de la Bac patrouillait à Décines-Charpieu lorsqu'il a remarqué plusieurs personnes autour d'un véhicule stationné sur le parking du supermarché Aldi.

En s'approchant, les fonctionnaires ont découvert deux sacs remplis de vêtements et accessoires de luxe.

À l'intérieur, notamment 21 chemises Hugo Boss, des doudounes Jott, des ceintures, des cravates et des produits Chanel et Dior. La valeur totale des marchandises est estimée à plusieurs milliers d'euros.

Les policiers soupçonnent ces articles de provenir des pillages commis dans le centre de Lyon lors des manifestations du 17 octobre.

Il affirme avoir acheté les vêtements pour 2 000 euros sur Leboncoin

Interrogé sur l'origine des marchandises, l'homme qui semblait les proposer à la vente a fourni une explication qui n'a visiblement pas convaincu les enquêteurs.

Cet habitant de Jons, âgé de 27 ans et déjà connu des services de police, a affirmé avoir acheté l'ensemble du lot pour 2 000 euros sur Leboncoin.

Les investigations ont alors conduit les forces de l'ordre à perquisitionner son domicile.

Sur place, les gendarmes ont découvert d'autres vêtements de marque, mais également un pistolet de calibre 7,65 mm et plusieurs chargeurs d'armes de guerre.

Le suspect placé en détention

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer la provenance exacte des marchandises et à établir si elles ont effectivement été dérobées lors des violences du 17 octobre à Lyon.

Les investigations portent également sur la détention des armes et des chargeurs retrouvés au domicile du suspect.

Selon Le Progrès, le jeune homme a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré.

À ce stade, l'origine des vêtements reste une hypothèse des enquêteurs et leur lien avec les pillages n'est pas encore formellement établi.