Lyon : un rassemblement de soutien aux commerçants suivi d'un défilé de l'ultra-droite dans la Presqu'île

La soirée devait être placée sous le signe de la solidarité. Ce lundi à 20 heures, environ 200 personnes, parmi lesquelles des habitants et des commerçants, se sont retrouvées place Bellecour, devant l'office du tourisme incendié lors des violences du 17 octobre. La préfecture du Rhône a laissé faire, estimant que l'arrêté instaurant un couvre-feu en Presqu'île était paru trop tard pour que les manifestants soient informés. A condition que la foule se disperse à 21h.
Les prises de position politiques n'ont pas tardé à apparaître. Entre deux Marseillaises et un chant religieux, plusieurs participants ont scandé "Doucet démission" ou "LFI coupable".
Un groupe d'individus vêtus de noir a ensuite rejoint le rassemblement, lançant notamment le slogan "La rue, la France nous appartient".
Des slogans d'ultra-droite dans la rue Victor-Hugo
À 21 heures, après l'annonce de la fin du rassemblement pour laisser place au couvre-feu, entre 100 et 200 personnes ont poursuivi leur déplacement dans la rue Victor-Hugo jusqu'à la place Carnot.
Le groupe a alors entonné plusieurs slogans associés à l'ultra-droite et ciblant les pilleurs, notamment "Français, réveille-toi, tu es ici chez toi" et "Islam hors d'Europe".
À Lyon ce soir !! il y’a un couvre feu depuis 21h et comment se fait il, que les fachos et l’extrême droite défilent tranquillement dans les rues de Lyon !! Y’a pas du foutage de gueule là 😡 #lyon #extremedroite #couvrefeu https://t.co/EQ5lhrMaUp— oumse-dia (@oumsedia69) October 19, 2026
Un drapeau frappé d'une croix celtique a également été brandi en tête du cortège.
La préfecture ne signale aucun trouble à l'ordre public
Cette manifestation intervenait alors que des restrictions de circulation et de rassemblement avaient été instaurées dans la Presqu'île après les émeutes du week-end.
Concernant le groupe ayant défilé dans la rue Victor-Hugo, les services de l'État indiquent que ses membres ont quitté le périmètre concerné par les restrictions.
"Pas de notion de trouble à l'ordre public", a finalement précisé la préfecture dans la soirée.
Et la symbolique de la croix celtique en tête de Ton cortège ?Signaler Répondre
t'assumes pas comme à ton habitude.
Tu sembles regarder cette émission vu que tu connais les sujets abordés.Signaler Répondre
déjà ils annonçaient plutôt 550 000...Signaler Répondre
2 000 black block dans certaines villes
30 000 pilleurs a Marseille (chiffre préfecture).
des centaines de millions de dégâts (avec les prochaines manif, va-t-on atteindre le milliard comme l'affaire Nahel?)
Des offices de tourisme, mairie, bâtiments incendiés, plus de 150 commerces saccagés, plus de 800 policiers blessés...
Il faut que les émeutiers viennent chez toi piller et violenter ta famille pour que tu ouvres les yeux????
Si tu es triste et que tu trouves tout ça pas assez violent, c'est ton opinion, je la respecte... je te propose l'Ukraine ou Gaza pour aller assouvir tes pulsions
Etes vous capable de faire une phrase complète ?Signaler Répondre
et pendant le covid, tu crois que les couvre feux étaient respectés à la Guillotière?Signaler Répondre
Oui mais entre-temps LFI est arrivé...Signaler Répondre
Fermeté pour les casseurs! Et aussi pour les voleurs ! Au lieu de ça une délinquante en Bracelet se présente à la présidentielle !! Ça promet !!Signaler Répondre
Ah Quotidien ah ah ah ... Quotidien ... comment dire ?!Signaler Répondre
Ben déjà : charité bien ordonnée commence par soi-même !
Ensuite : Boboland en folie vous nous c ...l ... c ... tout content d'avoir récupéré l'ex public d'Hanouna et de le manipuler tellement grossièrement !
M'enfin ... Les pov jeunes !!!Signaler Répondre
Oh, "Libriste Estuncon", pseudo prémonitoire !Signaler Répondre
Calme ton kombucha, grand défenseur de la "sûreté nationale". Tu nous fais un malaise parce que des gens travaillent et financent tes allocs ?
