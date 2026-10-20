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Lyon : un rassemblement de soutien aux commerçants suivi d'un défilé de l'ultra-droite dans la Presqu'île

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Lyon : un rassemblement de soutien aux commerçants suivi d'un défilé de l'ultra-droite dans la Presqu'île

Environ 200 personnes se sont réunies lundi 19 octobre, place Bellecour à Lyon, pour soutenir les commerçants et les forces de l'ordre après les violences du 17 octobre. Mais le rassemblement a rapidement pris une tournure politique. Plus d'une centaine d'individus a ensuite défilé dans la rue Victor-Hugo en scandant des slogans d'ultra-droite.

La soirée devait être placée sous le signe de la solidarité. Ce lundi à 20 heures, environ 200 personnes, parmi lesquelles des habitants et des commerçants, se sont retrouvées place Bellecour, devant l'office du tourisme incendié lors des violences du 17 octobre. La préfecture du Rhône a laissé faire, estimant que l'arrêté instaurant un couvre-feu en Presqu'île était paru trop tard pour que les manifestants soient informés. A condition que la foule se disperse à 21h.

Les prises de position politiques n'ont pas tardé à apparaître. Entre deux Marseillaises et un chant religieux, plusieurs participants ont scandé "Doucet démission" ou "LFI coupable".

Un groupe d'individus vêtus de noir a ensuite rejoint le rassemblement, lançant notamment le slogan "La rue, la France nous appartient".

Des slogans d'ultra-droite dans la rue Victor-Hugo

À 21 heures, après l'annonce de la fin du rassemblement pour laisser place au couvre-feu, entre 100 et 200 personnes ont poursuivi leur déplacement dans la rue Victor-Hugo jusqu'à la place Carnot.

Le groupe a alors entonné plusieurs slogans associés à l'ultra-droite et ciblant les pilleurs, notamment "Français, réveille-toi, tu es ici chez toi" et "Islam hors d'Europe".

Un drapeau frappé d'une croix celtique a également été brandi en tête du cortège.

La préfecture ne signale aucun trouble à l'ordre public

Cette manifestation intervenait alors que des restrictions de circulation et de rassemblement avaient été instaurées dans la Presqu'île après les émeutes du week-end.

Concernant le groupe ayant défilé dans la rue Victor-Hugo, les services de l'État indiquent que ses membres ont quitté le périmètre concerné par les restrictions.

"Pas de notion de trouble à l'ordre public", a finalement précisé la préfecture dans la soirée.

Tags :

Ultradroite

17 octobre

0-50 sur 97 commentaires
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Oh le 20/10/2026 à 11:18
Jacques20 a écrit le 20/10/2026 à 09h46

Et alors ? Ils étaient là.
Le bras tendu ? Tu les as vus, tu y étais ? Pas un seul bras tendu. Qui déforme la vérité ? Toi, bien sûr.

Et la symbolique de la croix celtique en tête de Ton cortège ?
t'assumes pas comme à ton habitude.

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Oh le 20/10/2026 à 11:10
pasquot a écrit le 20/10/2026 à 10h44

Mais qui regarde cette émission de bobos socialos? Leur sujet du jour depuis qi'ils existent....Le rn 🤣🤣🤣

Tu sembles regarder cette émission vu que tu connais les sujets abordés.

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chiffres le 20/10/2026 à 11:08
l’extreme droite dans la rue a écrit le 20/10/2026 à 10h19

800 000 personnes dans la rue et les médias sont en boucle sur 2000 casseurs se qui se passe en France en se moment la sa me fait penser aux dictateurs lorsque gère le pays soit moi ou le kao

déjà ils annonçaient plutôt 550 000...

2 000 black block dans certaines villes
30 000 pilleurs a Marseille (chiffre préfecture).
des centaines de millions de dégâts (avec les prochaines manif, va-t-on atteindre le milliard comme l'affaire Nahel?)

Des offices de tourisme, mairie, bâtiments incendiés, plus de 150 commerces saccagés, plus de 800 policiers blessés...

Il faut que les émeutiers viennent chez toi piller et violenter ta famille pour que tu ouvres les yeux????
Si tu es triste et que tu trouves tout ça pas assez violent, c'est ton opinion, je la respecte... je te propose l'Ukraine ou Gaza pour aller assouvir tes pulsions

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Oh le 20/10/2026 à 11:08
Ah a écrit le 20/10/2026 à 10h53

Ah Quotidien ah ah ah ... Quotidien ... comment dire ?!

Ben déjà : charité bien ordonnée commence par soi-même !

Ensuite : Boboland en folie vous nous c ...l ... c ... tout content d'avoir récupéré l'ex public d'Hanouna et de le manipuler tellement grossièrement !

Etes vous capable de faire une phrase complète ?

