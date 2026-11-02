Un grand rendez-vous solidaire se prépare à Lyon.

À l’initiative du chef Fabrice Bonnot, président de l’Association des commerçants du quartier Charité-Bellecour, le concert "Lyon Debout" se tiendra le 17 novembre, un mois après les événements qui ont marqué la Presqu’île.

L’événement est annoncé à partir de 19h à l’Amphithéâtre 3000.

Près de 300 commerces fragilisés selon les organisateurs

Les organisateurs affirment que les événements du 17 octobre ont touché ou fragilisé près de 300 commerces dans la Presqu’île, entre vitrines endommagées, pertes d’activité et difficultés économiques.

"Derrière les 300 commerces touchés, il y a des femmes, des hommes, des familles, des salariés et des années de travail", souligne Fabrice Bonnot.

Le chef explique avoir voulu réunir les acteurs publics, économiques et culturels lyonnais afin de "transformer cette épreuve en un formidable élan de solidarité".

Ville, Métropole, Région et CCI mobilisées

Plusieurs institutions et partenaires doivent participer à l’opération.

Lyon Debout cite notamment la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.

Plusieurs artistes, notamment lyonnais, sont annoncés, mais leurs noms ne sont pas encore connus.

Dons et vente aux enchères

La soirée ne se limitera pas au concert.

Une vente aux enchères solidaire doit permettre de réunir entreprises, personnalités, partenaires et particuliers autour de différents lots ou contributions.

Un QR code permettra également d’effectuer des dons en ligne. Les sommes collectées doivent être destinées aux commerces touchés, avec l’objectif affiché d’aider à préserver leur activité et leurs emplois.

"Le 17 novembre, nous devons montrer à nos commerçants qu’ils ne sont pas seuls. Notre objectif est de les aider concrètement, mais aussi de redonner confiance, de faire revenir la vie et de faire rayonner à nouveau notre Presqu’île", insiste Fabrice Bonnot.

Le concert du 17 novembre doit ainsi mêler musique, collecte de dons et mobilisation des acteurs lyonnais autour d’un même objectif : soutenir les professionnels touchés et participer à la relance de l’activité dans la Presqu’île.