Le parquet ouvre une enquête sur l’emlyon après un signalement de la Chambre régionale des comptes

Mais son président Bernard Lejeune ne s’est pas contenté de pointer du doigt certains écarts et de prodiguer des conseils pour y remédier : il a procédé à un signalement au procureur de la République.

Car selon la CRC, l’école de commerce basée à Ecully et qui doit prochainement déménager à Lyon dans le quartier de Gerland a, sur la période 2014-2021, peut-être versé dans le délit de favoritisme, le recel et l’abus de confiance.

Ce sont les chefs évoqués par la chambre. Si le parquet de Lyon a bien ouvert une enquête, on ne sait pas encore si les mêmes accusations sont creusées du côté de la justice.

Concrètement, la Chambre régionale des comptes s’est rendu compte de plusieurs contrats irréguliers. Et notamment ceux des rémunérations des anciens directeurs généraux de l’emlyon. Notamment celle de Tawhid Chtioui, éphémère dirigeant (2019-2020) et qui touchait 350 000 euros par an, soit plus de 100 000 euros de plus que son prédécesseur et très loin des standards habituels dictés par la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.

De plus, Tawhid Chtioui avait touché une indemnité de départ de 577 000 euros après la signature d’un "protocole transactionnel discutable" selon la CRC.

Son prédécesseur Bernard Belletante (2014-2019) est aussi dans le viseur du rapport qui n’a trouvé aucune preuve ou suivi concernant les prestations réalisées par l’intéressé à l’issue de son mandat conclu en 2019 à Ecully. En effet, il a touché, via sa société de conseil, 120 000 euros pour réaliser des missions auprès de l’emlyon, notamment au sujet du déménagement du campus dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les magistrats financiers ont aussi tiqué sur le passage de l’emlyon d’association sous tutelle de la CCI à société anonyme. Cela avait permis l’arrivée de l’investisseur privé Qualium. Sauf que ses 40 millions d’euros d’apports en fonds propres, appuyés par BpiFrance, n’ont jamais été réinvestis. Alors même que l’école de commerce a déboursé 8,5 millions d’euros en frais d’assurance et de gestion afin de réaliser ce montage financier… A noter que la CCI de Lyon a pris en charge la moitié de la note.

Enfin, la CRC pointe dans son rapport l’imprudence des dirigeants sur les risques financiers encourus concernant les nouveaux campus. Celui de Gerland, financé à 100% par un emprunt, requiert 114 millions d’euros. Osé voire insensé pour les magistrats. Même chose pour les sites marocains et indiens.

Malgré les efforts de la nouvelle direction, saluée par la Chambre régionale des comptes, la justice va donc mettre à son tour son nez dans les placards de l’emlyon qui font de l’ombre à la réputation de la 5e école de commerce française.