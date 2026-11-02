Accident ferroviaire en Espagne : une diplômée d’emlyon parmi les victimes

La communauté emlyon alumni est en deuil après la catastrophe ferroviaire survenue mercredi 28 octobre en Espagne.

Marie Audan, 50 ans, diplômée du PGE d’emlyon en 1999, se trouvait à bord d’un train à destination de Séville lorsqu’une collision s’est produite avec un autre train, à Urda, près de Tolède.

Son décès a depuis été confirmé par les autorités françaises et espagnoles.

Le bilan de la catastrophe fait état de 69 morts et plus de 200 blessés.

Installée à Madrid depuis 25 ans

Parisienne d’origine, Marie Audan vivait à Madrid depuis 25 ans.

Mère de deux enfants, elle occupait le poste de directrice du centre de formation de Hammam Al Andalùs et était particulièrement impliquée dans la communauté française installée dans la capitale espagnole.

Depuis une dizaine d’années, elle était notamment ambassadrice d’emlyon alumni en Espagne.

"Pour beaucoup d’entre nous, Marie, c’était une présence, un sourire, une façon de faire vivre le réseau et de rassembler les personnes autour d’elle", témoigne la communauté des anciens élèves.

"Elle accueillait les nouveaux arrivants"

Marie Audan participait activement à l’animation du réseau emlyon à Madrid.

"Elle accueillait les nouveaux arrivants, créait des occasions de se retrouver et tissait des liens entre diplômés et étudiants emlyon business school", souligne l’association des alumni.

La communauté dit vouloir conserver le souvenir d’une femme "profondément attachée au réseau et aux rencontres qu’il rend possibles".

"Son énergie, sa générosité et son engagement à nos côtés vont beaucoup nous manquer", poursuit-elle.