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covid le 20/10/2026 à 11:00
qui responsable a écrit le 20/10/2026 à 10h42

La police française est-elle encore républicaine ?! commment laisser un défilé d’extrême droite alors qu’il y a couvre-feu

et pendant le covid, tu crois que les couvre feux étaient respectés à la Guillotière?

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Le chaos le 20/10/2026 à 10:55
jeune de france a écrit le 20/10/2026 à 10h36

Au point de départ, des jeunes qui veulent leurs droits, qui disent : « des sanitaires sans portes dans nos lycées, des classes qui prennent l’eau, les profs pas remplacés, la sélection à l’entrée à l’université : ça suffit ! » 3 semaines après : des jeunes mutilés. Et maintenant, des couvre-feu. La macronie : un cauchemar.

Oui mais entre-temps LFI est arrivé...

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Deux poids , deux mesures le 20/10/2026 à 10:55

Fermeté pour les casseurs! Et aussi pour les voleurs ! Au lieu de ça une délinquante en Bracelet se présente à la présidentielle !! Ça promet !!

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Ah le 20/10/2026 à 10:53
ingerences a écrit le 20/10/2026 à 09h09

Hier soir l’émission Quotidien a diffusé un reportage sur la manipulation médiatique et les réseaux sociaux en évoquant notamment des opérations d’ingérence depuis Israël avec la diffusion de fausses informations (fake news) accompagnées de photos et de vidéos générées par l’intelligence artificielle J’espère que la DGSI et la DGSE ouvriront une enquête sur ces ingérences étrangères et qu’un rapport sera rendu public afin que les citoyens puissent être informés en toute transparence Lors des dernières élections municipalesdes phénomènes similaires auraient également été observés Il est essentiel que toute tentative de manipulation de l’opinion publique soit examinée sérieusement et que les faits soient établis

Ah Quotidien ah ah ah ... Quotidien ... comment dire ?!

Ben déjà : charité bien ordonnée commence par soi-même !

Ensuite : Boboland en folie vous nous c ...l ... c ... tout content d'avoir récupéré l'ex public d'Hanouna et de le manipuler tellement grossièrement !

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Vouais le 20/10/2026 à 10:49
jeune de france a écrit le 20/10/2026 à 10h36

Au point de départ, des jeunes qui veulent leurs droits, qui disent : « des sanitaires sans portes dans nos lycées, des classes qui prennent l’eau, les profs pas remplacés, la sélection à l’entrée à l’université : ça suffit ! » 3 semaines après : des jeunes mutilés. Et maintenant, des couvre-feu. La macronie : un cauchemar.

M'enfin ... Les pov jeunes !!!

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Le Fustigeur le 20/10/2026 à 10:48
Libriste Estuncon a écrit le 20/10/2026 à 09h51

Ils vont à l'encontre de la loi?
Quelle honte d'accepter ce genre de manifestation de soutien politisé.
On marche sur la tête.
Comment peut-on accepter de telles manifestations ? Que l'on soigne les malades, c'est une évidence mais qu'on accepte que les commerçants manifestent et cassent , alors qu'ils font des profits capitalistes, NON et NON ! Il faut arrêter de mettre en avant le commerce pour tout et n'importe quelle raison et aller vers la décroissance, il en va de la sûreté nationale de chacun d'eux.

Oh, "Libriste Estuncon", pseudo prémonitoire !

Calme ton kombucha, grand défenseur de la "sûreté nationale". Tu nous fais un malaise parce que des gens travaillent et financent tes allocs ?

"Des profits capitalistes" ? Le commerçant de quartier qui fait 3% de marge et bosse 60h par semaine, c'est le grand capital ? Le seul truc qui marche sur la tête ici, c'est ton unique neurone en roue libre.

Retourne t'enchaîner à un Vélo'v pour sauver le climat et laisse les adultes faire tourner l'économie. Bisous sur ton front éco-anxieux !

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pasquot le 20/10/2026 à 10:44
ingerences a écrit le 20/10/2026 à 09h09

Hier soir l’émission Quotidien a diffusé un reportage sur la manipulation médiatique et les réseaux sociaux en évoquant notamment des opérations d’ingérence depuis Israël avec la diffusion de fausses informations (fake news) accompagnées de photos et de vidéos générées par l’intelligence artificielle J’espère que la DGSI et la DGSE ouvriront une enquête sur ces ingérences étrangères et qu’un rapport sera rendu public afin que les citoyens puissent être informés en toute transparence Lors des dernières élections municipalesdes phénomènes similaires auraient également été observés Il est essentiel que toute tentative de manipulation de l’opinion publique soit examinée sérieusement et que les faits soient établis

Mais qui regarde cette émission de bobos socialos? Leur sujet du jour depuis qi'ils existent....Le rn 🤣🤣🤣

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qui responsable le 20/10/2026 à 10:42

La police française est-elle encore républicaine ?! commment laisser un défilé d’extrême droite alors qu’il y a couvre-feu

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jeune de france le 20/10/2026 à 10:36

Au point de départ, des jeunes qui veulent leurs droits, qui disent : « des sanitaires sans portes dans nos lycées, des classes qui prennent l’eau, les profs pas remplacés, la sélection à l’entrée à l’université : ça suffit ! » 3 semaines après : des jeunes mutilés. Et maintenant, des couvre-feu. La macronie : un cauchemar.

