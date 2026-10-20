Lyon : un rassemblement de soutien aux commerçants suivi d'un défilé de l'ultra-droite dans la Presqu'île

La soirée devait être placée sous le signe de la solidarité. Ce lundi à 20 heures, environ 200 personnes, parmi lesquelles des habitants et des commerçants, se sont retrouvées place Bellecour, devant l'office du tourisme incendié lors des violences du 17 octobre. La préfecture du Rhône a laissé faire, estimant que l'arrêté instaurant un couvre-feu en Presqu'île était paru trop tard pour que les manifestants soient informés. A condition que la foule se disperse à 21h.

Les prises de position politiques n'ont pas tardé à apparaître. Entre deux Marseillaises et un chant religieux, plusieurs participants ont scandé "Doucet démission" ou "LFI coupable".

Un groupe d'individus vêtus de noir a ensuite rejoint le rassemblement, lançant notamment le slogan "La rue, la France nous appartient".

Des slogans d'ultra-droite dans la rue Victor-Hugo

À 21 heures, après l'annonce de la fin du rassemblement pour laisser place au couvre-feu, entre 100 et 200 personnes ont poursuivi leur déplacement dans la rue Victor-Hugo jusqu'à la place Carnot.

Le groupe a alors entonné plusieurs slogans associés à l'ultra-droite et ciblant les pilleurs, notamment "Français, réveille-toi, tu es ici chez toi" et "Islam hors d'Europe".

À Lyon ce soir !! il y’a un couvre feu depuis 21h et comment se fait il, que les fachos et l’extrême droite défilent tranquillement dans les rues de Lyon !! Y’a pas du foutage de gueule là 😡 #lyon #extremedroite #couvrefeu https://t.co/EQ5lhrMaUp — oumse-dia (@oumsedia69) October 19, 2026

Un drapeau frappé d'une croix celtique a également été brandi en tête du cortège.

La préfecture ne signale aucun trouble à l'ordre public

Cette manifestation intervenait alors que des restrictions de circulation et de rassemblement avaient été instaurées dans la Presqu'île après les émeutes du week-end.

Concernant le groupe ayant défilé dans la rue Victor-Hugo, les services de l'État indiquent que ses membres ont quitté le périmètre concerné par les restrictions.

"Pas de notion de trouble à l'ordre public", a finalement précisé la préfecture dans la soirée.