L’école de commerce l’Emlyon gagne une place au classement The Financial Times

L’Emlyon est 89e dans le classement 2022 du Financial Times des meilleures écoles de commerce du monde dans la filière Master Business of Administration (MBA). L’école de commerce lyonnaise était 90e en 2021. A noter qu’avant la crise du Covid-19, en 2019, l’Emlyon était classée 80e.

Ce sont les business schools américaines qui sont en tête du classement. L’Université de Pennsylvanie Wharton, Columbia et Insead sont sur le podium.

Pour faire ce classement le média américain The Financial Times utilise l’avis d’anciens étudiants trois ans après avoir obtenu leur diplôme, les données de l’école et la recherche.