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C'est moi le 20/10/2026 à 10:35
Macron coupable a écrit le 20/10/2026 à 10h14

Vendredi, Emmanuel Macron était au concert de Céline Dion. alors que la France été à là veille de la plus grande manifestation ou lieu de réunir ses ministres et faire passer le message

Oui et il etait au théâtre le 7 mars 2020 avec Brigitte en disant qu'il fallait continuer de vivre normalement alors que 4000 chinois venait chaque jours faire du tourisme en France..
Et 3 jours apres il bouclait tout en disant nous sommes en guerre.
C'est pas nouveau, si ce mec voulais protéger son poste ca se saurait..

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Quotidien le 20/10/2026 à 10:30
ingerences a écrit le 20/10/2026 à 09h09

Hier soir l’émission Quotidien a diffusé un reportage sur la manipulation médiatique et les réseaux sociaux en évoquant notamment des opérations d’ingérence depuis Israël avec la diffusion de fausses informations (fake news) accompagnées de photos et de vidéos générées par l’intelligence artificielle J’espère que la DGSI et la DGSE ouvriront une enquête sur ces ingérences étrangères et qu’un rapport sera rendu public afin que les citoyens puissent être informés en toute transparence Lors des dernières élections municipalesdes phénomènes similaires auraient également été observés Il est essentiel que toute tentative de manipulation de l’opinion publique soit examinée sérieusement et que les faits soient établis

Belle émission de fake news gauchiste !

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lapropa le 20/10/2026 à 10:22
Leont148 a écrit le 20/10/2026 à 10h17

Après l'intervention de Macron, les troubles ont continué, car aucun des manifestants ne comprend le français...

Bon d'après les medias on connais pas le profil des décérébrés! ¨Pourtant il suffit de regarder les images et d'écouter la bande son!

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C'est moi le 20/10/2026 à 10:21

N'empêche que pendant que vous jacasser tous pour savoir qui a la plus grosse entre la gauche et la droite les 577 députés (435 aux USA pour 350 millions d'habitants) francais sont payés 24 000€ par mois (par nous meme) sans compter le TGV gratuit et 12 voyages en avion par an..
Tu m'étonne qu'il continue de faire diversion et de vous diviser, comme ca ils peuvent continuer pépère a vivre comme des pachas avec nos tunes..
Et qu'est ce qu'on va faire pour changer ca?
Ben rien du tout!

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l’extreme droite dans la rue le 20/10/2026 à 10:19

800 000 personnes dans la rue et les médias sont en boucle sur 2000 casseurs se qui se passe en France en se moment la sa me fait penser aux dictateurs lorsque gère le pays soit moi ou le kao

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Leont148 le 20/10/2026 à 10:17

Après l'intervention de Macron, les troubles ont continué, car aucun des manifestants ne comprend le français...

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Adieu et pas merci.... le 20/10/2026 à 10:14
saco697 a écrit le 20/10/2026 à 09h53

À Lyon quand la droite défile il’ y pas de casse quand se sont les amis de Doucet les fameux « partenaires privilégiés de la mairie » ceux pour qui Doucet à toujours milité quand les amis du maire et des ses amis de l’alliance LFI/les VERTS sont dans la rue ça se chiffre en millions de dégâts qui resteront visibles pendant des années ( comme ça va être le cas pour l’office du tourisme à Bellecour) le parisien Doucet n’aime pas lyon ça va ce voir pendant longtemps Il a peur et roule en voiture comme toute sa bande, l’écologie est vite oublié… épreuve qu’il n’est là que pour se gaver logique avec 300% de ses frais de bouche … s’il roule en voiture maintenant il va vite gonfler avec en plus les médocs pour ses angoisses … il avait raté sa carrière dans l’humanitaire pas sur qu’il aille loin en politique…

S il pouvait déjà allé loin de LYON, pour commencer.......

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Macron coupable le 20/10/2026 à 10:14
honte a écrit le 20/10/2026 à 08h37

Je suis fermement opposé à la violence et je condamne les actes de vandalisme du week-end dernier Mais je suis tout aussi choqué de voir certains commerçants accepter la présence de l’extrême droite à leurs côtés malgré ses slogans violents Lyon est une ville profondément attachée aux valeurs antifascistes Voir une telle complaisance est révoltant C’est tout de même étrange que la préfecture autorise un défilé de l’extrême droite malgré le couvre-feu alors que, samedi la ville a été laissée sans sécurité face aux violences et aux dégradations Depuis un mois tout le monde parle de la grande manifestation du 17 octobre On peut donc légitimement se demander si le chaos de samedi n’a pas été d’une certaine manière laissé se produire pour servir les intérêts de Macron Au lieu de répondre aux revendications des jeunes des étudiants et des lycéens ainsi qu’aux préoccupations liées au pouvoir d’achat le débat médiatique et politique est désormais saturé par les images de casse et de vandalisme Macron a peut-être allumé un contre-feu et on dirait bien que sa stratégie fonctionne les revendications sociales passent au second plan tandis que toute l’attention se concentre sur les violences