"Des profits capitalistes" ? Le commerçant de quartier qui fait 3% de marge et bosse 60h par semaine, c'est le grand capital ? Le seul truc qui marche sur la tête ici, c'est ton unique neurone en roue libre.
Retourne t'enchaîner à un Vélo'v pour sauver le climat et laisse les adultes faire tourner l'économie. Bisous sur ton front éco-anxieux !
Mais qui regarde cette émission de bobos socialos? Leur sujet du jour depuis qi'ils existent....Le rn 🤣🤣🤣Signaler Répondre
La police française est-elle encore républicaine ?! commment laisser un défilé d’extrême droite alors qu’il y a couvre-feuSignaler Répondre
Au point de départ, des jeunes qui veulent leurs droits, qui disent : « des sanitaires sans portes dans nos lycées, des classes qui prennent l’eau, les profs pas remplacés, la sélection à l’entrée à l’université : ça suffit ! » 3 semaines après : des jeunes mutilés. Et maintenant, des couvre-feu. La macronie : un cauchemar.Signaler Répondre
Oui et il etait au théâtre le 7 mars 2020 avec Brigitte en disant qu'il fallait continuer de vivre normalement alors que 4000 chinois venait chaque jours faire du tourisme en France..Signaler Répondre
Et 3 jours apres il bouclait tout en disant nous sommes en guerre.
C'est pas nouveau, si ce mec voulais protéger son poste ca se saurait..
Belle émission de fake news gauchiste !Signaler Répondre
Bon d'après les medias on connais pas le profil des décérébrés! ¨Pourtant il suffit de regarder les images et d'écouter la bande son!Signaler Répondre
N'empêche que pendant que vous jacasser tous pour savoir qui a la plus grosse entre la gauche et la droite les 577 députés (435 aux USA pour 350 millions d'habitants) francais sont payés 24 000€ par mois (par nous meme) sans compter le TGV gratuit et 12 voyages en avion par an..Signaler Répondre
Tu m'étonne qu'il continue de faire diversion et de vous diviser, comme ca ils peuvent continuer pépère a vivre comme des pachas avec nos tunes..
Et qu'est ce qu'on va faire pour changer ca?
Ben rien du tout!
800 000 personnes dans la rue et les médias sont en boucle sur 2000 casseurs se qui se passe en France en se moment la sa me fait penser aux dictateurs lorsque gère le pays soit moi ou le kaoSignaler Répondre
Après l'intervention de Macron, les troubles ont continué, car aucun des manifestants ne comprend le français...Signaler Répondre
S il pouvait déjà allé loin de LYON, pour commencer.......Signaler Répondre
Vendredi, Emmanuel Macron était au concert de Céline Dion. alors que la France été à là veille de la plus grande manifestation ou lieu de réunir ses ministres et faire passer le messageSignaler Répondre
mauvaise nuit ?Signaler Répondre
Je ne découvre rienSignaler Répondre
Tout le monde le sait depuis des années et des années... juste hallucinant de constater que lors des mandats d'élus de droite ils n'ont rien fait ... voir au contraire ils ont donné encore plus de moyens à ses gens (Pécresse quand elle était ministre de l'enseignement supérieur). Mais bon on a découvert ce qu'étaient réellement ses "faux gens de droite" n'est ce pas ? une Pécresse qui ira vers Edouart, un Juppé (ancien RPR) qui est plutôt un centre gauche etc etc.
puis vous avez des gens de gauche qui viennent parler de mettre encore plus d'argent dans le "social" alors que vous avez une "armée de parasites" qui pompent une masse hallucinante d'argent public ... et des "gens de gauche" protègent ses parasites de luxe pour certains et valident ses détournements au détriment de ceux qui en ont réellement besoin
c'est ça notre gauche française une armée d'opportunistes mafieux qui se gavent sur le dos des autres
Des gens moins atteints psychologiquement que cette bande de débiles se font internet quotidiennement à l'asile, eh oui chers concitoyens. Qui a autorisé cette manifestation ?Signaler Répondre
Y aurait il un créneau porteur a prendre, le vélo blindé ?🤣🤣🤣Signaler Répondre
Deux poids deux mesures en effet entre ceux qui saccagent et pillent Lyon et ceux qui refusent les saccages et les pillages.Signaler Répondre
À Lyon quand la droite défile il’ y pas de casse quand se sont les amis de Doucet les fameux « partenaires privilégiés de la mairie » ceux pour qui Doucet à toujours milité quand les amis du maire et des ses amis de l’alliance LFI/les VERTS sont dans la rue ça se chiffre en millions de dégâts qui resteront visibles pendant des années ( comme ça va être le cas pour l’office du tourisme à Bellecour) le parisien Doucet n’aime pas lyon ça va ce voir pendant longtemps Il a peur et roule en voiture comme toute sa bande, l’écologie est vite oublié… épreuve qu’il n’est là que pour se gaver logique avec 300% de ses frais de bouche … s’il roule en voiture maintenant il va vite gonfler avec en plus les médocs pour ses angoisses … il avait raté sa carrière dans l’humanitaire pas sur qu’il aille loin en politique…Signaler Répondre
Moi aussi..Signaler Répondre
Ils vont à l'encontre de la loi?Signaler Répondre
Quelle honte d'accepter ce genre de manifestation de soutien politisé.
