Un grand rendez-vous solidaire se prépare à Lyon.
À l’initiative du chef Fabrice Bonnot, président de l’Association des commerçants du quartier Charité-Bellecour, le concert "Lyon Debout" se tiendra le 17 novembre, un mois après les événements qui ont marqué la Presqu’île.
L’événement est annoncé à partir de 19h à l’Amphithéâtre 3000.
Près de 300 commerces fragilisés selon les organisateurs
Les organisateurs affirment que les événements du 17 octobre ont touché ou fragilisé près de 300 commerces dans la Presqu’île, entre vitrines endommagées, pertes d’activité et difficultés économiques.
"Derrière les 300 commerces touchés, il y a des femmes, des hommes, des familles, des salariés et des années de travail", souligne Fabrice Bonnot.
Le chef explique avoir voulu réunir les acteurs publics, économiques et culturels lyonnais afin de "transformer cette épreuve en un formidable élan de solidarité".
Ville, Métropole, Région et CCI mobilisées
Plusieurs institutions et partenaires doivent participer à l’opération.
Lyon Debout cite notamment la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.
Plusieurs artistes, notamment lyonnais, sont annoncés, mais leurs noms ne sont pas encore connus.
Dons et vente aux enchères
La soirée ne se limitera pas au concert.
Une vente aux enchères solidaire doit permettre de réunir entreprises, personnalités, partenaires et particuliers autour de différents lots ou contributions.
Un QR code permettra également d’effectuer des dons en ligne. Les sommes collectées doivent être destinées aux commerces touchés, avec l’objectif affiché d’aider à préserver leur activité et leurs emplois.
"Le 17 novembre, nous devons montrer à nos commerçants qu’ils ne sont pas seuls. Notre objectif est de les aider concrètement, mais aussi de redonner confiance, de faire revenir la vie et de faire rayonner à nouveau notre Presqu’île", insiste Fabrice Bonnot.
Le concert du 17 novembre doit ainsi mêler musique, collecte de dons et mobilisation des acteurs lyonnais autour d’un même objectif : soutenir les professionnels touchés et participer à la relance de l’activité dans la Presqu’île.
Il y sera Laurent Gerra ?Signaler Répondre
Apparemment y aura Francis Lalanne.Signaler Répondre
Soutien aux commerçants, c'est très triste.Signaler Répondre
Soutien aux manifestants également, qui se font voler leurs revendications par des ***** de casseurs.
Plutôt que d'aller à ce concert, de donner à des cagnottes... arrêtez de commander sur amazon.
Mort de rire !Signaler Répondre
Il serait plus efficace pour les commerçants que l'état enferme tous ces sauvageons pour les empêcher de recommencer.Signaler Répondre
Parce qu'ils écoutent du rap, pas de la musique.Signaler Répondre
j’ai piscine sans moiSignaler Répondre
Vous pouvez venir avec votre djembé ...mais sans le gros chien qui pue..🪘🪘...Signaler Répondre
Je me marre ...Signaler Répondre
Comme lors de l'assassinat des profs, on écoutait en cérémonie d'hommage du Damien Saez ou les phrases stupides "vous n'aurez pas ma haine" ... quelle belle connerie que tout cela.
Si ca se trouve en spectateurs dans ce concert vous aurez des pilleurs qui viendront pour s'amuser sur de la bonne musique.
c'est plutôt du ressort de la justice ; non ?Signaler Répondre
Et pourquoi pas la solidarité de tous ces élus qui cumulent des indemnités ?Signaler Répondre
De nombreux commerçants ne se releveront pas des suites de ces pillages impunis...Un soutien aux policiers, plus de mille blessés, serait aussi une bonne initiative....Signaler Répondre
Demande a macron et son gouvernement a propos de la nouvelle taxe émeute! Ces incompétents sont incapables de faire payer les racailles!Signaler Répondre
Qui doivent "payer" :)Signaler Répondre
C'est hyper triste ce qui leur arrivent (mais prévisible, mais c'est un autre sujet), mais... on demande de l'aide aux bons citoyens pour l'argent. Comme pour Limoges quoi. Quelle belle justice ahahahah.
Société de taré.
et pourquoi pas un concert pour les jeunes plutot ?Signaler Répondre