Vendredi, Emmanuel Macron était au concert de Céline Dion. alors que la France été à là veille de la plus grande manifestation ou lieu de réunir ses ministres et faire passer le message

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Le repos c est important.. le 20/10/2026 à 10:12
Libriste Estuncon a écrit le 20/10/2026 à 09h51

Ils vont à l'encontre de la loi?
Quelle honte d'accepter ce genre de manifestation de soutien politisé.
On marche sur la tête.
Comment peut-on accepter de telles manifestations ? Que l'on soigne les malades, c'est une évidence mais qu'on accepte que les commerçants manifestent et cassent , alors qu'ils font des profits capitalistes, NON et NON ! Il faut arrêter de mettre en avant le commerce pour tout et n'importe quelle raison et aller vers la décroissance, il en va de la sûreté nationale de chacun d'eux.

mauvaise nuit ?

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Titus69 le 20/10/2026 à 10:10
révélation a écrit le 20/10/2026 à 09h43

tu viens de découvrir la gauche!!! tu a fais un grand pas vers la lumière!

Je ne découvre rien

Tout le monde le sait depuis des années et des années... juste hallucinant de constater que lors des mandats d'élus de droite ils n'ont rien fait ... voir au contraire ils ont donné encore plus de moyens à ses gens (Pécresse quand elle était ministre de l'enseignement supérieur). Mais bon on a découvert ce qu'étaient réellement ses "faux gens de droite" n'est ce pas ? une Pécresse qui ira vers Edouart, un Juppé (ancien RPR) qui est plutôt un centre gauche etc etc.

puis vous avez des gens de gauche qui viennent parler de mettre encore plus d'argent dans le "social" alors que vous avez une "armée de parasites" qui pompent une masse hallucinante d'argent public ... et des "gens de gauche" protègent ses parasites de luxe pour certains et valident ses détournements au détriment de ceux qui en ont réellement besoin

c'est ça notre gauche française une armée d'opportunistes mafieux qui se gavent sur le dos des autres

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Panzer999 le 20/10/2026 à 10:09

Des gens moins atteints psychologiquement que cette bande de débiles se font internet quotidiennement à l'asile, eh oui chers concitoyens. Qui a autorisé cette manifestation ?

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Si vous avez les fonds... le 20/10/2026 à 10:09
saco697 a écrit le 20/10/2026 à 09h45

visiblement Doucet et sa bande ont raison d’avoir peur et de rouler en voiture blindée … le vélo va passer de mode à Lyon …il va falloir de grosses avenue pour laisser passer le cortège des voitures des Verts

Y aurait il un créneau porteur a prendre, le vélo blindé ?🤣🤣🤣

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Kevin Mattéo le 20/10/2026 à 10:08
Deux poids deux mesurees a écrit le 20/10/2026 à 09h09

C'est bizarre, quand des nazis défilent et commettent des actes illégaux (masqués, 'appel public a la haine contre une race ou une religion qui est passible d'un an de prison ferme, rassemblement non déclaré en plein couvre feu..) et bien pas de dispersion, pas d'amendes, pas d'arrestations, pas de jets de lacrymos ou de grenades de désencerclement pour les disperser..
Les macronistes préfèrent les nazis aux lycéens, en bon "centristes"..

Deux poids deux mesures en effet entre ceux qui saccagent et pillent Lyon et ceux qui refusent les saccages et les pillages.

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saco697 le 20/10/2026 à 09:53

À Lyon quand la droite défile il’ y pas de casse quand se sont les amis de Doucet les fameux « partenaires privilégiés de la mairie » ceux pour qui Doucet à toujours milité quand les amis du maire et des ses amis de l’alliance LFI/les VERTS sont dans la rue ça se chiffre en millions de dégâts qui resteront visibles pendant des années ( comme ça va être le cas pour l’office du tourisme à Bellecour) le parisien Doucet n’aime pas lyon ça va ce voir pendant longtemps Il a peur et roule en voiture comme toute sa bande, l’écologie est vite oublié… épreuve qu’il n’est là que pour se gaver logique avec 300% de ses frais de bouche … s’il roule en voiture maintenant il va vite gonfler avec en plus les médocs pour ses angoisses … il avait raté sa carrière dans l’humanitaire pas sur qu’il aille loin en politique…

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Lyon contre les fascistes de gauche.. le 20/10/2026 à 09:53
pooo a écrit le 20/10/2026 à 09h03

Au vu des évènements je suis content de les voir!