On marche sur la tête.
Comment peut-on accepter de telles manifestations ? Que l'on soigne les malades, c'est une évidence mais qu'on accepte que les commerçants manifestent et cassent , alors qu'ils font des profits capitalistes, NON et NON ! Il faut arrêter de mettre en avant le commerce pour tout et n'importe quelle raison et aller vers la décroissance, il en va de la sûreté nationale de chacun d'eux.
Mal nommer les choses c est rajouter au malheur du monde, avait dit CAMUS.Signaler Répondre
Les fascistes, le danger est maintenant a l extrême gauche
Elle en a en adopte ces méthodes : l intimidation, la violence, l antisémitisme passionné, le chaos, le bruit et la fureur....
Et l extrême gauche, c est LFI, ainsi en a décidé le conseil d état....
Et alors ? Ils étaient là.Signaler Répondre
Le bras tendu ? Tu les as vus, tu y étais ? Pas un seul bras tendu. Qui déforme la vérité ? Toi, bien sûr.
visiblement Doucet et sa bande ont raison d’avoir peur et de rouler en voiture blindée … le vélo va passer de mode à Lyon …il va falloir de grosses avenue pour laisser passer le cortège des voitures des VertsSignaler Répondre
Couvre-feu instauré, souhait d'interdire les réseaux sociaux, souhait d'interdire les manifestations, menaces de déployer l'armée, souhait de dissolution de la gauche en usant de propagande mensongère de manière quotidienne dans les médias . l’extrême droite défile dans nos rue à Lyon Nous ne sommes pas dans une démocratie nous vivons dans les années 30Signaler Répondre
Allez jusqu au bout de toutes les ingérences étrangères. Le rapport RETAILLEAU et le conseil européen ont acte de l ingérence des frères musulmans dans toute l europe afin de la déstabiliser.Signaler Répondre
Des enquêtes sont ouvertes sur leur réseau et les financements, particulièrement en France et LFI.
Ne pas oublier que Raphael ARNAULT a fait rentrer à l assemblée nationale l association des musulmans de France dissoute pour terrorisme islamiste mais reconstituée en belgique......
Toujours suivre l argent....
Merci à ces jeunes gens courageux de manifester leur soutien aux commerçants et autres victimes des extrêmes de la Gauche !Signaler Répondre
tu viens de découvrir la gauche!!! tu a fais un grand pas vers la lumière!Signaler Répondre
Parce que tu crois que s'ils avaient fait ça lors des pillages, ils auraient été écoutés ? Ca aurait empêché les casseurs d'agir, de casser, piller ?Signaler Répondre
Ca n'aurait fait qu"empirer et, eux, aussi, ne pouvaient prévoir ce qui est arrivé car une manif ça se prépare.
Alors oui, il y aura toujours des gens comme toi qui seront du côté des casseurs et critiqueront ceux qui ne font aucun mal.
Et ce sont ces manifestants pacifiques que tu critiques ?
l’ultra droite qui scande la rue nous appartient… vous étiez où le 17 alors ? toujours à sortir quand c’est fini, 1h avant le couvre feu… MDRSignaler Répondre
Ça fait un moment que le gouvernement a désigné LFI comme ennemi public numéro 1. Mais là c’est extrêmement grave et inquiétant de laissé des groupuscules d’extrême droite défilé alors qu’un couvre-feu a été ordonné l’état fait tout pour que l’extrême droite soit aux pouvoirsSignaler Répondre
Chez nous, c'est un peu spécifique et ça reste plus modéré que certaines fac, je rentre pas plus dans les détails, désolé.Signaler Répondre
Je n'interviens pas dans les processus de recrutement mais c'est souvent du bouche à oreille. Par exemple, une collègue qui va avoir une collègue qui a eu tel ou tel master, qui fait une thèse, qui a eu une expérience X ou Y. Le recrutement est un peu informel.