J'assume

Moi aussi..

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Libriste Estuncon le 20/10/2026 à 09:51

Ils vont à l'encontre de la loi?
Quelle honte d'accepter ce genre de manifestation de soutien politisé.
On marche sur la tête.
Comment peut-on accepter de telles manifestations ? Que l'on soigne les malades, c'est une évidence mais qu'on accepte que les commerçants manifestent et cassent , alors qu'ils font des profits capitalistes, NON et NON ! Il faut arrêter de mettre en avant le commerce pour tout et n'importe quelle raison et aller vers la décroissance, il en va de la sûreté nationale de chacun d'eux.

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Les neos fascistes sont la..... le 20/10/2026 à 09:51
honte a écrit le 20/10/2026 à 08h37

Je suis fermement opposé à la violence et je condamne les actes de vandalisme du week-end dernier Mais je suis tout aussi choqué de voir certains commerçants accepter la présence de l’extrême droite à leurs côtés malgré ses slogans violents Lyon est une ville profondément attachée aux valeurs antifascistes Voir une telle complaisance est révoltant C’est tout de même étrange que la préfecture autorise un défilé de l’extrême droite malgré le couvre-feu alors que, samedi la ville a été laissée sans sécurité face aux violences et aux dégradations Depuis un mois tout le monde parle de la grande manifestation du 17 octobre On peut donc légitimement se demander si le chaos de samedi n’a pas été d’une certaine manière laissé se produire pour servir les intérêts de Macron Au lieu de répondre aux revendications des jeunes des étudiants et des lycéens ainsi qu’aux préoccupations liées au pouvoir d’achat le débat médiatique et politique est désormais saturé par les images de casse et de vandalisme Macron a peut-être allumé un contre-feu et on dirait bien que sa stratégie fonctionne les revendications sociales passent au second plan tandis que toute l’attention se concentre sur les violences

Mal nommer les choses c est rajouter au malheur du monde, avait dit CAMUS.
Les fascistes, le danger est maintenant a l extrême gauche
Elle en a en adopte ces méthodes : l intimidation, la violence, l antisémitisme passionné, le chaos, le bruit et la fureur....
Et l extrême gauche, c est LFI, ainsi en a décidé le conseil d état....

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Jacques20 le 20/10/2026 à 09:46
De quoi tu parles ? a écrit le 20/10/2026 à 08h26

Ils étaient à 100 tes guguss au bras droit tendu....

Et alors ? Ils étaient là.
Le bras tendu ? Tu les as vus, tu y étais ? Pas un seul bras tendu. Qui déforme la vérité ? Toi, bien sûr.

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saco697 le 20/10/2026 à 09:45

visiblement Doucet et sa bande ont raison d’avoir peur et de rouler en voiture blindée … le vélo va passer de mode à Lyon …il va falloir de grosses avenue pour laisser passer le cortège des voitures des Verts

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la republique est menacee le 20/10/2026 à 09:45
honte a écrit le 20/10/2026 à 08h37

Je suis fermement opposé à la violence et je condamne les actes de vandalisme du week-end dernier Mais je suis tout aussi choqué de voir certains commerçants accepter la présence de l’extrême droite à leurs côtés malgré ses slogans violents Lyon est une ville profondément attachée aux valeurs antifascistes Voir une telle complaisance est révoltant C’est tout de même étrange que la préfecture autorise un défilé de l’extrême droite malgré le couvre-feu alors que, samedi la ville a été laissée sans sécurité face aux violences et aux dégradations Depuis un mois tout le monde parle de la grande manifestation du 17 octobre On peut donc légitimement se demander si le chaos de samedi n’a pas été d’une certaine manière laissé se produire pour servir les intérêts de Macron Au lieu de répondre aux revendications des jeunes des étudiants et des lycéens ainsi qu’aux préoccupations liées au pouvoir d’achat le débat médiatique et politique est désormais saturé par les images de casse et de vandalisme Macron a peut-être allumé un contre-feu et on dirait bien que sa stratégie fonctionne les revendications sociales passent au second plan tandis que toute l’attention se concentre sur les violences

Couvre-feu instauré, souhait d'interdire les réseaux sociaux, souhait d'interdire les manifestations, menaces de déployer l'armée, souhait de dissolution de la gauche en usant de propagande mensongère de manière quotidienne dans les médias . l’extrême droite défile dans nos rue à Lyon Nous ne sommes pas dans une démocratie nous vivons dans les années 30

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Il faut dire toutes les vérités..... le 20/10/2026 à 09:44
ingerences a écrit le 20/10/2026 à 09h09

Hier soir l’émission Quotidien a diffusé un reportage sur la manipulation médiatique et les réseaux sociaux en évoquant notamment des opérations d’ingérence depuis Israël avec la diffusion de fausses informations (fake news) accompagnées de photos et de vidéos générées par l’intelligence artificielle J’espère que la DGSI et la DGSE ouvriront une enquête sur ces ingérences étrangères et qu’un rapport sera rendu public afin que les citoyens puissent être informés en toute transparence Lors des dernières élections municipalesdes phénomènes similaires auraient également été observés Il est essentiel que toute tentative de manipulation de l’opinion publique soit examinée sérieusement et que les faits soient établis

Allez jusqu au bout de toutes les ingérences étrangères. Le rapport RETAILLEAU et le conseil européen ont acte de l ingérence des frères musulmans dans toute l europe afin de la déstabiliser.
Des enquêtes sont ouvertes sur leur réseau et les financements, particulièrement en France et LFI.
Ne pas oublier que Raphael ARNAULT a fait rentrer à l assemblée nationale l association des musulmans de France dissoute pour terrorisme islamiste mais reconstituée en belgique......
Toujours suivre l argent....

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papyrebel le 20/10/2026 à 09:43

Merci à ces jeunes gens courageux de manifester leur soutien aux commerçants et autres victimes des extrêmes de la Gauche !

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révélation le 20/10/2026 à 09:43
Titus69 a écrit le 20/10/2026 à 09h10

Si vous bossez en Fac vous savez parfaitement comment se fait le recrutement des universitaires et par quels réseaux cela passent.

Ses gens font des diatribes "anti-Etat" mais beaucoup sont des fonctionnaires bien gras car ils pompent une partie de l'argent des facs (au détriment des étudiants).

Je fais un constat simple :

fonctionnaire versus slogan "anti-Etat" plutôt d'extrême gauche. Dans un pays "normal" que ce passe t'il pour ses gens là (c'est inscrit dans la loi en plus) : juste une révocation.

Pourquoi n'y a t'il jamais de révocation de fonctionnaire ? c'est qu'il y a bien un "système" qui les protège.

tu viens de découvrir la gauche!!! tu a fais un grand pas vers la lumière!

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Jacques20 le 20/10/2026 à 09:42
velotaf a écrit le 20/10/2026 à 08h01

Quelle bande de comiques!
Ils viennent faire les malins quand il y a plus personne, et que dire de la police qui ne fait pas respecter le couvre feu!
Si ca , c'est pas mettre de lui sur le feu.
On vous donne rendez-vous samedi apres-midi place Bellecour pour pousser la chansonnette.

Parce que tu crois que s'ils avaient fait ça lors des pillages, ils auraient été écoutés ? Ca aurait empêché les casseurs d'agir, de casser, piller ?
Ca n'aurait fait qu"empirer et, eux, aussi, ne pouvaient prévoir ce qui est arrivé car une manif ça se prépare.
Alors oui, il y aura toujours des gens comme toi qui seront du côté des casseurs et critiqueront ceux qui ne font aucun mal.
Et ce sont ces manifestants pacifiques que tu critiques ?

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OnChangePasUneEquipeQuiGagne le 20/10/2026 à 09:41

l’ultra droite qui scande la rue nous appartient… vous étiez où le 17 alors ? toujours à sortir quand c’est fini, 1h avant le couvre feu… MDR

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GenZ le 20/10/2026 à 09:41

Ça fait un moment que le gouvernement a désigné LFI comme ennemi public numéro 1. Mais là c’est extrêmement grave et inquiétant de laissé des groupuscules d’extrême droite défilé alors qu’un couvre-feu a été ordonné l’état fait tout pour que l’extrême droite soit aux pouvoirs

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Je confirme le 20/10/2026 à 09:38
Titus69 a écrit le 20/10/2026 à 09h10

Si vous bossez en Fac vous savez parfaitement comment se fait le recrutement des universitaires et par quels réseaux cela passent.

Ses gens font des diatribes "anti-Etat" mais beaucoup sont des fonctionnaires bien gras car ils pompent une partie de l'argent des facs (au détriment des étudiants).

Je fais un constat simple :

fonctionnaire versus slogan "anti-Etat" plutôt d'extrême gauche. Dans un pays "normal" que ce passe t'il pour ses gens là (c'est inscrit dans la loi en plus) : juste une révocation.

Pourquoi n'y a t'il jamais de révocation de fonctionnaire ? c'est qu'il y a bien un "système" qui les protège.

Chez nous, c'est un peu spécifique et ça reste plus modéré que certaines fac, je rentre pas plus dans les détails, désolé.

Je n'interviens pas dans les processus de recrutement mais c'est souvent du bouche à oreille. Par exemple, une collègue qui va avoir une collègue qui a eu tel ou tel master, qui fait une thèse, qui a eu une expérience X ou Y. Le recrutement est un peu informel.

Par contre, ça reste un milieu plutôt de gauche, pas forcément pro LFI (jamais entendu de discours pro LFI en tout cas), mais clairement pas très ouvert à la diversité politique, notamment la droite. C'est un petit "entre-soi" bienpensant, cultivé...