Par contre, ça reste un milieu plutôt de gauche, pas forcément pro LFI (jamais entendu de discours pro LFI en tout cas), mais clairement pas très ouvert à la diversité politique, notamment la droite. C'est un petit "entre-soi" bienpensant, cultivé...
Oui pas de dégâts, parce qu'il y a une différence entre l'ultra droite et les casseurs (que vous classez à l'ultra gauche, mais en fait ils sont simplement apolitiques et ne votent pas, c'est sont des jeunes des banlieues décrochés du système).Signaler Répondre
Les casseurs en ont après les symboles de l'institution d'une part (des bâtiments, du matériel), et du profit direct personnel d'autre part (des biens, des vêtements,...) sans respect des règles d'appartenance.
L'ultra-droite en a après les femmes et hommes qui ne rentrent pas dans leur critères : étrangers, homosexuels, voire handicapés, intellectuels,...
En somme, c'est d'un côté la mort de biens matériels, de l'autre la mort d'êtres humains, qui ne leur est pas permise aujourd'hui dans notre Etat de droit (bien qu'il y ait des dérapages alertants), mais qu'ils souhaitent dans un rêve d'état fasciste à venir.
Il est donc scandaleux de minimiser ce type de défilé, sous le seul angle qu'ils n'ont "que" défiler... C'était aussi le cas avant l'arrivée aux pouvoirs de certains partis du XXème siècle, on sait ce que ça a donné.
Les dingueries, il y a eu assez samedi avec tous ces nuisibles qui ont souillé et saccagé Lyon.Signaler Répondre
Ingerence d’Israel ? ce serait encore eux les responsable ? comme pour le 11 septembre, le Sida… ?Signaler Répondre
Deux poids deux mesures, c'est pour le niveau des dégâts, de destruction, des pillages, des incendies après leur passage ?Signaler Répondre
La procureure de Paris recadre en direct Laurent Nuñez en affirmant que le mouvement populaire en cours n'est pas un complot de « l’ultra-gauche » Cette théorie du complot est alimentée par Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez et d'autres responsables politiques qui accusent Jean-Luc Mélenchon et LFI d'être responsables de la situation. Or, depuis trois semaines, ces dirigeants macronistes refusent de régler la cause du mouvement en répondant aux revendications : abrogation de Parcoursup, blocage des prix, hausse des salaires, ouverture des 10 milliards de crédits pour répondre aux demandes des lycéens et des étudiants.Signaler Répondre
Ma réponse s'adressait au pseudos "oui" qui m'avait repondu auparavant..Signaler Répondre
En effet, tes petits copains de la mouvance internationale black block était plus nombreux, ajouté à cela les jeunes désœuvrés de banlieue qui ont tous des survêtements et baskets a 200 balles, ajouté à cela tous les anarchistes casseurs cas sociaux...Signaler Répondre
Bravo, vous avez bien mobilisé, vous avez bien cassé, tu en es fier?
Maintenant, c'est ton papa et ta maman qui vont payer avec leurs impôts, et toi tu vas retrouver ta petite vie misérable
Ça s'appelle comment un régime dans lequel le gouvernement demande aux services de renseignement de produire des notes mensongères afin d'accuser un parti d'opposition d'être derrière des actions de subversion violentes ?Signaler Répondre
Ce défilé de l’ultra-droite, en réaction à la casse de l’ultra-gauche et aux pillages des racailles prédatrices sauvages des quartiers .....Pas de dégâts venant de ce défilé ? Lyon n’a pas été outragé, Lyon a été respecté ?Signaler Répondre
Si vous bossez en Fac vous savez parfaitement comment se fait le recrutement des universitaires et par quels réseaux cela passent.Signaler Répondre
Ses gens font des diatribes "anti-Etat" mais beaucoup sont des fonctionnaires bien gras car ils pompent une partie de l'argent des facs (au détriment des étudiants).
Je fais un constat simple :
fonctionnaire versus slogan "anti-Etat" plutôt d'extrême gauche. Dans un pays "normal" que ce passe t'il pour ses gens là (c'est inscrit dans la loi en plus) : juste une révocation.
Pourquoi n'y a t'il jamais de révocation de fonctionnaire ? c'est qu'il y a bien un "système" qui les protège.