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Mitt le 20/10/2026 à 09:38
Jeff de Lyon a écrit le 20/10/2026 à 09h11

Ce défilé de l’ultra-droite, en réaction à la casse de l’ultra-gauche et aux pillages des racailles prédatrices sauvages des quartiers .....Pas de dégâts venant de ce défilé ? Lyon n’a pas été outragé, Lyon a été respecté ?

Oui pas de dégâts, parce qu'il y a une différence entre l'ultra droite et les casseurs (que vous classez à l'ultra gauche, mais en fait ils sont simplement apolitiques et ne votent pas, c'est sont des jeunes des banlieues décrochés du système).
Les casseurs en ont après les symboles de l'institution d'une part (des bâtiments, du matériel), et du profit direct personnel d'autre part (des biens, des vêtements,...) sans respect des règles d'appartenance.
L'ultra-droite en a après les femmes et hommes qui ne rentrent pas dans leur critères : étrangers, homosexuels, voire handicapés, intellectuels,...
En somme, c'est d'un côté la mort de biens matériels, de l'autre la mort d'êtres humains, qui ne leur est pas permise aujourd'hui dans notre Etat de droit (bien qu'il y ait des dérapages alertants), mais qu'ils souhaitent dans un rêve d'état fasciste à venir.

Il est donc scandaleux de minimiser ce type de défilé, sous le seul angle qu'ils n'ont "que" défiler... C'était aussi le cas avant l'arrivée aux pouvoirs de certains partis du XXème siècle, on sait ce que ça a donné.

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Vecteur 69 le 20/10/2026 à 09:37
toujours les memes sans surprises a écrit le 20/10/2026 à 08h58

Casseur —> prison ferme Le Pen —> en liberté Manifs prévues —> charge des CRS Manif nazi pendant couvre feu —> rien Révélation Mediapart —> pas relayé CNEWS fake news —> aucune sanction On peut continuer la liste des dingueries de ce pays pendant encore longtemps 🤷🏻

Les dingueries, il y a eu assez samedi avec tous ces nuisibles qui ont souillé et saccagé Lyon.

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La force trankil le 20/10/2026 à 09:35
ingerences a écrit le 20/10/2026 à 09h09

Hier soir l’émission Quotidien a diffusé un reportage sur la manipulation médiatique et les réseaux sociaux en évoquant notamment des opérations d’ingérence depuis Israël avec la diffusion de fausses informations (fake news) accompagnées de photos et de vidéos générées par l’intelligence artificielle J’espère que la DGSI et la DGSE ouvriront une enquête sur ces ingérences étrangères et qu’un rapport sera rendu public afin que les citoyens puissent être informés en toute transparence Lors des dernières élections municipalesdes phénomènes similaires auraient également été observés Il est essentiel que toute tentative de manipulation de l’opinion publique soit examinée sérieusement et que les faits soient établis

Ingerence d’Israel ? ce serait encore eux les responsable ? comme pour le 11 septembre, le Sida… ?

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HUG003 le 20/10/2026 à 09:21
Deux poids deux mesurees a écrit le 20/10/2026 à 09h09

C'est bizarre, quand des nazis défilent et commettent des actes illégaux (masqués, 'appel public a la haine contre une race ou une religion qui est passible d'un an de prison ferme, rassemblement non déclaré en plein couvre feu..) et bien pas de dispersion, pas d'amendes, pas d'arrestations, pas de jets de lacrymos ou de grenades de désencerclement pour les disperser..
Les macronistes préfèrent les nazis aux lycéens, en bon "centristes"..

Deux poids deux mesures, c'est pour le niveau des dégâts, de destruction, des pillages, des incendies après leur passage ?

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scandale d’etat le 20/10/2026 à 09:15

La procureure de Paris recadre en direct Laurent Nuñez en affirmant que le mouvement populaire en cours n'est pas un complot de « l’ultra-gauche » Cette théorie du complot est alimentée par Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez et d'autres responsables politiques qui accusent Jean-Luc Mélenchon et LFI d'être responsables de la situation. Or, depuis trois semaines, ces dirigeants macronistes refusent de régler la cause du mouvement en répondant aux revendications : abrogation de Parcoursup, blocage des prix, hausse des salaires, ouverture des 10 milliards de crédits pour répondre aux demandes des lycéens et des étudiants.

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C'est moi le 20/10/2026 à 09:15
C'est moi a écrit le 20/10/2026 à 08h50

Oula mais ce n'est pas ca que j'ai voulu dire..

Pour info moi je pisse autant sur l'extrême gauche que sur l'extrême droite ils font parti du meme système celui qui organise le chaos et qui détruit la France depuis 50ans..

Ya pas un camp du bien en France en terme de politique, Melenchon est un pantin comme l'était Jean Marie Le Pen, il ne sert qu'à aboyer et diviser, il ne sera jamais élu, il est protégé comme un chef d'état et il s'est enrichi depuis 40ans grace à ce systeme qu'il pretend combattre
Et la majorité tombe dans le piège..

Vous voter pour un president qui n'a pas les plein pouvoir vous voter pour quelqu'un soumis à l'UE et à la finance, vous voter pour quelqu'un qui tout les 5ans vous fait croire qu'il va résoudre tout les problèmes avec des belles promesses hors les gens sont de plus en plus mal..

J'ai repondu à Titus sur le ton de l'humour car il dit des banalité en laissant entendre que la solution à tout nos problèmes, c'est le RN..

Mais le RN a part interdire le voile elle fera une tambouille comme si c'était les LR au pouvoir et rien ne changera, enfin si, ca sera encore pire.

Ma réponse s'adressait au pseudos "oui" qui m'avait repondu auparavant..

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En effet le 20/10/2026 à 09:12
De quoi tu parles ? a écrit le 20/10/2026 à 08h26

Ils étaient à 100 tes guguss au bras droit tendu....

En effet, tes petits copains de la mouvance internationale black block était plus nombreux, ajouté à cela les jeunes désœuvrés de banlieue qui ont tous des survêtements et baskets a 200 balles, ajouté à cela tous les anarchistes casseurs cas sociaux...

Bravo, vous avez bien mobilisé, vous avez bien cassé, tu en es fier?

Maintenant, c'est ton papa et ta maman qui vont payer avec leurs impôts, et toi tu vas retrouver ta petite vie misérable

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la france en danger le 20/10/2026 à 09:12
honte a écrit le 20/10/2026 à 08h37

Je suis fermement opposé à la violence et je condamne les actes de vandalisme du week-end dernier Mais je suis tout aussi choqué de voir certains commerçants accepter la présence de l’extrême droite à leurs côtés malgré ses slogans violents Lyon est une ville profondément attachée aux valeurs antifascistes Voir une telle complaisance est révoltant C’est tout de même étrange que la préfecture autorise un défilé de l’extrême droite malgré le couvre-feu alors que, samedi la ville a été laissée sans sécurité face aux violences et aux dégradations Depuis un mois tout le monde parle de la grande manifestation du 17 octobre On peut donc légitimement se demander si le chaos de samedi n’a pas été d’une certaine manière laissé se produire pour servir les intérêts de Macron Au lieu de répondre aux revendications des jeunes des étudiants et des lycéens ainsi qu’aux préoccupations liées au pouvoir d’achat le débat médiatique et politique est désormais saturé par les images de casse et de vandalisme Macron a peut-être allumé un contre-feu et on dirait bien que sa stratégie fonctionne les revendications sociales passent au second plan tandis que toute l’attention se concentre sur les violences

Ça s'appelle comment un régime dans lequel le gouvernement demande aux services de renseignement de produire des notes mensongères afin d'accuser un parti d'opposition d'être derrière des actions de subversion violentes ?

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Jeff de Lyon le 20/10/2026 à 09:11

Ce défilé de l’ultra-droite, en réaction à la casse de l’ultra-gauche et aux pillages des racailles prédatrices sauvages des quartiers .....Pas de dégâts venant de ce défilé ? Lyon n’a pas été outragé, Lyon a été respecté ?

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Titus69 le 20/10/2026 à 09:10
Je confirme a écrit le 20/10/2026 à 08h28

Travaillant dans une Fac, je confirme complètement vos propos.

Juste une personne qui a critiqué fermement les casseurs, le reste c'est silence radio, comme si rien ne s'était passé.
Et bien sûr, quelques semaines avant les élections, on aura comme à chaque fois les attaques, moqueries contre le RN, les tentatives de propagande (les éternels Vichy, Pétain, les SS...).

Bien sûr ces gens là n'habitent pas dans des cités, ne mettent pas leurs enfants dans certaines écoles et leurs loisirs c'est théâtre, expositions... ils vont au travail en voiture... ils ne côtoient pas du tout certaines populations, donc ils ont leurs préjugés "bisounours" idéalisés mais ne connaissent pas la réalité.

Une salariée administrative avait même dit "le problème, c'est que la moitié des médias sont de droite"... (pour moi c'est justement ça, la démocratie, la pluralité)

En fait ils sont comme leurs politiques, dans leur bulle...

Si vous bossez en Fac vous savez parfaitement comment se fait le recrutement des universitaires et par quels réseaux cela passent.

Ses gens font des diatribes "anti-Etat" mais beaucoup sont des fonctionnaires bien gras car ils pompent une partie de l'argent des facs (au détriment des étudiants).

Je fais un constat simple :

fonctionnaire versus slogan "anti-Etat" plutôt d'extrême gauche. Dans un pays "normal" que ce passe t'il pour ses gens là (c'est inscrit dans la loi en plus) : juste une révocation.

Pourquoi n'y a t'il jamais de révocation de fonctionnaire ? c'est qu'il y a bien un "système" qui les protège.

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